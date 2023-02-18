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Старт нового сезона все ближе, клубы Единой Лиги ВТБ уже вышли из отпусков и активно готовятся к новому розыгрышу. Точечные подписания все еще возможны, но трансферная кампания в целом подошла к концу. Рассказываем о последних новичках Лиги в это межсезонье.

УНИКС

Казанский клуб в прошлом сезоне впервые стал обладателем трофея и явно не собирается останавливаться на достигнутом. Казанцы сохранили ведущих игроков и главного тренера чемпионского созыва, а также заметно укрепили российское представительство в составе. Исключение составили лишь Дэрил Мэйкон и Винс Хантер, но в переднюю линию замена найдена более чем достойная. Исмаэль Бако в прошлом сезоне в майке «Виртуса» отыграл во всех 34 матчах Евролиги, набирая 6,1 очка и 2,6 подбора за игру. Работоспособный и атлетичный бигмен к 27 годам имеет в послужном списке титулы чемпиона Франции, обладателя Кубка Франции и Кубка Бельгии (здесь он был признан самым ценным игроком). Находящийся в расцвете сил Бако станет постоянным участником рубрики хайлайтов благодаря эффектной манере завершения атак, а также сильно поможет чемпионам в защите, где проделывает большой объем черновой работы. Переподписав Джалена Рэйнольдса и Луи Лабери, УНИКС продолжит терзать соперников мощнейшим трио в передней линии.

Экс-игрок НБА Эрик Грин призван усилить атакующий потенциал казанского клуба. Американский защитник провел в заокеанской лиге два сезона, выступая за «Денвер» и «Юту», после этого играл в Европе и Китае. Минувший сезон Эрик завершал в составе «Будучности», набирая в Адриатической лиге 15,1 очка. Опытный снайпер начал демонстрировать свои способности с первых дней в клубе: он здорово смотрится в товарищеских матчах.

«Руна»

У форварда Алексы Раданова к 25 годам уже накоплен большой опыт – он успел поиграть в Евролиге и за сборную Сербии. Трехкратный чемпион Адриатической лиги всегда отличался боевым настроем: Алекса отчаянно сражается за своих товарищей по команде, смело прыгает за мячом на паркет и отдает все силы борьбе. Человек с таким характером должен помочь дебютанту Лиги в турбулентном первом сезоне.

Защитник Кэмерон Янг мало играл в Европе. В минувшем сезоне он представлял команду Лиги развития НБА «Игнайт», в которой собраны самые перспективные баскетболисты мира. 27-летний американец к таковым не относится, но в «Руне» все равно отметили его желание прогрессировать. Игрок с таким менталитетом соответствует ценностям стремительно развивающегося московского клуба. Высокая результативность (12,4 очка в G-лиге в окружении сильных партнеров) не менее важна для «викингов».

Легкий форвард Джувэн Морган принял участие в 70 матчах в НБА, выступая за «Юту», «Торонто» и «Бостон». У 26-летнего американца даже есть опыт участия в финальной серии – в сезоне 2021/22 он вместе с «Селтикс» уступил «Голден Стэйт» в шести встречах. Правда, Джувэн наблюдал за этим противостоянием со скамейки. В «Руне» верят, что, получив важную роль и мяч в свои руки, Морган может стать открытием нового сезона.

«Минск»

«Минск» имел самое большое представительство по игрокам на чемпионате мира-2023 среди клубов Лиги ВТБ. Оба были подписаны во второй половине лета. Форвард Якоб Чебашек в минувшем сезоне играл в Румынии, где набирал по 11,2 очка, 4,5 подбора, 2,2 передачи и 1,0 перехвата. Полезность и работоспособность Чебашека оценили и в сборной Словении, с которой он добрался до четвертьфинала мирового первенства (итоговое 7-е место) в статусе стабильного игрока ротации. В белорусском клубе эта роль может измениться – Якоб претендует на то, чтобы стать ключевым исполнителем.

Центровой Кох Бар после четырех сезонов в NCAA провел несколько лет в Дании, где был одним из лучших игроков. Кох доминировал, а средняя статистика стремилась к дабл-даблу (в дебютном розыгрыше и вовсе 14,5 очка и 10,4 подбора). Вместе со сборной Южного Судана Бар недавно отобрался на Олимпийские игры в Париже – впервые в истории. Этот позитивный настрой атлетичный и полезный в защите «большой» попытается передать новым товарищам по команде: «МИНСК» твердо намерен избежать прошлогоднего результата и подняться с последнего места в таблице.

«Самара»

Находящийся в расцвете сил свингмен Джавонтэй Хоукинс в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов ФИБА в составе немецкого «Телекома». 29-летний американец играл в команде важную роль. В завершившемся триумфом евротурнире он набирал 13,8 очка, 2,3 подбора и 1,5 передачи. Уверенно выступал Хоукинс и в Бундеслиге, где дважды за карьеру включался во вторую символическую сборную.

После заключения сделки Джавонтэй заявил, что ему не терпится поиграть под началом Дражена Анзуловича и отметил сильный подбор игроков в заметно обновленной «Самаре». В этом списке он занимает достойное место – Хоукинс готов внести существенный вклад в очковую копилку волжан и добавит команде уверенности.

«Астана»

Для защитника Адама Канкела предстоящий сезон станет первым в профессиональной карьере. 23-летний баскетболист выступал только в NCAA, так что его возможности и перспективы на европейских площадках пока что скорее загадка. Адам провел два матча за «Голден Стэйт» в Летней лиге НБА этого года, набирая в среднем 7,5 очка. В Казахстане не раз доказывали, что умеют находить таланты, когда подписывают малоизвестных игроков. «Астана» и ее болельщики надеются, что этот как раз тот самый случай.

Тяжелый форвард Девин Дэвис – в каком-то смысле противоположность Канкелу. К 28 годам он успел поиграть в Италии, Греции и Франции. В минувшем сезоне в составе «Вероны» Девин набирал 11,3 очка, 3,8 подбора и 1,1 перехвата в среднем за встречу. Опыт и мастерство сделают Дэвиса важным игроком «Астаны».

Еще одно усиление передней линии – Фелипе Хаазе. Форвард пока не провел ни одного матча за новую команду, но уже вошел в историю Единой Лиги, став ее первым чилийским баскетболистом. Казахстанский клуб выступает первой профессиональной командой Хаазе, который ранее играл только в NCAA. И все же опыт на взрослом уровне у него солидный. Фелипе – один из лидеров национальной команды Чили. Он регулярно привлекался в юношеские сборные разных возрастов и был одним из лидеров. В составе главной сборной Хаазе поучаствовал в отборочных циклах двух чемпионатов мира (2019 и 2023), а также в олимпийском преквалификационном турнире, где чилийцы заняли третье место.

«Пари Нижний Новгород»

Серб Александар Зечевич получил баскетбольное образование в NCAA, а затем вернулся в Европу, где играл в чемпионатах Словакии, Украины и Польши. В последнем он представлял хорошо знакомую поклонникам Единой Лиги «Зелена-Гуру» – 10,3 очка, 4,8 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч. Еще одно совпадение: Зечевич родился в пригороде Нови Сада, из этого же города родом и другой игрок «Пари НН» Драган Апич. Требовательный Зоран Лукич не просто так пригласил к себе 26-летнего соотечественника: выступая на «четверке», Александар сочетает атлетизм и подвижность с поставленным броском из-за дуги. О таком мечтает каждый тренер.

Еще один форвард из Сербии, пополнивший состав черно-белых летом – Алекса Новакович. Последние три сезона 26-летний баскетболист провел в составе местного клуба «Борац Чачак». В минувшем сезоне Адриатической лиги Алекса он набирал 9,6 очка и 4,7 подбора в среднем за матч. В прошлом году габаритный и крайне опасный на периметре Новакович включался в расширенный состав сборной Сербии на отборочные матчи к чемпионату мира. Нижний Новгород – отличное место для раскрытия игроков с потенциалом. Данное сотрудничество обещает принести пользу обеим сторонам.

«Парма-Пари»

В английском есть идиома «Last, but not least» (последний по счету, но не последний по важности). Это довольно точно отражает ситуацию с подписанным пермяками в августе экс-игроком НБА Би Джей Джонсоном. Легкий форвард провел четыре сезона в сильнейшей лиге мира, защищая цвета «Атланты», «Сакраменто» и «Орландо». Показатели в НБА – 3,8 очка и 1,8 подбора в среднем за встречу.

В 2022 году Джонсон перебрался в Европу, заключив соглашение с испанским «Бетисом». В минувшем сезоне ACB он сыграл во всех 34 матчах «регулярки», набирая в среднем 11,1 очка и 5,1 подбора. Мастеровитый американец претендует на роль одного из лидеров пермской команды.

«Енисей»

Защитник Ксавьер Рэтан-Мэйс станет лидером атаки обновленного «Енисея». Прошлый сезон он начинал в австралийском «Мельбурн Юнайтед», набирая 14,4 очка, 5,4 подбора, 4,5 передачи. В марте Ксавьер присоединился к «Меркезефенди», сохранив высокую продуктивность: 13,6 очка, 5,7 подбора, 5,8 передачи в турецком чемпионате.

При всем при этом Рэтан-Мэйс старается не тянуть одеяло на себя, умело задействуя партнеров. На профессиональном уровне 29-летний канадец выступал в Греции, Израиле, Румынии, Австралии, а также на родине, в его послужном списке и игра в НБА за «Мемфис». Опыт и разносторонний талант Ксавьера – надежда красноярской команды.

Форвард Бо Бич хорошо знаком главному тренеру сибиряков Йовице Арсичу по выступлениям в чемпионате Сербии. Играя на позиции третьего-четвертого номера, 29-летний американский баскетболист может похвастать отработанным до автоматизма трехочковым броском. Опытный снайпер освободит пространство для новых товарищей, ведь игнорировать его на периметре просто недопустимо. За карьеру Бо поиграл в Германии, Греции, Польше и Сербии, так что адаптация в Красноярске не должна стать проблемой.

Фото: Gettyimages.ru/Morgan Hancock, Jacob Kupferman, Daniel Pockett, Andy Lyons, Joe Robbins; РИА Новости/Алексей Филиппов; Roberto Tommasini/LiveMedia, Frank Gunn, Javier Borrego, Jasper Jacobs, Kalle Parkkinen, Matteo Cogliati/Global Look Press