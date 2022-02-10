Россия сыграет со Швейцарией за выход в полуфинал. Вспоминаем, как наши девушки встречались с ними на Олимпиадах и чемпионатах мира

История противостояний четвертьфиналистов Пекина-2022.

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12 февраля в 07:10 мск женская хоккейная сборная России сыграет в четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине-2022. Этот матч решит, кто будет бороться за олимпийский медали Игр. Команды уже встречались тут – на групповом этапе неделей ранее: сборная России победила со счетом 5:2.

На Олимпийских играх и чемпионатах мира женские сборные России и Швейцарии пересекались 15 раз, в 9 случаях выигрывали российские хоккеистки. Блог Женской хоккейной лиги – подробно о каждой встрече сборных России и Швейцарии на крупнейших турнирах.

Олимпийские игры: 3 победы, 2 поражения

На Олимпиадах сборные России и Швейцарии встречались пять раз.

Турин-2006. Турнир за 5-8 места. Победа – 6:2

Кто забивал за Россию: Светлана Трефилова, Татьяна Бурина, Лариса Мишина (хет-трик), Александра Капустина.

История противостояния команд России и Швейцарии на Олимпийских играх началась в Турине-2006, когда сборные встретились в первом раунде турнира за 5−8 места. Россиянки уверенно победили – 6:2.

Светлана Трефилова открыла счет на третьей минуте. Лучшим для сборной России стал второй период: Лариса Мишина в течение 13 минут оформила первый российский хет-трик на Олимпийских играх. Сборная России в Турине-2006 финишировала шестой.

Ванкувер-2010. Матч за 5-е место. Поражение – 1:2Б

Кто забивал за Россию: Татьяна Бурина

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере Россия и Швейцария встретилась в матче за пятое место. Счет в первом периоде открыла Татьяна Бурина – лучший снайпер в истории сборной России (8 шайб), но в середине матча соперницы отыгрались. Победитель определился в серии бросков. Первой свою попытку реализовала Ольга Сосина. В ответ сборная Швейцарии забросила дважды.

Герой матча –Стефани Марти (гол в основное время и победный буллит). Россия заняла шестое место.

Сочи-2014. Четвертьфинал. Поражение – 0:2

На домашних Играх-2014 в Сочи Россия и Швейцария встретились в плей-офф. Сборная России провела матч дисциплинированно (один штраф), но не реализовала четыре большинства.

Победную шайбу в середине первого периода забросила Стефани Марти. Россиянки трижды попадали в штангу, забросить не сумели и на последней минуте пропустили в пустые ворота – 0:2. Швейцария в Сочи-2014 добралась до бронзовых медалей – впервые в истории. Сборная России стала шестой.

Пхенчхан-2018. Четвертьфинал. Победа – 6:2

Кто забивал за Россию: Анна Шохина (дубль), Виктория Кулишова, Лиана Ганеева, Елена Дергачева, Ольга Сосина

В Пхенчхане-2018 сборная Россия встретилась со Швейцарией в четвертьфинале. Нападающая «Торнадо» Анна Шохина открыла счет в меньшинстве – в формате 3-на-5. Сборная Швейцарии забила голы на 21-й и 32-й минутах, но дальше это делали только россиянки: Виктория Кулишова и Лиана Ганеева еще во втором периоде, в третьем – Елена Дергачева, снова Анна Шохина и Ольга Сосина. Сборная России забросила шесть шайб с 21 броска – 28,5% реализации.

В Пхенчхане-2018 сборная России заняла четвертое место – ее лучший результат на Олимпийских играх.

Пекин-2022. Групповой этап. Победа – 5:2

Кто забивал за Россию: Екатерина Добродеева, Полина Болгарева (хет-трик), Анна Шибанова

В Пекине-2022 Россия провела со Швейцарией первый матч группового этапа – 5:2. Команды по два раза обменивались голами, после чего сборная России забросила три безответные шайбы. Нападающий «Динамо-Невы» Полина Болгарева оформила хет-трик – второй для сборной России на Олимпийских играх (в Турине-2006 Лариса Мишина забросила три шайбы в ворота Швейцарии).

По итогам группового этапа сборные России и Швейцарии заняли четвертое и пятое места в группе А – и сыграют между собой в четвертьфинале.

Чемпионаты мира: 6 побед, 1 ничья, 3 поражения

На чемпионатах мирах сборные встречались 10 раз. Последний матч – в августе 2021-го в Калгари: Швейцария в четвертьфинале взяла реванш (3:2 ОТ) за поражение на групповом этапе (1:3).

Россия к середине третьего периода вела 2:0, но соперницы отыгрались в основное время. На 29-й секунде овертайма Лаура Циммерман забросила победную шайбу. Для сборной России матч завершился слезами на льду и эмоциональным монологом капитана Ольги Сосиной из «Агидели» на пресс-конференции.

На чемпионатах мира баланс встреч в пользу сборной России, которая побеждала Швейцарию в два раза чаще, чем проигрывала.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Brian Snyder; Gettyimages.ru/Harry How, Clive Rose, Martin Rose, Maddie Meyer; globallookpress.com/Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency