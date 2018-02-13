Авангард - Сибирь. Кому в плей-офф?

Четвёртое Сибирское дерби этого сезона проходило в Омске и имело статус решающего матча. Проигравшая команда ставила себя в положение зависимой от результатов игр конкурентов в последнем туре регулярного чемпионата.

В первом периоде игровое преимущество явно было на стороне хозяев. Омичи больше времени провели в атаке, больше бросали, лучше играли на «точке». Как минимум, трижды хоккеисты Авангарда должны были открывать счёт, но не хватало последнего касания. В начале второй двацатиминутки гостям, как будто, удалось выровнять ход матча. Сибиряки даже первыми забили гол (Санников). Однако ровно минуту спустя хозяева забросили ответную шайбу. По статистическим показателям второй период тоже остался за омичами. В заключительной трети матча обе команды показали очень осторожный и ровный хоккей – слишком высока была цена ошибки. Овертайм также победителя не выявил, а в серии послематчевых бросков точнее были новосибирцы. Итог – победа Сибири 2:1 (Б).

Перерыв явно не пошёл на пользу ни одной из команд. Временами складывалось впечатление, что игроки впервые увидели друг друга. Много брака в передачах, много невынужденных ошибок, явное отсутствие игрового тонуса. Первое звено Сибири проявилось только в серии буллитов, а по ходу матча было полностью закрыто обороной соперника. Позиционные атаки новосибирцам не удавались, а в атаках сходу не хватала последнего паса.

По пропущенной шайбе вопросы к Сигарёву, которого с лёгкостью объехал Чудинов, и Салаку, который, кажется, потерял ворота, запустив шайбу в ближний угол.

Выделять кого-то из игроков непросто – у каждого хватало ошибок и брака в действиях. Хорошо сыграл Санников – у Степана больше всех в команде бросков в створ (4), заброшенная шайба и явно лучший настрой на игру. В силовой борьбе, как всегда, выделялся Первушин. Самоотверженно в обороне действовали Игнатович, Морозов и Ермаков, сделавшие по три блока. Отдельный «плюсик» Зырянову, который набросился на Меньшикова, защищая Салака. Лучшим на «точке» стал Основин с показателем 50%. Кроме того, Вячеслав был как обычно активен, много возил шайбу, хоть и не всегда правильно ей распоряжался. Верещагин больше всех в команде провёл времени в атаке, не забывая при этом и о своих прямых обязанностях. Не лучшим образом проявил себя Тичар, слабо сыграл Сигарёв, явно большего ждали от Закриссона, Бергстрема и Энлунда.

Салак по итогу игры показал отличные статистические показатели – КН=0,92 и ОБ=97,6%. При этом игра его была далека от идеальной. Несколько раз Александр не зафиксировал шайбу, очень много отбивал её перед собой (а пару раз и вовсе прямо на соперника), однажды за него сыграла перекладина. Благо хозяевам ни разу не удалось подстроиться под отскок и отправить шайбу в пустые ворота. С исполнением падений Салак, пожалуй, тоже переборщил. Появление Александра в буллитной серии удивило, наверное, всех болельщиков Сибири. И надо сказать, проявил себя в ней Салак очень хорошо.

Как и ожидалось, матч получился очень нервным и напряжённым. Команда, проигравшая в основное время, практически лишалась шансов на попадание в плей-офф. И это накладывало свой отпечаток на игру. Набранные Сибирью два очка ещё не гарантировали ей попадание в восьмёрку, но серьёзно упростили эту задачу. Теперь во встрече с Трактором новосибирцам достаточно не проиграть за 60 минут основного времени, чтобы оказаться в плей-офф. Что важно, теперь всё зависит только от Сибири – нет нужды оглядываться на матчи конкурентов. На заключительный матч регулярного чемпионата билетов в кассах ЛДС нет, поддержка команде обеспечена, теперь дело за игроками. Ждём!!

Фото с официального сайта ХК Авангард - http://www.hawk.ru/