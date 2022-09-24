Джален Рейнольдс: добряк-барбер в жизни, монстр в игре

От редакции: вы читаете материал официального блога Единой лиги на Sports.ru.

Университет Ксавьер в городе Цинциннати, штат Огайо – не самый знаменитый представитель студенческой баскетбольной лиги в Америке. Но и он в разные годы подарил НБА таких крепких, как новый корабельный канат, центровых как Тайрон Хилл, Брайан Грант и Дэвид Уэст. Конвейер добротных больших форвардов должен был продолжить и нынешний игрок казанского УНИКСа Джален Рейнольдс. Но по каким-то причинам не продолжил. Давайте в сегодняшнем материале попробуем разобраться, почему.

Вообще, молодой игрок ростом 208 сантиметров, весом 115 килограммов, прыгучестью кенгуру и размахом рук Кинг-Конга – всегда лакомая добыча рекрутеров любого американского колледжа. Именно таким в 2012-ом в университет Ксавьер зашел Джален Рейнольдс. По оценкам тогдашнего тренера «Мушкетеров» (название спортивных команд Ксавьера) Криса Мэка, Рейнольдс должен был вырасти, как минимум, во второго Дэвида Уэста. А то и вовсе стать современным Крисом Уэббером. То есть на все руки мастером на позиции четвертого номера, да еще и с трешкой.

Но, как выяснилось достаточно быстро, прогресс Джалена был замедленным. Да, он неплохо собирал отскоки, особенно под своим щитом. Да, он смачно «засандаливал» сверху, но только после удобных передач. Да, он неплохо забивал из краски и из прилегающих к ней кварталов. Но игры за «баскетбольным МКАДом» у него не было вообще. То есть, не обладая стабильной трёшкой, он даже теоретически не мог стать тем самым современным четвертым номером или stretch-4, как рассчитывал тренер Мэк.

Более того, Рейнольдсу были свойственны частые перемены настроения. Иногда он играл явно с ленцой, а недоработки в защите «компенсировал» большим количеством фолов. Кроме того, во время обучения в Ксавьере у него случился не самый приятный эпизод недостойного поведения по отношению к женщине. Университет даже вел свое расследование, которое, правда, ничем не закончилось. Но, как говорится, душок остался.

А как вам скажет любой баскетбольный скаут, на подобные моменты клубы НБА обращают повышенное внимание. Никто не хочет вкладывать десятки миллионов в «игроков-хулиганов». К концу студенческой карьеры стало понятно, что НБА Рейнольдсу не светит. Как следствие, Джален не был задрафтован в 2016-ом и со спокойной душой отправился покорять Европу. На самом деле, это абсолютно нормальная кривая развития баскетбольной карьеры американского игрока.

Огромное количество «заокеанских боллеров», не попавших в НБА, отлично потом себя проявили в Европе: и навыки свои подточили, и с демонами вне площадки разобрались. Потому что на самом деле Джален Рейнольдс был и остаётся вполне хорошим парнем. Gentle giant – как он сам себя называет. То есть добряк в жизни, но монстр в игре. И, если отбросить один небольшой инцидент в молодости, нынешний игрок УНИКСа всегда был таким. А еще и разносторонним талантом.

Например, еще с университетских лет Рейнольдс мог похвастаться своей интересной прической, а также умением ее укротить. Да, это не шутка – он слыл лучшим парикмахером, чуть ли не во всей американской студенческой лиге. А все дело в том, что в его родном Детройте Джален Рейнольдс практически вырос в барбер-шопе своего родного дяди Троя. Cuts on Struts называлась та американская парикмахерская. Подучившись ремеслу, первым клиентом юного барбера Джалена стал его родной брат Дион. Он, правда, настолько был недоволен стрижкой, что неделями потом не снимал бейсболку – даже когда спал и мылся в душе.

Но, как и баскетбольные, навыки работы с ножницами и расческой Джалена повышались. И в университетской команде Ксавьер к нему на прием партнеры записывались заранее. Например, защитник Джеймс Фар подстригался у Рейнольдса на протяжении всех своих 4 сезонов в Ксавьере. Рейнольдс никогда не стеснялся обсуждать свой главный не баскетбольный навык и считал исполнителя по имени Принс эталоном искусства причесок.

Кстати, Рейнольдс был настолько техничен с ножницами в руках, что мог подстричь и сам себя. Свой стиль студенческих времен он называл олдскульной прической «имени Пола Джорджа». А также любил пофантазировать, что после завершения баскетбольной карьеры он обязательно откроет свой собственный барбер-шоп. Даже придумал ему название: Krispy Kuts and Steaks. То есть, крутые «подстригушки» и стейки. Как мы знаем по фильмам, за океаном в барбер-шопы ходят не только для того, чтобы подстричься. А еще и душевно за спорт поговорить. А в случае будущего заведения Джалена, еще и хорошего мяса отведать.

Но судя по тому, как Рейнольдс играет в этом сезоне в УНИКСе, открытие парикмахерской Krispy Kuts and Steaks произойдет все-таки не в ближайшее время. И, может быть, оно и к лучшему. Все-таки Рейнольдс – один из самых зрелищных больших Единой Лиги ВТБ. И не один мой коллега-комментатор сорвал голос, озвучивая его звериные данки.

Но Джален только на площадке такой дикий. За её пределами он барбер-добряк. А с рождением ребенка наверняка стал еще добрее. То есть, как итог – ждем еще более зрелищных данков в матчах УНИКСа.

Виктор Шестопалов

Фото: Gettyimages.ru/Jamie Squire; Единая Лига ВТБ; unics.ru