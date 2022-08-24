Сегодня стартует женский чемпионат мира по хоккею-2022: Швеция вместо России, 6 игроков с опытом в ЖХЛ, сестра Кессела – лидер США

25 августа в Дании начинается чемпионат мира среди женских команд.

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Впервые мировое первенство пройдет в год проведения Зимних Олимпийских игр. С 2022 чемпионаты мира раз в четыре года будут проходить в августе, в остальные годы − весной.

Женская хоккейная лига рассказывает обо всем, что нужно знать перед началом турнира.

Кто играет и какой формат?

Турнир в Дании соберет 10 национальных команд – две из Северной Америки (США и Канада), одна из Азии (Япония) и семь из Европы (Финляндия, Швейцария, Чехия, Венгрия, Германия, Дания, Швеция).

По сравнению с составом участников ЖЧМ-2021 одно изменение. Место сборной России заняла команда Швеции, которая должна была выступать в первом дивизионе. Повышения в классе по спортивному принципу не было, так как розыгрыш чемпионата мира в первом дивизионе не проходил с 2019 года.

Все сборные на чемпионате мира разделены на две группы по уровню команд в мировом рейтинге. В группе A сыграют сборные США, Канады, Финляндии, Швейцарии и Японии. В группе B будут соревноваться Чехия, Германия, Венгрия, Швеция и Дания.

Все пять команд группы А автоматически выходят в четвертьфинал. На групповом этапе они разыгрывают более комфортный посев в сетке плей-офф. В группе B в четвертьфинал попадают три лучшие команды, четвертая выбывает из борьбы и сохраняет место в элите, а последняя – вылетает в первый дивизион.

В первом раунде плей-офф пары будут сформированы по схеме: 1А – 3В, 2А – 2В, 3А – 1В, 4А – 5А. Победители попадают в полуфинал, проигравшие – в турнир за 5-8 места, в котором определится команда, которая вместе с полуфиналистами выступит в группе А на ЖЧМ-2023.

Овертаймы будут проводиться в формате «3х3». На групповой стадии дополнительное время составит пять минут, на всех стадиях плей-офф до финала – 10 минут. Если в овертайме не будет шайб, победителя определят в серии буллитов. В случае ничьи в основное время финального матча и встречи за третье место команды будут играть овертаймы (каждый продолжительностью 20 минут) до первой заброшенной шайбы.

Матчи группового этапа пройдут с 25 по 30 августа. Четвертьфиналы запланированы на 1 сентября. Полуфинальные встречи и мини-полуфиналы турнира за 5-8 места состоятся 3 сентября. Решающие матчи турнира, включая игру за бронзовую медаль и финал, намечены на 4 сентября.

Игроки с опытом в ЖХЛ

На турнире в составе сборных США, Финляндии и Чехии выступят шесть игроков с опытом выступления в Женской хоккейной лиге.

В составе США сыграет форвард Александра Карпентер. На чемпионате мира 2021 она была лучшей по голам в составе своей команды – пять шайб в семи матчах, а на Олимпиаде в Пекине стала третьим бомбардиром сборной с 7 (4+3) очками в семи матчах. Оба турнира американки завершили с серебряными медалями. В активе Александры пять побед на мировых первенствах.

Последним клубом в карьере Карпентер был «КРС Ванке Рэйз» из ЖХЛ – она выступала за него в сезонах-2019/20 и 2020/21, дважды становилась лучшим бомбардиром лиги и признавалась лучшей хоккеисткой ЖХЛ в 2020 году. За 62 матча в Лиге Карпентер набрала 116 (54+62) очков.

Финляндия включила в состав двух действующих чемпионок ЖХЛ в составе «Ванке Рэйз» – Мишель Карвинен и Сусанну Тапани, это одни из самых опытных хоккеисток турнира. Карвинен в десятый раз сыграет на мировом первенстве, а Тапани – в восьмой. На Олимпиаде в Пекине нападающие играли ключевую роль в атакующих действиях сборной Финляндии – Мишель набрала 7 (4+3) очков в семи матчах, а Сусанна стала лучшим бомбардиром и снайпером команды с 8 (6+2) очками в семи матчах. У Карвинен – одно серебро и пять бронз мировых первенств, у Тапани – одно серебро и четыре бронзы. В ЖХЛ Карвинен набрала 27 (14+13) очков в 20 встречах, у Тапани – 25 (12+13) в 23 матчах.

Наибольшее число хоккеисток из ЖХЛ сыграет за сборную Чехии – сразу три игрока выступали в лиге в сезоне-2021/22. Это защитники Павлина Горалкова («Бирюса») и Анета Тейралова (СКИФ), а также нападающая Алена Миллс («КРС Ванке Рэйз»). Горалкова и Тейралова – лидеры обороны своей сборной, а Миллс – элитный центрфорвард по меркам всего женского хоккея. На чемпионате мира-2021 Алена стала лучшей по проценту выигранных вбрасываний (71,21%), а на Олимпиаде в Пекине выводила сборную на игры с капитанской нашивкой.

В ЖХЛ чешские хоккеистки провели семь сезонов. Миллс дважды становилась чемпионкой лиги и в 210 матчах набрала 186 (94+92) очков. Тейралова – действующая чемпионка России. За 223 матча в лиге защитница набрала 183 (46+137) очков. Горалкова всю карьеру в ЖХЛ провела в «Бирюсе», где за 202 матча набрала 83 (15+68) очка.

Где будут играть?

Дания впервые в истории примет чемпионат мира. Ранее турнир восемь раз проводился в Канаде, по четыре раза – в США и Финляндии, дважды – в Швеции и Китае. Матчи мирового первенства будут принимать две арены.

Основной площадкой турнира станет «KVIK Hockey Arena» в Хернинге. Она была построена в 1987 году и реконструирована к чемпионату мира по хоккею среди мужчин 2018 года. Арена принимает матчи мужского чемпионата Дании. Вместимость – 4120 мест. На ней будут сыграны матчи группы А, три четвертьфинала, полуфиналы и медальные встречи.

Второй ареной станет «Scanel Hockey Arena» во Фредериксхавне. Она была построена в 1970 году и реконструирована в 2014 году. Арена принимает матчи мужского чемпионата Дании. Вместимость – 4000 мест. На ней пройдут матчи группы B, один четвертьфинал и три игры за распределение 5-8 мест.

Кто фавориты?

Главными фаворитами в борьбе за золотые медали традиционно будут сборные Канады и США. Североамериканское противостояние – главное в женском хоккее: Канада – чемпион последней Олимпиады и победитель чемпионата мира среди женских команд, а США оба раза проиграли им в финальных играх.

В составе сборной Канады сразу 18 игроков, выигравших в Пекине-2022. Главная звезда и капитан сборной Канады – форвард Мари-Филип Пулен, одна из самых известных хоккеисток мира, которая этим летом стала консультантом по развитию игроков клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс». За плечами Пулен три золота Олимпийских игр и две победы на чемпионатах мира. На ЖЧМ-2021 Пулен забила «золотой» гол в овертайме финала против США. Помогать ей добиться нового успеха будут Брианн Дженнер и Сара Нерс – вместе с Пулен они вошли в символическую сборную турнира на Олимпиаде-2022.

В сборной США на Играх-2022 также выступали 18 из 23 игроков нынешнего состава. Главная звезда − 33-летняя форвард Хиллари Найт, восьмикратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, лучший снайпер в истории ЖЧМ – в ее активе 47 шайб на 11 чемпионатах мира. На ЖЧМ-2022 Найт может стать лучшим бомбардиров в истории чемпионатов мира – для этого Хилари нужно набрать шесть очков.

Другой заметной фигурой в команде США станет опытная Аманда Кессел – звезда женского хоккея и сестра форварда НХЛ Фила Кессела регулярно становится одним из лучших ассистентов команды и имеет за плечами одно олимпийское «золото» и три победы на чемпионатах мира.

Лишь одна европейская команда за историю мировых первенств нарушала североамериканскую гегемонию – сборная Финляндии в 2019 году прорвалась в финал чемпионата мира, уступив в решающем матче США в одну шайбу. Команда Финляндии – бронзовые призерки чемпионата мира-2021 и хоккейного турнира в Пекине-2022. Вести сборную за собой будет опытная защитница Дженни Хиирикоски, для которой предстоящий чемпионат мира станет 14-м в карьере. На Олимпиаде в Пекине она была включена в символическую сборную турнира.

Статистические факты:

C 1990 года Международная федерация хоккея (IIHF) провела 20 чемпионатов мира – в 19 из них в финале встречались сборные США и Канады.

Ни разу на чемпионатах мира среди женских команд сборная США не опускалась ниже второго места – в активе команды 9 золотых и 11 серебряных медалей.

Сборная Канады – лидер по количеству золотых медалей на чемпионатах мира – у нее 11 побед.

У Финляндии сейчас 1 серебряная и 13 бронзовых медалей мировых первенств. Это самая титулованная европейская сборная в женском хоккее.

У финской защитницы Дженни Хиирикоски 75 матчей на мировых первенствах – она рекордсменка по количеству игр на турнирах. Ее ближайшая преследовательница среди действующих игроков – американка Хилари Найт − провела 59 встреч. Лучший бомбардир, снайпер и самый ценный игрок ЖЧМ-2021 Мелоди Дауст (12 очков в 7 матчах) не была включена в состав сборной Канады на мировое первенство в Дании.

Сборные Канады, США и Финляндии участвовали во всех 20 главных чемпионатах мира среди женских команд. Сборная Швеции сыграла в 19 турнирах, пропустив ЖЧМ-2021. Сборная России была участницей 17 турниров, она впервые не сыграет на мировом первенстве с 1994 года.

ТОП-10 по количеству матчей на женских чемпионатах мира:

1. Дженни Хиирикоски, Финляндия (75 игр)

2. Каролина Рантемяки, Финляндия (69 игр)

3. Хэйли Уикенхайзер, Канада (61 игра)

4. Татьяна Бурина, Россия (61 игра)

5. Джейна Хеффорд, Канада (60 игр)

6. Хилари Найт, США (59 игр)

7. Каролина Уэлетт, Канада (59 игр)

8. Александра Вафина, Россия (56 игр)

9. Пернила Винберг, Швеция (55 игр)

10. Ия Гаврилова, Россия (55 игр)

ТОП-10 по количеству шайб на женских чемпионатах мира:

1. Хилари Найт, США (47 шайб)

2. Кэмми Гранато, США (44 шайбы)

3. Джейна Хэффорд, Канада (40 шайб)

4. Хэйли Уикенхайзер, Канада (37 шайб)

5. Даниелла Гойетте, Канада (37 шайб)

6. Натали Дарвиц, США (29 шайб)

7. Брианна Деккер, США (28 шайб)

8. Карэн Бай, США (27 шайб)

9. Дженнифер Боттэрил, Канада (26 шайб)

10. Рикка Салинен, Финляндия (25 шайб)

ТОП-10 по количеству очков на женских чемпионатах мира:

1. Хэйли Уикенхайзер, Канада (86 очков)

2. Джейна Хэффорд, Канада (83 очка)

3. Хилари Найт, США (80 очков)

4. Кэмми Гранато, США (78 очков)

5. Даниелла Гойетте, Канада (68 очков)

6. Брианна Деккер, США (68 очков)

7. Каролина Уэлетт, Канада (68 очков)

8. Дженни Поттер, США (61 очко)

9. Рикка Салинен, Финляндия (60 очков)

10. Дженнифер Боттэрил, Канада (59 очков)

* полужирным выделены действующие игроки, зеленым − игроки сборной России.

Фото: globallookpress.com/Ryan Remiorz, Tomi Hänninen, Vegard Wivestad; Gettyimages.ru/Elsa, Derek Leung; commons.wikimedia.org