«Руна» давит, «Уралмаш» бежит. Новички пришли в Лигу ВТБ со своим фирменным баскетболом

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В нынешнем сезоне Лигу ВТБ вновь пополнили сразу две команды. Возможно, у кого-то и были опасения по поводу конкурентоспособности новичков. Но все они оказались напрасными. С первых же матчей дебютанты показали, что не собираются быть статистами. «Руна» закрепилась в группе лидеров, а «Уралмаш» стал настоящей грозой фаворитов, обыграв «Зенит» и «Локо».

Впрочем, нельзя сказать, что стартовые успехи новичков лиги стали большой неожиданностью. Уже в межсезонье было понятно, что и москвичи, и уральцы готовятся всерьез заявить о себе. Об этом говорила, прежде всего, мощная селекция обеих команд. И «Руна», и «Уралмаш» подписали сразу несколько хороших легионеров, которые во многом сейчас и определяют игру этих клубов.

Если сравнивать, то селекция «Руны» в первый месяц чемпионата выглядит пока более интересной, чем у их давнего соперника по Суперлиге. «Викинги» собрали сбалансированный состав, в котором у каждого исполнителя есть своя роль. Опытный ветеран Алекс Таюс дает надежности в защите, Кэмерон Янг решает эпизоды за счет индивидуального мастерства, Никола Иванович и Алекса Раданов «разрывают» в проходах и быстрых отрывах, Джеремайя Хилл выступает в качестве главной угрозы на периметре, а Джувэн Морган представляет пример современного четвертого номера, который одинаково опасен как под чужим кольцом, так и на дуге.

Помимо легионеров выделяются в составе и российские баскетболисты. Кто-то как Данила Походяев еще ищет себя, а вот Кирилл Савин и Илья Попов уже сейчас претендуют на звание одних из главных открытий чемпионата. Савин не боится брать на себя инициативу и сложные броски, и в последних двух матчах радует двузначной результативностью. Попов же на старте сезона и вовсе нередко становится ключевой фигурой нападения «Руны», где большая ставка делается на игру «внутрь» под кольцо. Неудивительно, что с такой глубиной состава «викинги» способны побеждать даже без трех лучших игроков.

В отличие от москвичей селекция «Уралмаша» пока не выглядит столь же успешной. Так, екатеринбуржцы стали первой командой лиги, которая отзаявила легионера. Чед Браун будет теперь радовать греческих болельщиков. На его место пришел Октавиус Эллис, который с ходу выдал шикарный матч против «Локо».

Есть вопросы и по еще одному легионеру уральцев. Джош Перкинс отметился победным броском в матче с «Зенитом». Но в целом по сезону его игра выглядит пока неубедительно. В первых пяти матчах защитник набирает скромные 5,4 очка, демонстрируя просто ужасный процент реализации бросков – 15,7% (8 из 51). Это худший показатель среди всех легионеров лиги ВТБ.

В целом же у «Уралмаша» пока нет такой глубины состава, как у «Руны». Это подтверждают и цифры. По количеству очков, которые приносят игроки скамейки, москвичи располагаются близко к лидерам, а вот уральцы находятся в самом низу.

Различаются и игровые стили обеих команд. Здесь нужно отметить, что и те, и другие вносят заметное разнообразие в тактическую палитру Лиги ВТБ. Так, фишкой нападения «Руны» является их умение атаковать через чужую трехсекундную зону. «Викинги» регулярно пытаются задействовать своих «больших» за счет пик-н-роллов и передач в «усы» при неравноценных разменах. Также весьма эффективно атакуют в проходах и «малыши».

Что эта тактика работает, подтверждает и статистика. «Руна» является лидером Лиги ВТБ по проценту реализации 2-хочковых атак.

Давление через «больших» и агрессивные проходы также вынуждают соперников «викингов» часто нарушать правила. Все это выливается в большое количество штрафных. Именно москвичи чаще всего встают на линию в нынешнем сезоне.

А вот уральцы проповедуют совершенно иной стиль игры. Они делают ставку на быстрый баскетбол. На старте сезона «Уралмаш» отобрал звание самой бегущей команды лиги у «Автодора».

Уральцы стараются агрессивно защищаться, и превращают любую ошибку соперника в быстрый отрыв. Также они очень часто атакуют в переходах из обороны в нападение на первых секундах. Да и вообще завершают много владений без долгого розыгрыша буквально с ходу.

Пока быстрый баскетбол не дает стабильно успешного результата. «Уралмаш» обыграл фаворитов чемпионата – «Зенит» и «Локо». Но при этом оступился в матчах с командами «своей весовой категории» – «Руной» и «Автодором». Подводит уральцев общая эффективность позиционного нападения. Они набирают свои очки в быстрых атаках, но не слишком убедительно выглядят в позиционной игре. Все это ярко проявилось в недавнем матче с УНИКСом. Казанцам удавалось неплохо сдерживать скоростной баскетбол соперника, что и принесло «зеленым» убедительную победу.

Главной же бедой позиционного нападения екатеринбургского клуба остаются атаки с периметра. Уральцы являются худшими в лиге, как по количеству точных трехочковых, так и по проценту их реализации. Здесь как раз и кроется потенциальный фактор для усиления игры. В составе «Уралмаша» хватает снайперов, и когда они поправят прицел, то и результаты команды заметно улучшатся.

Новички Лиги ВТБ по-разному начали этот сезон. «Руна» закрепилась в группе лидеров и сейчас занимает высокое третье место. «Уралмаш» пока не может похвастать такими успехами, но результаты первых игр говорят, о том, что екатеринбуржцы всерьез нацелились на плей-офф. Но уже сейчас можно говорить, что идея с приглашением этих команд оказалась правильной. Оба коллектива демонстрируют и высокий уровень подготовки, и приличное качество баскетбола. Да и у обеих команд есть свой фирменный стиль игры, по которому они становятся все более узнаваемыми на фоне остальных участников турнира.

Фото: vk.com/pbcruna