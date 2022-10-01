«Зенит» защищает титул, ЦСКА надеется на Шведа, а Базаревич готов пошуметь. Чего ждать от команд лиги ВТБ в новом сезоне?

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До старта нового сезона – считанные дни! Все команды существенно обновили состав, в Лиге появились два новых клуба, изменился формат самого чемпионата.

Чего ждать от нового сезона? Кто станет новыми звездами Лиги и кто может удивить? Рассказываем подробнее о каждой команде:

«Зенит»: защитить чемпионство

Финал-2022 стал лучшим в истории Лиги, а победа «Зенита» вошла в историю турнира. Тем не менее, это действительно уже история, и сейчас у команды Хави Паскуля совсем другая задача – не завоевать титул, а удержать его. Как признался в одном из интервью Сергей Карасев, выиграть во второй раз подряд будет гораздо сложнее.

Тем не менее, «Зенит» уже показал свой характер на Суперкубке Единой Лиги: сначала добился крупной победы над «Партизаном», а затем в совершенно непредсказуемом финале на последних секундах обыграл ЦСКА.

Новичок: Томас Эртель

Летом «Зенит» существенно изменился – в команду пришли 7 новых игроков. Последним новичком стал Томас Эртель, и он же претендует на звание самого громкого трансфера этого межсезонья.

Да, «Зенит» вернул в Лигу Трея Томпкинса, а Томас Вимбуш стал настоящим героем Суперкубка. Но мы не раз видели, что команды Хави Паскуаля строятся на качественных разыгрывающих – в Единой Лиге у испанского специалиста атакой руководили сначала Кевин Пангос, а затем Джордан Лойд. Эртель, неделю назад ставший вице-чемпионом Европы в составе сборной Франции, также должен проявить в «Зените» свои лучшие качества плеймекера и помочь команде повторить прошлогодний успех.

Звезда: Трей Томпкинс

Томпкинс приехал в «Нижний» из НБА, провел в клубе всего год, но так впечатлил всех своей игрой, что получил контракт из «Реала» – и провел там следующие 7 лет.

Впрочем, в последних сезонах центровой засиделся на мадридской лавке, и переезд в Санкт-Петербург – хороший шанс перезагрузить карьеру и доказать всем (и в первую очередь, «Реалу»), что он еще может приносить пользу.

За кем стоит последить: Артем Клименко

Российский центровой провел последние 4 сезона в Казани, но не сумел завоевать доверия ни Димитриса Прифтиса, ни Велимира Перасовича. Клименко перешел в «Зенит» – и, несмотря на наличие в составе Томпкинса и Соломона, получил большие минуты на Суперкубке, сыграв важную роль в победе питерцев. Сумеет ли Хавьер Паскуаль раскрыть талант центрового?

ЦСКА: вернуться на вершину

В минувшем сезоне армейцы впервые с 2011-го проиграли в финале Единой Лиги. Само собой, сейчас в московском клубе горят желанием доказать всем, что это было скорее исключением из правил, нежели тенденцией.

Новичок: Антон Астапкович

В отличие от всех основных конкурентов – «Зенита», УНИКСа, «Локо» – ЦСКА сохранил прошлогодний костяк. Но изменений в составе было не избежать, и армейцы решили переманить к себе одного из лучших российских игроков. Астапкович зарекомендовал себя лидером в «Нижнем» и добавит мощи и без того яркому нападению ЦСКА.

Звезда: Алексей Швед

Но все же самым звездным игроком армейцев остается Швед, который достаточно быстро восстановился от перелома руки и уже принял участие в товарищеских матчах команды. Не стоит ждать резкого увеличения статистических линий от защитника – этому составу армейцев еще предстоит сыграться и набрать форму, нащупать командные взаимодействия. И Швед как раз и должен стать тем игроком, который, проводя много времени с мячом, поможет каждому в ЦСКА раскрыть атакующий потенциал.

За кем следить: Самсон Руженцев

Молодому россиянину предстоит еще много работы над собой, что было заметно на Суперкубке. Но уже видно, что тренер Райкович доверяет Самсону, а это, наряду с желанием самого игрока, первый шаг к прогрессу. Руженцев будет прибавлять от матча к матчу, и не удивляйтесь, если к концу «регулярки» именно он будет котироваться как лидер в гонке за звание лучшего молодого игрока сезона.

УНИКС: переписать историю

Одной из главных побед казанцев в межсезонье стало сохранение тренера Велимира Перасовича на своем посту. У хорватского специалиста не полпучилось вывести УНИКС в финал в свой первый же сезон в Лиге, но, с другой стороны, уступить в серии будущему чемпиону не так зазорно.

Сейчас же УНИКС кардинально обновил состав, пригласив 11 новых игроков, и у Перасовича есть около 6 месяцев, чтобы построить в Казани новую команду, готовую переписать историю турнира.

Новичок: Джален Рейнольдс

Спустя 3 года отсутствия харизматичный центровой возвращается в Лигу. Правда, как подчеркнул в интервью сам Джален, «он стал гораздо спокойнее». Верится с трудом, особенно глядя на эмоции американца в недавнем розыгрыше Суперкубка. Но в одном можно быть уверенным: Рейнольдс совершенно точно добавит антуража каждому матчу казанского клуба.

Звезда: Дэрил Мэйкон

На самом деле, на этом месте также мог оказаться Рейнольдс – слишком велико его влияние на игру команды. Вот только Джален по-прежнему зависим от разыгрывающего с мячом (и от собственного настроения), а Мэйкон может в одиночку решить исход как отдельного владения, так и встречи. Это было видно в «бронзовом» матче Суперкубка с «Партизаном», где до травмы бедра именно Дэрил раз за разом взламывал сербскую оборону.

За кем следить: Луи Лабери

Французский новичок УНИКСа не был звездой в своих предыдущих клубах, но, судя по матчам Суперкубка, Велимир Перасович дает французу определенную свободу в нападении. При этом форвард достаточно высокий и быстрый, чтобы закрывать сразу две позиции в защите и закрывать свою «краску» в низкой пятерке.

«Локомотив-Кубань»: превратить будущее в настоящее

Краснодарцы пошли на рискованный шаг: вместо того, чтобы забивать состав иностранцами, они сделали ставку на собственную молодежь. «Локо» с Мартюком, Щербеневым, Емченко и Ведищевым в прошлом году бился в плей-офф на равных с ЦСКА, и нет оснований полагать, что молодые баскетболисты остановятся в развитии – особенно держа в голове, как на Кубани любят и умеют работать с талантами.

Новичок: Даррал Уиллис

Летом в «Локо» появились лишь 3 новых игрока, и Уиллис – один из тех, кто должен помочь команде остаться в верхней части турнирной таблицы. И в «Нижнем», и в «Енисее» американский «большой» показал себя дисциплинированным и полезным игроком, что также важно и для молодежи «Локо».

Звезда: Джейлен Барфорд

В «Локо» много молодежи, но чтобы добиваться больших целей, в таком коллективе нужен лидер, и речь как про нападение, так и про опыт и умение взять ответственность на себя. Барфорд – сильный скорер, что уже не раз подтверждал в матчах Единой Лиги: 24 очка против «Зенита», 32 – против «Нижнего», 26 – против «Автодора» и «ПАРМЫ»… В этом сезоне у Джейлена будет много бросков, и практически нет сомнений, что он будет держаться в топе бомбардиров чемпионата.

За кем следить: Александр Щербенев

С отъездом американцев прошлой весной на 21-летнего защитника свалилась огромная ответственность: Щербеневу доверили розыгрыш мяча в «Локо», и он с честью прошел это испытание. Да, Александр был стабилен не в каждом матче, но у него есть потенциал и рабочая этика – достаточно важные качества для того, чтобы вырасти в игрока топ-уровня.

«ПАРМА-ПАРИ»: пережить перестройку в кратчайшие сроки

Пермский клуб на протяжении двух сезонов сохранял состав, но этим летом был вынужден преобразиться. На тренерский мостик пришел Евгений Пашутин, который пригласил в «ПАРМУ-ПАРИ» пятерку легионеров. Планом «минимум» у уральцев выглядит попадание в плей-офф, и это сделать вполне реально.

Новичок: Малик Диме

Сенегальский центровой – опытный «большой», который выступает в Европе уже 5 лет. За это время Малик зарекомендовал себя как хороший защищающийся игрок, о чем говорит и статистика: в личной коллекции Диме есть уже 3 награды лучшему блокирующему – в чемпионатах Боснии, Болгарии и Италии.

Звезда: Джастин Роберсон

В «ПАРМЕ-ПАРИ» много новичков, но Роберсона в России уже знают: в прошлом сезоне он выступал за «Уралмаш» и стал MVP Суперлиги. Что важно, в Екатеринбурге он выступал под руководством Пашутина, поэтому точно знает, какой стиль игры будет прививать пермской команде российский специалист.

Для самого Роберсона переход в «ПАРМУ-ПАРИ» должен стать определяющим в карьере. Ведь одно дело – быть лучшим во втором по силе российском турнире, другое – бороться за место в плей-офф в Единой Лиге.

За кем следить: Александр Платунов

Молодой разыгрывающий пропустил достаточно много из-за травм, но в новом сезоне должен совершить прорыв и стать одним из главных российских игроков в составе «ПАРМЫ-ПАРИ». Это подтверждают и предсезонные матчи, где защитник выглядел не хуже иностранных баскетболистов и не боялся брать на себя инициативу.

«Енисей»: провести свой лучший сезон

На старте межсезонья красноярцы достаточно долго хранили молчание, но затем подписали целый ряд сильных игроков, двое из которых – Анджело Уорнер и Евгений Белянков раньше играли в Лиге. Состав «Енисея» выглядит грамотно укомплектованным, и если тренерский штаб сумеет правильно использовать своих подопечных, то у команды может получиться лучший сезон в своей истории.

Новичок: Евгений Белянков

Для белорусского форварда сезон не в Минске станет первым в карьере. Белянков серьезно прибавил по ходу чемпионата 2021/22 и сейчас должен подтверждать свой уровень в Красноярске, где от него ждут качественной защиты и стабильности на периметре.

Звезда: Анджело Уорнер

Уорнер – еще один новобранец «Енисея», ранее выступавший в «МИНСКе». В белорусской команде Анджело успевал и очки набирать, и организовать командное нападение, и поработать в защите и на щитах. Благодаря этому защитник долгое время лидировал в белорусской команде по очкам (14,2), передачам (5,6), подборам (4,8) и перехватам (1,6).

За кем следить: Тимофей Герасимов

Год назад защитник начал сезон не слишком ярко, но весной получил больше свободного времени – и доказал, что может быть полезен своей команде. В среднем после Матча Звезд Герасимов набирал 8,8 очка, 5,6 подбора и 4,8 передачи. Тимофею всего 25, и у него есть и время, и возможности для прогресса.

«Автодор»: сотворить еще одно чудо

Саратовцы вновь начинают сезон с новым тренером – это сербский специалист Небойша Видич. Перед ним стоит достаточно сложная задача – повторить успехи Эмила Райковича, который вывел «Автодор» в лидеры чемпионата к концу календарного года. Но получится ли это у Видича?

Новичок: Раде Загорац

Здесь мог быть Грег Уиттингтон, но экс-игрок «Локо» не прошел медицинский осмотр, после чего «Автодор» расторг контракт с форвардом. Зато саратовцы сумели привлечь в свои ряды Загораца, который последние 4 сезона отыграл в «Партизане». Раде присоединится к команде перед самым стартом чемпионата и будет буквально на ходу знакомиться и с командой, и с системой игры главного тренера.

Звезда: Райан Боутрайт

А вот кто уже знаком с Саратовом, так это Боутрайт. Защитник впервые приехал в город на Волге зимой-2020 и за 5 матчей в Единой Лиге заставил заговорить о себе как о действительно сильном игроке. Правда, затем началась пандемия и сезон завершился досрочно. Что ж, теперь у Райана появился еще один шанс написать новую главу в истории «Автодора».

За кем следить: Никита Михайловский

Конечно же, одной из самых интересных тем этого сезона станет прогресс Михайловского, вернувшегося весной из Австралии. Никита быстро адаптировался к европейскому баскетболу и в заключительных матчах «Автодора» доставлял немало хлопот опекунам. Сейчас же защитник должен стать сильнейшим российским игроком в Саратове и одним из тех, кто будет определять результат команды в грядущих встречах.

«Пари Нижний Новгород»: подарить Лиге новых звезд

Лето для нижегородцев началось не самым приятным образом: Астапкович ушел в ЦСКА, Торопов – в «Зенит», а Кулагин – в УНИКС. Но по итогам межсезонья нельзя сказать, что «Пари НН» стал слабее. Все привыкли, что Зоран Лукич каждый год дарит нам новую звезду – кто взойдет на небосвод в этом сезоне?

Новичок: Антон Понкрашов

«Нижний Новгород» стал 8-м клубом Лиги ВТБ в карьере защитника, что является рекордом турнира. Понкрашов возвращается в Лигу после неожиданной поездки в Иран и под руководством Лукича наверняка получит свой шанс показать, что еще может выступать на высоком уровне. Да, Антону уже 36, но, как показывает время, сербский наставник «Пари НН» любит работать с опытными баскетболистами, понимающими, что от них требуют.

Звезда: Максим Салаш

После ухода Торопова «Нижнему» был нужен качественный форвард с рабочей этикой и без больших претензий на мяч в нападении. Салаш в этом плане подходит идеально, ведь он демонстрировал это 2 года назад в «МИНСКе», где был лидером команды по очкам и подборам.

За кем следить: Никола Йованович

У сербского центрового получилось дважды войти в одну реку – ведь год назад Никола уже подписал контракт с волжским клубом, но из-за травмы довольно быстро расторг его. Сейчас же, полностью восстановившись, Йованович получил еще один шанс, и будет интересно посмотреть, как он проявит себя в новом сезоне.

«МИНСК»: выйти в свой первый плей-офф

Минчане остаются единственным клубом в Лиге (не считая новичков), который ни разу не оформил выход в плей-офф. В новом сезоне беларусы постараются достигнуть этой цели, при этом сделав упор на своих воспитанников.

Новичок: Зак Смит

Подписание контракта с пропустившим сезон из-за травмы игроком – это всегда риск. Но судя по предсезонным матчам, «МИНСК» угадал со своим новичком: центровой здорово отрабатывает на щитах и добавляет команде габаритов в защите. Еще со времен колледжа Смит любит забивать сверху, и, кто знает, может, после одного из данков Лига пригласит его на контест Матча Звезд.

Звезда: Владислав Близнюк

Молодой защитник сборной Беларуси прогрессирует от сезона к сезону и уже дорос до роли основного разыгрывающего команды Лиги ВТБ. Конечно, звезда – это большой аванс для Близнюка. Но учитывая, что в «МИНСКе» в задней линии нет легионеров, у Владислава есть все шансы закрепить за собой негласный статус лидера.

За кем следить: Кирилл Ситник

Ситник знаком болельщикам по выступлениям в Суперлиге-1. Кирилл зарекомендовал себя как снайпер, умеющий положить важный трехочковый в нужный момент. Для защитника это уже второй заход в Лигу ВТБ и в «МИНСК» – он выступал в белорусской команде 3 года назад.

«Астана»: поверить в своих

Как и «МИНСК», «Астана» предпочла не искать талантливых иностранцев на рынке, а сделать упор на развитие своих игроков. С казахстанскими баскетболистами умеет работать новый главный тренер – Олег Киселев ранее возглавлял «Алматинский Легион».

Новичок: Валерий Лиходей

Но несколько легионеров в «Астане» все же есть, и один из них – Лиходей. Для форварда Казахстан станет четвертой страной за пределами России, где он выступал. Еще в «ПАРМЕ-ПАРИ» весной Валерий показал, что может приносить пользу и в 35, и нет сомнений, что в этом сезоне он будет одним из лидеров «Астаны».

Звезда: Деондре Паркс

В помощь Лиходею в «Астану» подписали Деондре Паркса – это 29-летний защитник, который за 6-летнюю карьеру дважды становился лучшим скорером чемпионатов, выиграл Кубок Великобритании и чемпионат Финляндии и даже побывал на Матче Звезд на Кипре. Его персональный рекорд – 31 очко в чемпионате Великобритании.

За кем следить: Олег Балашов

Балашову всего 23, но он, как и многие другие игроки, воспользовался своим шансом после ухода легионеров. В свой дебютный сезон в Лиге защитник набрал первые очки лишь в четвертом матче, а уже через несколько месяцев стал основным разыгрывающим «Астаны».

«Самара»: пошуметь в Лиге

«Самара» только-только вошла в состав Единой Лиги и тут же стала едва ли не главным ньюсмейкером этого межсезонья. Джеймс Эннис, Кей Си Риверс, Малькольм Томас, Маркос Найт – и Сергей Базаревич во главе! В последний раз командой-дебютантом Лиги, выходившей в плей-офф в свой первый сезон, стал «Зенит». Получится ли это у самарцев?

Новичок: Кей Си Риверс

«Самара» в самом деле ударно поработала на трансферном рынке, поэтому выделять лишь Риверса не совсем правильно. Но Кей Си – самый известный новичок, ведь до «Самары» он выступал в Лиге «Локо», «Химки» и «Зенит».

Звезда: Джеймс Эннис

Вы наверняка видели Кей Си Риверса в деле, но и про Джеймса Энниса слышали немало. Первые 8 лет карьеры форвард провел в НБА, отыграв за океаном более 300 матчей. Весной он попробовал себя в Европе, подписав контракт с израильским «Хапоэлем» из Хайфы, а сейчас поведет за собой дебютанта Единой Лиги.

За кем следить: Айзея Риз

В отличие от своих коллег по «Самаре», Риз пока не успел заработать себе имя в Европе. Но кое-что о защитнике мы знаем: он умеет набирать очки, имеет поставленный трехочковый и всегда готов обокрасть своего соперника, убежав в быстрый отрыв.

МБА: доказать, что можно побеждать без легионеров

Еще один дебютант Лиги также удивил в это межсезонье. Но не громкими именами, а тем, что решил обойтись вообще без иностранцев. Все 11 новичков МБА, считая главного тренера – россияне. Окажется ли этот эксперимент успешным?

Новичок: Антон Пушков

Центровой выступал за «Зенит» с 2015-го, взял титул чемпионов Лиги с питерской командой и решил начать новую главу в своей команде.

Звезда: Евгений Воронов

4-кратный участник Матча Звезд помог «ПАРМЕ-ПАРИ» финишировать на 5-м месте в «регулярке» в предыдущем сезоне, набирая в среднем 11,1 очка. В обновленной МБА Воронов также будет одним из лидеров нападения.

За кем следить: Андрей Лопатин

Молодой форвард получал не так много минут в ЦСКА, сидя за спинами Курбанова и Антонова, поэтому переход в другой московский клуб можно считать хорошим решением. В столичном коллективе все будет зависеть исключительно от самого игрока. Но учитывая любовь Лопатина к работе над собой – он тренировался даже во время медиадня МБА! – можно верить, что как минимум игровые минуты он получит.

Фото: Единая Лига ВТБ