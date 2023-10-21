Сенсация в Перми. Как «Парма» остановила ЦСКА
От редакции: вы читаете официальный блог лиги ВТБ.
В среду в Перми встретились две самые «горячие» команды Лиги ВТБ. Победная серия «ПАРМЫ» к тому моменту достигла пяти матчей, а ЦСКА не проигрывал на протяжении семи встреч. При этом армейцы до этого ни разу в сезоне не уступали на выезде.
Явным фаворитом этой встречи считался ЦСКА, но хозяева сумели удивить. Пермяки показали содержательный баскетбол и обыграли лидера чемпионата.
Константин Кучер выделяет несколько ключевых моментов, которые привели уральцев к успеху в этом матче.
Командное нападение «Пармы»
Нападение «Пармы» на протяжении большей части матча действительно работало весьма эффективно. В его основе у пермяков были привычные пик-н-роллы. На протяжении всей первой половины «двоечки» хозяев работали успешно. Армейцы не успевали за «большими» уральцев и не встречали «малышей» с мячом.
Отдельно стоит отметить комбинации пермяков под выбегание кого-то из снайперов в район линии штрафных. Москвичи явно оказались не готовы к подобной домашней заготовке соперника.
Хозяева с высоким процентом забили свои трехочковые
В нападении хозяев отдельно стоит отметить фактор трехочковых. Пермяки в нынешнем сезоне не слишком увлекаются дальними бросками. Реже их в чемпионате из-за дуги атакует только «Автодор».
Но в этой встрече фактор «дальнобойщиков» в какой-то момент стал ключевым. После большого перерыва красно-синие попытались агрессивнее защищаться при пик-н-роллах против игроков с мячом и глубже страховать под своим кольцом.
Сломать такую защиту проще всего было за счет дальних бросков, что хозяева и сделали. С самого начала третьей 10-минутки они трижды были точны в атаках с периметра. Всего же в четверти они реализовали 7 из 8 своих трехочковых. Это стало ключевым фактором рывка «ПАРМЫ», позволившим им оторваться от соперника в счете.
Пермяки остановили «больших» ЦСКА
Помимо нападения пермяки весьма успешно отработали и в защите. Главным успехом обороны хозяев стала нейтрализация «больших» соперника. Армейцы в атаке делают ставку на игру через чужую «краску». Они активно используют пик-н-роллы, часто отдают мяч в «пост» центровым для обыгрыша спиной, не стесняются идти в проходы под кольцо.
В этой встрече привычного нападения у ЦСКА не получилось из-за грамотной обороны хозяев. Центровые москвичей Ливио Жан-Шарль и Тони Джекири на двоих набрали 6 очков с низким процентом реализации (броски с игры – 1 из 11). Всего же красно-синие в Перми отправили в цель лишь 13 из 40 двухочковых бросков (32,5%).
Расплатой за такой стиль обороны для пермяков стали дыры на периметре. Но москвичи, как и сами уральцы не слишком любят атаковать с дистанции. Прошедший матч стал очередным тому подтверждением. Из-за дуги гости атаковали с лучшим процентом, чем с ближней дистанции (50% против 32,5%). Но при этом трехочковые для них все равно оставались лишь вспомогательным оружием. Акцент же в атаке строился на попытки разбить крепкую защиту хозяев под кольцом.
Фактор лидеров
В ситуации, когда сопернику удалось сломать привычное нападение, важным для гостей становился фактор лидеров, которые могли бы решать эпизоды за счет индивидуального мастерства. Но главные звезды армейцев в этой встрече «зажигались» лишь отрезками. На старте матча ярко показал себя Каспер Уэйр, в заключительной четверти несколько бросков попал Амат М`Бай. Но это были скорее отдельные вспышки, которые позволяли ЦСКА держаться вровень с соперником, но не более того.
А вот лидеры хозяев напротив провели весьма содержательный матч. Несколько выпал лишь Ричард Соломон, которые нахватал необязательных фолов. Зато Айзея Риз и Би Джей Джонсон вновь подтвердили свой класс. Причем оба они забили важные броски в концовке встречи, которые во многом и позволили «Парме» сохранить победный счет.
Превосходство лидеров уральцев над своими московскими визави подтверждает и статистика.
«Джокер» Абдулбасиров
Помимо привычных лидеров в матче с ЦСКА выстрелил еще и Руслан Абдулбасиров. Центровой уральцев провел свой лучший матч в Лиге ВТБ. Он реализовал 5 из 9 бросков с игры (трехочковые – 2 из 2), обновил личные рекорды результативности (18 очков) и эффективности (23) в турнире и впервые в чемпионате сделал дабл-дабл (10 подборов).
Не подвел Руслан и в концовке. Именно он забил ключевой бросок за минуту до финальной сирены, который в итоге и стал последней успешной атакой в этой встрече.
Пермяки не развалились в концовке
Стоит отдать должное и хладнокровию хозяев в концовке. Когда за две минуты до финальной сирены армейцы сравняли счет, то показалось, что на классе они дожмут соперника. Но случилось ровно наоборот. Пермяки хоть и не блистали, но все же нашли для себя два точных броска. А вот нападение ЦСКА в какой-то момент перестало быть эффективным.
После этой победы уральцы в компании с «Самарой» догнали идущий пятым в таблице «Енисей». На фоне нестабильных волжан и находящихся на спаде сибиряков именно «Парма» прямо сейчас выглядит главным фаворитом в борьбе за попадание в шестерку лучших команд лиги, что гарантирует им место в плей-офф по итогам первой части регулярного чемпионата.
Константин КУЧЕР
Фото: Баскетбольный клуб PARMA