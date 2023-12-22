«Молодые и 50 кг не могут жать в 19 лет. Мотивируем своим примером». Интервью Евгения Пашутина

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«Парма» расцвела в середине сезона, обыграв ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Серия из шести побед подряд длилась месяц и прервалась лишь под Новый год в Екатеринбурге. А в первом матче 2024-го пермяки на своей площадке были всего в одном штрафном броске от победы над «Зенитом».

Главный тренер команды Евгений Пашутин раскрыл секрет прорыва, рассказал о философии преемников «Урал-Грейта», поднятии 100-килограммовой штанги, высокой конкуренции в новом сезоне Лиги, успешной игре Би Джей Джонсона и развитии молодых пермских баскетболистов.

Об удачном отрезке в чемпионате

Ребята поверили в то, что мы делаем, они объединились («Парма» впервые в истории одержала шесть побед подряд, включая виктории в играх с «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА – примечание сайта Лиги). Физически и технически каждый из наших ребят очень силен. Важно было объединиться как команда и верить, что общий результат выше. В других командах ребята личную статистику набирают и результат не важен, на следующий год контракт есть и все хорошо. У нас подобраны ребята голодные до побед, у нас самая молодая команда. Все говорят про «Локомотив», но у нас моложе команда. Ребята 2005 года есть, американские легионеры по 25-26 лет, Би Джей, Си Джей, Соломону около 30. И наши молодые ребята, тот же Саша Платунов – самый лучший возраст, 27. Тот же Ванька Егоров, Фирсов, Халтурин, Руслан чуть постарше, но у нас сплав молодости, амбициозности и силы.

Предложили им философию от защиты. Каждый в своем единоборстве под кольцом играй со своим оппонентом, постарайтесь не уступить 1 на 1 именно в единоборстве. И то же самое на периметре – быть внимательнее со снайперами. Нападающий сильнее, чем защитник – идите на подстраховки. Это стало приносить результат. Мы смотрим свои игры, показываем ошибки и стараемся защиту подшлифовывать, показываем и хорошие моменты, вот здесь вы делаете и все работает. С разными командами. На подборе вообще шли на первом месте. Важно тут сохранить концентрацию, не дать сопернику очки второго шанса. Кто контролирует подбор – контролирует игру. И чувство плеча, если мой партнер сделал ошибку, то я иду страховать и наоборот.

Цепную реакцию ребята почувствовали. И в нападении если мажешь 2-3 броска – ничего, отобьемся в защите и пойдем атаковать. Уверенность от защиты дала возможность найти баланс, мы верим в защитную философию, а в нападении играем в командный баскетбол. Ребята поверили, они у нас интеллектуальные. Наша сила в командной игре и в командной химии. Парни получают удовольствие от того, что двигают мяч, экстра-передачу отдали и чистый 3-очковый забросили. С ЦСКА на Риза вышли вдвоем, он отдал, а Руслан забил открытый 3-очковый. Это и есть чтение игры и командный баскетбол.

О поддержании физической формы

Сейчас идет поддержание формы, не гонюсь за какими-то рекордами (в начале сезона разошлось видео, на котором Евгений Юрьевич 20 раз жмет от груди 100-килограммовую штангу – примечание сайта Лиги). Чисто чтобы быть в тонусе, работаем с молодыми ребятами, нужно передавать им энергию, быть на одной волне с ними. Чем мы старше становимся, тем сложнее метаболизм, но важно не быть толстым, ведь толстый тренер не очень хорошо смотрится. Это дает энергию, мышечный тонус и психологическую энергию.

Все началось со сборной России в 93 году, когда пришел Сергей Саныч Белов. Мы в «Автодоре» в свое время это делали, но индивидуально. А целенаправленно стали, когда Игорь Завьялов был доктором и тренером по ФП, он работал в Америке с атлетами и предложил нам программу «Нью-Йорк Никс». Сергей Саныч сказал: «Смотрите на игроков НБА, они бегают быстрее вас, прыгают выше вас, попадают лучше, еще и физически мощнее». Ребята в сборной попадали, но вот физика – это касается передней линии. Шакил ОНил, Ларри Джонсон, Дерек Коулмэн, Шон Кемп – компания под кольцом там серьезная. Защитники менее накаченные были, но техничные, быстрые и попадучие. Сергей Саныч приучил нас к штанге. Жим лежа и приседания. Третье – становая тяга для спины. Это приносило свои плоды. Все были подвижные, сильные на ногах, двигались. Все были молодые. СССР распался, молодая сборная и Сергей Саныч говорил – не уступать в физической мощи и мастерстве любой сборной мира. Так и было.

За 2 часа до тренировки приезжаем в зал, час уделяем физподготовке своей, потом час с игроками. Это уже идет как религия. Без этого уже не представляешь… Своим примером, никто не отменял. Свой пример – это лучше, чем рассказывать истории. Надо быть умным, но когда и подтверждение есть своим примером – это большая мотивация для ребят. А то молодежь приходит и 50 кг не могут жать в 19 лет. Посмотрите, ваши сверстники по всему миру уже сильнее вас. Это мотивирует, ведь мы должны быть самыми сильными, самыми ловкими, хорошо играть в баскетбол.

Рекордсмен «ПАРМЫ»? У ребят не стоит цели ставить рекорды в жиме. Хороши Абдулбасиров, Соломон, а Руслан, скорее всего, лидер в этом компоненте.

О поражениях фаворитов и высокой плотности в таблице Лиги

Надо отдать должное руководству Единой Лиги ВТБ: Сергей Иванов, Сергей Кущенко, Илона Корстин. Организация и требования на самом высоком уровне. Четыре команды зашли из Суперлиги – «Уралмаш», МБА, «Самара», «Руна», а требования очень высокие. Залы, организация, гостиницы, аэропорт, организация игры. Города помогают. Наша «ПАРМА» – феноменальная. Сердце баскетбола. Весь город любит баскетбол еще со времен «Урал-Грейта». Сначала родители, затем их дети, внуки ходят. Желаю, чтобы это продолжалось.

Уровень всей Лиги вырос, выросли бюджеты, все привезли качественных легионеров. Усилились российскими ребятами и конкурентоспособность выросла. Нет аутсайдеров. Это рождает качество всей Лиги, как в НБА. Невозможно выиграть 30 матчей, «Уорриорз» сейчас проигрывают. Каждая команда может обыграть каждую. Это связано еще с этим. Как в Евролиге – каждый матч, как финал. То же самое происходит в Лиге ВТБ. Борьба за Топ-6, за плей-офф, за свою площадку, за более высокое место. Руководство ставит задачу – попасть в Топ-6. Все объединены одной целью.

О Би Джей Джонсоне и том, что делает его одним из лучших легионеров Единой Лиги

Он очень хороший человек. Профессионал. Тренируется на 100 процентов. Как и все снайперы, немного в себе. Общительный, и у него есть инстинкт победителя. Это позволяет ему проявлять свой талант на самом высоком уровне. Когда его выбирали, мы понимали, что он в университете набирал по 50 очков, но в Испании был ограничен – по 18 минут в среднем, 6-8 очков. А его талант намного выше. Ребята поверили в него. Стараемся сильные стороны его использовать. В игре он чувствует все моменты.

Редкий талант – высокий прыжок сочетается с точностью. Не берем Джордана и Кобе. Но это и заслуга всей команды. Ему ставят заслоны. Химия команды – находят лидера, не жадничают и это позволяет проявлять ему свой талант, приносить пользу команде.

О пермских молодых талантах

Я хочу отметить заслуги Сергея Богуславского, Александра Башминова, Вячеслава Шушакова, всю организацию, и мы с Захаром работает над этим. Молодежный проект, ДЮБЛ – все ребята собраны из Пермского края. Ребята 2005, 2004, 2003 годов рождения прошли всю систему и проявили себя. Иван Егоров в кубке забил 6 очков, вернулся Глеб Фирсов после перелома, по потенциалу он второй Андрей Мартюк. Но надо много работать. Григорий Тучков из Березников и здесь 5 лет с нами в молодежной программе. Павел Морозов, плюс добавляем Леву Свинина, он пермский, 2006 года. Стафиев Миша, 2005 года, физически здоровый, прыгучий, но они на подходе. Мы их ротируем, подключаем. Щербенев, Мартюк заиграли, но мы желаем, чтобы и наши ребята сделали это. Есть еще Коваленко у нас.

Программа, может быть, и без Академии, но она работает. Мамы и папы приводят деток. А мы их растим. Саша Платунов года 2 назад выходил по минуте, по две, а сейчас набирает по 28 очков. Он воспитанник «Пармы», молодежной команды. На этом и сделан акцент. Чтобы свои ребята, которые здесь выросли, чтобы у тех болельщиков, что приходят на трибуны, дети и внуки получали баскетбольное образование и пополняли состав «Пармы». Из других городов будут приезжать, но акцент именно на своих.

Желаю ребятам не расслабляться. В состав уже попали некоторые, но это аванс. При хорошей работе, при развитии таланта – надо чтобы через год-два уже сами выходили и проявляли себя, а мы сделаем все возможное для этого.

Фото: parmabasket.ru