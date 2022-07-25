Пашутин, Карасев, Базаревич – кто возглавил клубы Единой Лиги летом-2022?

Новый сезон Единой Лиги начнется лишь в октябре, но уже известны имена главных тренеров всех 12 клубов Лиги. При этом сразу в половине команд произошли изменения на тренерских мостиках.

Знакомим с новыми главными тренерами:

Эмил Райкович, ЦСКА

43 года, македонец Предыдущий клуб: «Автодор» (Саратов) Достижения: Тренер года Единой Лиги ВТБ (2019), чемпион Казахстана (2019-21), чемпион Македонии (2008, 2010-11)

Эмил Райкович знаком всем, кто следит за Единой Лиге. Македонский специалист тренирует в Лиге уже 4 года – в 2018-м он возглавил «Астану» и сразу же оправдал надежды казахстанских болельщиков: его команда провела лучший сезон в истории, одержала рекордные для себя 15 побед, заняла 6-е место в «регулярке» и вернулась в плей-офф.

Райкович проработал в «Астане» 3 сезона, после чего перешел в «Автодор» – и там доказал, что является специалистом топ-уровня. Саратовцы мощно провели осень-2021, обыграли УНИКС и «Зенит» и завершили год лидерами турнирной таблицы. Ближе к февралю «Автодор» чуть снизил темп, что не помешало ему идти в Топ-5 перед Матчем Звезд. После которого, впрочем, клуб и македонский тренер приняли решение разойтись.

Долго без работы Райкович не остался – после ухода Димитриса Иутдиса ЦСКА предложил Эмилу место главного тренера. Причем вокруг армейцев ходили разные слухи: им сватали и Зорана Лукича, и Душко Ивановича, и даже Куина Снайдера из «Юты». Но в офисе московского клуба предпочли дать шанс не самому титулованному и именитому специалисту – как 8 лет назад было с самим Итудисом.

ЦСКА – новый шаг, но не аванс для Райковича. Ведь всюду, куда бы он не приходил в последние годы – «Астана», «Автодор», сборная Казахстана, – появлялся результат. Македонский специалист доказал, что, имея под рукой талантливых и умных баскетболистов, он может построить систему – а это немаловажно для армейцев. Пожалуй, единственный вопрос – в том, сумеет ли Эмил справиться со звездами ЦСКА, к каждой из которых нужно найти индивидуальный подход.

Александр Секулич, «Локомотив-Кубань»

44 года, словенец Предыдущий клуб: «Нимбурк» (Чехия) Достижения: Чемпион Чехии (2022) и Словении (2012)

После ухода Пашутина в конце декабря обязанности тренера взял на себя его ассистент Бранко Максимович – и справлялся достойно, навязав борьбу и ЦСКА в полуфинале, и УНИКСу в серии за 3-е место.

Тем не менее, руководство краснодарского клуба решило не продлевать контракт с сербом, а пригласило на место главного тренера Александра Секулича, возглавляющего также сборную Словении. Благодаря национальной команде Секулич и стал широко известен – на Олимпиаде-2020 он дошел до полуфинала, уступив Франции буквально одно очко. Конечно, многие связывают успех Словении с феноменальной игрой Луки Дончича, но всем, кто понимает баскетбол, была видна тренерская рука Секулича – как он выстраивал нападение команды против защитных построений топ-сборных, как останавливал лидеров соперников в обороне.

Что интересно, за пределами нацкоманды тренер не слишком заметен: за 18 лет практики его самым известным клубом был чешский «Нимбурк» – и он же был единственным несловенским. В то же время, недооценивать Секулича нельзя – он умеет находить баланс между игроками в составе, чувствует игру и, что самое важное для «Локомотива-Кубань», может работать с молодежью.

Еще один вызов для Секулича – выстроить качественную защиту, ведь для «Локо» в последних сезонах это неожиданно стало проблемой. В сезоне 2021/22 кубанцы, к примеру, были лучшей атакующей командой «регулярки» (92,4 очка), но и пропускали больше всех (87,0). Невозможность остановить оппонентов на своей половине площадки во многом и привела к поражению в серии с ЦСКА. Сумеет ли словенский специалист это исправить?

Евгений Пашутин, «ПАРМА-ПАРИ»

43 года, россиянин Предыдущий клуб: «Уралмаш» (Россия) Достижения: чемпион Единой Лиги ВТБ (2010), член Зала Славы Единой Лиги ВТБ (2019)

Этот тренер в представлении не нуждается – Евгений Пашутин стал чемпионом Лиги с ЦСКА, выигрывал Еврокубок с УНИКСом и «Локо», подарил «Автодору» один из лучших сезонов в истории, трижды выводил сборную Звезд России на Матч Звезд и в 2019-м вошел в Зал Славы Лиги ВТБ.

По ходу сезона 2021/22 Пашутин ушел из «Локо» – но только чтобы организовать историческую 23-матчевую победную серию с «Уралмашем» в Суперлиге-1 и взять чемпионский титул второго по силе турнира России.

После этого тренер вернулся в Лигу ВТБ уже в статусе главного тренера «ПАРМЫ-ПАРИ» и собирается вывести пермскую команду на новый уровень. Фирменный стиль Пашутина наверняка понравится болельщикам в Перми: быстрый, результативный, с большим количеством ярких моментов и, конечно, насыщенный победами.

Российский специалист вместе с клубным офисом настроены решительно и проводят едва ли не самое активное межсезонье во всей Лиге – уже подписали пятерых легионеров и сохранили молодых россиян.

Василий Карасев, МБА

51 год, россиянин Предыдущий клуб: женское «Динамо Курск» (Россия) Достижения: Тренер года Единой Лиги ВТБ (2016)

В активе Василия Карасева – 6 лет работы главным тренером в Единой Лиге: сначала «Триумф» (2012-14), затем «Зенит» (2014-18). Трижды питерский клуб под руководством Карасева доходил до полуфинала, но всякий раз ему не хватало буквально одной победы, чтобы шагнуть в решающую стадию сезона.

Вероятно, это и стало причиной расставания с «Зенитом». Ненадолго Карасев пропал с радаров большой баскетбольной общественности, а после 2-летней паузы в тренерской карьере попробовал себя в женском баскетболе. И добился успеха: этой весной его курское «Динамо» стало чемпионом России.

А после расширения Единой Лиги по итогам Совета-2022 у Карасева появился шанс вернуться в мужской баскетбол – его пригласила московская МБА. Это станет настоящим вызовом как для тренера, так и для столичного клуба. Вероятно, чем-то новая работа Василия Николаевича будет схожа с аналогичной в «Триумфе», где во главу угла ставились не столько высочайшие цели и гонка за титулом, а, в первую очередь, работа с российскими игроками и их прогресс.

Что, стоит отметить, Карасев умеет делать – в обоих сезонах под руководством российского тренера «Триумф» выходил в плей-офф с далеко не самым сильным составом. Сможет ли он поднять в Топ-8 свою новую команду в ее первом же сезоне в Единой Лиге?

Сергей Базаревич, «Самара»

57 лет, россиянин Предыдущая команда: Сборная России Достижения: победитель Кубка вызова ФИБА (2013)

В отличие от абсолютного большинства тренеров Единой Лиги, последние 6 лет Базаревич не был занят в каком-либо клубе. В сборной России график был совершенно другим, что, впрочем, не означает, что опытный наставник оставался без работы – она просто была иной.

Сергей Валерианович отсматривал матчи с участием российских игроков и присматривался к молодым перспективным баскетболистам, время от времени предоставляя шанс очередной звездочке. Так, к примеру, мир познакомился с Григорием Мотовиловым, сразу пошедшим на повышение из «Спартака-Приморье» в «Локо». А после квалификации Олимпиады-2020 количество упоминаний молодого Антона Карданахишвили возросло многократно – и он вместо «молодежки» ЦСКА уехал в аренду в «Нижний».

Да, Базаревичу нужно будет перестроиться и привыкать к другому темпу жизни: в последний раз он возглавлял клуб – турецкий «Трабзонспор» – в сезоне 2016/17. А темп в новом чемпионате действительно будет совсем другим: 4 круга, матчи фактически дважды в неделю. Легко не будет, но 57-летний тренер уже не раз показывал, что умеет создавать крепкие коллективы без звезд и навязывать борьбу лидерам – да хотя бы те же ранние «Красные Крылья», которые обыгрывали пост-чемпионские «Химки» и выигрывали Кубок вызова ФИБА.

Небойша Видич, «Автодор»

49 лет, серб Предыдущий клуб: «Балкан» (Болгария) Достижения: чемпион Болгарии (2019, 2022)

Несмотря на то, что широкому кругу любителей баскетбола Видич вряд ли знаком, он уже работал в России – и даже в Единой Лиге. В сезоне 2013/14 он входил в тренерский штаб «Красного Октября», а в 2019-м году ассистировал Лукичу в «Нижнем Новгороде».

Основных успехов в качестве главного тренера Видич добился в клубе «Балкан», с которым в сезонах 2018/19 и 2021/22 выигрывал чемпионат Болгарии.

Что важно: свою тренерскую карьеру Видич начинал в молодежных сербских командах, а в «Автодоре» постоянно подчеркивают, что для клуба важно не только побеждать, но и раскрывать потенциал молодых исполнителей.

Задача у сербского тренера достаточно сложная: при ограниченных ресурсах нужно постараться сделать так, чтобы в Саратове забыли про Райковича – при том, что Эмил держал «Автодор» в лидерах практически половину прошлого сезона. Во многом результат будет зависеть от состава, о котором пока что новостей немного: из недолгой командировки в ЦСКА вернулся Колесников, продлил соглашение с клубом Минченко, ушел в «Локо» Квитковских.

Олег Киселев, «Астана»

44 года, россиянин Предыдущий клуб: «Алматинский Легион» (Казахстан) Достижения: чемпион Казахстана (2016)

Летом в «Астане» произошли серьезные изменения: после 11 лет в клубе Валерий Тихоненко оставил свой пост генменеджера, а на смену ему пришел экс-гендиректор казахстанского «Каспия» Самсон Аракелян.

Одним из первых шагов нового генменеджера «Астаны» стало приглашение на пост главного тренера Олега Киселева. Всю свою игровую карьеру он провел в России, а вот все свои 14 лет практики тренировал в Казахстане – за исключением полугода в «Автодоре-2» в 2017-м.

Выбор места работы объяснить несложно – ведь Киселев родился в Алматы и до переезда в Самару (где провел свои первые баскетбольные годы) отучился 9 классов в местной школе. Сейчас 44-летний специалист готов работать, совмещая в «Астане» развитие молодых местных игроков с достижением определенных турнирных целей, поставленных руководством. Впрочем, даже выйти в плей-офф будет не так просто – команду помимо легионеров уже покинули Марк Тихоненко и Николай Бажин, а кого из казахстанских исполнителей звать на их место, пока не совсем ясно.

Тем не менее, Олега Киселева точно не стоит недооценивать: он единственный тренер, кто за последние 10 лет сумел отобрать у «Астаны» титул чемпионов Казахстана.