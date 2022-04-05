Вернуться в хоккей после родов и сыграть на Олимпиаде − история Елены Дергачевой

Одна из лучших нападающих России − о карантине в Пекине-2022 и желании играть с мужчинами.

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Чемпионат ЖХЛ выходит на финишную прямую – 6 апреля стартуют матчи плей-офф. Накануне второго этапа чемпионата интервью WHL.KHL.RU дала второй бомбардир сезона-2021/22 Елена Дергачева, которая выступает за «Торнадо» с 2014 года. Форвард брала отпуск по уходу за ребенком в сезоне-2019/20. Быстро вернулась в форму и съездила в Пекин-2022 на свою третью Олимпиаду.

«Торнадо» не хватило хладнокровия»

− Зимой в ЖХЛ была трехмесячная пауза на Олимпиаду и другие турниры сборных. Было сложно возвращаться в режим тяжелого графика?

− В принципе несложно, у нас были очень интересные игры в концовке регулярки. Все команды равные, шла серьезная борьба. Пока была пауза, команды готовились, играли с мальчишками, с любителями. Так что быстро вкатились, думаю, никто проблем с набором формы не испытывал.

− Оксана Братищева рассказывала, что СКИФ играл в мужской любительской лиге, чтобы поддерживать форму. У «Торнадо» были какие-то матчи?

− Наши девчонки тренировались и играли с любителями, а также с ребятами 2005 или 2006 годов рождения. Матчи с мужчинами всегда очень интересные, полезный опыт.

− «Торнадо» вышло в плей-офф с пятого места. Как оцените результат?

− Всегда хочется лучше выступить, но что есть, то есть. Готовимся к плей-офф. В регулярном чемпионате часто бывало, что в концовке отдавали победу, совершали глупые ошибки. На старте сезона «Агидели» проиграли по буллитам, со СКИФом было так же − на последних минутах. Так что наше место − закономерный результат. Нам не хватило хладнокровия. Когда ведешь в одну шайбу, надо не лезть вперед, а где-то занять сдерживающие позиции. Мы пропускали, а потом уже не могли догнать.

− Как оцените шансы в плей-офф своей команды?

− В плей-офф всегда другой хоккей. Каждая команда будет играть аккуратно, бояться ошибиться, так как матчи пойдут на результат. «Торнадо» давно не занимало высокие места, очень хочется это исправить. У нас сейчас неплохая команда: вернулись Людмила Белякова, Алевтина Штарева (Полунина).

«Положительных эмоций от олимпийского турнира не было»

− На Олимпиаде вы сыграли только один матч. Расскажите, как получилось, что вы заболели ковидом в Пекине?

− К сожалению, для меня Олимпиада-2022 сложилась не очень удачно. Прилетели в Пекин, сидели на карантине из-за того, что уже были случаи заражения в команде, а потом и меня подкосил вирус. Хотя мы вообще никуда не ездили кроме арены. Даже в столовую не ходили, сидели по комнатам, выходили в масках. Наверное, это судьба.

− Вы, как многие в Китае, бессимптомно болели?

− Один день была высокая температура и все. Потом я себя прекрасно чувствовала, тесты были отрицательными, но все равно приходилось сидеть на карантине.

− Поездка в Китай, наверное, худшее в плане эмоций спортивное событие?

− Да, тут точно. Ничего не могу сказать про Китай, я его не видела. Положительных эмоций от олимпийского турнира не было. Каждый день переживала из-за этих тестов. В последние дни, когда перестала так сильно нервничать, мне пришел положительный результат. Надо, наверное, было переживать больше, чтобы оставаться в строю. Но в этой ситуации с ковидом мы ни на что не могли повлиять. Кому-то из спортсменов повезло больше, и они переболели за месяц до Олимпиады, успели набрать форму и хорошо выступить. Кому-то, как нам, не повезло. Списываю все на судьбу. Буду пробовать попасть на Олимпиаду-2026 в Милане.

− Если бы не эти проблемы с тестами, могла бы сборная России выступить лучше?

− Не могу сказать. Сыграли как сыграли. Никто не знает, как было бы, если б все девчонки были в строю. Возможно, был бы другой результат.

− После ковида легко пришли в форму?

− Да. Никаких последствий у меня не было. После возвращения из Пекина быстро вошла в строй, сразу поехали с «Торнадо» на выезд в Красноярск. Была только проблема, что я долго не каталась из-за того, что на изоляции сидела. Только в России начала готовиться к матчам ЖХЛ.

«В Америке вообще нет такого различия: девочка или мальчик играет в хоккей»

− Финал Канада − США в этих странах посмотрело 6,2 млн человек − больше, чем матчи НХЛ. Не думаете, что именно в этих цифрах − причина того, что России сильно уступает этим командам в женском хоккее?

− Вряд ли в цифрах дело. Просто команды показывают результат, их сморят. Если б наша сборная побеждала, был бы большой интерес. Как в 2014 году, когда много девчонок пришло в хоккей. Проблема в том, что, когда молодые перспективные девочки выходили на какой-то уровень, они останавливались в развитии. Не хватало клубов, не было возможности прогрессировать. Здорово, что появилась команда МСМО 7.62, где перспективные хоккеистки сразу могут играть на высоком уровне, а не сидеть и ждать своего часа в других командах, где было много возрастных игроков.

Сложно сказать, чего нам не хватает. Наверное, нужно больше играть с мальчиками. Канадки в рамках подготовки к Олимпиаде встречались с мужскими командами из молодежной лиги. Нам бы тоже не помешало играть с пацанами. Может быть, стоит организовать команду, которая могла бы выступать в мужском чемпионате. К примеру, в первенстве Москвы, хотя бы во второй группе. Играя с ребятами, сразу идет прогресс.

− Видите разницу между тем, когда вы начинали играть в хоккей, и тем, что сейчас? Стало ли больше девочек заниматься этим видом спорта?

− Да, но сейчас и возможностей больше: есть интернет, все сидят в социальных сетях, имеют доступ к любой информации. Девчонок в хоккее стало больше, хочется, чтобы молодые спортсменки не сталкивались с теми проблемами, которые были у нас. Для этого нужно, чтобы они играли с мальчиками.

Когда мы приходим из мужского хоккея (по детству все играли с пацанами) в женский, то порой создается впечатление, что мы стоим на месте и больше не развиваемся. Просто дорастаем до определенного уровня и останавливаемся. Может быть, из-за этого на международной арене мы и проигрываем канадкам и американкам. Они очень много матчей проводят с мальчиками. В Северной Америке вообще нет такого различия: девочка или мальчик играет в хоккей. Если ты вышел на лед, то ты просто хоккеист. И у них нет такого, что могут запретить играть с пацанами. У нас это пока присутствует.

«После родов сразу хотела вернуться, потому что хоккей − моя жизнь»

− Несколько лет назад у вас родился ребенок. Получается, из-за Олимпиады вы не виделись два месяца. Как вообще можно вынести эту разлуку?

− Было очень тяжело. Если б была возможность, то я взяла сына с собой на Олимпиаду. Многие девчонки хотели, чтобы их близкие были рядом во время такого ответственного турнира. Рядом с родными легче справляешься с эмоциями, быстрее забываешь неудачи и приходишь в себя. К сожалению, в Китае мы остались одни. Но я была уверена, что ребенку хорошо, он был с папой, с бабушками и дедушками. Мы созванивались по видеосвязи. Когда вернулась, сын так соскучился, что неделю от меня не отлипал.

− Будете отдавать его в хоккей?

− На коньки уже пробовали ставить, но в секцию пока не отдавали. Ему только в конце февраля исполнилось два года. Папа у нас тоже хоккеист, поэтому хотим отдать ребенка в этот вид спорта, или в футбол. Сын очень любит хоккей, дома много клюшек, даже обводить умеет.

− Вы пропустили сезон-2019/20 из-за рождения сына. Всегда понимали, что будете возвращаться в хоккей?

− Я сразу хотела вернуться, потому что хоккей − моя жизнь. Не представляю пока свою жизнь без него.

− Что было самым сложным: возвращаться в форму или оставлять ребенка на время тренировок и игр?

− В форму возвращаться было не так сложно, хотя я практически полтора года не играла. Довольно быстро вернулась. Было тяжело в плане быта: малыши порой ночами не спят. Что касается того, что пришлось оставлять сына, то я была уверена в своем муже, наших родителях. Знала, что ребенку хорошо и с папой, и с бабушками. На этот счет не переживала.

− Вы полтора года вообще не тренировались?

− Во время беременности я не играла, а потом семь месяцев ребенок был на грудном вскармливании, не могла тренироваться. Изредка удавалось ходить в зал форму поддерживать. На лед времени не хватало.

− После родов увидели изменения в своей игре, в ощущениях организма?

− Мне кажется, у меня ничего не поменялось. Я осталась в той же команде, с теми же девчонками, наша игра практически не поменялась.

− В команде на вас не обиделись, когда узнали, что вы беременны? Не посчитали, что бросаете их?

− Меня поддержали. Все понимают, что у нас есть семьи, личные желания. Тут не на что обижаться. Конечно, парням легче заводить семью и детей, они могут продолжать спокойно играть. А вот девушкам чуть сложнее.

− Выезды для вас по-прежнему тяжелые или оставлять сына с отцом уже привыкли?

− На мои первые выезды, когда сын был еще совсем маленьким, мы ездили вместе в Питер и на матчи в Подмосковье. Сейчас уже не хочется его много таскать, так что остается с мужем, плюс бабушки помогают.

− Когда договаривались с вами об интервью, вы сказали, что в последние пару дней были с ребенком одна. Как удается успевать и тренироваться, и отдыхать, и за малышом следить?

− Уже привыкла. Скоро в детский сад пойдем. В принципе выработали режим: я успеваю и отдыхать, и семье время посвящать. Со всем справляемся. Просто с рождением сына появилось больше ответственности: ты не только за себя отвечаешь.

− Ваш супруг Тимур Зарипов тоже связан с хоккеем, играл в МХЛ. Чем сейчас занимается?

− Тренирует, плюс играет за любительскую команду. Когда ты всю жизнь в хоккее, тяжело без него жить.

− Себя тоже в будущем видите в хоккее?

− Наверное, нет. Может быть, буду играть в любительской лиге. Но мне бы хотелось заняться домом, семьей.

Автор: Дарья Тубольцева

Фото: East News/ANTHONY WALLACE / AFP; globallookpress.com/Du Yu/XinHua; ХК «Белые медведицы»