Барфорд набирает больше всех, Милутинов – самый эффективный, Эртель – лучший ассистент. Статистические лидеры в Лиге ВТБ

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Половина первого этапа регулярного чемпионата позади. Давайте посмотрим, кто из игроков идет в лидерах Единой Лиги ВТБ по основным статистическим показателям.

В гонке скореров на первом месте все же Джейлен Барфорд: защитник «Локо» обошел своего визави из «ПАРМЫ-ПАРИ» Брайона Аллена благодаря результативной игре в Минске в воскресенье. Интересно, что в Топ-5 нет никого из УНИКСа или «Зенита» – при том, что эти команды входят в тройку лучших в чемпионате.

Лучше всех на щитах работает Никола Милутинов. Сербский центровой ЦСКА оформляет дабл-даблы в 5 последних матчах. Никола уже стал MVP октября, и никто не удивится, если его назовут самым полезным игроком месяца во второй раз подряд.

Что касается передач, то здесь лидирует Томас Эртель. Несмотря на то, что француз пропустил предсезонную подготовку «Зенита», он уже нашел взаимопонимания с одноклубниками и отдает больше 7 ассистов всего за 23 минуты в среднем на паркете.

Джейлен Барфорд не только в нападении успевает отрабатывать, но и в обороне. Защитник «Локо» чаще остальных совершает перехваты в нынешнем сезоне, совсем на немного опережая Александра Хоменко из МБА.

Центровой «Автодора» Евгений Минченко демонстрирует лучшие цифры по блок-шотам в карьере. Российский «большой» заблокировал уже 21 бросок – это больше, чем за весь прошлый сезон (12). Ему же принадлежит и рекорд сезона по блок-шотам – 6 в игре с «Пари НН».

Точнее всех с игры атакуют представители передней линии. Это подтверждает и статистика: вся десятка лучших баскетболистов по проценту попаданий с игры – форварды или центровые.

В списке лучших снайперов безоговорочным лидером является Энтони Браун из УНИКСа – 68,2% его трехочковых достигают цели.

Никола Милутинов – в топе по очкам, подборам и проценту с игры. Ничего удивительного, что армейский центровой лидирует в списке самых эффективных игроков сезона.

Лишь 4 игрока в этом сезоне проводят на паркете больше 30 минут. Два из них – Брайон Аллен и Джастин Роберсон – представляют «ПАРМУ-ПАРИ».

Чаще всех нарушают правила на Николе Милутинове. Центровой «Астаны» Майкл Майерс – второй из тех, с кем без фола справиться сложно. Замыкает тройку Александр Хоменко из МБА.