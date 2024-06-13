10:0 и гол-шедевр: как «Спартак» обыграл «Пари НН» в Кубке России

В женском футболе начался розыгрыш Winline Кубка России-2024. 7 июня «Локомотив» разгромил ОСШ из Челябинска (16:0), а на следующий день «Спартак» поехал в Нижний Новгород.

У «Пари НН» нет основного состава, поэтому клуб представляли девчонки из команды до 18 лет. До 25-й минуты они выглядели очень неплохо: голкипер команды сделала пару классных сэйвов и сохранила счет 0:0 на старте матча.

Дальше «Спартак» уже было не остановить. 19-летняя Ксения Коноваева забила 4 гола за 8 минут! Первый гол получился очень красивым. Нападающая замкнула навес пяткой в прыжке с разворота. Как это было :

Коноваева зимой перешла в «Спартак» из «Рязань-ВДВ», где в прошлом году успела дебютировать за национальную сборную. Запоминаем это имя.

«Ксения — золотой фонд нашего футбола. Молодой талант, который понимает, как важно работать для того, чтобы реализовать весь свой потенциал. Неуступчивая, по-спортивному наглая, смело идет вперед на соперников — настоящая искра на поле. Такой игрок нужен любой команде, и мы рады, что Ксения с нами», – говорит главный тренер ЖФК «Спартак» Вадим Козлов.

Ксения родом из Костромы, там она и начала заниматься футболом. Вот что она сама рассказывает про свой путь:

«Бегать за мячом начала очень рано. Как рассказала мама, в 3,5 года, когда мы выходили гулять во двор, я бежала не к детям в песочницу, а ко взрослым мальчишкам, которые играли в футбол.

В первом классе на базе нашей школы открыли секцию женского футбола, и я не раздумывая записалась. С этого момента меня уже было не остановить: ни одного дня без футбола.

Конечно были и сложности. К сожалению, на данный момент часть людей не воспринимает женский футбол серьезно. В начале были вопросы «зачем тебе оно надо», «что тебе это даст в будущем». Считается, что девочка должна заниматься гимнастикой или танцами. Я прошла через это. Было сложно плыть против течения.

Мне сложно дался переезд из родной Костромы в «Рязань-ВДВ». Мне было 15 лет: выпускной класс, незнакомый город, отрыв от близких. Но футбол – моя жизнь , поэтому все трудности и сложности никогда не останавливали меня, а делали только сильней.

Я люблю то, чем я занимаюсь, люблю футбол: за динамику, за эмоции, за напряжение во время игры, за победы и поражения, которые мотивируют быть лучше и самосовершенствоваться, за коллектив, команду, с которой становишься семьей, за сумасшедшую поддержку болельщиков, которая заряжает. Не представлю жизнь без этого драйва.

Все голы, которые я забила за матч – это, в первую очередь, заслуга всей команды. Я очень благодарна всем, кто помог мне в этом. После первого гола, я конечно же почувствовала адреналин, дальше уже хотелось забивать еще и еще.

После матча было чувство выполненного долга перед собой и радость от того, что была полезной для команды.

Главным футбольным кумиром для меня всегда был Лионель Месси. Еще с детства я смотрела матчи «Барселоны» и восхищалась его творческими и нестандартными действиями на поле. Для меня он не просто игрок, он гений игры, которому футбол дается очень легко».

После пента-трика Ксении «Спартак» забил еще шесть голов, где-то даже не понимая, был ли гол или нет:

– Лерочка! – Я ж забила?

Так случился дебютный гол Леры Зарубиной – 24-летней атакующей полузащитницы «Спартака»

Отличной была не только игра красно-белых, но и поддержка болельщиков с трибун. Фанаты «Спартака» пробивают выезды даже за женскую команду. Респект!

Следующая домашняя игра «Спартака» – 15 июня с «Динамо» в Москве. Приходите на матч – женский футбол часто дарит классные моменты!

Фото: spartak.com