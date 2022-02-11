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Для России начался хоккейный плей-офф Олимпиады-2022 – пока в женском турнире. Рассказываем, как сборная играла в Пекине

Анна Шохина
Валерия Павлова Валерия Павлова
Ангелина Гончаренко Ангелина Гончаренко
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Лидеры команды, сильные стороны и зоны роста.

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На Олимпиаде-2022 стартовал плей-офф женского турнира – свой четвертьфинальный матч Россия со Швейцарией проведет в субботу, 12 февраля, в 7:10 мск.

Как Россия играла со Швейцарией на Олимпийских играх и чемпионатах мира?

Несмотря на то, что часть игроков сборной России находится на карантине, можно найти поводы для сдержанного оптимизма, а также вспомнить про вратарское разнообразие и хоккеисток, которые проявляют себя лучше других. Кроме того, у команды Евгения Бобарико есть потенциал в игре на вбрасываниях и в неравных составах.

Разбираем игру российской команды на групповой стадии и объясняем, кого опасаться в составе сборной Швейцарии.

Что было у России в группе. Главное

Первый этап Олимпиады-2022 команда завершила на четвертом месте группы А – с одной победой, как раз над Швейцарией (5:2). Тогда Россия играла уверенно, владела инициативой и контролировала ход встречи. Когда швейцарки приближались по счету, наши хоккеистки находили возможность оторваться.

Далее были матчи с главными фаворитами Игр – США (0:5) и Канадой (1:6). И несмотря на счет, были поводы для сдержанного оптимизма. На фоне супертопов Россия отрезками выглядела уверенно, но сдержать их натиск на протяжении всех 60 минут не удалось. Матчи с фаворитами удались российской сборной лучше, чем Швейцарии (счет за два матча – 1:20) и Финляндии (3:16). Анна Шохина из «Торнадо» стала первой российской хоккеисткой, которая забросила шайбу в ворота Канады на Олимпийских играх.

 

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Заключительную встречу в группе – с Финляндией (0:5) – Россия провела ниже своих возможностей, но у команды в расположении было лишь три полноценных звена. Вышедшая с карантина нападающая Людмила Белякова прибыла за 10 минут до начала предматчевой раскатки.

Россию в Пекине-2022 преследует пандемия

На этой Олимпиаде команда Евгения Бобарико проводит матчи разными составами, сочетания в обороне и атаке постоянно меняются. По ходу группового этапа некоторые игроки сборной России выходили из карантина, некоторые – попадали в него.

Перед стартом четвертьфиналов на карантине оставались пять хоккеисток: защитники Мария Печникова («Агидель») и Лиана Ганеева («Динамо-Нева»), а также форварды Елена Дергачева («Торнадо»), Полина Болгарева («Динамо-Нева») и Виктория Кулишова (СКИФ).

Позитивные новости: после группового этапа к команде присоединились защитник «Динамо-Невы» Екатерина Николаева и нападающий «Агидели» Ольга Сосина.

На групповой стадии сыграли три вратаря. Кому доверят в плей-офф?

В матчах первого этапа тренеры сборной России дали игровое время Марии Сорокиной, Дарье Гредзен и Валерии Меркушевой – дебютанткам Олимпийских игр.

Вратарь «Агидели» Сорокина приняла участие во всех матчах – один полный (со Швейцарией), в двух ее заменяли (с США и Финляндией), в одном – на замену выходила она (с Канадой).

Сорокина зарекомендовала себя в текущем сезоне Женской хоккейной лиги – и поехала в Пекин-2022 в качестве первого номера. В победном матче со Швейцарией Мария пропустила всего две шайбы при 25 отраженных бросках. Матчи с оставшимися соперниками проходили в зоне защиты российской сборной, у вратарей было много работы.

Во встрече с США Сорокина на многих отрезках смотрелась великолепно. С Канадой Мария вошла в игру вместо Гредзен в середине матча и за 29 минут пропустила всего два раза. В матче против Финляндии Сорокина не справилась с объемом – за 30 минут пропустила четыре шайбы после 22 бросков.

Дарья Гредзен вошла в пятерку самых молодых российских дебютанток на Олимпийских играх. Первый опыт получился отличным: вратарь «Бирюсы» заменила Сорокину на 49-й минуте матча с США и отразила все 19 бросков американок. В матче с Канадой Гредзен вышла в стартовом составе и провела на льду 33 минуты. По проценту отраженных бросков Дарья после группового этапа на первом месте среди российских вратарей – 92,5%.

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Валерия Меркушева из СКИФа ехала на Олимпиаду в качестве запасной. На групповом этапе она сыграла полматча с Финляндией. Свой отрезок Валерия провела уверенно, отразив 11 бросков из 12 за 29 минут.

Перед четвертьфиналом со Швейцарией ситуация с вратарями в сборной России такая:

• Мария Сорокина, первый номер сборной, выходила на лед во всех четырех матчах и находится в хорошем игровом тонусе. Она побеждала Швейцарию в Пекине-2022 и имеет достаточно опыта, чтобы справиться с давлением и эмоциями;

• Гредзен в 17 лет показала отличную игру в матчах с США и Канадой. Дарья лучшая в российской команде по статистике;

• Меркушева, лучший игрок Женской хоккейной лиги в сезоне-2020/21, завершала групповой этап в воротах сборной России. И нареканий к ее действиям не было. Часто в таких ситуациях тренеры не решаются на замену на последнем рубеже.

Вафина – лучший игрок сборной России на групповом этапе

Нападающие «Динамо-Невы» Александра Вафина, Полина Болгарева и Фануза Кадирова имеют положительный показатель полезности. Лучший – у Вафиной («+4»). Все матчи Александра завершила без «минуса», хотя проводила на льду от 15 до 18 минут.

Вафина – лучший ассистент сборной России с тремя передачами. У нее лучший процент выигранных вбрасываний (42%). В зоне обороны Александра выиграла 61% единоборств на точке − также самый высокий показатель в сборной России.

Защитник СКИФа Ангелина Гончаренко провела в группе два матча, но действовала надежно. Гончаренко выиграла больше половины единоборств (58%), ее показатель полезности «0». Хоккеистка дважды выходила из карантина: она сыграла во втором матче сборной России на турнире против США и четвертом − с Финляндией.

В атаке больше остальных активны опытные Анна Шохина («Торнадо») и Валерия Павлова («Бирюса»). Валерия чаще других шла в обводку (4 удачных из 8) и вступала в единоборства в чужой зоне (10 в среднем за игру). Шохина и Павлова лидируют в сборной России по броскам (по 10). У Анны один гол, у Валерии – одна результативная передача.

Защитник «Агидели» Анна Шибанова − единственный российский защитник с голом на Олимпиаде-2022 (щелчок от синей линии в матче со Швейцарией), на ней чаще всего нарушают правила соперники (трижды за групповой этап), также Шибанова – лидер по выигранным единоборствам (65%).

Игра на вбрасываниях – зона роста

Низкий процент выигранных вбрасываний был еще на последнем чемпионате мира в Калгари. В Пекине-2022 это тоже остается компонентом, который требует улучшения. Во всех матчах по этому показателю Россия была хуже соперников. В победном матче со Швейцарией дефицит оказался полуторакратным – 19−33.

Тренерский штаб по ходу группового этапа искал возможности улучшить игру на точке – на непрофильную работу отряжались Шохина, Болгарева и даже защитник Мария Баталова.

Лучшая в сборной России по выигранным вбрасываниям (42%) – Александра Вафина.

Россия в Пекине-2022 не реализует большинство. На это есть объективная причина

На больших турнирах важную роль играют действия спецбригад. Из-за вынужденного отсутствия хоккеисток, которые должны были играть в неравных составах, этот компонент у сборной России проседает. Команда Евгения Бобарико шесть раз пропустила в меньшинстве при нейтрализации в 63,6%. 11 раз сборная России играла в большинстве – и ни разу не реализовала его.

Все матчи групповой стадии пропустила Ольга Сосина – незаменимая хоккеистка для обеих спецбригад. На ЧМ-2021 Сосина проводила на льду 6+ минут, когда команды играли в неравных составах – больше всех в составе российской сборной. После первого матча сборная России потеряла Елену Дергачеву – одного из основных центрфорвардов, которая получала бы много времени в большинстве. Старт турнира пропустила еще одна нападающая «Торнадо» Людмила Белякова. После третьего матча вне игры оказалась лучший снайпер сборной России в Пекине-2022 Полина Болгарева.

У сборной России 52 минуты штрафа за четыре матча – больше всех на олимпийском турнире. Минимизация удалений поможет команде в плей-офф.

У Швейцарии опасные лидеры

Главная сила сборной Швейцарии − нападающие Лара Штальдер (3+1) и Алина Мюллер (1+4). Хоккеистки находятся в отличной форме. Когда у этой пары идет игра, шансы швейцарской сборной на успех увеличиваются.

Штальдер на этой Олимпиаде отличилась трижды – два раза сделала это в большинстве (с Канадой и Россией), в матче с Финляндией ее гол оказался победным. Лара постоянно пытается улучшить позицию. И если на линии броска нет противника, это может стать проблемой для вратаря.

Мюллер − главный плеймейкер сборной Швейцарии. Также она часто (в среднем четыре раза за матч) бросает по воротам. Единственную шайбу в Пекине Алина забросила России – в контратаке в меньшинстве. Мюллер подвижна и отлично видит площадку – это делает ее опасным ассистентом.

Не пошла игра в Китае у партнера Штальдер и Мюллер по звену. Фиби Штанц всегда заметна, но с результативностью у нее проблемы – 0 очков за 4 матча. При этом Фиби лидер своей сборной по броскам (17).

Из игроков обороны выделяется 19-летняя Лара Кристен. Она играет смело, часто подключается к атакам и получает время в большинстве. На ее счету – гол в ворота Финляндии и две голевые передачи.

Среди вратарей швейцарской сборной конкуренцию выиграла опытная Андреа Брендли. Она привычна к большим нагрузкам (в среднем за игру на Олимпиаде она принимала по 30 бросков) и именно ее действия в воротах стали залогом победы над Финляндией (37 отраженных бросков и всего два пропущенных гола).

Автор: Вадим Кнырко

* При подготовке материала использовались данные Instat, которые могут отличаться от официальной статистики

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Gettyimages.ru/Bruce Bennett, Harry How; REUTERS/Annegret Hilse

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