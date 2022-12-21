Единая Лига ВТБ
Блог
Трибуна

Таюс, Курич и еще 5 игроков, которые этим летом вернулись в Лигу ВТБ

Локомотив-Кубань Локомотив-Кубань
Зенит Зенит
Руна
Автодор Автодор
БК Пари Нижний Новгород БК Пари Нижний Новгород
ЦСКА ЦСКА
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Джеремайя Хилл
Кайл Курич
Алекс Тайус Алекс Тайус
Гленн Коузи
Тони Джекири
Джордан Морган
Кайл Винэлез
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете официальный блог Лиги ВТБ на Sports.ru.

Старые знакомые снова в Лиге ВТБ!

Клубы Единой Лиги ВТБ, которые практически завершили комплектацию составов, в это насыщенное межсезонье подписали 7 баскетболистов, которые ранее уже выступали в турнире. Вспоминаем каждого из них. 

Джеремайя Хилл («Руна»)

Предыдущий опыт в Лиге ВТБ: «Астана» (2019-2021), «ПАРМА» (2021-2022)

Ровно половину своей профессиональной карьеры защитник провел в Единой Лиге ВТБ – два сезона в казахстанской «Астане» и сезон в пермской «ПАРМЕ». В обоих клубах Хиллу удалось отличиться: он представлял команду из столицы Казахстана в финале конкурса трехочковых в 2021 году, а в январе 2022-го стал MVP месяца уже в составе пермской команды.

Возвращается в Единую Лигу ВТБ Джеремайя Хилл уже в качестве лидера сборной Камеруна, с которой на днях он выиграл преквалификационный африканский турнир. Правда, в отличие от национальной команды, в «Руне» Хиллу, скорее всего, придется выступать на позиции атакующего защитника. 

Алекс Таюс («Руна»)

Предыдущий опыт в Лиге ВТБ: УНИКС (2019-2020)

Опытный 35-летний центровой в сезоне 2019/20 был основным пятым номером казанского УНИКСа, и, хотя тот чемпионат в итоге не был доигран из-за пандемии коронавируса, Таюс показывал лучшие цифры в своей европейской карьере – 10,3 очка и 6,1 подбора.

Последний сезон бигмен с израильским гражданством провел в «Асвеле», являясь запасным центровым команды. Таюс входил в топ-10 по проценту реализации с игры в Евролиге (68%) и в чемпионате Франции (64%).

В московской «Руне» у Алекса Таюса есть все шансы не только стать главной звездой передней линии команды, но и одним из самых заметных игроков всего чемпионата.

Кайл Курич («Зенит»)

Предыдущий опыт в Лиге ВТБ: «Зенит» (2017-2018)

Кайл Курич без преувеличения является одним из лучших снайперов в истории Единой Лиги ВТБ, а также единственным баскетболистом в это межсезонье, вернувшимся в команду, за которую он уже ранее выступал.

5 лет между «Зенитом» и «Зенитом» американец со словацким паспортом провел в солнечной Барселоне, с местной командой Курич дважды выиграл чемпионат Испании и трижды стал обладателем кубка страны. Помимо этого, он записал в свой актив солидные личные достижения – в 2021 году был лучшим в Евролиге по реализации штрафных (96,1%), а в 2021 и 2022 годах попадал в элитный клуб «50-40-90».

Дуэт Эртель – Курич не только имеет все шансы стать самой яркой парой защитников в Лиге ВТБ в предстоящем сезоне, но и выглядит способным вернуть чемпионский трофей в Санкт-Петербург. 

Гленн Кози («Нижний Новгород»)

Предыдущий опыт в Лиге ВТБ: ВЭФ (2019)

Американский защитник играл в Единой Лиге ВТБ за латвийский ВЭФ в далеком 2019 году, тогда он успел провести лишь 10 игр, набирая 12,4 очка за игру. С того момента Кози сменил 6 команд из 6 разных стран, а затем транзитом через знакомый ВЭФ оказался в «Нижнем Новгороде».

Можно предположить, что в системе Зорана Лукича 31-летний баскетболист будет выполнять примерно те же функции, что и ушедший из команды Джермейн Лав. Тем более, набирать очки и бросать с дальней дистанции Гленн Кози очень любит – почти 70% всех его попыток с игры в европейской карьере были из-за дуги. 

Джордан Морган («Локомотив-Кубань»)

Предыдущий опыт в Лиге ВТБ: УНИКС (2020-2021)

В сезоне-2020/21 Джордан Морган вместе с казанским УНИКСом дошел до финала Единой Лиги ВТБ и до финала Еврокубка, и, хотя он был невероятно эффективен – лучший в команде по проценту с игры и подборам – его подвиги зачастую оставались в тени из-за обсуждения таких ярких игроков, как Джамар Смит, Джон Браун и Айзея Кэнан.

Теперь Морган едет в команду, где могут еще лучше раскрыть его сильные стороны. «Локомотив-Кубань» возглавляет Александр Секулич, с этим же наставником Морган уже несколько лет работает в сборной Словении. Но за место в составе все равно придется побороться – конкурентами Моргана будут оставшиеся в Краснодаре Окаро Уайт и Крис Хортон.

Тони Джекири (ЦСКА)

Предыдущий опыт в Лиге ВТБ: УНИКС (2021-2022)

Вспоминая выступления УНИКСа в сезоне-2021/22, многие сходятся во мнении, что казанский клуб не оказался в финале Единой Лиги ВТБ во многом из-за отсутствия Тони Джекири. Нигерийский центровой тогда пропустил из-за травмы 3 месяца и вернулся на паркет лишь в серии за 3-е место.

В прошедшем сезоне Джекири достойно выдерживал конкуренцию с другими игроками передней линии в турецком «Фенербахче» под руководством Димитриса Итудиса. В ЦСКА у него будет более серьезная задача – успешно заменить на позиции центрового ушедшего из команды Николу Милутинова.

Кайл Виналес («Автодор»)

Предыдущий опыт в Лиге ВТБ: «Калев» (2019-2020)

Первое появление Кайла Виналеса в Единой Лиге ВТБ получилось довольно успешным – в сезоне-2019/20 он, выступая за эстонский «Калев», входил в топ-5 самых результативных игроков турнира (17,7 очка), а также попал в число участников Матча всех звезд, получив wild-card от самой лиги.

Сейчас Виналесу 31 год, и он возвращается в Единую Лигу ВТБ в отличной форме. В прошлом сезоне защитник был лидером польской «Легии», набирая 18,3 очка (4-е место в лиге) и делая 6 передач (10-е место в лиге) в среднем за игру.

Фото: Лига ВТБ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий