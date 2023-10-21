Сенсация в Перми. Как «Парма» остановила ЦСКА

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В среду в Перми встретились две самые «горячие» команды Лиги ВТБ. Победная серия «ПАРМЫ» к тому моменту достигла пяти матчей, а ЦСКА не проигрывал на протяжении семи встреч. При этом армейцы до этого ни разу в сезоне не уступали на выезде.

Явным фаворитом этой встречи считался ЦСКА, но хозяева сумели удивить. Пермяки показали содержательный баскетбол и обыграли лидера чемпионата.

Константин Кучер выделяет несколько ключевых моментов, которые привели уральцев к успеху в этом матче.

Командное нападение «Пармы»

Нападение «Пармы» на протяжении большей части матча действительно работало весьма эффективно. В его основе у пермяков были привычные пик-н-роллы. На протяжении всей первой половины «двоечки» хозяев работали успешно. Армейцы не успевали за «большими» уральцев и не встречали «малышей» с мячом.

Отдельно стоит отметить комбинации пермяков под выбегание кого-то из снайперов в район линии штрафных. Москвичи явно оказались не готовы к подобной домашней заготовке соперника.

Хозяева с высоким процентом забили свои трехочковые

В нападении хозяев отдельно стоит отметить фактор трехочковых. Пермяки в нынешнем сезоне не слишком увлекаются дальними бросками. Реже их в чемпионате из-за дуги атакует только «Автодор».

Но в этой встрече фактор «дальнобойщиков» в какой-то момент стал ключевым. После большого перерыва красно-синие попытались агрессивнее защищаться при пик-н-роллах против игроков с мячом и глубже страховать под своим кольцом.

Сломать такую защиту проще всего было за счет дальних бросков, что хозяева и сделали. С самого начала третьей 10-минутки они трижды были точны в атаках с периметра. Всего же в четверти они реализовали 7 из 8 своих трехочковых. Это стало ключевым фактором рывка «ПАРМЫ», позволившим им оторваться от соперника в счете.

Пермяки остановили «больших» ЦСКА

Помимо нападения пермяки весьма успешно отработали и в защите. Главным успехом обороны хозяев стала нейтрализация «больших» соперника. Армейцы в атаке делают ставку на игру через чужую «краску». Они активно используют пик-н-роллы, часто отдают мяч в «пост» центровым для обыгрыша спиной, не стесняются идти в проходы под кольцо.

В этой встрече привычного нападения у ЦСКА не получилось из-за грамотной обороны хозяев. Центровые москвичей Ливио Жан-Шарль и Тони Джекири на двоих набрали 6 очков с низким процентом реализации (броски с игры – 1 из 11). Всего же красно-синие в Перми отправили в цель лишь 13 из 40 двухочковых бросков (32,5%).

Расплатой за такой стиль обороны для пермяков стали дыры на периметре. Но москвичи, как и сами уральцы не слишком любят атаковать с дистанции. Прошедший матч стал очередным тому подтверждением. Из-за дуги гости атаковали с лучшим процентом, чем с ближней дистанции (50% против 32,5%). Но при этом трехочковые для них все равно оставались лишь вспомогательным оружием. Акцент же в атаке строился на попытки разбить крепкую защиту хозяев под кольцом.

Фактор лидеров

В ситуации, когда сопернику удалось сломать привычное нападение, важным для гостей становился фактор лидеров, которые могли бы решать эпизоды за счет индивидуального мастерства. Но главные звезды армейцев в этой встрече «зажигались» лишь отрезками. На старте матча ярко показал себя Каспер Уэйр, в заключительной четверти несколько бросков попал Амат М`Бай. Но это были скорее отдельные вспышки, которые позволяли ЦСКА держаться вровень с соперником, но не более того.

А вот лидеры хозяев напротив провели весьма содержательный матч. Несколько выпал лишь Ричард Соломон, которые нахватал необязательных фолов. Зато Айзея Риз и Би Джей Джонсон вновь подтвердили свой класс. Причем оба они забили важные броски в концовке встречи, которые во многом и позволили «Парме» сохранить победный счет.

Превосходство лидеров уральцев над своими московскими визави подтверждает и статистика.

«Джокер» Абдулбасиров

Помимо привычных лидеров в матче с ЦСКА выстрелил еще и Руслан Абдулбасиров. Центровой уральцев провел свой лучший матч в Лиге ВТБ. Он реализовал 5 из 9 бросков с игры (трехочковые – 2 из 2), обновил личные рекорды результативности (18 очков) и эффективности (23) в турнире и впервые в чемпионате сделал дабл-дабл (10 подборов).

Не подвел Руслан и в концовке. Именно он забил ключевой бросок за минуту до финальной сирены, который в итоге и стал последней успешной атакой в этой встрече.

Пермяки не развалились в концовке

Стоит отдать должное и хладнокровию хозяев в концовке. Когда за две минуты до финальной сирены армейцы сравняли счет, то показалось, что на классе они дожмут соперника. Но случилось ровно наоборот. Пермяки хоть и не блистали, но все же нашли для себя два точных броска. А вот нападение ЦСКА в какой-то момент перестало быть эффективным.

После этой победы уральцы в компании с «Самарой» догнали идущий пятым в таблице «Енисей». На фоне нестабильных волжан и находящихся на спаде сибиряков именно «Парма» прямо сейчас выглядит главным фаворитом в борьбе за попадание в шестерку лучших команд лиги, что гарантирует им место в плей-офф по итогам первой части регулярного чемпионата.

Константин КУЧЕР

Фото: Баскетбольный клуб PARMA