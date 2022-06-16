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Фильм о лучшем финале в истории Единой Лиги

Хавьер Паскуаль
Алекс Пойтресс
Денис Захаров
Джордан Лойд
Каспер Уэйр Каспер Уэйр
Сергей Карасев Сергей Карасев
Димитрис Итудис Димитрис Итудис
Джордан Мики Джордан Мики
Уилл Клайберн Уилл Клайберн
Семен Антонов Семен Антонов
ЦСКА ЦСКА
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От редакции: вы читаете официальный блог лиги ВТБ на Sports.ru.

«Зенит» и ЦСКА превратили Финал-2022 в легендарную серию – абсолютно лучшую в истории Единой Лиги!

Когда армейцы выиграли оба стартовых матча, все решили, что серия уже завершена. Когда Каспер Уэйр забил тот самый победный бросок во втором овертайме, казалось, что получить еще больше эмоций в Финале невозможно. Когда «Зенит» вернулся с 1-3 и на переполненной Сибур Арене сравнял счет в серии, все замерли в предвкушении Игры №7...

Как реагировали на поражение в овертайме Алекс Пойтресс и Билли Бэрон? Что сказал Александр Овечкин президенту ЦСКА? Как Алексей Швед сломал руку в самый важный момент сезона? Кто первым облил шампанским Хави Паскуаля в раздевалке и как попрощался с армейцами Димитрис Итудис?

Документальный фильм Единой Лиги о финальной серии показывает не только самые важные и яркие моменты матчей, но и позволяет прочувствовать всю атмосферу Финала – с кадрами из подтрибунки, интервью и эмоциями на паркете.

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