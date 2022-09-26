«Зенит» вновь сильнее ЦСКА в финале, УНИКС оставляет «Партизан» без медалей. Итоги решающего дня Суперкубка

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«Зенит» обыграл ЦСКА в финале. Опять

Сложно было придумать более интригующую вывеску для решающего матча Суперкубка, чем повторение финала сезона 2021/22. Не было сомнений, что для обеих команд, несмотря на предсезонный статус турнира, это противостояние было принципиальным.

И сам матч по напряжению, по эмоциям, по сценарию и по развязке получился под стать финалу. ЦСКА, более отдохнувший, быстро нашел слабое место соперника в защите и давил на него с помощью Николы Милутинова, который к концу первой четверти набрал 12 очков – при том, что у всего «Зенита» к этому моменту было лишь 14! Но Хави Паскуаль еще до большого перерыва нашел решение проблемы, оживил нападение своей команды и при этом полностью закрыл Милутинова – сербский центровой за всю вторую четверть отметился лишь одним попаданием. А Томас Вимбуш подарил «Зениту» лидерство броском под сирену, ознаменовавшую окончание первой половины – 35:34.

Вторая половина полностью повторила сценарий первой. ЦСКА получил 15-минутную передышку, зарядился новыми эмоциями и создал себе двузначный перевес в третьей четверти. На помощь Милутинову пришли Уэйр, Астапкович и Жан-Шарль, и показалось, что вот тут-то армейцы не отдадут лидерство и защитят титул.

Но «Зенит» вновь предстал достаточно гибкой командой с длинной скамейкой. Паскуаль активно ротировал состав, пробуя все новые сочетания игроков. Огромный объем работы проделал Фридзон, под кольцом был полезен Клименко, а Джо Томассон в важнейший момент забил два подряд трехочковых. И питерцы вновь вернулись, подарив собравшимся на трибунах ВТБ Арены и у экранов зрителям потрясающую развязку.

ЦСКА заходил в концовку с небольшим преимуществом, но в ключевом владении за 9 секунд до сирены при «+2» армейцы не успел ввести мяч из аута. После тайм-аута «Зенита» мяч оказался в руках Томаса Вимбуша, который через руки Жан-Шарля забил самый важный трехочковый на турнире.

У московской команды оставались минутная пауза и 2 секунды на спасение, но гости из Санкт-Петербурга разгадали замысел соперников, совершили перехват – и стали обладателями Суперкубка-2022!

MVP

Самым полезным игроком турнира стал, конечно, Томас Вимбуш. Форвард «Зенита» набрал 20 очков в финале, забил чемпионский трехочковый и заслуженно поднял над головой трофей.

УНИКС добыл «бронзу», несмотря на травму Мэйкона

Несмотря на то, что Суперкубок – предсезонный турнир, борьба за медали получилась максимально напряженной. УНИКС, за день до этого одержавший достаточно уверенную победу над «Мегой», с первых минут рванул в отрыв, оставив «Партизан» позади. Ярче всех в УНИКСе действовал Джален Рейнольдс: центровой и под кольцом доминировал, и с периметра попал, завершив четверть с 10 очками и 3 подборами.

Но если старт встречи остался за казанцами, то затем контроль захватили гости из Сербии: выдали рывок 15-0 и ушли на большой перерыв в хорошем настроении. «Партизан» продолжал давить, пока в какой-то момент не оторвался на «+9». И здесь произошел один из ключевых эпизодов игры. Вышедший со скамейки Георгий Жбанов спровоцировал лидера белградцев Кевина Пантера на два подряд неспортивных замечания буквально за 15 секунд. Оставшись без своего лучшего игрока, «Партизан» растерялся и упустил инициативу на несколько минут – но подопечным Велимира Перасовича хватило этого, чтобы не просто сравнять счет, но и выйти вперед.

Четвертая четверть превратилась в триллер, в котором команды выглядели абсолютно равными соперниками. УНИКС потерял лидера – Дэрил Мэйкон получил травму бедра. Но без американского защитника нападение казанцев взял в свои руки Ненад Димитриевич. Именно его действия в концовке не позволили «Партизану» завоевать медали Суперкубка.

Перформанс

Македонский разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич был неудержим в бронзовом матче: 30 очков, 11 из 14 с игры, 3 передачи, 2 подбора.

«Локо» победил «Мегу» в дуэли двух самых молодых команд Суперкубка

В матче за 5-е место встретились «Локо» и «Мега» – две схожие команды. И краснодарский, и белградский коллективы делают ставки на молодых, в составах обоих клубов присутствовали по 2 легионера, да и стиль игры в целом совпадает – с упором на нападение и высокие скорости.

«Локо», имевший день отдыха в активе, выглядел более свежим на старте этой игры. За первую четверть кубанцы забросили 5 трехочковых, за вторую – еще 4. Символично, что первая половина завершилась дальним попаданием под сирену Дмитрия Узинского – 50:42 в пользу «Локо». Но уже со старта второй половины «Мега» полностью перевернула ход событий. Молодой французский лидер белградцев Малькольм Казалон раз за разом взламывал оборону соперников и уже к концу 3-й четверти имел на счету 23 очка. «Мега», выиграв третью 10-минутку с двукратным перевесом (30:15), чувствовала себя достаточно комфортно.

У сербов были высокие шансы на победу, но «Локо» сделал все, чтобы спастись и затащить игру в напряженную концовку. И это получилось: Барфорд, Мартюк, Щербенев и Ведищев вернули лидерство краснодарцам. Казалон мог перевести игру в овертайм, но не реализовал оба штрафных в концовке – и «Локо» завоевал пятое место на Суперкубке-2022.

Символическая пятерка Суперкубка

В символическую пятерку турнира попали Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»), Малькольм Казалон («Мега»), Джеймс Наннелли («Партизан»), Джален Рейнольдс (УНИКС) и Никола Милутинов (ЦСКА).

Лучшим тренером Суперкубка-2022 был признан Хави Паскуаль из «Зенита».

Результаты финального дня

Матч за 5-е место: «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Мега» (Белград) — 95:93 (24-15, 26-27, 15-30, 30-21)

Матч за 3-е место: «Партизан» (Белград) – УНИКС (Казань) — 77:83 (23-22, 20-17, 19-21, 15-23)

Финал: «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 71:70 (14-21, 21-13, 14-21, 22-15)

Итоговая расстановка Суперкубка Единой Лиги ВТБ 2022:

1. «Зенит» (Санкт-Петербург)

2. ЦСКА (Москва)

3. УНИКС (Казань)

4. «Партизан» (Белград)

5. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

6. «Мега» (Белград)

Фото: Лига ВТБ