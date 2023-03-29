«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве

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Самый побеждающий тренер в истории Лиги ВТБ Димитрис Итудис приехал в Москву на Суперкубок и дал большое и откровенное интервью. Грек рассказал про то, как устроился в «Фенербахче», почему провалилась сборная Греции на ЧМ-2023, свою философию, какие воспоминания остались от Москвы и ЦСКА, а также как он относится к тому, что российские клубы больше не выступают в Европе.

– С возвращением в Москву!

– Всегда рад. Здесь, в Москве, я поработал целых восемь лет, и сейчас снова приехал сюда спустя примерно полтора года. Встретился со многими знакомыми и друзьями, в том числе и с вашей съемочной группой, в прекрасной локации – стоит отблагодарить администрацию отеля. Еще раз спасибо за теплый прием, ценю это.

– Кто принимал решение об участии команды в Суперкубке-2023? Ведь сейчас с Россией в мировом баскетболе мало кто поддерживает партнерские отношения.

– Тут, наверное, будет правильным остановиться на фигуре президента «Фенербахче», Али Коча. Его уважают за четкую позицию и понимание: есть спорт, а есть вещи, его не касающиеся. Спорт объединяет.

Для нас, как и для «Бешикташа», еще одной турецкой команды, участие в таком сильном турнире – отличная возможность показать непосредственно поступками, что мы хотим возвращения российских клубов обратно в европейский баскетбол как можно скорее. Да и в других видах спорта, потому что спорт объединяет людей, а ни в коем случае не ссорит их между собой.

Для меня приезд на Суперкубок еще и возможность увидеться с замечательными людьми: Андреем Ватутиным, Наталией Фураевой и другими друзьями. Пообедать и пообщаться.

Еще одна причина, почему мы приехали: хотели встретиться с сильными оппонентами в формате товарищеских матчей. И это помогло – нас хорошо встряхнули в преддверии старта сезона. Нам надрали задницы, простите за грубые слова. Но действительно так оно и было, мы усвоили урок и будем работать дальше, чтобы улучшать нашу игру и становиться лучше и лучше.

– И правда, наверное, очень полезно не только в спорте, но и в жизни порой получить такую встряску, чтобы понять свои слабые стороны и увидеть, над чем стоит работать.

– Несомненно! И в жизни, в том числе, всегда надо преодолевать какие-то препятствия и сложности, чтобы расти и прогрессировать, чтобы подняться вновь. Падаешь, но встаешь на ноги снова, становишься сильнее. Да, порой это нелегко, но оно обязательно принесет пользу. В этом плане жизнь и спорт связаны.

Мы посмотрели на новобранцев команды, оценили взаимодействие Сертача Шанлы и Георгиоса Папаянниса, увидели, как Ян Мадар адаптировался в команде. Как я уже сказал, игроки возвращаются в строй, но не обошлось и без потерь. Найджел Хэйс выбыл с повреждением, неприятная ситуация с Раулем Нето – не хочу быть вестником плохих новостей, но все довольно серьезно. Возможно, он пропустит весь следующий сезон.

Как бы то ни было, мне понравилась система нашей игры, пришли 9 новичков – надеюсь, ветераны команды помогут им влиться в нашу культуру, объяснят, что от них требуется и какие от «Фенербахче» ожидания.

– Если в следующем году вас пригласят на Суперкубок, приедете?

– Конечно! Надеюсь, и другие иностранные команды приедут. Здесь все отлично организовано, превосходные люди, великолепная инфраструктура. Про Москву даже можно не говорить – это один из самых красивых городов мира.

Еще раз подчеркну, мы занимаемся только спортом, никакой политики и других вещей. Обсуждаем только баскетбол: как мы можем объединять людей; анализируем и помогаем друг другу развивать нашу любимую игру!

– Какое у вас самое теплое памятное воспоминание о Москве? Кстати, какая сейчас потрясающая погода в столице!

– Точно! Конечно, раньше было намного холоднее.

На самом деле, в голове навсегда сохранится эта связь с людьми, которая у меня здесь образовалась. Друзья, которые останутся твоими близкими на всю жизнь. В баскетболе всякое случается: победы, поражения, трофеи и разочарования. Но дружба останется со мной навеки, несмотря ни на какие конфликты. И я могу с гордостью сказать, что нашел здесь настоящих товарищей, которым я всегда могу позвонить, поздравить с днем рождения или другими важными событиями. Выслушать их, а они выслушают меня. Так что, дружба – самое главное, что подарила мне Москва.

– Вы сказали, что были «шокированы» поражением от «Локо».

– Тому, как мы проиграли! Проиграть можно по-разному. Нельзя не отметить «Локо», они выступили прекрасно. Но то, как мы играли в обороне, недопустимо.

– После этой победы Александр Щербенев сказал, что железнодорожники способны выступать наравне с клубами Евролиги. Как вы это прокомментируете?

– А как я могу прокомментировать комментарий на цитату баскетболиста «Локо»? Его слова говорят о большой уверенности в своих силах и высоком уровне мотивации у команды. И это очень хорошо! Поэтому люди и хотят играть на самом высоком уровне, чтобы испытать себя. Не сомневаюсь, что «Локо» заслуживает играть в Еврокубках, как и «Зенит», разумеется, УНИКС и, конечно же, ЦСКА.

– Вы наверняка слышали, что у ЦСКА сменился вектор развития, сократился бюджет, и это, конечно, прямое следствие отстранения от европейских соревнований. Что скажете об изменениях в вашем бывшем клубе и их текущих выступлениях?

– Знаете, я точно не тот, кто должен давать какие-либо оценки или комментарии, поскольку не знаю всю ситуацию целиком. Единственное, что могу сказать: ЦСКА – отличная организация с невероятно опытным менеджментом.

– На Суперкубке-2023 на паркет выходили практически все молодые игроки, которые представляют национальную команду России. Если бы у сборной была возможность выступить на ЧМ-2023, на какой результат она могла бы рассчитывать?

– Сколько гипотетических вопросов сегодня... Простите, Анна, стараюсь не думать в сослагательном наклонении. «Что было бы, если бы» – это не про меня. Знаете, баскетбол тем и прекрасен, что каждый может обыграть каждого. Просто выходи на паркет и выкладывайся на максимум. Не контракты и бюджеты добиваются побед. Но, конечно, это основа любой структуры. И в этом заключается поддержка, в которой нуждается каждый тренер, – стабильность, когда руководство слушает, кого команде стоит подписать в состав или, наоборот, не вносить никаких корректив.

– Многие эксперты, оценивая результаты сборной Греции на ЧМ-2023, высказали мнение, что это является следствием не самого талантливого поколения игроков. Что вы можете сказать этим экспертам?

– Думаю, мне не стоит им отвечать. Я даже не знаю, кто они конкретно, но поздравляю их со столь высоким званием «экспертов». Я еще не эксперт – пока просто тренер.

Но я постараюсь объяснить наше выступление, оперируя фактами. Мы хотели иметь стабильный состав, и что я имею в виду под этим: сравнение текущего ростера с тем, что был на Евробаскете-2022. Каждый, кто не присоединился к сборной, имел на то причины: Костас Слукас сразу сказал, что ему нужен отдых, тело посылало разные сигналы, что ему требуется перерыв. Я же не могу заставить играть под дулом пистолета. Особенно того, кто уже столько раз полностью отдавал себя, выступая за национальную команду.

То же самое с Ником Калатесом и Тайлером Дорси – у последнего жена вот-вот должна была родить, также были проблемы со спиной. И еще два игрока только перенесли операцию: я про Янниса и Костаса Адетокумбо. Они не успели восстановиться и присоединиться к команде. Леонидасу Каселакису доктор также посоветовал взять отдых, а Динос Митоглу повредил палец за сутки до начала турнира.

Складывая все это вместе, получается, что костяк важных для сборной баскетболистов, которые знают систему команды и имеют видение «картинки» нашего баскетбола, выбыл за один короткий промежуток времени.

И это непросто – шок для тренера, когда твой лучший скорер и лучший по подборам Динос Митоглу повреждает палец в товарищеском матче в борьбе за спорный мяч.

– Насколько тяжело вам далось решение покинуть сборную Греции?

– Очень тяжело. После объявления об уходе я и мой тренерский штаб поняли, насколько мы малы по сравнению с национальным флагом и гимном. Неважно, как тебя зовут, какая у тебя фамилия, какие у тебя достижения и предыдущие заслуги. Мы настолько ничтожны по сравнению с флагом, гимном и тем фактом, что ты представляешь свою страну. Тренировать сборную – привилегия, но и большая ответственность.

Но, принимая во внимание, что у меня большие обязательства перед «Фенербахче», ведь нас ждет длинный и изнурительный сезон, я понял, что не смогу полностью отдать себя сборной. И мы приняли решение, что пора двигаться дальше. Я не ушел из команды, а лишь покинул пост главного тренера. Всегда открыт для любого сотрудничества, постараюсь помочь в любом качестве, если потребуется. Национальная сборная выше и важнее любых личностных целей и желаний. Не важно, моих или кого-то другого.

– Димитрис, год назад на этом месте сидел Желько Обрадович. У нас получилась прекрасная беседа, в том числе мы говорили и про вас. Как вы можете охарактеризовать его тремя словами?

– Что-то маловато вы мне дали! Я скажу так: лучший тренер, мой любимый наставник и родственная душа, учитель!

– Я ожидала этого! Вы же сами говорили, что так близки, что словно живете вместе уже 13 лет.

– Тремя словами крайне тяжело описать, что Желько представляет собой весь европейский баскетбол лично для меня и всей моей семьи. Те инновации, которые он привнес в баскетбол в течение своей тренерской карьеры. Он был и остается первым в своем деле, поэтому желаю ему и его семье только здоровья и всего наилучшего. Очень сильно люблю его!

– Понятно, что Желько значительно повлиял на вас как на тренера. Насколько много вы переняли от него в человеческом плане?

– На самом деле, очень много. Нас многое связывает, и у нас тесные отношения за пределами площадки. И эти отношения прошли испытания годами, доверие только крепло. Он даже стал крестным отцом для моей дочери, можно сказать, женил и меня тоже. Нечасто встречается, что профессиональные отношения перерастают в дружеские, семейные отношения в обычной жизни.

– В нашем интервью Желько рассказывал, что вы часто спорили во время совместной работы в «Панатинаикосе». Честно, сложно себе представить, что кто-то на этой планете способен на разговор на повышенных тонах с Желько Обрадовичем. Как вам это удавалось?

– Ну, хорошая сторона заключается в том, что мы спорили за закрытыми дверями. В тренерской, а не перед баскетболистами. Перед игроками мы всегда были единым целым, по-другому не бывает. Только через споры и конфронтации можно настоять на своей позиции – а значит, добиться результата – победы.

– Очень интересно. Вы сказали, что не поддакивали ему...

– Ну, ты же понимаешь, о чем я говорю.

– Понимаю, но меня интересует вот что...

– Но я и не был человеком, который всему противоречит. Я всегда обосновывал свою позицию. Конечно, я должен уметь постоять за свою точку зрения, при этом пытаясь поставить себя на его место. Под каким давлением он находился, каким ожиданиям он должен был соответствовать – от болельщиков и от клуба. Но Желько – настолько великая и открытая фигура, что он дал мне возможность делать свое дело. Не так что: «Что? Где? Не слышу?» (крутит головой по сторонам). Он был открыт, непредвзят и готов выслушать обоснованные точки зрения.

– Какая сейчас у вас цель? Чего вы еще хотите достигнуть?

– Ты в своей работе, я в своей должны ответить на вопрос: зачем мы это делаем? За 30 лет я нашел свое «Зачем», но еще нужно найти «Что» и «Каким образом».

– А какое ваше «Зачем»?

– Для меня это обучение людей, новые знакомства, связи, выстраивание взаимоотношений и взращивание новых чемпионов. Мне важно, чтобы они пришли к пониманию, что нужно заслужить свое место на паркете. Когда нам кажется, что мир крутится вокруг нас, слишком сильно проявляется эго. Нужно избавиться от «самого себя». И когда ты, рано или поздно, осознаешь, что нужно быть примером для окружающих, значит, ты на правильном пути.

– Вы сказали, что после «Зачем» идут «Что» и «Каким образом»...

– Ответы на следующие два вопроса найдутся сами собой. Но для начала нужно понять, зачем ты этим занимаешься.

Ты спросила, какая моя мотивация. Я каждое утро просыпаюсь и счастливый иду на тренировку. Рад новым вызовам, новой арене, новой команде, рад, что могу дать людям повод для гордости. Я с достоинством принимаю поражения и осознаю, что не всегда оправдываю ожидания окружающих. Давайте посмотрим на реалистичный путь и попытаемся что-нибудь с ним сделать. С радостью принимаю критику, да что там, я самый строгий критик самого себя!

– Уверена, что мнение Желько крайне важно для вас. Но есть ли другие люди, к мнению которых прислушивается Димитрис Итудис?

– Да, к сожалению, мы потеряли Душана Ивковича (югославский и сербский специалист, бывший главный тренер ЦСКА и московского «Динамо» – Sports.ru). Если я называю Желько своим спортивным братом, то Душан был моим спортивным отцом. Он для меня столько всего сделал, и я благодарен его семье.

Ну и, конечно, мои близкие люди, моя супруга. Они дают мне возможность посмотреть на ситуацию под другим углом. Знаешь, порой, когда меняешь свое восприятие, как ты относишься к вещам, то и вещи, на которые ты смотришь, тоже меняются.

– Мы уяснили, что баскетбол – это ваша жизнь.

– Прости, перебью. Не только баскетбол.

– Именно об этом я и хотела спросить! Чем вы живете за пределами паркета?

– Нельзя смотреть на жизнь вот так (подносит ладони к лицу, ограничивая угол обзора) и не замечать все остальное. Столько всего плохого происходит: пандемия, землетрясения, потопы, люди теряют жизни, происходят конфликты. Нельзя просто радоваться тому, как ты живешь, делая вид, что ничего не видишь и не слышишь.

Можем ли мы сделать наш мир лучше? Можем ли мы дать нашим детям лучшую жизнь? Можем ли мы быть более вежливыми? Можем ли мы понять, что окружающая среда нуждается в защите?

И я понимаю, что сам являюсь ответом на вопрос «Зачем». Потому что учу не только взрослых игроков, но и молодое поколение, что они должны сформировать четкую позицию относительно того, что происходит в обществе. За пределами баскетбола.

И я бы только гордился, если бы знал, что у меня в команде 15 зрелых мужчин, которым не безразлично, что происходит вокруг. Я увидел это, когда произошло катастрофическое землетрясение в Турции. Каждый игрок помогал пожертвованиями, сдавал кровь, но не стоит дожидаться, пока случится беда. Нужно сформировать точку зрения и делать что-то на опережение.

– Я слышала, что вы любите читать...

– Так и есть! Я очень много читаю. Обычно изучаю сразу три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же. Например, одна может быть про науку, другая про историю, третья – художественная литература или что-то мотивационное. Попробуй! Я очень советую.

– Невообразимо!

– Концентрацию просто не получится потерять. Ты что-то читаешь, потом переключаешься на другую тему, потом на третью. Не говорю, что это правильный подход, но я так делаю. Услышал, что кто-то так читает, попробовал, мне понравилось и теперь действую именно так.

– Это тренирует гибкость ума или...

– Однозначно, да! Если вам такое не подходит, то читайте по одной. Помню, как-то прочитал книгу целую книгу за время полета из Москвы в Барселону. Она потоньше, конечно, была, но очень интересная.

– В интервью Кайлу Хайнсу вы показали себя с сентиментальной стороны, показалось, что еще чуть-чуть и заплачете.

– Разве?

– Не могу представить вас в слезах, но вы были очень сентиментальны в начале. Мы можем вас еще где-то увидеть таким или только Кайл вызывает такие эмоции?

– Мужчины же тоже плачут, ты знаешь? Это не привилегия женщин. Мужчины тоже плачут. Еще раз скажу: Кайл значит для меня очень много, он подарил мне другое представление о том, какие отношения могут быть между тренером и игроком.

Позволь мне рассказать небольшую историю, это не столько связано с Кайлом. Мне недавно позвонил один игрок, когда мы были на чемпионате мира. Не буду называть его имя – не то чтобы это секрет, я просто не спрашивал его согласия. Слышу звонок в районе двух-трех часов утра, и он говорит: «Тренер. Я хотел, чтобы ты был первым, кому я скажу, что заканчиваю карьеру баскетболиста. И я хотел сказать об этом лично и поблагодарить за все то, что ты сделал для меня и моей семьи». И после этого я позвонил Кайлу и рассказал об этом.

В тот момент я почти прослезился. Этот игрок проявил такое уважение. Он решил позвонить всего нескольким людям, которые помогли ему, указали его путь. Вот, что остается, как я и говорил в начале, – взаимоотношения. Он, возможно, начнет свой тренерский путь и ему потребуется мой совет, и я всегда буду рад услышать от него звонок.

– У меня как раз есть история в тему разговора. Хотела, чтобы вы прокомментировали ее. В 2019 году, когда вы с ЦСКА играли решающие матчи Евролиги, в раздевалке произошло кое-что необычное. Игрокам включили видеоролик, в котором их мамы адресовали слова поддержки, пожелания удачи, многих это очень сильно растрогало. И, насколько я знаю, вам не очень пришлось по душе произошедшее.

– Было очень трогательно. Думаю, прием сработал. Мне понравилась задумка, когда Андрей Ватутин и Наталия Фураева выступили с предложением. Я сказал, что полностью поддерживаю, от эмоций даже волосы дыбом встали! Мамы придали парням огромный импульс, заряд мотивации. Мы слушали эти баскетбольные истории становления Кори Хиггинса, Уилла Клайберна, Кайла Хайнса и других парней. Идея – супер!

– Снова попробуете?

– Даже не знаю, все получилось так спонтанно. Внезапно появилась мысль, и она показалась такой новой и подходящей.

– А какие у вас любимые туристические маршруты?

– Прозвучит очень патриотично, но в Греции столько потрясающих мест, которые я даже сам еще не посетил. Всегда всем советую посетить греческие острова. Повезло, что страну омывают три моря с трех сторон. И у нас также есть возможность посещать столько различных мест, путешествуя с командой. Но настоятельно рекомендую – приезжайте в Грецию. Она никого не оставит равнодушным. Сейчас самое время.

– Димитрис, у вас скоро ужин намечается. Но вы не заказали спаржу...

– (всплескивает руками) Пожалуйста, спаржу отметьте мне там. Спасибо!

– Вы же знаете, почему я спросила?

– Конечно. Возможно, спаржа помогла мне начать мой путь. В первую очередь, это действительно вкусно! Она мне нравится.

– Полностью согласна! Расскажите немного больше про эту историю, потому что я, когда первый раз ее услышала, была очень удивлена.

– Мне предложили быть представителем компании, которая занимается продажей и экспортом спаржи в Германию. Немцы обожают спаржу. И я должен был приехать в Мюнхен, начать учить язык и все такое, но чувствовал, что мое призвание в другом, как сказал Саймон Синек (публицист, автор книги «Начните с «Зачем», философию которой упоминал Итудис – Sports.ru). Я пробовал разные вещи в своей жизни, но (складывает руки и поднимает глаза к небу) в итоге оказался в баскетболе.

– Если бы вы могли сейчас написать письмо себе молодому, о чем бы оно было?

– Я все еще молодой... (отводит глаза)

– Извините-извините! Это правда. Тогда более молодой версии молодого себя.

– Непростой вопрос, тут надо посидеть и подумать...

– Потому что вы часто заостряете внимание на советах для молодых игроков, но что бы вы сказали молодому себе?

– Я бы порекомендовал... Оставайся таким же упрямым, иди за мечтой и верь в себя. В некоторых жизненных ситуациях нужно проявлять больше выдержки, потому что чем старше ты становишься, тем больше меняется твой взгляд на многие вещи. Еще один совет – не так часто говори: «Нет». И слушай больше.

– И в завершение. Дайте пару модных советов нашим зрителям о своем стиле, которого вы придерживаетесь при подборе гардероба.

– Просто поверните камеру на Анну, какой у меня по сравнению с ней стиль? На самом деле, то, как ты одеваешься, лишь показывает твое уважение к себе и к остальным. Мой стиль не зависит от того, чтобы произвести впечатление на тебя или тебя (указывает на съемочную команду). Я так одеваюсь, потому что испытываю уважение к себе и к публике, которой придется на меня смотреть. Это идет изнутри. Не говорю, что мой выбор правильный – это лишь состояние души. Но я не тот, кого стоит спрашивать. Просто с таким стилем я могу испытывать уважение к себе самому.

– Спасибо, тренер!

Фото: Michele Nucci/Keystone Press Agency, IMAGO/Klodian Lato / Eurokinissi, Panoramic/ZUMAPRESS.com, АГН Москва/Global Look Press/Global Look Press