Астапкович — новый лидер ЦСКА, «Партизан» начинает с победы. Итоги первого дня Суперкубка

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Суперкубок-2022 стартовал! В четверг в Москве на ВТБ Арене прошли два матча – рассказываем главное о них.

ЦСКА начинает защиту титула с победы над УНИКСом

Летом обе команды пережили обновление состава. И если ЦСКА (пусть и сменивший главного тренера) сумел сохранить костяк – Швед, Милутинов, Курбанов, Уэйр, Антонов –, то в УНИКС пришли сразу 11 новых баскетболистов.

Возможно, нехватка времени на сыгранность и поиск командной «химии» и привели к достаточно низкой результативности в первой половине матча: ЦСКА к большому перерыву лидировал со счетом 37:28. При этом на «+9» армейцы оторвались в самой концовке второй четверти, подловив соперников на низком проценте реализации и потерях.

Во второй половине УНИКС хоть и снизил количество ошибок, но взломать чужую оборону так и не сумел. По ходу встречи московский клуб неоднократно имел двузначный перевес, и даже рывок казанцев в концовке матча успеха не принес. ЦСКА одержал победу в первом матче – 76:71 – и сделал серьезную заявку на выход в финал турнира.

Астапкович стал лидером атак армейцев

Алексей Швед уже вернулся в строй после перелома руки в Финале-2022 и даже принял участие в матчах ЦСКА в этой «предсезонке», однако перед самым стартом Суперкубка приболел. В его отсутствие роль наконечника атак команды Эмиля Райковича взял на себя Астапкович, перешедший в ЦСКА этим летом. Или правильнее будет сказать, вернулся после 4-летнего отсутствия – ведь форвард является воспитанником армейского клуба и именно здесь начал свою профессиональную карьеру.

Так или иначе, в сложной и не самой результативной игре с УНИКСом Антон показал, что готов быть на лидирующих позициях в ЦСКА. В дебютном для себя матче Суперкубка он был лучшим в своей команде по очкам (18) с высоким процентом (8/15 с игры), подборам (9) и сыгранным минутам (28,5), добавив к этой статистической линейке еще и 3 передачи.

«Наше поражение сложилось из мелочей»

Новичок УНИКСа Луи Лабери после игры еще раз напомнил, насколько важно обращать внимание на детали: - Сегодня мы сыграли недостаточно хорошо, чтобы выиграть. Тем не менее, в четвертой четверти у нас были шансы на победу. Исход встречи сложился из мелочей. Мы извлечем урок из этого поражения и подойдем во всеоружии к следующему матчу.

Молодежь «Локо» не справилась с «Партизаном» опытного Желько Обрадовича

Опытнейший сербский клуб приехал на Суперкубок в боевом составе и в первом же матче показал свое стремление завоевать чемпионский титул турнира. В игре с «Локо» «Партизан», которым руководит именитый тренер Желько Обрадович, отпраздновал уверенную победу – 92:70.

Но нельзя сказать, что кубанцы с большим количеством молодежи в составе сдались без боя. Напротив: «Локо» практически до большого перерыва на равных играл с гостями из Белграда, и лишь в самой концовке 2-й четверти «Партизан» ускорился и создал себе 9-очковый перевес.

А вот затем опыт оказался сильнее молодости. И если сразу после 15-минутной паузы краснодарцы, показалось, вернулись в игру, то уже к середине 3-й четверти преимущество «Партизана» достигло «+13». В итоге «Локо» не спасли ни 19 очков Джейлена Барфорда, ни борьба под щитами лучшего молодого игрока Лиги-2022 Андрея Мартюка – добытую разницу сербы удерживали грамотно.

В концовке встречи «Локомотив-Кубань» предпринял еще одну попытку спасения, но в итоге к финальной сирене отстал от соперника на 22 очка. Сразу 5 баскетболистов «Партизана» завершили матч с 10 или более набранными очками.

Фото дня

Болельщики «Локо» приехали из Краснодара, чтобы поддержать свою команду на ВТБ-Арене и до последних минут гнали кубанцев вперед.

Топ-5 самых результативных игрока дня

Лучшим скорером первого дня Суперкубка стал Джален Рейнольдс. Центровой УНИКСа много брал на себя в нападении и завершил встречу с 20 очками, забив при этом 2 трехочковых. На втором месте – Джейлен Барфорд из «Локо»: 19 очков и 8 из 15 с игры. На 1 очко от него отстал Антон Астапкович, который, к слову, также реализовал 8 бросков из 15. 17 очков – на счету центрового «Партизана» Тристана Вукчевича. Интересно, что он провел на паркете менее 16 минут, но совершил всего 1 промах (6/7 с игры). Завершает эту пятерку результативных игроков Данило Анджушич: экс-форвард «ПАРМЫ-ПАРИ» и УНИКСа, ныне выступающий за «Партизан», отметился 16 очками в игре с «Локо».

Топ-5 моментов игрового дня

Обзор игрового дня:

Результаты первого дня Суперкубка-2022

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 76:71 (17-17, 20-11, 27-22, 12-21) «Партизан» (Белград) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 92:70 (21-18, 20-14, 25-18, 26-20)

Расписание второго дня Суперкубка-2022

17:00 «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 20:00 ЦСКА (Москва) – «Мега» (Белград)

Фото: Лига ВТБ