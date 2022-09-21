Желько Обрадович в Москве, звезды Евролиги в УНИКСе и незнакомый «Зенит». Гайд по Суперкубку Лиги ВТБ

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С 22 по 25 сентября в Москве пройдет Суперкубок Единой Лиги ВТБ. Мы подготовили для вас гайд по этому турниру.

Что такое Суперкубок?

Суперкубок – предсезонный турнир Единой Лиги ВТБ, который организован совместно с Московским спортом. Впервые он прошел в прошлом году и получился очень ярким.

В этот раз за Кубок имени легендарного тренера Александра Яковлевича Гомельского будут сражаться сразу 6 команд. Турнир обещает стать зрелищным!

Какие команды будут участвовать в турнире?

Четыре лучшие команды по итогам сезона-2021/22 Единой Лиги ВТБ – «Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань» - а также два известных сербских клуба из Белграда – «Партизан» и «Мега».

«Зенит» стал чемпионом сезона-2021/22, поэтому задачей питерского клуба будет попытка закрепить статус лучшей команды Единой Лиги ВТБ. Свой первый трофей в новом сезоне коллектив из Санкт-Петербурга уже взял – в финале Кубка Кондрашина и Белова хозяева турнира уверенно обыграли ЦСКА (79:58).

ЦСКА является действующим обладателем Суперкубка. После поражений в финале прошлого сезона Единой Лиги ВТБ и на Кубке Белова и Кондрашина армейцы наверняка достаточно мотивированы, чтобы пополнить свою коллекцию очередным трофеем.

УНИКС сохранил главного тренера Велимира Перасовича и провел мощную трансферную кампанию, поэтому казанский клуб ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетом. Тем более, что в Казани очень соскучились по большим победам!

«Локомотив-Кубань» привлек к работе главного тренера сборной Словении Александра Секулича и сохранил в своем составе одного из лучших снайперов прошлого сезона Джейлена Барфорда. Вместе с талантливой молодежью они точно постараются удивить всех любителей баскетбола.

«Партизан» под руководством Желько Обрадовича является, возможно, главным фаворитом на победу в Суперкубке. Сербский клуб в этом году вернулся в Евролигу и привез в Москву звездный состав, состоящий из 6 местных и 6 иностранных игроков.

«Мега» последние годы является главным поставщиком талантов в европейском баскетболе. В этом году в составе сербской команды всего лишь один игрок старше 23 лет. Можно ожидать, что у молодых игроков хватит мастерства и желания, чтобы на равных играть с более опытными командами, ведь в чемпионате Сербии в прошлом сезоне «Мега» остановилась в одном шаге от финала.

Кто будет претендовать на статус главной звезды Суперкубка?

За этими игроками обязательно стоит следить внимательно.

Алексей Швед (ЦСКА)

Все еще самый яркий российский баскетболист, на счету которого много различных индивидуальных наград и достижений. Швед уже восстановился после перелома, полученного во время финальной серии прошлого сезона, и снова готов радовать болельщиков своей эффективностью и результативностью.

Дэрил Мэйкон (УНИКС)

Американский новичок УНИКСа в прошлом сезоне являлся лидером атак греческого «Панатинаикоса». В звездном составе и под руководством Велимира Перасовича у Мэйкона будут все возможности, чтобы стать главной звездой казанского клуба в нападении в предстоящем чемпионате.

Калеб Хоумсли («Зенит»)

Новобранец «Зенита» после яркого сезона в Германии приехал в Россию и уже успел стать MVP Кубка Кондрашина и Белова. Вполне вероятно, что именно американский баскетболист станет новым лидером действующих чемпионов Лиги ВТБ.

Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань»)

Новый главный тренер «Локо» Александр Секулич уже пообещал своим подопечным быстрый и атакующий стиль игры. Наверняка это придется по нраву Джейлену Барфорду, который в прошлом сезоне набирал порядка 20 очков в среднем за матч.

Кевин Пантер («Партизан»)

Главный снайпер сербской команды в прошлом сезоне попал в символическую сборную Еврокубка, стабильно радуя местных болельщиков высокой результативностью. Если «Партизан» сможет выиграть Суперкубок, то Пантер будет главным кандидатом не только на самого результативного игрока турнира, но и награду MVP.

Малькольм Казалон («Мега»)

21-летний французский защитник в прошлом сезоне был одним из лидеров «Меги». В обновленном составе сербской команды Казалон будет не только важным элементом в нападении, но и одним из самых опытных игроков, который сможет стать проводником тренерских идей.

Каким образом выглядят полные заявки команд на Суперкубок?

Питерский «Зенит» привезет на Суперкубок 14 баскетболистов.

Денис Захаров (#3), Андрей Топтунов (#4), Калеб Хоумсли (#5), Сергей Карасев (#7), Игорь Вольхин (#8), Дмитрий Кулагин (#9), Артем Клименко (#12), Андрей Зубков (#20), Сергей Торопов (#21), Ричард Соломон (#23), Томас Уимбуш (#26), Джо Томассон (#32), Трей Томпкинс (#33), Виталий Фридзон (#70)

В заявке московского ЦСКА также 14 игроков.

Каспер Уэйр (#2), Владимир Карпенко (#3), Артем Комолов (#4), Андрей Десятников (#5), Иван Ухов (#7), Антон Астапкович (#8), Самсон Руженцев (#10), Семен Антонов (#11), Деян Давидовац (#14), Ливио Жан-Шарль (#17), Даллас Мур (#24), Никола Милутинов (#33), Никита Курбанов (#41), Алексей Швед (#91)

УНИКС приедет в Москву в полном составе. В заявке казанцев – 15 игроков.

Сергей Полстянов (#0), Ненад Димитриевич (#1), Джален Рэйнольдс (#3), Дэрил Мэйкон (#4), Луи Лабери (#7), Вячеслав Зайцев (#8), Станислав Ильницкий (#11), Георгий Жбанов (#12), Энтони Браун (#21), Александр Разумов (#28), Михаил Кулагин (#30), Винс Хантер (#32), Андрей Воронцевич (#33), Артем Забелин (#35), Максим Ткаченко (#61)

В заявке «Локомотива-Кубани» 14 человек, большая часть из них – молодые баскетболисты.

Джейлен Барфорд (#0), Александр Щербенев (#1), Кирилл Елатонцев (#12), Дмитрий Узинский (#13), Антон Квитковских (#16), Валерий Калинов (#18), Даррал Уиллис (#21), Сергей Долинин (#23), Андрей Мартюк (#25), Иван Паунич (#31), Захар Ведищев (#33), Егор Сычков (#34), Владислав Емченко (#35), Константин Доценко (#44)

В составе «Партизана» много известных имен, среди 12 игроков есть и баскетболист, выступавший в России – Данило Анджушич.

Тристан Вукчевич (#1), Зак Ледей (#2), Балша Копривица (#5), Кевин Пантер (#7), Йоаннис Папапетру (#11), Джорджие Йованович (#13), Джеймс Наннэлли (#23), Матиас Лессор (#26), Урош Трифунович (#32), Данило Анджушич (#33), Ям Мадар (#41), Михайло Петрович (#77)

Также 12 баскетболистов привезла в Москву «Мега».

Данко Бранкович (#2), Лука Богавац (#4), Матей Рудан (#6), Алекса Ускокович (#7), Малькольм Казалон (#10), Никола Джуришич (#11), Петар Ковачевич (#12), Лука Церовина (#13), Ахмаад Рори (#14), Андрия Грбович (#16), Йован Шливанчанин (#21), Михайло Мушикич (#33)

Формат турнира и расписание

Шесть команды поделены на две группы. Каждая команда сыграет в своей группе по 2 матча.

Группа А: «Зенит», «Партизан» и «Локомотив-Кубань» Группа В: ЦСКА, УНИКС и «Мега»

Победители групп в решающий день сразятся в финальном матче, команды занявшие 2-е места в группах поборются за бронзовые медали, также будет сыгран матч за 5-е место.

22 сентября 17.00 (мск). ЦСКА – УНИКС 20.00 (мск). Партизан – Локомотив-Кубань 23 сентября 17.00 (мск). Зенит – Локомотив-Кубань 20.00 (мск). ЦСКА – Мега

24 сентября 17.00 (мск). УНИКС – Мега 19.30 (мск). Зенит – Партизан

24 сентября 14.00 – матч за 5-е место 17.00 – матч за 3-е место 19.30 – финал

Для удобства можно сохранить расписание в виде картинки.

Как добраться до «ВТБ Арены»?

До «ВТБ Арены» удобно добираться как на метро, так и на автомобиле.

Адрес арены: Москва, Ленинградский проспект, 36 Ближайшее метро: станция «Динамо» (зеленая ветка), станция «Петровский Парк» (желтая ветка, бирюзовая ветка)

Местоположение арены на карте:

Местоположение арены с высоты птичьего полета:

Где купить билеты?

Купить билет можно по ссылке. В один билет входят все матчи игрового дня.

Где можно будет посмотреть матчи?

Если вы все же не сможете по каким-то причинам присутствовать в Москве на арене, то обязательно включайте прямую трансляцию на телеканалах холдинга «Матч», на телеканале «Старт», а также на официальном сайте и в приложении Единой Лиги для Android и iOS.

Фото: Лига ВТБ