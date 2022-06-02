Самый результативный – Швед, лучший снайпер – Карасев, 70 пятерок «Зенита». Статистика финала Единой лиги

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Финальная серия сезона-2021/22 в самом разгаре: «Зенит» сократил отставание от ЦСКА – 2-3, а шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 2 июня. С помощью сервиса InStat рассказываем о цифрах и фактах финала, которые не так заметны в общей статистике.

Статистический виджет от InStat есть на главной странице официального сайта Единой Лиги. Помимо основных показателей в нем можно узнать, какие команды чаще играют самые популярные комбинации, кто из игроков чаще всего атакует с сопротивлением и у кого процент задействования в нападении выше всего.

У «Зенита» — 70 вариаций пятерок на площадке, у ЦСКА — 45

В своей первой финальной серии Единой Лиги «Зенит» демонстрирует разнообразие игровых связок и сочетаний игроков. В 5 матчах главный тренер Хави Паскуаль выпускал на паркет 70 различных вариантов игровых пятерок, при этом лишь 2 баскетболиста проводит в среднем больше 30 минут на площадке – это Джордан Лойд (31,1 минуты) и Джордан Мики (30,2 минуты). В ротации питерской команды было задействовано 13 игроков, и только Егор Вяльцев сыграл меньше 7 минут.

4 пятерки «Зенита» провели в этой серии в сумме больше 10 минут: Захаров-Лойд-Пойтресс-Мики-Карасев (15,4 минуты, 40 очков на 32 владения), Лойд-Картер-Мики-Карасев-Бакнер, Лойд-Картер-Пойтресс-Мики-Карасев и Бэрон-Лойд-Пойтресс-Мики-Карасев. Примечательно, что в этом списке нет самой эффективной пятерки — Лойд-Фридзон-Пойтресс-Зубков-Карасев (9,3 минуты, «+13» по показателю «+/-», 22 очка на 16 владений). Самая неэффективная пятерка — Бэрон-Захаров-Карасев-Пойтресс-Мики (7,7 минуты, «-10», 16 очков за 16 владений). В финальной серии Хави Паскуаль использовал 3 варианта стартовых пятерок, и в последних 3 матчах она не менялась: Картер-Лойд-Карасев-Мики-Бакнер (в сумме в серии 14,5 минуты, 22 очка в 25 владениях, «-8»).

У ЦСКА ротация не такая активная. В серии у армейцев было 45 вариаций игровых пятерок, и сразу 4 баскетболиста играют 29 или больше минут в среднем: Алексей Швед (34,3), Никола Милутинов (32,7), Каспер Уэйр (31,1) и Уилл Клайберн (29,3).

Самая эффективная пятерка ЦСКА в финале — Швед-Уэйр-Антонов-Клайберн-Миллутинов: за 24,5 минуты в сумме она набрала 72 очка за 49 владений и имеет показатель +/- «+23». Вариация с Йонасом Жеребко вместо Семена Антонова — вторая (21,2 минуты, «+14», 49 очков за 45 владений). Самая результативная (и самая популярная) — Швед-Уэйр-Курбанов-Антонов-Милутинов: 51,3 минуты в серии, «+13», 105 очков на 106 владений. Именно эта пятерка выходила на паркет с первых минут каждой из 5 встреч – в этой серии Димитрис Итудис не менял стартовую пятерку. Интересно, что греческий наставник ЦСКА в серии с «Зенитом» ни разу не попробовал пятерку Швед-Уэйр-Курбанов-Жеребко-Милутинов – а ведь она выходила в старте в 5 матчах первых двух раундов этого плей-офф. Самая неэффективная по статистика пятерка армейцев в финале — Швед-Жеребко-Курбанов-Клайберн-Милутинов (6,7 минуты, 8 очков на 10 владений, «-10»).

Самый результативный – Швед, лучший снайпер – Карасев

Самый результативный игрок серии — Алексей Швед. Защитник ЦСКА в среднем проводит на площадке 34,3 минуты и набирает 17,6 очка при 38,4% реализации. При этом помимо Шведа еще 3 армейца набирают больше 15 очков: Клайберн — 17,2, Милутинов — 16,6, Уэйр — 15,8, а все остальные баскетболисты ЦСКА имеют в среднем не больше 6,2 очка за матч. У «Зенита» самый результативный игрок набирает в этой серии 15,4 очка – это Сергей Карасев. Еще 5 игроков набирают 10 или больше очков: Бэрон — 14,4, Лойд — 12,4, Мики — 12, Пойтресс — 10,8, Кулагин – 10.

Самый эффективный в нападении в финале именно Карасев: у форварда «Зенита» — 1,55 очка за владение. у ЦСКА самый эффективный — Милутинов с 1,44 очка за владение. Сергей Карасев также является лучшим снайпером серии: 60,7% трехочковых (3,4 попадания на 5,6 броска), 17 точных трехочковых – больше всех в финале.

Если же смотреть на влияние игрока на нападение команды, то на первой строчке рейтинга вновь Швед. После попаданий и передач Алексея ЦСКА набирает 35,8 очка. После попаданий и передач Джордана Лойда – лучшего ассистента серии (8,6 передачи) – «Зенит» набирает 33,4 очка. Третий в финале по показателю «бросок + пас» – Милутинов с 24,2 очка.

При нахождении Шведа на площадке ЦСКА набирает в среднем 76,6 очка за матч. С Милутиновым на паркете – 72,8 очка, с Уэйром – 68,4, с Клайберном – 64,0. У 8 игроков ЦСКА положительный показатель «+/-», лучший – у Шведа (+7,2), затем идут Уэйр (+6,4) и Антонов (+4,2).

При нахождении Лойда на площадке «Зенит» набирает 66,8 очка. С Пойтрессом на паркете – 64,2 очка, с Мики – 62,6, с Карасевым – 57,6. Билли Бэрон лишь пятый – 45,2 очка. При этом Бэрон лучший в «Зените» в этой серии по «плюс-минусу» – «+3». Фридзон и Захаров делят второе место – «+1,5», у Пойтресса – «+1», у Карасева – «+0,6», у Зубкова – «+0,2». 4 игрока стартовой пятерки (в последних 3 матчах) в минусе в этой серии – Лойд (-3), Бакнер (-5), Мики (-5,6) и Картер (-6).

ЦСКА чаще атакует с периметра, у «Зенита» выше эффективность из «краски»

Если смотреть на серию по итогам 5 матчей, то акценты обеих команд в нападении схожи: ЦСКА совершает 30 бросков из трехсекундной зоны и 40 – за ее пределами, «Зенит» — 29,6 и 39,2 соответственно.

А вот эффективность атак из «краски» у «Зенита» повыше: питерцы реализовывают 52,7% своих бросков, армейцы – лишь 45,3%. За пределами трехсекундной зоны команда Хави Паскуаля также чуть эффективнее – 36,2% попаданий против 35,0% у подопечных Димитриса Итудиса.

Бросается в глаза, что ЦСКА чаще своего соперника атакует с периметра: 30,8 броска в среднем за матч и 37% реализации. У «Зенита» — 27,4 попытки за игру и 39,4% реализации. 4 игрока совершают больше 5 трехочковых попыток за матч в серии: Швед (8,8 броска, 31,8%), Карасев (5,6 броска, 60,7%), Бэрон (5,6 броска, 46,4%), Клайберн (5,2 броска, 42,3%).