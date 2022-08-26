Базаревич и Карасев вернулись в Лигу ВТБ и готовы к новым вызовам. 10 вопросов для тренеров команд-дебютантов

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В межсезонье состоялось долгожданное возвращение в элиту двух российских тренеров с опытом побед в Единой Лиге ВТБ. Сергей Базаревич, работавший до этого с «Красными Крыльями» (2011-2014) и «Локомотивом-Кубанью» (2014/15) возглавил «Самару». Василий Карасев, тренировавший в прошлом «Триумф» (2012-2014) и «Зенит» (2014-2018) стал главным в МБА.

Мы задали Базаревичу и Карасеву 10 вопросов, чтобы узнать внутреннюю кухню команд-дебютантов.

В первую очередь, с возвращением в Лигу! Что, как вам кажется, поменялось в турнире за годы вашего отсутствия в нем?

Сергей Базаревич: В предстоящем сезоне мы все будем жить в новых условиях. Больше нет еврокубков, команды будут сосредоточены исключительно на выступлении в Единой Лиге ВТБ, а значит – увеличится конкуренция.

Василий Карасев: Мое отсутствие было непродолжительным, но Лига стала сильнее и интереснее, она развивается. Это показал в том числе последний финал.

Считаете ли вы развязку прошлого сезона лучшей в истории Лиги ВТБ?

Сергей Базаревич: Да, однозначно. Считаю, что отсутствие Евролиги сыграло на руку: большой интерес был уже к полуфиналам, а к решающим играм финальной серии он достиг своего пика. И важно, что в финале «Зенит», уступая 1-3, не опустил руки и показал характер, ведь раньше соперники ЦСКА зачастую считали свою задачу на сезон выполненной еще до начала финала, из-за чего решающая серия превращалась в некоторую формальность.

Василий Карасев: Я думаю, что да, развязка сезона получилась отличной. Во-первых, была смена лидера и невероятный драматизм. Во-вторых, команды сыграли все 7 матчей, и победитель был неизвестен до самого конца. Такие серии украшают любой чемпионат.

Какой матч с вашим участием в Лиге ВТБ запомнился больше всего?

Сергей Базаревич: Сложно выделить одну игру. Во время работы в «Локо» мне запомнилась полуфинальная серия с «Химками», хотя закончилась она тогда для нашей команды, к сожалению, поражением, мы не смогли выйти в следующий этап, лидируя по ходу противостояния со счетом 2-1. Что касается работы в «Красных Крыльях», то мне понравилась серия с ЦСКА в сезоне-2012/13, тогда нам удалось выиграть один из матчей.

Василий Карасев: На самом деле, было немало таких игр. И наши успешные матчи против ЦСКА, и драматичная серия с «Химками», в которой мы вели 2-0. Тот же «Финал четырех» в Москве, когда нам удалось обыграть УНИКС и выигрывать бронзовые медали. Все эти игры хорошо сохранились в памяти.

Вы возглавили команду в начале лета. Расскажите, как прошли эти 3 месяца.

Сергей Базаревич: Нервно! Особенно начиная с июля. Работа по подписанию игроков особо никому не видна, но она была очень большой и непростой. Возможно, самой непростой на моей памяти. Вначале многое не получалось, напряжение спало лишь после того, как мы подписали первого легионера – Маркоса Найта, нам это стоило больших трудов.

Василий Карасев: Сначала был подготовительный этап, мы формировали команду, делая акцент именно на российских баскетболистов и при этом стараясь соответствовать уровню Лиги ВТБ. После этого мы уже начали заниматься развитием этих игроков. Многие из них получали не так много игрового времени в своих бывших командах, наша задача – вернуть им веру в себя.

Состав вашей команды уже полностью сформирован? Или еще можно ждать новичков?

Сергей Базаревич: Некоторые позиции требуют усиления, но на рынке мало игроков. Возможно, кого-то подпишем. В чем могу точно вас заверить – мы начнем сезон пятью легионерами. Надеюсь, так же и продолжим, но будем держать один свободный слот на всякий случай.

Василий Карасев: Задача нашего состава – соответствовать уровню Единой Лиги ВТБ. Будет соответствовать – будет этот состав, если нет – придется что-то предпринимать.

До старта сезона еще больше месяца. Как будет проходить подготовка команды в сентябре?

Сергей Базаревич: У меня всегда есть план, сформированный и выработанный годами. К сожалению, в это межсезонье мы достаточно поздно подписали легионеров, поэтому они присоединятся к нам не сразу. Вероятно, что из-за этого придется вносить какие-то коррективы в план подготовки к сезону. Но в любом случае, уже с сентября у нас запланированы контрольные игры.

Василий Карасев: Сейчас у нас идет Спартакиада, которая рассматривается как часть подготовительного этапа. Далее у МБА будет несколько домашних товарищеских игр, Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. Самое главное для обновленной команды – сыгранность, ее и будем нарабатывать в этих матчах.

Если говорить о фирменном игровом стиле – чем постарается удивить ваша команда в новом сезоне?

Сергей Базаревич: Мои команды всегда старались играть быстро и агрессивно. Надеюсь, что этот состав, который у нас вырисовывается, позволит играть именно в таком стиле. А дальше уже будем отталкиваться от сильных сторон игроков.

Василий Карасев: Наша команда не такая опытная по сравнению с другими коллективами Единой Лиги ВТБ. Но я уверен, что мы можем удивить своим желанием, агрессией, активностью и скоростью.

Какая цель стоит перед командой на этот сезон?

Сергей Базаревич: Многие говорят, что мы довольно удачно провели комплектацию состава в плане легионеров, но я бы не обольщался. Команда абсолютно новая, даже опытным легионерам нужно время, чтобы сыграться. Молодым российским игрокам и тем, кто пришел из Суперлиги, тоже потребуется время на адаптацию. Да, мы хотим попасть в плей-офф, но у нас серьезная конкуренция – «ПАРМА», «Нижний Новгород» и «Автодор» уже несколько лет играют в Лиге ВТБ, понимают все нюансы турнира. Но, в любом случае, аппетит приходит во время еды.

Василий Карасев: Цели две: во-первых, это развитие игроков, вывод их на уровень игроков сборной России, а также – бороться в каждой игре и по возможности выигрывать в каждой игре.

Есть ли у вас персональные задачи и цели на сезон? Возможно, хотите сразиться за звание Тренера года.

Сергей Базаревич: Обычно, как только кто-то становится Тренером года, он либо проиграет где-нибудь в финале, либо его уволят. Поэтому не хочется быть отдельно от коллектива. Мои успехи – это успехи команды, а не какие-то личные достижения.

Василий Карасев: Все мои награды будут неразрывно связаны с командой, это совместная работа. Если команда будет выступать успешно, то все остальное приложится.

Для самой команды и многих сотрудников клуба это будет дебют в Лиге ВТБ. Приходилось ли уже делиться опытом с коллегами?

Сергей Базаревич: Опыт – это действительно большая и важная штука, им необходимо делиться. У нас работают опытные сотрудники, многие из них связаны с клубом уже много лет, они могут сами поделиться опытом.

Василий Карасев: Этот процесс идет постоянно, и он будет продолжаться и далее. Уровень Лиги ВТБ гораздо выше, чем раньше, требования гораздо выше, но у нас собрался отличный коллектив, который всегда вправе рассчитывать на мою поддержку.

Фото: Единая Лига ВТБ