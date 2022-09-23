Молодежь «Локо» обыгрывает чемпиона Лиги ВТБ, ЦСКА набирает сотню и выходит в финал. Итоги второго дня Суперкубка

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Главное о предсезонном турнире Единой Лиги ВТБ.

Суперкубок-2022 набирает обороты! В пятницу в Москве на «ВТБ Арене» прошли два матча – рассказываем главное о них.

Первая сенсация на турнире – «Локо» обыгрывает «Зенит»!

Фаворит на бумаге в этой паре был очевиден: «Зенит» приехал в Москву в качестве действующего чемпиона Единой Лиги ВТБ и обладателя Кубка Кондрашина и Белова, а «Локомотив» проводил второй матч за два дня, при этом сегодня краснодарцы были вынуждены играть без Ивана Паунича, который очень активно руководил молодой командой в матче против «Партизана».

Наставник краснодарской команды Александр Секулич старался использовать максимально широкую ротацию, но в первой половине его команде набранные очки приносили лишь 4 игрока стартовой пятерки – Александр Щербенев, Джейлен Барфорд, Дмитрий Узинский и Андрей Мартюк. У «Зенита» были свои проблемы, питерцы долго не могли найти дальний бросок, но за счет американского трио Хоумсли-Уимбуш-Томассон все-таки обеспечило себе небольшой задел перед большим перерывом – 40:36.

В начале второй половины Джейлен Барфорд и Андрей Мартюк помогли своей команде сделать рывок 11:2, но оторваться от соперника более, чем на 5 очков, «Локо» не удалось. Зато команды подарили зрителям яркую концовку. На попадание Калеба Хоумсли защитник кубанцев Джейлен Барфорд ответил своим, победным!

74:73 – краснодарцы обыгрывают действующего чемпиона Единой Лиги ВТБ. Теперь «Зениту» необходимо обыгрывать «Партизан» с разницей в 12 очков, чтобы в решающий день Суперкубка побороться за главный трофей.

Александр Щербенев выдал лучший матч в карьере на высшем уровне

Джейлен Барфорд набрал 16 очков и забил победный мяч, но главным героем матча «Зенит» – «Локо» вполне можно назвать 21-летнего разыгрывающего краснодарцев Александра Щербенева.

Молодой плеймейкер начал встречу с 3 подряд дальних попаданий, а завершил ее с солидной линией: 19 очков (6-10 с игры, 3-6 трехочковые), 7 передач и 1 перехват за 32 минуты на площадке.

Предыдущий карьер-хай Щербенева – 14 очков в мартовской игре регулярного сезона против «Енисея».

ЦСКА – первый финалист Суперкубка-2022

Армейцы сегодня вновь были вынуждены играть без заболевших Алексея Шведа и Никиты Курбанова, что впрочем не помешало им захватить инициативу в самом начале матча с «Мегой». Быстрый баскетбол пришелся по душе новобранцам команды Далласу Муру и Ливио Жан-Шарю, которые регулярно радовали болельщикам красивыми забитыми мячами.

29 очков в первой четверти, 54 к большому перерыву, 82 перед заключительным отрезком – при такой результативности ЦСКА последняя четверть стала формальностью. Молодые игроки «Меги» не смогли выдержать темп армейцев, которые сегодня дали проявить себя всем 12 баскетболистам, включенным в заявку, и в итоге проиграли с разницей в 25 очков – 101:76.

ЦСКА выходит в финал Суперкубка-2022 и уже послезавтра постарается защитить чемпионский титул.

Встреча дня – Самсон Руженцев против бывшей команды

20-летний новобранец ЦСКА Самсон Руженцев прошлый сезон провел в сербской «Меге». Форвард был одним из лидеров команды по результативности (14,6) и подборам (6,8) в чемпионате Сербии, а также сыграл в 21 матче Адриатической лиги.

Встречу против бывшей команды Руженцев начал на скамейке запасных, однако Эмил Райкович предоставил молодому баскетболисту достаточно игрового времени, чтобы проявить себя. За 16 минут на паркете Самсон отличился 5 очками (2-7 с игры), 3 подборами, перехватом и двумя эффектными блок-шотами.

Фото дня

Турнир товарищеский, борьба нешуточная – Андрей Мартюк и Ричард Соломон показывают, что такое настоящее сражение за подбор.

Топ-5 самых результативных игроков дня

1) Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»): молодой разыгрывающий записал на свой счет 19 очков при 6/10 с игры и 3/6 из-за дуги. При этом защитник сделал 7 результативных передач.

2) Ливио Жан-Шарль (ЦСКА): французский бигмен начал матч на скамейке запасных, а закончил его с солидным дабл-даблом из 18 очков и 12 подборов. Жан-Шарль забил все 9 двухочковых попыток.

3) Калеб Хоумсли («Зенит»): американский форвард порадовал своей результативностью, но не процентом реализации – 18 очков, 6 точных попаданий из 17 с игры.

4) Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань»): американец не добрался до дежурной 20-ки, но все равно попал в топ-5, на его счету 6/13 с игры и 16 очков, включая победный мяч.

5) Малькольм Казалон («Мега»): лидер атак сербской команды снова стал лучшим в своем коллективе по набранным очкам, на его счету 16 очков при 6/14 с игры.

Результаты второго дня Суперкубка-2022

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 73:74 (17:16, 23:20, 16:23, 17:15)

ЦСКА (Москва) – «Мега» (Белград) – 101:76 (29:21, 25:25, 28:11, 19:19)

Расписание третьего дня Суперкубка-2022

17:00 (мск). УНИКС (Казань) – «Мега» (Белград)

19:30 (мск). «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Партизан» (Белград)

Фото: Лига ВТБ