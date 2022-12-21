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Старые знакомые снова в Лиге ВТБ!

Клубы Единой Лиги ВТБ, которые практически завершили комплектацию составов, в это насыщенное межсезонье подписали 7 баскетболистов, которые ранее уже выступали в турнире. Вспоминаем каждого из них.

Джеремайя Хилл («Руна»)

Предыдущий опыт в Лиге ВТБ: «Астана» (2019-2021), «ПАРМА» (2021-2022)

Ровно половину своей профессиональной карьеры защитник провел в Единой Лиге ВТБ – два сезона в казахстанской «Астане» и сезон в пермской «ПАРМЕ». В обоих клубах Хиллу удалось отличиться: он представлял команду из столицы Казахстана в финале конкурса трехочковых в 2021 году, а в январе 2022-го стал MVP месяца уже в составе пермской команды.

Возвращается в Единую Лигу ВТБ Джеремайя Хилл уже в качестве лидера сборной Камеруна, с которой на днях он выиграл преквалификационный африканский турнир. Правда, в отличие от национальной команды, в «Руне» Хиллу, скорее всего, придется выступать на позиции атакующего защитника.

Алекс Таюс («Руна»)

Предыдущий опыт в Лиге ВТБ: УНИКС (2019-2020)

Опытный 35-летний центровой в сезоне 2019/20 был основным пятым номером казанского УНИКСа, и, хотя тот чемпионат в итоге не был доигран из-за пандемии коронавируса, Таюс показывал лучшие цифры в своей европейской карьере – 10,3 очка и 6,1 подбора.

Последний сезон бигмен с израильским гражданством провел в «Асвеле», являясь запасным центровым команды. Таюс входил в топ-10 по проценту реализации с игры в Евролиге (68%) и в чемпионате Франции (64%).

В московской «Руне» у Алекса Таюса есть все шансы не только стать главной звездой передней линии команды, но и одним из самых заметных игроков всего чемпионата.

Кайл Курич («Зенит»)

Предыдущий опыт в Лиге ВТБ: «Зенит» (2017-2018)

Кайл Курич без преувеличения является одним из лучших снайперов в истории Единой Лиги ВТБ, а также единственным баскетболистом в это межсезонье, вернувшимся в команду, за которую он уже ранее выступал.

5 лет между «Зенитом» и «Зенитом» американец со словацким паспортом провел в солнечной Барселоне, с местной командой Курич дважды выиграл чемпионат Испании и трижды стал обладателем кубка страны. Помимо этого, он записал в свой актив солидные личные достижения – в 2021 году был лучшим в Евролиге по реализации штрафных (96,1%), а в 2021 и 2022 годах попадал в элитный клуб «50-40-90».

Дуэт Эртель – Курич не только имеет все шансы стать самой яркой парой защитников в Лиге ВТБ в предстоящем сезоне, но и выглядит способным вернуть чемпионский трофей в Санкт-Петербург.

Гленн Кози («Нижний Новгород»)

Предыдущий опыт в Лиге ВТБ: ВЭФ (2019)

Американский защитник играл в Единой Лиге ВТБ за латвийский ВЭФ в далеком 2019 году, тогда он успел провести лишь 10 игр, набирая 12,4 очка за игру. С того момента Кози сменил 6 команд из 6 разных стран, а затем транзитом через знакомый ВЭФ оказался в «Нижнем Новгороде».

Можно предположить, что в системе Зорана Лукича 31-летний баскетболист будет выполнять примерно те же функции, что и ушедший из команды Джермейн Лав. Тем более, набирать очки и бросать с дальней дистанции Гленн Кози очень любит – почти 70% всех его попыток с игры в европейской карьере были из-за дуги.

Джордан Морган («Локомотив-Кубань»)

Предыдущий опыт в Лиге ВТБ: УНИКС (2020-2021)

В сезоне-2020/21 Джордан Морган вместе с казанским УНИКСом дошел до финала Единой Лиги ВТБ и до финала Еврокубка, и, хотя он был невероятно эффективен – лучший в команде по проценту с игры и подборам – его подвиги зачастую оставались в тени из-за обсуждения таких ярких игроков, как Джамар Смит, Джон Браун и Айзея Кэнан.

Теперь Морган едет в команду, где могут еще лучше раскрыть его сильные стороны. «Локомотив-Кубань» возглавляет Александр Секулич, с этим же наставником Морган уже несколько лет работает в сборной Словении. Но за место в составе все равно придется побороться – конкурентами Моргана будут оставшиеся в Краснодаре Окаро Уайт и Крис Хортон.

Тони Джекири (ЦСКА)

Предыдущий опыт в Лиге ВТБ: УНИКС (2021-2022)

Вспоминая выступления УНИКСа в сезоне-2021/22, многие сходятся во мнении, что казанский клуб не оказался в финале Единой Лиги ВТБ во многом из-за отсутствия Тони Джекири. Нигерийский центровой тогда пропустил из-за травмы 3 месяца и вернулся на паркет лишь в серии за 3-е место.

В прошедшем сезоне Джекири достойно выдерживал конкуренцию с другими игроками передней линии в турецком «Фенербахче» под руководством Димитриса Итудиса. В ЦСКА у него будет более серьезная задача – успешно заменить на позиции центрового ушедшего из команды Николу Милутинова.

Кайл Виналес («Автодор»)

Предыдущий опыт в Лиге ВТБ: «Калев» (2019-2020)

Первое появление Кайла Виналеса в Единой Лиге ВТБ получилось довольно успешным – в сезоне-2019/20 он, выступая за эстонский «Калев», входил в топ-5 самых результативных игроков турнира (17,7 очка), а также попал в число участников Матча всех звезд, получив wild-card от самой лиги.

Сейчас Виналесу 31 год, и он возвращается в Единую Лигу ВТБ в отличной форме. В прошлом сезоне защитник был лидером польской «Легии», набирая 18,3 очка (4-е место в лиге) и делая 6 передач (10-е место в лиге) в среднем за игру.

Фото: Лига ВТБ