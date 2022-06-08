«Буду раньше приходить в арену, чтобы смотреть, как с «Торпедо» работает Ларионов». Самому опытному вратарю ЖХЛ всего 23 года

Поехать в Пекин-2022 Валерии Таракановой помешал ковид.

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Вратарю СКИФа всего 23 года – а она самый опытный из действующих голкиперов Женской хоккейной лиги (158 матчей). Валерия Тараканова выступает за клуб из Нижнего Новгорода с 2012 года.

До попадания в хоккейную секцию Валерия не умела кататься на коньках, но хоккейная карьера пошла в гору. В сезоне-2021/22 СКИФ дошел до финала, где уступил чемпионство «КРС Ванке Рэйз». По итогам регулярного чемпионата Валерия стала лучшей по основным вратарским показателям: отразила 95,4% бросков при коэффициенте надежности 1,14.

В интервью Дарье Тубольцевой Валерия рассказала, за счет чего добилась прогресса, чего не хватило в финале и как начинала играть в хоккей. А также призналась, что рада приходу в «Торпедо» Игоря Ларионова − это заставит хоккеисток СКИФа, которые делят арену с мужской командой, приходить на тренировки раньше.

«Очень люблю сладкое, отказаться от него не смогу»

– Как проводите отпуск?

– За городом, занимаюсь ремонтом, так что в отпуске куда-то слетать не получится.

– Уже отошли от тяжелого сезона?

– Да, мне хватает где-то недельки, чтобы восстановиться. Дальше можно тренироваться. Понимаю, насколько был сложный год, и мы с девочками заслужили отдых. С июня начнем готовиться к новому сезону.

– Сборы СКИФа стартуют в июне?

– Думаю, все хоккеистки так делают: сначала разгружаются, а ближе к сборам начинают самостоятельно готовиться к предсезонке, чтобы подойти к ней в хорошей форме.

– Бывает, что кто-то к сборам подходит неготовым?

– Летом 2021-го все девушки были в хорошей форме. Нас даже тренеры похвалили – сказали, что мы молодцы. Сразу начали с хороших нагрузок, не втягивались. Думаю, в этом году будет так же. Сейчас все стали более ответственными.

– Вы в отпуске позволяете себе все в плане еды, сладостей или держите себя в рамках?

– Я себе всегда позволяю, но всему есть мера. Объедаться не буду, но иногда можно. Очень люблю сладкое, отказаться от него не смогу.

«Старалась каждую секундочку выжимать из себя все»

– Как оцените для себя сезон-2021/22?

– Это, наверное, лучший год для меня. Мы с командой стали чемпионами России (СКИФ проиграл в финале ЖХЛ «Ванке Рэйз», но стал лучшей российской командой – «Хозяйки льда»), это многое для нас значит. Я стала лучшим вратарем Женской хоккейной лиги – большой шаг и мотивация дальше показывать себя.

– Свою игру оцените на пятерку?

– Нет, идеальной ее не назову. Поставила бы «четверку» с минусом. Есть над чем работать.

– За счет чего добились прогресса и показали свою лучшую статистику?

– Ответственно подошла к тренировкам, старалась каждую секундочку выжимать из себя все. Спасибо нашему тренерскому штабу, особенно тренеру вратарей.

– У вас в СКИФе очень сильный тандем вратарей с Валерией Меркушевой. Конкуренция вам помогает прогрессировать?

– Мы друг другу помогаем. Хочется меньше пропустить, надежнее сыграть, смотришь на партнера и сравниваешь с собой. Но это все добрая конкуренция. На протяжении всего сезона мы с Лерой играли поровну. Не было разделения на первого и второго вратаря. Были где-то у нее микротравмы, были и у меня небольшие повреждения. Может быть, у Леры получилось на пару игр побольше. У нас вышел хороший тандем, мы друг друга заменяли.

– В плей-офф вы сыграли три матча, она четыре. Получается, тоже разделения на первый и второй номер не было?

– В плей-офф все зависело от того, кто как подготовлен. Я довольна этим сезоном. Если бы Лера сыграла еще один матч в финале, то ничего бы страшного не было. У нас одна цель – победа. То, что меня не поставили, исключительно моя недоработка.

– За пределами льда общаетесь с Валерией?

– Мало. Мы и так, можно сказать, каждый день в раздевалке видимся с Лерой и с другими игроками. В коллективе никто ни с кем не воюет, мы дружим, но все равно нужно и отдыхать друг от друга.

– В КХЛ считается, что в системных командах, как ЦСКА при Никитине или у Квартальнова, вратари показывают хорошие цифры за счет слаженной работы обороны. В СКИФе такая же ситуация?

– В этом сезоне у нас вся команда слаженно работала: и нападающие, и защитники, и вратари. Все друг другу помогали, ни одно звено не выпадало. Мы были единым кулаком, за счет этого и стали чемпионками России. Мы боролись, грызлись, даже тренеры, стоявшие на лавке, рвались на лед играть за нас.

– Бывали матчи, когда предъявляли защитникам за ошибки?

– Больше нет, чем да. Бывает, что защитник другой команды бросает, шайба задевает нашего игрока и от него в сетку ворот. Ну, что тут скажешь? У всех такое бывает. Я не выручила, она подставила, но ничего страшного, идем дальше. Не думаю, что хорошая идея – огрызаться или что-то высказывать защитникам. Все люди ошибаются.

«Игроки «Ванке Рэйз» быстрее нас принимают решения»

– Вы провели классную регулярку, чего не хватило в финале для победы?

– Было нелегко играть против «Ванке Рэйз». Наш состав со старта сезона не менялся, а у китайской команды многие девушки подъехали по ходу чемпионата. Мы к концу сезона подустали, у соперника было заметно больше сил. Но наша команда хотела выиграть, боролась до конца. В «Ванке Рэйз» играют очень опытные хоккеистки. За счет этого, может быть, они и взяли кубок.

– Многие девушки рассказывали, что «Ванке Рэйз» играют в североамериканский хоккей, непохожий на российский. Вы, как вратарь, ощущаете, что с китайской командой играть сложнее?

– Да, соглашусь, что хоккей отличается. Игроки «Ванке Рэйз» быстрее нас принимают решения. Не знаю, с чем это связано, но они быстрее в плане мышления и скоростей на льду. Нам есть куда расти.

– За последние три года «КРС Ванке Рэйз» дважды становились чемпионками. На ваш взгляд, это не ударяет по российским клубам?

– Конечно, хотелось бы, чтобы наши девочки были первыми. Но побеждает сильнейший. Благодаря играм с иностранными командами мы становимся сильнее.

«Вообще ничего не знала о хоккее, даже на коньках не умела кататься»

– Вам всего 23 года, а вы самый опытный из действующих вратарей ЖХЛ. Так сложно это осознать. Вам тоже?

– Недавно узнала об этом. В лиге есть более взрослые и опытные вратари. Но раз по цифрам первая я… Это здорово, но придает еще больше ответственности. Я не должна опускать планку, а только прогрессировать.

– Есть такое ощущение, что всю жизнь играете в ЖХЛ?

– У меня были такие сезоны, которые вообще бы не хотелось вспоминать. Но мы когда уходим в отпуск, отпускаем все и в новый чемпионат идем с новыми силами. Для меня эти годы прошли как сезона три. Усталости нет, только заряд на каждый чемпионат.

– С чем были связаны те неудачные сезоны?

– Были повреждения. Как-то мне на ногу упали, и я несколько месяцев не играла. Но во всем травмы винить не буду, где-то, может быть, плохо тренировалась. Раньше не было тренера вратарей, а он нам очень нужен. Самостоятельно было трудно работать и прогрессировать.

– Вы родились в Заволжье, в Новгородской области. Как оказались в хоккее?

– Помню, как папа предложил мне пойти в спортивную секцию: в баскетбол или хоккей. Выбрала хоккей. Папа сказал, что пойду, если буду хорошо учиться. Через неделю узнала, что подружка записалась в хоккейную секцию и сразу пошла с ней. Я всегда была спортивной девочкой: играла за школьную команду по баскетболу и волейболу. Подружка через месяц на хоккей перестала ходить, а я осталась. Меня затянуло. Всегда была пацанкой: бегала, прыгала, тусовалась с мальчишками.

– В Заволжье, получается, хоккей был популярен, раз даже для девочек была секция?

– Да, уже тогда в Нижнем Новгороде был СКИФ. Я туда попала почти с самого начала. В отличие от многих, начала заниматься с девочками, а не с мальчиками. Хотя сначала думала, что это только мужской вид спорта. Вообще ничего не знала о хоккее: ни правил игры, ни что такое смены, даже на коньках не умела кататься.

– У вас была сильная женская команда?

– В Заволжье не было постоянного состава: девочки то приходили, то уходили. Те, кто больше занимался, перешел в СКИФ, для нас создали команду СКИФ-2. У нас был молодой коллектив, максимум 19-20 лет, потом оставили только юниоров до 18 лет и заявили нас на чемпионат России. Мы почти всегда занимали призовые места. После много девочек, в том числе и я, попали в первую команду.

– Почему выбрала вратарскую позицию?

– Долго добивалась того, чтобы стать вратарем. Когда пришла в хоккей, то в команде было только две вратарские формы. Третью никак нельзя было достать. Две вратарские позиции были заняты, а мне очень хотелось в ворота. Нравилась форма голкиперов. Месяц каталась в игровой, а потом, после ухода одной девочки, забрала экипировку вратаря. Ни капли не жалею, что так получилось.

«Зарплату всем выплатили. Бывают трудности, но мы держались»

– На молодежном уровне вас активно приглашали в сборную, вы ездили на Олимпиаду-2018. Сильно расстраивает, что в последние годы зовут других?

– Конечно, желание выступать в сборной есть. Но, может, недостаточно хорошо играю для сборной, или тренерский штаб так видит ситуацию. Когда придет время, тогда вызовут. Жду и отношусь к этой ситуации философски. Не убиваюсь, не страдаю, сосредотачиваюсь на клубных делах.

– Попасть на Олимпиаду-2022 было вашей целью?

– Понимала, что шансов немного. Для себя решила: если не вызовут – не расстроюсь, если пригласят – будет круто. Так получилось, что изначально меня не вызвали, но потом у одного вратаря оказался положительный тест, меня пригласили в качестве запасного, однако я тоже заболела ковидом. Если бы сдала отрицательный тест, поехала бы на Олимпиаду.

– СКИФ много контактирует с «Торпедо»? Есть ли какая-то связь между командами из одного города?

– Наверное, все-таки нет. Мы не пересекаемся, у них раздевалка в другой стороне арены. Можем только посмотреть на их тренировки, а так не общаемся.

– На матчи «Торпедо» ходите, если позволяет график?

– Вообще у нас был такой трудный сезон, что хоть бы до дома дойти и отдохнуть. Некоторые девочки ходят, но я больше люблю чемпионаты мира и Олимпиаду смотреть.

– В следующем сезоне в «Торпедо» будет работать Игорь Ларионов – настоящая легенда хоккея. Интересно у него чему-то поучиться?

– Думаю, будем пораньше приходить на тренировки, чтобы посмотреть, как работает Игорь Николаевич. Здорово, что у «Торпедо» будет такой крутой тренер.

– В конце марта была информация, что финансирование клуба приостановлено. Вам выплатили зарплату за январь, февраль, март?

– Считаю, что финансы не должны касаться игроков. У нас у всех контракты, мы играем. Всем выплатили зарплату. Бывают трудности, но мы держались все вместе, хотели добиться результата, и мы его добились.

– Писали, что команда может не сыграть в плей-офф. Эта ситуация нервировала коллектив?

– Нет, мы играли и не думали об этом. Эти вопросы должны были решать наши руководители. Если бы держали в голове эту информацию, то это могло бы и на игре отразиться.

— В связи с этим не боялись продлевать контракт с командой до 2024 года?

— C трудностями может столкнуться любая команда. Не знаешь, где и что будет. Бывает, что где-то обещают одно, а выходит другое. Думаю, что в СКИФе все всегда будет хорошо.

– Из Нижнего Новгорода никогда не хотелось уехать?

– Уехать не хотелось, но думала попробовать что-то новое. Но не знаю, что будет в этом новом. В СКИФе у меня все хорошо: здесь мои родные, играю, тренируюсь, прогрессирую. Отсюда не хочется уезжать.

– Если бы не хоккей, чем бы занимались?

– На тот момент, когда стоял выбор, могла уйти в баскетбол. Я играла за школу, были перспективы, даже тренеры пытались уговорить бросить хоккей ради баскетбола. Но я отказалась. Хоккей всегда мне казался чем-то новым, необычным, захватывающим.

Фото: hcskif.ru/Павел Табарчук, whl.khl.ru