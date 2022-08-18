Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ

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До старта нового сезона – полтора месяца. Впереди – длинный интересный чемпионат с большим количеством непредсказуемых результатов и захватывающих концовок. Но какие даты и события следует отдельно выделить в календаре Лиги?

Первый матч сезона 2 октября 2022, «Зенит» – УНИКС

Как начнешь сезон, так его и проведешь? Если так, то сезон получится ярким, ведь в первом же его матче мы увидим противостояние Санкт-Петербурга и Казани!

Подзаголовков в этом матче много. Здесь и желание УНИКСа отыграться за неудачу в полуфинале, где «Зенит» забрал серию со счетом 3-1. Здесь и дуэль братьев Дмитрия и Михаила Кулагиных, которые не выступают в одной команде уже 5 лет. Здесь и тактическая борьба двух сильных тренеров с разными философиями игры.

УНИКС и «Зенит» сумели удивить громкими подписаниями в это межсезонье и рассматриваются как одни из главных претендентов на чемпионство. В Казань едут Дэрил Мэйкон из «Пао» и Джален Рейнольдс из «Маккаби», в Санкт-Петербург – Трей Томпкинс из «Реала». При этом обе команды довольно серьезно изменили составы, и первый матч покажет, кто из наставников лучше подготовит своих подопечных к новому сезону.

Волжское дерби 9 октября, «Автодор» – «Пари Нижний Новгород»

Матчи Единой Лиги с участием волжских команд – это всегда интересно. За последние 5 лет во встречах «Автодора» и «Пари НН» лишь дважды разница в счете превышала 10 очков, во всех остальных случаях борьба за победу длилась до последних минут.

Правда, пока что предсказать, как будет развиваться октябрьское Волжское дерби, сложно – «Автодор» практически не делится трансферными новостями. Известно, что в Саратове будет новый тренер – Небойша Видич. Также «Автодор» вернул из ЦСКА Евгения Колесникова, а Антон Квитковских перешел в «Локо».

В этом плане «Пари НН» – полная противоположность «Автодору». В своих соцсетях клуб объявил, что в составе осталось лишь одно место, представив уже 6 новичков. Среди них есть и знакомые лица: Антон Понкрашов – рекордсмен по количеству клубов Единой Лиги; Никола Йованович начинал предыдущий сезон в «НН», но получил травму; Драган Апич выступал ранее за «Локо» и «Зелена Гуру», а Максим Салаш – за «МИНСК» и «Калев».

Проверка для новых главных 13 октября, «Локомотив-Кубань» – ЦСКА

И в Краснодаре, и в Москве летом произошли кадровые перестановки на тренерских мостиках: Александр Секулич возглавил «Локо», а Эмиль Райкович сменил Димитриса Итудиса в ЦСКА.

И первая серьезная проверка сил для обоих специалистов состоится уже в середине октября. В последний раз эти команды встречались в полуфинале, где кубанцы, ведомые Макколлумом и молодыми талантами, сумели навязать армейцам настоящую борьбу.

К слову, и сейчас в «Локо» ситуация будет схожая: клуб делает ставку на молодых игроков, и в компанию к Мартюку, Щербеневу, Емченко и Ведищеву подписал экс-форварда «Автодора» Антона Квитковских. Руководить командой будет тренер сборной Словении Александр Секулич.

Для ЦСКА выезды в Краснодар априори не бывают легкими, а после этого межсезонья тем более. Ведь помимо главного тренера у московской команды сразу 7 новых баскетболистов!

Бронза 23 октября, УНИКС – «Локомотив-Кубань»

В прошлом сезоне обе команды сумели испортить друг другу настроение. Сначала «Локо», обыграв УНИКС в овертайме в конце «регулярки», лишил казанцев шансов на 1-е место в таблице. Команда Велимира Перасовича отыгралась в «бронзовой» серии, оставив южан без медалей.

Впрочем, в Казани вспоминать прошлогодние обиды будет разве что Велимир Перасович – ведь состав в УНИКСе этим летом поменялся кардинально. Из Казани уехали 11 игроков, и лишь с тремя – Воронцевичем, Зайцевым и Жбановым – офис клуба продлил контракты.

Назад в Минск 24 октября, «МИНСК» – «Енисей»

Этим летом «Енисей» подписал сразу двоих игроков, ранее выступавших за белорусскую команду – это защитник Анджело Уорнер и Евгений Белянков. Оба провели сильный сезон в «МИНСКЕ», и потеря этих баскетболистов наверняка расстроила тренерский штаб клуба. И если Уорнер приезжал в Беларусь на сезон, то Белянков всю свою карьеру провел в белорусском клубе.

В октябре «Енисей» вместе с экс-минчанами пожалует в гости к чемпиону Беларуси. Будет интересно посмотреть, как новички красноярцев проявят себя на уже знакомой для них Falcon Club Арене.

Встреча финалистов 1 ноября, «Зенит» – ЦСКА

Московско-питерское противостояние и раньше было одним из самых напряженных в Единой Лиге, а после Финала-2022 вышло на какой-то запредельный уровень. 4-й матч серии в Санкт-Петербурге с 2 овертаймами стал лучшим в истории турнира, но хочется верить, что это не предел.

Первая официальная игра «Зенита» и ЦСКА после финала пройдет 1 ноября на Сибур-Арене. Да, составы команд заметно обновились с июня. Да, это будет всего лишь начало регулярного чемпионата. И все же хочется верить, что и для «Зенита», и для ЦСКА эта личная встреча будет значить что-то большее, чем просто очередной матч в достаточно насыщенном календаре.

Новички 6 ноября, «Самара» – МБА

Для обоих клубов сезон 2022/23 станет дебютным в Единой Лиге. И, само собой, каждому из коллективов хочется доказать, что он достоин выступать в турнире. Очная встреча с еще одном новичком – отличный шанс показать свою силу.

При формировании состава клубы пошли разными путями. «Самара» успела пошуметь на трансферном рынке, пригласив в команду троих достаточно сильных легионеров: Маркос Найт до этого играл в Евролиге за АСВЕЛ, Кей Си Риверс в прошлом был игроком «Локо», «Зенита» и «Химок», а Айзея Риз стал топ-скорером чемпионата Великобритании.

У МБА, напротив, в составе нет ни одного легионера. Но нельзя сказать, что команда укомплектована слабо: есть как опытные баскетболисты (Воронов, Пушков), так и таланты (Хоменко, Тихоненко, Коновалов, Якушин).

Претенденты 10 ноября, ЦСКА – УНИКС

Когда в последний раз УНИКС приезжал в Москву, матч закончился в третьем овертайме победным броском О Джея Мэйо под сирену. Самого Мэйо в казанском клубе уже нет, но у УНИКСа в заявке появились другие герои, способные навязать борьбу московскому гранту – это и Дэрил Мэйкон, и Джален Рейнольдс, и Винс Хантер, и Луи Лабери.

У обеих команд, обновленных летом, уже будет достаточно времени на перестройку и набор формы. Никто не знает, будут ли овертайме 10 ноября в «Мегаспорте» и если будут, то сколько. Но точно известно, что матчи ЦСКА и УНИКСа пропускать нельзя ни в коем случае.

Торопов в Нижнем 27 ноября, «Пари Нижний Новгород» – «Зенит»

Нельзя сказать, что Сергей Торопов – суперзвезда Единой Лиги. Но совершенно точно за время игры в «Пари Нижнем» форвард шагнул на новый уровень, благодаря чему попал в сборную России и съездил на Матч Звезд. Завершив сезон с лучшими цифрами в карьере, 32-летний Торопов получил предложение от «Зенита» и воспользовался своим шансом.

После перехода в новую команду Сергей написал трогательный пост в соцсетях, в котором поблагодарил «Пари НН» и болельщиков за поддержку. Что ж, эмоции эмоциями, но в «Зените» нужно будет доказывать свою состоятельность в каждой игре, даже против бывшего клуба. Этот ноябрьский матч в «Нагорном» станет еще одной проверкой для Торопова.

Ставка на своих 7 декабря, МБА – «Астана»

Межсезонье подходит к концу, и уже становится примерно понятно, в каком виде предстанут команды в чемпионате 2022/23. МБА и «Астана» – два клуба, которые при выборе игроков не смотрели на далекое зарубежье.

У МБА легионеров нет вообще, а все 17 игроков в составе – россияне. У «Астаны» ситуация схожая: клуб сохранил часть казахстанских баскетболистов, вернул Романа Марчука, а также пригласил двоих россиян – Валерия Лиходея и Даниила Аксенова.

В конце прошлого сезона клубы Лиги – «ПАРМА-ПАРИ», «Нижний», «Автодор» – доказывали, что могут демонстрировать качественный баскетбол исключительно местными игроками. Получится ли это сделать в «Астане» и МБА? И если да, то кто окажется более успешным?

Пашутин в Краснодаре 22 декабря, «Локомотив-Кубань» – «ПАРМА-ПАРИ»

16 декабря 2021 года «Локо» объявил о расставании с главным тренером Евгением Пашутиным. Спустя год и 6 дней российский специалист вернется в краснодарский «Баскет-Холл» – но только для того, чтобы постараться добыть победу вместе со своим новым клубом из Перми.

И нет оснований не верить в победу «ПАРМЫ-ПАРИ». Уральцы были самыми активными на трансферном рынке в июне, быстро собрали состав и уже приступили к подготовке. В «ПАРМЕ-ПАРИ» будет 5 легионеров, а сам Пашутин подчеркнул, что повторение прошлогоднего результата – 5-е место – это задача минимум на сезон.

Астапкович в Нижнем 10 января, «Пари Нижний Новгород» – ЦСКА

По факту Антон Астапкович начинал карьеру в ЦСКА, поэтому его переход из «Пари НН» в столичный клуб можно рассматривать как возвращение домой. С другой стороны, именно в Нижнем Новгороде форвард раскрылся как лидер и участник Матчей Звезд.

Астапкович провел в «Пари НН» 4 сезона и, как и Торопов, оставил для болельщиков прощальное сообщение в соцсетях, где назвал клуб и город своим домом. Получится ли у форварда забыть эти 4 года в черно-белой форме и привести ЦСКА к выездной победе над тяжелым соперником?

Фото: Лига ВТБ