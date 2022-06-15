Встреча с Робсоном спустя 20 лет, пиджак Старостина и джаз – красивейшее празднование 100-летия «Спартака» на барже

Теплый репортаж с Москвы-реки.

Футбольные флотилии – это всегда красиво. Города, где есть реки, каналы или даже заливы, нередко принимают красивые праздники. Вот так «Трабзонспор» праздновал первое чемпионство за 38 лет: А так на матчи добираются болельщики «Венеции»:

В Москве – которая, как известно, порт пяти морей – прежде никто водных праздников не устраивал, хотя три из шести главных стадионов столицы («Открытие Банк Арена», «Торпедо» и «Лужники») расположены по течению Москвы-реки. И вот – случилось.

Всю прошлую неделю болельщики «Спартака» наслаждались круизом от партнера клуба букмекера Winline, организованным в честь 100-летия красно-белых. Специальная баржа под названием Winliner ходила по Москве-реке три раза в день: можно было играть в футбол, слушать музыку и общаться с легендами клуба разных эпох, наслаждаясь самыми красивыми городскими пейзажами с нестандартного ракурса – с воды Москва всегда выглядит иначе. Может, так в столице зародится красивая летняя традиция.

Спартаковская баржа – не про эмоциональный градус стадиона, где один за другим гремят заряды, а про приятную атмосферу, где все свои и могут наконец расслабиться после тяжелого сезона. Тем более его финал всех осчастливил: долгожданный Кубок России был выставлен на борту, и сфотографироваться с ним могли все желающие.

На Winliner работал филиал спартаковского музея. На баржу доставили клубные реликвии: красную маску, которую надевал Промес в последнем домашнем матче чемпионского сезона, празднуя забитый гол; редкую синюю игровую футболку Дмитрия Ананко с гостевого матча Лиги чемпионов против «Монако»; левую бутсу, которой Валерий Шмаров положил тот самый гол со штрафного в ворота киевского «Динамо» в великой развязке сезона-1989; клетчатый пиджак Николая Петровича Старостина.

И, конечно, огромный ромбик для росписей. На нем – карта спартаковской поддержки: Реутов, Шатура, Пермь, Ржев, Ульяновск.

Не хватало только спартаковского борща. Его не привезли из-за сложной логистики. Оказывается, тарасовский борщ можно варить только в Тарасовке, а везти 300 литров супа каждый день через всю Москву не слишком удобно.

Зато на баржу каждый день привозили бывших игроков «Спартака»: от привычных экспертов Баженова или Ананко до действующих футболистов (в среду Михаил Игнатов делился мыслями о бойкоте Суперкубка) и даже легионеров. Легендарный Робсон прилетел ради Winliner из Бразилии, дорога заняла 26 часов: 17 из дома в Дубай, пересадка и полет до Москвы – еще 9. В пятницу он улыбался болельщикам, раздавал автографы и рассказывал об эпохе сладких чемпионских 90-х. Про тот самый гол «Арсеналу» в «Лужниках» спросили раз пятнадцать.

За неделю на Winliner можно было окунуться в атмосферу разных лет. Каждый день организаторы посвятили разным периодам в богатейшей истории клуба. Стилизация была полноценной: диджеи и кавер-группы исполняли на борту музыку каждой эпохи. Например, вечерняя прогулка во вторник, посвященная «Спартаку» 1960-х (2 чемпионских титула, дебют в еврокубках, в основе – Маслаченко, Логофет, Севидов, Рейнгольд), проходила под джазовые ритмы.

Среда – «Спартак» 1970-х, Boney M и Dschinghis Khan в динамиках, на утреннем танцполе – дети 70-х, в кресле с микрофоном – Никита Баженов.

Эти паблик-токи или открытые разговоры с известными игроками прошлого и истинными легендами стали важной составляющей прогулок на Winliner. Спрашивать можно было о чем угодно. Получалось откровенно, по-семейному или как после матча в «Лужниках» – такое редко встретишь на официальной пресс-конференции.

– Вы часто в этом сезоне ходили на матчи «Спартака»? – спрашивает болельщик у Владимира Бесчастных.

– Не так уж часто. Был, наверное, пару раз в сезоне – честно говоря, качество игры в матчах, которые я увидел, было не самым высоким. В наши годы уровень игроков «Спартака» был намного выше, – отвечает четырехкратный чемпион страны. – Во многом дело в отношении. Мы в детстве выходили во двор, и каждая дворовая игра была соревнованием, в котором ты завоевывал авторитет, свой статус во дворе. Мы ненавидели проигрывать. А сейчас совершенно другое отношение. Я тренирую молодых игроков. Пока смотрю на поле, они бегут. Отвернулся – пошли пешком, закончилась тренировка – уткнулись в гаджеты. Я им говорю: «Ребята, вы не для меня тренируетесь. Вы делаете это для себя, для своей карьеры».

– Если бы я всю жизнь играл в «Спартаке», мне бы совесть не позволила перейти в «Динамо», – припоминает Бесчастных другой болельщик один из эпизодов карьеры форварда.

– Тебе бы совесть не позволила, а семью как бы ты кормил? Совестью своей? И я тогда не в «Динамо» уходил. Если тебе в «Спартаке» говорят, что ты на хрен не нужен, то что делать? Я тогда руководствовался тем, что наконец-то смогу играть в команде, которая в Москве, что я буду дома.

Паблик-токи от Winline – это не только споры о прошлом, взаимные подколы и рассуждения о том, что раньше было лучше.

Встреча с Робсоном превратилась в застолье с успешным дальним родственником, которого много лет никто не видел, но все помнят смешные случаи из молодости.

– Луис, вот такой вопрос к тебе! А скажи, помнишь ли, сколько ты голов забил за «Спартак»? – спросил болельщик.

Робсон улыбнулся и сделал вид, что забыл.

– 32 гола! – гордо закончил вопрос болельщик, так и не дождавшись ответа кумира.

– Луис, а знаешь ли ты, что твоя фамилия часто изображалась на атрибутике того времени?

– Вообще не знал, – удивлялся бразилец через переводчика.

Ни Робсон, ни окружающие не поняли, к чему был вопрос. Через секунду все стало яснее. Болельщик пролез к нападающему через толпу с шарфиком и просьбой расписаться. На шарфике – фамилия Робсон. Рядом – еще штук 20 фамилий других игроков клуба.

Были и забавные воспоминания. Один из фанатов делился с Робсоном болью: перед матчем с «Арсеналом» в Москве в 2000-м он встретил Силвиньо на Красной площади, а тот отказался давать автограф. Вечером «Спартак» победил 4:1 – и отомстил.

Робсон боль не разделил. Оказалось, что Силвиньо – его друг. И общались они еще до матча «Спартак» – «Арсенал», так как вместе играли за «Коринтианс». Зато через час после вопроса Робсон автографов раздал и за себя, и за того бразильца.

Вообще, на Winliner даже самые обычные вопросы разворачивались в неожиданную сторону. Может, помогла семейная обстановка, может, иногда расслабляли пенные напитки и легкая качка.

Так, например, оказалось, что Никита Баженов всю карьеру катался на сноуборде, хотя вообще-то экстрим запрещен контрактом. Форвард никому не рассказывал, а тут на барже через 10 лет после «Спартака» раскрылся. Оказалось, обожает доску, фрирайд в Сибири и изъездил всю Европу. Ну и куда без истории про Карпина?

– До сих пор слежу за здоровьем из-за Карпина, – рассказывал Баженов. – У него была система штрафов: 100 грамм – 100 долларов.

Зал завелся на словах про граммы. Подумали, конечно, не о лишнем весе. Но Баженов уловил неладное:

– За «сто грамм» следили еще жестче, если что.

Болельщики захлопали. Почувствовали, что бывший игрок «Спартака» с ними на одной волне.

В итоге получился очень разнообразный праздник. Где-то жесткий, но честный и интересный – как в общении с Бесчастных. Где-то неожиданный и смелый – как признание Баженова. Где-то счастливый и трогательный – как встреча с Робсоном. Целая неделя такого общения под летним солнцем, на яркой красивой барже – это что-то новое не только для «Спартака», но и для нашего футбола в целом.

Оказывается, у нас умеют красиво праздновать.

Фото: Gettyimages.ru/Hakan Burak Altunoz/Anadolu Agency; East News/Marco BERTORELLO / AFP; winline.ru; Юрий Борщев