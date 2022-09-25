Паскуаль с российскими игроками «Зенита» шокирует Обрадовича и выходит в финал. Итоги третьего дня Суперкубка

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Главное о субботних матчах Суперкубка Единой Лиги.

«Зенит» добывает необходимую разницу и идет в финал

Неудача с «Локо» поставила «Зенит» в крайне неудобное положение: для того, чтобы стать первым в своей группе, питерскому клубу была необходима не просто победа над «Партизаном», но и минимальная разница в 12 очков.

Но начало встречи действующий чемпион Лиги точно не мог занести себе в актив: «Партизан» попал с периметра несколько раз подряд и создал себе двузначный задел уже в первой четверти – 14:4. Питерцы вернулись достаточно быстро, а Джо Томассон под сирену об окончании 10-минутки даже вывел свою команду вперед.

Во второй четверти такой же трюк провернули уже гости из Сербии. «Зенит» долгое время лидировал, но под занавес первой половины растерял темп, перестал попадать открытые броски, а вот «Партизан», воспользовавшись спадом, ушел на большой перерыв в статусе лидера. По ходу третьей четверти «Партизан» постепенно увеличивал преимущество и довел его до «+5» – 51:46. Этот момент и стал поворотным в матче: «Зенит» поменял подход к защите, наглухо закрыл свое кольцо и совершил рывок 10-0. На старте четвертой 10-минутки питерцы добыли необходимый 12-очковый перевес, а за 3 минуты до сирены закрепили успех – 79:60.

Нападение «Партизана» буквально остановилось: Кевин Пантер не набрал ни одного очка за весь матч, Данило Анджушич не попадал открытые броски, и даже спасавший до этого сербов Джеймс Наннелли совершенно растворился в защитных построениях питерцев. Именно в 4-й четверти «Партизан» упустил свой шанс на финал, а вот «Зенит» сумел удержать нужную разницу, благодаря чему продолжил борьбу за золотые медали.

Лидеры «Зенита» – не легионеры

На первые роли в победном для питерцев матче с сербской командой-участницей Евролиги вышли российские игроки. Лучшим по результативности стал Денис Захаров, набравший 16 очков и добавивший к ним 3 передачи и 2 подбора. 11 очками и 6 подборами отметился Игорь Вольхин, а в своей трехсекундной зоне успешно работал Артем Клименко, выписавший 4 блок-шота.

Цифра дня

5 – столько минут в третьей четверти не мог набрать очки «Партизан». «Зенит» на этом отрезке совершил рывок 12-0, полностью переписав сценарий матча.

УНИКС сохраняет шанс на медали Суперкубка

Поражением от ЦСКА в первый же игровой день казанцы практически потеряли шансы на выход в финал, а пятничная победа армейцев над «Мегой» окончательно поставила крест на титульных амбициях УНИКСа.

Впрочем, команда Велимира Перасовича не позволила себе расслабиться и открыла счет победам на Суперкубке-2022 во встрече с «Мегой». Сербы, надо отметить, оказывали достойное сопротивление УНИКСу в первые 25 минут и, ведомые защитником Малькольмом Казалоном, даже выиграли первую половину – 38:36.

Но после большого перерыва казанцы наладили взаимодействия в защите, позволив «Меге» набрать лишь 11 очков за 3-ю четверть. В то же время, в нападении у УНИКСа стало получаться многое, и вопросы о победителе были сняты задолго до финальной сирены.

Первый дабл-дабл на Суперкубке-2022 оказался на счету французского форварда казанцев Луи Лабери – 12 очков, 13 подборов. Оправдал доверие тренера Александр Разумов: форвард вышел в старте, провел на паркете 25 минут и стал вторым по результативности в команде с 13 очками.

Дэрил Мэйкон взламывает защиту «Меги»

Но лидером атак УНИКСа стал Дэрил Мэйкон. Защитник показал, на что способен, и устроил настоящий перформанс: набрал 22 очка, реализовав 4 трехочковых, отдал 4 передачи и взял 3 подбора.

Топ-3 лидера по результативности

Дэрил Мэйкон завершил матч с «Мегой» с 22 очками в активе, включившись в важнейший для казанцев момент матча.

Джеймс Наннелли из «Партизана» всячески пытался спасти сербскую команду в игре с «Зенитом», настреляв 18 очков в кольцо питерцев.

Денис Захаров набрал меньше Наннелли, но его 16 очков помогли «Зениту» выйти в финал Суперкубка.

Результаты третьего игрового дня Суперкубка

УНИКС (Казань) – «Мега» (Белград) – 78:69 (18-17, 18-21, 23-11, 19-20)

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Партизан» (Белград) – 81:65 (23-22, 14-18, 21-13, 23-12)

Расписание финального дня

Матч за 5-е место 14:00 «Локомотив-Кубань» – «Мега»

Матч за 3-е место 17:00 УНИКС – «Партизан»

Финал 19:30 «Зенит» – ЦСКА