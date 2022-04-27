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Женский «Куньлунь» второй раз выиграл ЖХЛ. Китайская команда собрала звезд и мощно выступает в России

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Меган Бозек
Александра Карпентер
Минтту Туоминен
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«КРС Ванке Рэйз» уверенно взял главный трофей российского женского хоккея.

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Завершился сезон Женской хоккейной лиги. Второй раз за три года кубок забрала женская команда «Куньлуня».

«Ванке Рэйз» выступают в российской лиге уже три сезона − и в каждый из них выходили в финал. Два из них выиграли (2019/20 и 2021/22), а в сезоне-2020/21 чемпионом по итогам противостояния с китайской командой стала «Агидель».

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За «Ванке Рэйз» выступали и выступают звезды мирового женского хоккея.

В сезонах-2019/20 и 2020/21 в составе были игроки сборной США Меган Бозек и Александра Карпентер.

Нынешнее чемпионство выиграли, в частности, бронзовые призерки Олимпиады-2022 в составе сборной Финляндии Сусанна Тапани, Мишель Карвинен и Миннамари Туоминен.

«Ванке Рэйз» по итогам регулярки-2021/22 заняли второе место. Первую часть сезона за команду выступали только хоккеистки сборной Китая, а после Пекина-2022 к «Куньлуню» присоединились легионеры (у всех к тому моменту уже был опыт в ЖХЛ). «Ванке Рэйз» выиграли почти все оставшиеся матчи чемпионата, а в первых двух раундах плей-офф прошли «7.62» (2-0 в серии) и «Торнадо» (2-1).

В финале до трех побед китайская команда встречалась с победителем регулярки – СКИФом. В Нижнем Новгороде «Куньлунь» выиграл обе встречи (3:1 и 3:2). Третий матч в Мытищах завершился серией бросков. Решающую попытку реализовала канадка Микела Кава – MVP плей-офф с 17 (6+11) очками в восьми матчах.

Момент вручения Кубка ЖХЛ, который перед сезоном-2021/22 получил новый дизайн.

− Сыграть на Олимпиаде, приехать в Россию и взять Кубок ЖХЛ – это исполнение мечты, − сказала после матча нападающий «Ванке Рэйз» Ханна Миллер. Больше чемпионских эмоций:

Фото: ЖХЛ/Сергей Бабунов

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