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Новобранец саратовского «Автодора» Синдариус Торнвелл, один из самых звездных новичков Лиги ВТБ в это межсезонье, дал большое интервью после приезда в Россию.

Американский баскетболист рассказал о впечатлениях от России, игре в НБА, а также о своих целях.

– Синдариус, вы провели свой последний официальный матч почти год назад – 22 ноября 2022 года. Расскажите, почему вы так долго не выходили на паркет? – Я получил достаточно серьезную травму и понял, что если хочу вернуться на свой уровень, мне не нужно форсировать свое возвращение. Мне нужно было убедиться, что мое тело полностью готово к большому баскетболу. Поэтому восстановление после травмы получилось не таким уж и быстрым.

– Когда произошло понимание того, что вы снова готовы играть? – Где-то в мае, тогда я вернулся на паркет и снова начал играть в баскетбол. И хотя я действительно не играл официальные матчи с ноября прошлого года, сейчас уже нахожусь в хорошей форме.

– В качестве продолжения карьеры вы выбрали «Автодор». Как вы вышли на саратовский клуб? – Мой агент предложил мне рассмотреть этот вариант. Я посчитал, что это хороший шанс показать себя на высоком уровне.

– Что-нибудь знали о Единой Лиге ВТБ и о командах турнира перед подписанием контракта с «Автодором»? – Конечно, неплохо знаю некоторые команды, представляю уровень чемпионата, он очень высокий. Да и у меня немало друзей, которые выступали в России, так что у меня было хорошее понимание того, куда я еду, хотя ранее Россию не посещал. Более того, я мог оказаться в Единой Лиге ВТБ еще в прошлом году, тогда был довольно близок к подписанию контракта с «Локомотивом-Кубань», но в итоге отправился играть в Турцию.

– Кстати, один из ваших друзей, одноклубник по университету Южная Каролина, Майкл Каррера начинал в Саратове свою профессиональную карьеру. – Да ладно? Серьезно? Вот этого я, честно говоря, не знал. Что же, обязательно наберу Майку после этого интервью.

– Вы сказали, что ранее не были в России. Расскажите о первом впечатлении о стране. – Я тут не так долго, всего 2-3 недели, но чувствую себя очень комфортно. Добрые люди, никакого плохого отношения из-за того, что ты американец. Поверьте, то что пишут в наших американских СМИ, вся эта пропаганда, и то, как обстоит ситуация на самом деле – абсолютно разные вещи. Конечно, перед поездкой в Россию находились люди, которые говорили мне «Не надо туда ехать». Но давайте смотреть правде в глаза – какой процент людей от всех жителей Южной Каролины, откуда я родом, хотя бы раз были в России? Думаю, не наберется и 1%. Поэтому не стоит доверять тому, что пишут в прессе и говорят на ТВ, они понятия не имеют, какую информацию несут в массы.

– Давайте поговорим о вашей карьере в НБА. Какой самый запоминающийся момент за четыре сезона в лиге? – Думаю, таких было несколько. В первую очередь, это ночь драфта, когда ты понимаешь, что твоя мечта стала реальностью. Первая игра – победа над «Лейкерс» в заполненном «Staples Center». Первый выход в стартовой пятерке – это вообще было неожиданно. Ко мне перед игрой с «Оклахомой», за которую тогда играли Кармело Энтони, Пол Джордж и Расселл Уэстбрук, подходит Док Риверс и говорит: «Галлинари выбыл из строя, ты сегодня в старте». Не передать тех эмоций, которые я тогда испытал. И, конечно же, каждая встреча против Леброна Джеймса. Он мой кумир с самого детства, и сложно описать словами те ощущения, которые ты испытываешь, когда выходишь играть против него.

– Вам не удалось поиграть вместе с Леброном, но в вашей карьере было достаточно много звездных одноклубников. С кем сдружились больше всего? – Я не могу назвать одного или двух баскетболистов, потому что на самом деле хорошо общался со всеми одноклубниками. Я с южной части США, с Южной Каролины, мы легко находим общий язык с другими людьми, мы более компанейские. В «Клипперс» быстро сдружились с Монтрезом Харреллом, много времени проводили вместе с Лу Уильямсом, а Шэя Гилджес-Александера в его дебютный сезон я регулярно забирал от дома на машине, потому что у него не было прав, мне пришлось дать ему несколько уроков вождения. В «Новом Орлеане» у меня были хорошие отношения с Зайоном Уильямсоном, Брэндоном Ингрэмом и Лонзо Боллом, в «Орландо» я провел небольшой отрезок, но и там остались друзья.

– Несколько лет назад Джон Стоктон приезжал в Саратов посмотреть на игру своего сына Дэвида, Дрю Гордон очень активно пытался привезти своего брата Аарон Гордона. А вы кого-нибудь из своих друзей пригласите на матч «Автодора»? – А почему бы и нет? Понимаю, что у многих будет еще идти сезон. Но я точно постараюсь кого-нибудь уговорить приехать в Россию. Например, Монтрез Харрелл сейчас без команды. Если у него получится посетить игру в Саратове, я буду очень рад. В свою очередь – сделаю все, чтобы он оказался здесь.

– Нельзя не спросить – самый ценный совет, который вы получили от такого звездного окружения? – Баскетбол – это в первую очередь бизнес. Когда в игру вовлечены деньги, контракты – это бизнес. И никак иначе. Обидно, что не все это понимают, осуждая игроков за переход в другую команду или переезд в другую страну. Но я отношусь к баскетболу, как к работе. И не только я – вспомните слова Николы Йокича после финала НБА. Сразу после победы он заявил, что выполнил свою работу и хочет вернуться домой. Я его прекрасно понимаю.

– Европейский баскетбол – тоже большая площадка для бизнеса. В чем для вас главное отличие американского баскетбола от европейского? – В Америке большая ставка на индивидуальный талант, из-за этого баскетбол становится более эгоистичным. Если ты звезда, тебе позволено многое, в важные моменты ты забираешь мяч себе и решаешь исход эпизода или игры 1 на 1. Не стоит забывать, что НБА – лига игроков, они оказывают огромное влияние на турнир. В Европе все иначе, здесь даже самый звездный баскетболист не будет иметь тех привилегий, которые имеют звезды НБА, ты должен быть частью команды и выполнять тренерский план на игру.

– После этого нельзя не задать самый актуальный вопрос последних дней: могут ли чемпионы НБА называть себя чемпионами мира? – Конечно! НБА – это не только высочайший уровень баскетбола, но и лига, в которой стало очень много иностранных баскетболистов. Возьмите Топ-5 сильнейших игроков НБА. Там обязательно будут Йокич, Яннис, Дончич, а вот попадет ли американский игрок – еще вопрос. Поэтому считаю, что в чемпионате, в котором собраны сильнейшие игроки со всего мира, лучшая команда смело может называть себя лучшей в мире.

– Но вот сборной США лучшей в мире стать не удалось. Смотрели прошедший Кубок Мира? – Внимательно следил, и не понимаю негатива по поводу выступлений сборной США. Давайте представим, что все сборные мира поедут на международный турнир и будут играть по правилам НБА, а не по правилам ФИБА: матч будет длиться 48 минут, изменится правила голтендинга, ваш центровой не сможет стоять в защите в трехсекундной все владение, изменится правило пробежек и много чего еще. Будет ли в таком случай аналогичный результат? Очень сомневаюсь. Игроки других сборных всю свою карьеру играют по правилам ФИБА и, разумеется, имеют небольшое преимущество. Даже те, кто выступает в НБА, в большинстве случаев начинали играть в баскетбол на родине. Тем более, не стоит забывать, что сборная США предстала далеко не в сильнейшем составе. Не играли Леброн, Стеф, Дюрэнт, Дэвис и другие игроки, которых мы можем увидеть на Олимпиаде в следующем году.

– Думаете, что Леброн Джеймс все-таки поедет на Олимпийские игры в 40 лет? – Он сам об этом заявил, это его цель на данный момент, нет повода ему не верить. Тем более, посмотрите в какой он форме находится сейчас. Человек в 39 лет продолжает входить в число лучших игроков мира, не важно Топ-5 это или Топ-10, но случай уникальный.

– Расскажите о своих целях на ближайшее будущее. – Моя цель – быть стабильным в своей работе, которая, надеюсь, приведет к тому, что в один прекрасный день я снова смогу вернуться в Национальную Баскетбольную Ассоциацию. А пока что хочу хорошо проявить себя в составе «Автодора».

Фото: Единая Лига ВТБ