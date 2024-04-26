Хантер, Ратэн-Мэйс, Трушкин, Димитриевич. Главные герои регулярки

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Самый интересный регулярный чемпионат в истории Лиги позади. Вспоминаем баскетбольный марафон через призму ярких свершений его главных действующих лиц.

Винс Хантер, «Зенит»

13,0 очка, 62,7% с игры, 5,9 подбора, 1,0 передачи, 1,6 перехвата, 0,7 блок-шота, 17,9 балла за эффективность в 36 матчах

У «Зенита» в этом сезоне глубокая и сбалансированная команда без ярко выраженного лидера. Хавьер Паскуаль делает ставку на бронебойную защиту и четкое выполнение игрового плана. Питерцы уверенно прошли дистанцию регулярного чемпионата и заметно прибавили на втором этапе, который завершили с лучшим результатом в Лиге (9-1). Символом лучшей обороны сезона и универсализма сине-бело-голубой системы в целом стал Винс Хантер – не самый яркий и заметный исполнитель, без которого при этом невозможно представить слаженный механизм испанского тренера.

«Большой» надежен и полезен на обеих половинах площадки, но в этом сезоне еще и открыл в себе талант клатчера: не один раз он становился главным героем напряженных концовок. Самый памятный эпизод – мартовский матч против ЦСКА, когда Винс забросил победный мяч на последних секундах в окружении четырех оппонентов.

В прошлом сезоне Хантер помог выиграть чемпионский титул УНИКСу. В этом он идеально вписался в команду Паскуаля и делает все, чтобы повторить успех с «Зенитом».

Мело Тримбл, ЦСКА

14,6 очка, 43,0% с игры, 3,0 подбора, 4,2 передачи, 1,3 перехвата, 17,6 балла за эффективность в 36 матчах

Для ЦСКА регулярный чемпионат сложился неоднозначно. После сильного старта команда забуксовала на втором этапе и на флажке в упорной борьбе уступила 1-е место УНИКСу. Отличительной особенностью красно-синих в этой «регулярке» был тот момент, что у команды не было явного лидера, а претендующий на эту роль в атаке Каспер Уэйр выбыл в феврале на длительный срок из-за травмы. Но индивидуальный уровень исполнителей московской команды позволил решить эти вопросы, ведь взять на себя в отдельно взятом матче может практически любой из армейцев.

Довольно часто это делал Мело Тримбл, причем шустрый и неуловимый защитник нередко вел товарищей за собой в знаковых противостояниях с конкурентами, включая мартовский поединок против «Локомотива-Кубань»: 26 очков, 7 подборов, 7 передач, 4 перехвата и победа в овертайме. Американец сочетает набор очков с розыгрышем, охотно разгоняет быстрые атаки и крайне опасен в проходах.

Символично, что Мело исполнял все это со скамейки запасных, заслуженно получив по итогам «регулярки» приз лучшему «шестому» игроку Лиги.

Евгений Пашутин, «ПАРМА»

20 побед и 16 поражений, 5-е место в группе А

«ПАРМА» Евгения Пашутина делает ставку на командную защиту – за весь регулярный сезон уральцы всего три раза в 36 матчах позволили сопернику достичь отметки в 90 набранных очков. Пермяки умело контролируют темп, строго следуют тренерским установкам и стараются изматывать оппонентов жестким позиционным баскетболом с обилием физической борьбы.

Уральский клуб в межсезонье-2023 провел впечатляющую селекцию, собрав исполнителей, которые соответствуют тренерским идеям. Квартет легионеров в лице Би Джей Джонсона, Айзеи Риза, Ричарда Соломона и Си Джей Брайса является одним из сильнейших в Лиге. Удачно подобраны и ролевые игроки, среди которых нельзя не выделить Руслана Абдулбасирова. Опытный центровой дебютировал в Единой Лиге в 30 лет. Со своей неуступчивостью в защите, мощью, но и 42% попаданий из-за дуги он прекрасно вписался в эту «ПАРМУ». Характерный пример, ведь в этом сезоне у Евгения Юрьевича раскрылись более-менее все.

Настоящая команда Пашутина должна играть сердцем и не жалеть ни себя, ни соперника. Нынешняя «ПАРМА» следует этим принципам. Уральцам в завершившейся «регулярке» не покорился только «Зенит», зато клуб-открытие сезона трижды побеждал действующего чемпиона УНИКС и дважды – ЦСКА. Пермяки выдали лучший результат в клубной истории, финишировав на 5-м месте и пропустив вперед лишь представителей «Большой четверки».

Ксэвьер Ратэн-Мэйс, «Енисей»

25,7 очка, 45,1% с игры, 4,3 подбора, 4,4 передачи, 1,0 перехвата, 25,4 балла за эффективность в 36 матчах

В межсезонье-2023 «Енисей» назначил Йовицу Арсича на пост главного тренера и подписал Ксэвьера Ратэн-Мэйса. Все остальное – история.

Сербский тренер построил вокруг канадского снайпера успешную атакующую модель: не балующая высокими результатами команда стала грозой фаворитов и вселила надежду в поклонников баскетбола из Красноярска. «Енисей» играет современно. По среднему количеству выброшенных трехочковых (27,0) сибиряки уступили только «Пари НН» (27,5), зато по среднему количеству точных атак из-за дуги (9,9) им нет равных во всей Лиге. Нацеленный на атаку красноярский коллектив впервые в своей истории по ходу регулярного чемпионата как минимум по одному разу побеждал всех соперников в Лиге. Ратэн-Мэйс обновил историческое достижение Кита Лэнгфорда по набранным очкам за регулярный чемпионат (941), а также уверенно выиграл снайперскую гонку – 25,7 очка в среднем за игру. Безусловно, он тоже является одним из главных героев «регулярки».

В этом году «Енисей» Арсича и Ратэн-Мэйса не оставляет равнодушным и дает результат. Во второй раз в истории и впервые с 2017 года симпатичная команда завершила регулярный сезон с положительным балансом побед и поражений.

Ростислав Вергун, «Уралмаш»

26 побед и 14 поражений, 1-е место в группе Б

«Уралмаш» после 8-8 на старте дебютного сезона в Лиге уволил главного тренера Милоша Павичевича и вскоре нашел ему замену в лице Ростислава Вергуна, который до этого не одержал ни одной победы с «МИНСКОМ». Этот шаг сильно повлиял на выступление дебютанта и количество викторий в послужном списке белорусского специалиста.

Вергун подсветил сильные стороны своей новой команды и сделал нападение «Уралмаша» более системным – команда вошла в Топ-2 по среднему числу результативных передач (19,8). Уральцы сильны не только в комбинационной игре – каждый баскетболист стартовой пятерки за счет индивидуального мастерства способен набрать 20 и более очков в отдельной встрече. Удачным дополнением к легионерскому ансамблю стало подписание Стэнли Уиттакера, который постепенно стал одним из лидеров дружины Вергуна.

«Уралмаш» под руководством белорусского тренера отличается завидной стабильностью. За весь второй этап клуб-дебютант потерпел лишь одно поражение и стал лучшим в группе Б по результативности и среднему количеству передач, уверенно заняв 1-е место. В первом же сезоне в Лиге уральцы заскочили в плей-офф через плей-ин.

Владислав Трушкин, МБА

10,2 очка, 46,0% с игры, 3,5 подбора, 1,5 передачи, 9,2 балла за эффективность в 37 матчах

МБА неудачно провела первую половину регулярного марафона, но преобразилась в решающий момент. Начавшаяся с поединка против «МИНСКА» 10-матчевая успешная серия на исходе «регулярки» заставила вспомнить о ярком дебютном сезоне и вывела столичный клуб в плей-ин. К москвичам вернулись прежние добродетели: защита, которая позволяла генерировать фирменные быстрые отрывы, уверенность в себе и кураж. Но даже этого оказалось бы недостаточно, если бы не невероятный перфоманс Владислава Трушкина.

30-летний форвард на втором этапе регулярного чемпионата провел лучший отрезок в карьере. В поединке против «Автодора» он обновил личный рекорд результативности, набрав 34 очка (наивысший показатель среди российских игроков с февраля 2021 года; 9-й россиянин в истории Единой Лиги, который набрал 30 и более очков за матч). В важном поединке против «Самары» ветеран отметился победным блок-шотом. На отрезке из пяти игр перед последней встречей турнира плей-ин Владислав набирал 22,4 очка в среднем за игру – с этим результатом он стал бы вторым снайпером сезона.

Преображение состоящей из российских баскетболистов команды невозможно представить без этой вспышки от переживающего вторую молодость Трушкина.

ДеВон Акун-Перселл, «Локомотив-Кубань»

16,6 очка, 51,1% с игры, 3,6 подбора, 2,1 передачи, 1,0 перехвата, 16,7 балла за эффективность в 28 матчах

«Локомотив-Кубань» – команда-эмоция, которая в хорошем настроении способна на чудеса (победа над УНИКСом с «-22» – самый крупный камбэк сезона). Результативный баскетбол «Локо» построен на быстром переходе и агрессивных набегах в трехекундную зону, что сложно представить без атлетизма ДеВона Акун-Перселла – определяющего игрока в составе финалистов минувшего чемпионата.

ДеВон выступил главным вдохновителем упомянутого эпичного камбэка с действующими чемпионами Лиги – с 19 очками он стал самым результативным игроком того матча. 22 и 30 очков с ЦСКА, 21 с «Зенитом» и 25 в еще одном поединке с УНИКСом – геройства форварда той встречей не ограничиваются. Отличился Акун-Перселл и на Матче Всех Звезд. Форвард «Локо» набрал 44 очка и ухитрился стать вторым обладателем награды MVP звездной игры в составе проигравшей команды (ранее это делал Алексей Швед).

Харизматичный лидер, возможно, самой веселой и яркой команды Лиги выступил соответствующим образом, оставив заметный след в регулярном чемпионате.

Маркелл Джонсон, «Астана»

16,5 очка, 47,9% с игры, 3,2 подбора, 7,2 передачи, 2,2 перехвата, 21,5 балла за эффективность в 40 матчах

«Астана» с завидным постоянством подписывает не самых известных легионеров, которые в Казахастане выходят на новый уровень и становятся звездами. В текущем розыгрыше эту приятную роль достойно исполнил Маркелл Джонсон. 25-летний баскетболист провел второй сезон за клуб – в минувшем чемпионате его взяли уже по ходу дела – но именно сейчас раскрылся в полной мере, увеличив свою статистику по набранным очкам (14,0 в прошлом розыгрыше) и особенно результативным передачам (4,9).

Проведя все 40 матчей со средним игровым временем в 32 минуты, американский защитник завершил «регулярку» в Топ-10 по средней результативности, в Топ-2 по ассистам и в Топ-5 по эффективности. На втором этапе Маркелл дважды добирался до отметки в 39 очков в одной встрече (против «Автодора» и «Самары»), стал участником Матча Всех Звезд в феврале и до последних туров держал на плаву команду, которая неудачно сменила главного тренера и потеряла нескольких ключевых баскетболистов.

Несгибаемый Джонсон подарил одно из самых впечатляющих индивидуальных выступлений сезона.

Ненад Димитриевич, УНИКС

19,0 очка, 53,2% с игры, 3,6 подбора, 6,6 передачи, 1,3 перехвата, 23,9 балла за эффективность в 35 матчах

Действующий чемпион УНИКС выделяется наличием сильных исполнителей во всех линиях. В плей-офф-2023 сбалансированная команда Велимира Перасовича выдвинула на острие Ненада Димитриевича, который оправдал доверие и стал самым ценным игроком золотой для казанцев «постсезонки». В регулярном чемпионате сезона-2023/24 Ненад укрепился в роли лидера атак УНИКСа.

Еще одна хорошая новость для казанских болельщиков заключается в том, что стабильный, успевающий вести игру команды и исправно набирать очки разыгрывающий особенно хорошо проявлял себя в ключевых матчах. Димитриевич постепенно набирал форму и был неудержим на втором этапе: 23 очка с «Локомотивом-Кубань», 38 с ЦСКА, 32 и 24 с «Зенитом». Наконец, в своеобразном финале – сражении за 1-е место в «регулярке» с армейцами в заключительной для обеих команд встрече – северомакедонец набрал рекордные в карьере 40 очков и 9 передач при 52 баллах в рейтинге эффективности. УНИКС благодаря этому топ-перфомансу впервые в истории финишировал 1-м по итогам регулярного марафона. Сложно представить более подходящие данные для определения успешности игрока.

Фото: Единая Лига ВТБ