От чистого снайпера до комбогарда. Путь Далласа Мура

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Виктор Шестопалов — о новичке ЦСКА.

Swish – самый сладкий звук в баскетболе. Когда мяч чисто пролетает по центру кольца и акустически правильно встряхивает сетку. То, ради чего десять крепких парней бегают почти два часа челноком по площадке, прыгают и толкаются. То, из-за чего миллионы мальчишек и девчонок изначально влюбляются в баскетбол. Не был в этом плане исключением и защитник-джокер ЦСКА Даллас Мур. Его также покорил этот самый swish, который он, кстати, научился воплощать в жизнь в очень юном возрасте.

История началась в небольшом городе Ларго, штат Флорида, когда на рождество 1998-го года 4-летнему Далласу родители подарили игрушечное кольцо. Парень настолько увлекся комнатным баскетболом, что каждый день со скандалом ложился спать. Ему безумно нравилось играть в гостиной квартиры. Кстати, 4-летний Мур бросал своей левой рукой в довольно высокое кольцо, установленное на высоте 180 сантиметров. Даллас мог заниматься этим часами. А когда подрос, у него появились и другие, чисто снайперские повадки и привычки.

Например, приезжая с родителями из детского сада, а потом и из школы, он никогда не заходил в квартиру, пока не реализовывал бросок уже в кольцо настоящей площадки, расположенной рядом с домом. Отец Декстер Мур – баскетбольный тренер – вспоминал, что у левши Далласа было какое-то маниакальное желание постоянно бросать мяч в кольцо. В то же время, когда стало очевидно, что парень до двух метров не вымахает, отец настоял на необходимости прокачивать и остальные баскетбольные навыки. Особенно на позиции разыгрывающего защитника.

Изначально ДНК снайпера обуздать было довольно сложно. И даже будучи уже первокурсником в Университете Северной Флориды, Даллас Мур с трудом избавлялся от своих вредных привычек чистого «шутера». Более того, тренер команды Мэтью Дрискол считал, что Далласу еще нужно многому научиться, чтобы стать хорошим первым номером. Но парень был как талантливым, так и работоспособным игроком. А еще и достаточно умным. И прекрасно понимал, что, будучи, как говорят за океаном, undersized guard (то есть низкорослым защитником) играть на позиции второго номера и бросать трехочковые с получения ему вряд ли светит. Особенно в профи.

Но благодаря светлой голове и любви к тренировкам почти как у Коби Брайанта, Даллас постепенно прокачивал свои навыки игры на позиции комбо-гарда. Со временем пришло и умение правильно раскрывать пик-н-роллы, и гораздо больше играть на партнёров, чем искать свой бросок. А также видеть всю площадку таким периферическим зрением, которому позавидует любая рыба. Дошло до того, что к концу студенческой карьеры, Дрискол сравнивал Мура с таким могучим баскетбольным малышом, как Айзя Томас образца его лучших сезонов в «Селтикс».

За четыре года Даллас Мур стал абсолютно лучшим игроком в истории Университета Северная Флорида. Он побил рекорд по результативности и стал чуть ли не идеальным комбо-гардом. Правда, все-таки довольно низкорослым. Что важно, его прокаченная игра в пас сделала его еще более опасным и в атаке. Потому что теперь соперник обязан был уважать и его навыки распасовщика. Более того, к концу своей студенческой карьеры Даллас Мур пополнил свой атакующий арсенал еще одним важным орудием баскетбольного производства. Его элегантный, как полет воздушного шарика на детском утреннике, флоатер принес Северной Флориде не одну победу на последних секундах. Особенно рекомендую оценить его решающий флоатер, которым он с 5 метров с лицевой линии обыграл университет Kennesaw State.

Причем таким образом Даллас Мур мог атаковать не только из краски. Мур мог выбросить флоатер абсолютно неожиданно, на аритмии своего низкого, «Гарлем-глобтроттерского», дриблинга и мог стабильно забивать метров с 4-5. Его главный тренер Мэтью Дрискол поначалу был большим противников такого способа атаки кольца. Он даже придумал специальный термин «lumper», которым обидно обозвал флоатер Мура. То есть lumper – как нечто неказисто-среднее между layup (бросок из-под кольца) и jumper (бросок со средней). Но даже сердце Дрискола вскоре оттаяло после того, как Мур своими флоатерами принёс команде не одну важнейшую победу. А тот самый навес с лицевой против Kennesaw State болельщики до сих пор называют величайшим попаданием в истории университета Северная Флорида.

Самое интересное, что все эти навыки игры, как «первым», так и «вторым» номерами весьма пригодились Муру в его дальнейшей профессиональной карьере. Да, он не попал в НБА. Но, выступая в Европе в составе разных команд, Даллас Мур ценится именно как универсальный и многофункциональный игрок задней линии. В том числе и в этом сезоне в составе столичного ЦСКА. Когда нужно Мур, естественно, играет как классический разыгрывающий: правильно раскрывает «двоечки» и находит удобными передачами партнеров. А когда армейские комбинации «раскручивает» Алексей Швед, Даллас с удовольствием переключается на роль чистого снайпера и ждет передачи под бросок. Все-таки делать swish – это его первая любовь.

Виктор Шестопалов

Фото: Единая Лига ВТБ; Gettyimages.ru/Joe Robbins