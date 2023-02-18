Единая Лига ВТБ
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Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье

Эрик Грин Эрик Грин
Александар Зечевич Александар Зечевич
БК Пари Нижний Новгород БК Пари Нижний Новгород
Девин Дэвис
Фелипе Хаазе
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Астана Астана
Парма-Пари Парма-Пари
УНИКС УНИКС
Би Джей Джонсон
Исмаэль Бако
Алекса Новакович
Ксавьер Рэтан-Мэйс
Бо Бич
Енисей Енисей
Баскетбол Баскетбол

От редакции: вы читаете официальный блог Единой лиги на Sports.ru.

Старт нового сезона все ближе, клубы Единой Лиги ВТБ уже вышли из отпусков и активно готовятся к новому розыгрышу. Точечные подписания все еще возможны, но трансферная кампания в целом подошла к концу. Рассказываем о последних новичках Лиги в это межсезонье.

УНИКС

Казанский клуб в прошлом сезоне впервые стал обладателем трофея и явно не собирается останавливаться на достигнутом. Казанцы сохранили ведущих игроков и главного тренера чемпионского созыва, а также заметно укрепили российское представительство в составе. Исключение составили лишь Дэрил Мэйкон и Винс Хантер, но в переднюю линию замена найдена более чем достойная. Исмаэль Бако в прошлом сезоне в майке «Виртуса» отыграл во всех 34 матчах Евролиги, набирая 6,1 очка и 2,6 подбора за игру. Работоспособный и атлетичный бигмен к 27 годам имеет в послужном списке титулы чемпиона Франции, обладателя Кубка Франции и Кубка Бельгии (здесь он был признан самым ценным игроком). Находящийся в расцвете сил Бако станет постоянным участником рубрики хайлайтов благодаря эффектной манере завершения атак, а также сильно поможет чемпионам в защите, где проделывает большой объем черновой работы. Переподписав Джалена Рэйнольдса и Луи Лабери, УНИКС продолжит терзать соперников мощнейшим трио в передней линии.

Экс-игрок НБА Эрик Грин призван усилить атакующий потенциал казанского клуба. Американский защитник провел в заокеанской лиге два сезона, выступая за «Денвер» и «Юту», после этого играл в Европе и Китае. Минувший сезон Эрик завершал в составе «Будучности», набирая в Адриатической лиге 15,1 очка. Опытный снайпер начал демонстрировать свои способности с первых дней в клубе: он здорово смотрится в товарищеских матчах.

«Руна»

У форварда Алексы Раданова к 25 годам уже накоплен большой опыт – он успел поиграть в Евролиге и за сборную Сербии. Трехкратный чемпион Адриатической лиги всегда отличался боевым настроем: Алекса отчаянно сражается за своих товарищей по команде, смело прыгает за мячом на паркет и отдает все силы борьбе. Человек с таким характером должен помочь дебютанту Лиги в турбулентном первом сезоне.

Защитник Кэмерон Янг мало играл в Европе. В минувшем сезоне он представлял команду Лиги развития НБА «Игнайт», в которой собраны самые перспективные баскетболисты мира. 27-летний американец к таковым не относится, но в «Руне» все равно отметили его желание прогрессировать. Игрок с таким менталитетом соответствует ценностям стремительно развивающегося московского клуба. Высокая результативность (12,4 очка в G-лиге в окружении сильных партнеров) не менее важна для «викингов».

Легкий форвард Джувэн Морган принял участие в 70 матчах в НБА, выступая за «Юту», «Торонто» и «Бостон». У 26-летнего американца даже есть опыт участия в финальной серии – в сезоне 2021/22 он вместе с «Селтикс» уступил «Голден Стэйт» в шести встречах. Правда, Джувэн наблюдал за этим противостоянием со скамейки. В «Руне» верят, что, получив важную роль и мяч в свои руки, Морган может стать открытием нового сезона.

«Минск»

«Минск» имел самое большое представительство по игрокам на чемпионате мира-2023 среди клубов Лиги ВТБ. Оба были подписаны во второй половине лета. Форвард Якоб Чебашек в минувшем сезоне играл в Румынии, где набирал по 11,2 очка, 4,5 подбора, 2,2 передачи и 1,0 перехвата. Полезность и работоспособность Чебашека оценили и в сборной Словении, с которой он добрался до четвертьфинала мирового первенства (итоговое 7-е место) в статусе стабильного игрока ротации. В белорусском клубе эта роль может измениться – Якоб претендует на то, чтобы стать ключевым исполнителем.

Центровой Кох Бар после четырех сезонов в NCAA провел несколько лет в Дании, где был одним из лучших игроков. Кох доминировал, а средняя статистика стремилась к дабл-даблу (в дебютном розыгрыше и вовсе 14,5 очка и 10,4 подбора). Вместе со сборной Южного Судана Бар недавно отобрался на Олимпийские игры в Париже – впервые в истории. Этот позитивный настрой атлетичный и полезный в защите «большой» попытается передать новым товарищам по команде: «МИНСК» твердо намерен избежать прошлогоднего результата и подняться с последнего места в таблице.

«Самара»

Находящийся в расцвете сил свингмен Джавонтэй Хоукинс в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов ФИБА в составе немецкого «Телекома». 29-летний американец играл в команде важную роль. В завершившемся триумфом евротурнире он набирал 13,8 очка, 2,3 подбора и 1,5 передачи. Уверенно выступал Хоукинс и в Бундеслиге, где дважды за карьеру включался во вторую символическую сборную.

После заключения сделки Джавонтэй заявил, что ему не терпится поиграть под началом Дражена Анзуловича и отметил сильный подбор игроков в заметно обновленной «Самаре». В этом списке он занимает достойное место – Хоукинс готов внести существенный вклад в очковую копилку волжан и добавит команде уверенности.

«Астана»

Для защитника Адама Канкела предстоящий сезон станет первым в профессиональной карьере. 23-летний баскетболист выступал только в NCAA, так что его возможности и перспективы на европейских площадках пока что скорее загадка. Адам провел два матча за «Голден Стэйт» в Летней лиге НБА этого года, набирая в среднем 7,5 очка. В Казахстане не раз доказывали, что умеют находить таланты, когда подписывают малоизвестных игроков. «Астана» и ее болельщики надеются, что этот как раз тот самый случай.

Тяжелый форвард Девин Дэвис – в каком-то смысле противоположность Канкелу. К 28 годам он успел поиграть в Италии, Греции и Франции. В минувшем сезоне в составе «Вероны» Девин набирал 11,3 очка, 3,8 подбора и 1,1 перехвата в среднем за встречу. Опыт и мастерство сделают Дэвиса важным игроком «Астаны».

Еще одно усиление передней линии – Фелипе Хаазе. Форвард пока не провел ни одного матча за новую команду, но уже вошел в историю Единой Лиги, став ее первым чилийским баскетболистом. Казахстанский клуб выступает первой профессиональной командой Хаазе, который ранее играл только в NCAA. И все же опыт на взрослом уровне у него солидный. Фелипе – один из лидеров национальной команды Чили. Он регулярно привлекался в юношеские сборные разных возрастов и был одним из лидеров. В составе главной сборной Хаазе поучаствовал в отборочных циклах двух чемпионатов мира (2019 и 2023), а также в олимпийском преквалификационном турнире, где чилийцы заняли третье место.

«Пари Нижний Новгород»

Серб Александар Зечевич получил баскетбольное образование в NCAA, а затем вернулся в Европу, где играл в чемпионатах Словакии, Украины и Польши. В последнем он представлял хорошо знакомую поклонникам Единой Лиги «Зелена-Гуру» – 10,3 очка, 4,8 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч. Еще одно совпадение: Зечевич родился в пригороде Нови Сада, из этого же города родом и другой игрок «Пари НН» Драган Апич. Требовательный Зоран Лукич не просто так пригласил к себе 26-летнего соотечественника: выступая на «четверке», Александар сочетает атлетизм и подвижность с поставленным броском из-за дуги. О таком мечтает каждый тренер.

Еще один форвард из Сербии, пополнивший состав черно-белых летом – Алекса Новакович. Последние три сезона 26-летний баскетболист провел в составе местного клуба «Борац Чачак». В минувшем сезоне Адриатической лиги Алекса он набирал 9,6 очка и 4,7 подбора в среднем за матч. В прошлом году габаритный и крайне опасный на периметре Новакович включался в расширенный состав сборной Сербии на отборочные матчи к чемпионату мира. Нижний Новгород – отличное место для раскрытия игроков с потенциалом. Данное сотрудничество обещает принести пользу обеим сторонам.

«Парма-Пари»

В английском есть идиома «Last, but not least» (последний по счету, но не последний по важности). Это довольно точно отражает ситуацию с подписанным пермяками в августе экс-игроком НБА Би Джей Джонсоном. Легкий форвард провел четыре сезона в сильнейшей лиге мира, защищая цвета «Атланты», «Сакраменто» и «Орландо». Показатели в НБА – 3,8 очка и 1,8 подбора в среднем за встречу.

В 2022 году Джонсон перебрался в Европу, заключив соглашение с испанским «Бетисом». В минувшем сезоне ACB он сыграл во всех 34 матчах «регулярки», набирая в среднем 11,1 очка и 5,1 подбора. Мастеровитый американец претендует на роль одного из лидеров пермской команды.

«Енисей»

Защитник Ксавьер Рэтан-Мэйс станет лидером атаки обновленного «Енисея». Прошлый сезон он начинал в австралийском «Мельбурн Юнайтед», набирая 14,4 очка, 5,4 подбора, 4,5 передачи. В марте Ксавьер присоединился к «Меркезефенди», сохранив высокую продуктивность: 13,6 очка, 5,7 подбора, 5,8 передачи в турецком чемпионате.

При всем при этом Рэтан-Мэйс старается не тянуть одеяло на себя, умело задействуя партнеров. На профессиональном уровне 29-летний канадец выступал в Греции, Израиле, Румынии, Австралии, а также на родине, в его послужном списке и игра в НБА за «Мемфис». Опыт и разносторонний талант Ксавьера – надежда красноярской команды.

Форвард Бо Бич хорошо знаком главному тренеру сибиряков Йовице Арсичу по выступлениям в чемпионате Сербии. Играя на позиции третьего-четвертого номера, 29-летний американский баскетболист может похвастать отработанным до автоматизма трехочковым броском. Опытный снайпер освободит пространство для новых товарищей, ведь игнорировать его на периметре просто недопустимо. За карьеру Бо поиграл в Германии, Греции, Польше и Сербии, так что адаптация в Красноярске не должна стать проблемой.

Фото: Gettyimages.ru/Morgan Hancock, Jacob Kupferman, Daniel Pockett, Andy Lyons, Joe Robbins; РИА Новости/Алексей Филиппов; Roberto Tommasini/LiveMedia, Frank Gunn, Javier Borrego, Jasper Jacobs, Kalle Parkkinen, Matteo Cogliati/Global Look Press

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