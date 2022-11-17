Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России

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Приезд этим летом в «Самару» Джеймса Энниса, экс-игрока НБА – одно из главных событий в Единой Лиге ВТБ. Опытный американский форвард, поигравший с Дуйэном Уэйдом, Винсом Картером, Кармело Энтони, Кевином Дюрэнтом, Джеймсом Харденом и Николой Йокичем, привнес в игру новичка Лиги «Самары» флер лучшей лиги мира и стал одним из лидеров команды Сергея Базаревича.

О карьере в Австралии и Пуэрто-Рико, американских горках НБА, коммуникации с Сергеем Базаревичем Эннис рассказал в своем первом интервью в России.

- Джеймс, уже можно сказать, что у тебя получилась отличная баскетбольная карьера. А начиналась она сразу после колледжа не в самом обычном месте – в Австралии. Расскажи, как ты там вообще оказался и какой главный вывод сделал об австралийском баскетболе?

- Сразу после колледжа я поехал играть в Австралию, потому что «Майами», которому принадлежали права на меня после драфта-2013, хотел, чтобы я играл в Лиге развития. Но я, естественно, этого не хотел, так как денег там не было, а мне нужно было финансово помогать семье. Именно поэтому я и решил играть заграницей. Хотя про Австралию я не знал вообще ничего. Мой агент однажды рассказал мне об этой стране, и нам этот вариант понравился. Мой главный вывод об Австралийском баскетболе – он помог мне стать настоящим профессионалом. Играя вдали от дома, мне по-настоящему повезло с хорошими партнерами по команде и в этой обстановке я повзрослел довольно быстро.

- А что скажешь о своей второй команде в профессиональной карьере – «Пираты» из Пуэрто-Рико?

- Да, в этой команде я играл сразу после Австралии. Первый раз тогда вообще приехал в Пуэрто-Рико. Мне на самом деле там очень понравилось. В той лиге выступало много бывших игроков НБА, а также тех парней, против которых я еще совсем недавно играл в колледже. Тренироваться много нас не заставляли. Мы просто ездили на игры и бегали в свое удовольствие. Это был хороший опыт, мне очень понравился пуэрториканский баскетбол.

- Затем последовал долгий период твоего выступления в НБА. Туда ты попал через Летнюю лигу. Немного поиграл в ассоциации, потом был списан в лигу развития. Потом снова попал в НБА, где в общей сложности отыграл 8 сезонов. В чем секрет твоего баскетбольного долголетия?

- Моя карьера в НБА была настоящим приключением. НБА, лига развития, обмены – далеко не все смогут с этим справиться и остаться на плаву. Хорошо, что со мной все это произошло в молодости. Вспоминая все эти приключения, могу сказать, что юный возраст мне очень помог. Я быстро приспосабливался к постоянной движухе. Умел не обращать внимания на невзгоды, умел быстро восстанавливаться после поражений и не сильно корить себя за неудачи. Также важно было сохранять олимпийское спокойствие и держаться золотой середины во всем. Также я очень ценил, что вообще попал в НБА и имею возможность обеспечивать свою семью. И, наконец, умение много работать помогло мне провести столько плодотворных сезонов в НБА – лиге моей мечты.

- В этом сезоне в «Самаре» ты играешь под руководством одного из лучших баскетболистов в истории Российского баскетбола – Сергея Базаревича. Если ты еще не гуглил, то нужно знать, что еще в середине 90-х Сергей Валерьянович был одним из лучших, как бы сейчас сказали, комбогардов мирового баскетбола. Но, возможно, что уже ты многое знаешь о том, какой Сергей Базаревич баскетбольный тренер?

- Однозначно, в этом сезоне я играю под руководством одного из лучших игроков в истории российского баскетбола. Знаю, он был очень крут на площадке. То, что он в середине 90-х играл в НБА за «Атланту», говорит о многом. И, конечно же, он отличный тренер. Я бы назвал его тренером для игроков. И это очень важно. Он всегда хочет побеждать и заряжает нас правильным настроем и на игры, и на тренировочный процесс. Мне однозначно нравится играть под руководством тренера Сергея Базаревича.

- Следующий логичный вопрос: как ты считаешь, ты сам вписываешься в философию тренера Базаревича? Давай немного усложним этот вопрос. Не мог бы ты сделать нам небольшой скаутинг на Джеймса Энниса, форварда баскетбольного клуба «Самара»?

- Прежде всего, я прыгун: могу снять долларовую купюру с верхнего края щита и, не приземляясь, оставить там сдачу. Я игрок, который своей энергией подпитывает партнеров по команде. Также неплохо играю в защите, могу держать от первого до четвертого «номеров» команды соперника. Естественно, я могу и забивать. В какой-то степени по-прежнему приспосабливаюсь к новой команде. Но это здорово, так как я люблю любые баскетбольные вызовы.

- А можешь рассказать, какая у тебя любимая комбинация в позиционном нападении, которую для тебя назначает тренер Сергей Базаревич в «Самаре»?

- Мою любимую комбинацию тренера Базаревича в «позиционке» мы разыгрываем из построения «4-down». Я обычно получаю мяч внизу, как можно ближе к кольцу. И из этой позиции могу обыграть один на один, а также скинуть на периметр одному из снайперов, которые ждут передачу. На мой взгляд, это одна из лучших наших комбинаций в этом сезоне.

Виктор Шестопалов

Фото: vk.com/bksamara; Gettyimages.ru/Mitchell Leff