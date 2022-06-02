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Самый результативный – Швед, лучший снайпер – Карасев, 70 пятерок «Зенита». Статистика финала Единой лиги

Хавьер Паскуаль
Уилл Клайберн Уилл Клайберн
Димитрис Итудис Димитрис Итудис
Джордан Лойд
Алекс Пойтресс
Джордан Мики Джордан Мики
Каспер Уэйр Каспер Уэйр
Билли Бэрон
Сергей Карасев Сергей Карасев
Никола Милутинов
ЦСКА ЦСКА
Зенит Зенит
Алексей Швед Алексей Швед
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От редакции: вы читаете официальный блог Лиги ВТБ на Sports.ru.

Финальная серия сезона-2021/22 в самом разгаре: «Зенит» сократил отставание от ЦСКА – 2-3, а шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 2 июня. С помощью сервиса InStat рассказываем о цифрах и фактах финала, которые не так заметны в общей статистике.

Статистический виджет от InStat есть на главной странице официального сайта Единой Лиги. Помимо основных показателей в нем можно узнать, какие команды чаще играют самые популярные комбинации, кто из игроков чаще всего атакует с сопротивлением и у кого процент задействования в нападении выше всего.

У «Зенита» — 70 вариаций пятерок на площадке, у ЦСКА — 45

В своей первой финальной серии Единой Лиги «Зенит» демонстрирует разнообразие игровых связок и сочетаний игроков. В 5 матчах главный тренер Хави Паскуаль выпускал на паркет 70 различных вариантов игровых пятерок, при этом лишь 2 баскетболиста проводит в среднем больше 30 минут на площадке – это Джордан Лойд (31,1 минуты) и Джордан Мики (30,2 минуты). В ротации питерской команды было задействовано 13 игроков, и только Егор Вяльцев сыграл меньше 7 минут.

4 пятерки «Зенита» провели в этой серии в сумме больше 10 минут: Захаров-Лойд-Пойтресс-Мики-Карасев (15,4 минуты, 40 очков на 32 владения), Лойд-Картер-Мики-Карасев-Бакнер, Лойд-Картер-Пойтресс-Мики-Карасев и Бэрон-Лойд-Пойтресс-Мики-Карасев. Примечательно, что в этом списке нет самой эффективной пятерки — Лойд-Фридзон-Пойтресс-Зубков-Карасев (9,3 минуты, «+13» по показателю «+/-», 22 очка на 16 владений). Самая неэффективная пятерка — Бэрон-Захаров-Карасев-Пойтресс-Мики (7,7 минуты, «-10», 16 очков за 16 владений). В финальной серии Хави Паскуаль использовал 3 варианта стартовых пятерок, и в последних 3 матчах она не менялась: Картер-Лойд-Карасев-Мики-Бакнер (в сумме в серии 14,5 минуты, 22 очка в 25 владениях, «-8»).

У ЦСКА ротация не такая активная. В серии у армейцев было 45 вариаций игровых пятерок, и сразу 4 баскетболиста играют 29 или больше минут в среднем: Алексей Швед (34,3), Никола Милутинов (32,7), Каспер Уэйр (31,1) и Уилл Клайберн (29,3).

Самая эффективная пятерка ЦСКА в финале — Швед-Уэйр-Антонов-Клайберн-Миллутинов: за 24,5 минуты в сумме она набрала 72 очка за 49 владений и имеет показатель +/- «+23». Вариация с Йонасом Жеребко вместо Семена Антонова — вторая (21,2 минуты, «+14», 49 очков за 45 владений). Самая результативная (и самая популярная) — Швед-Уэйр-Курбанов-Антонов-Милутинов: 51,3 минуты в серии, «+13», 105 очков на 106 владений. Именно эта пятерка выходила на паркет с первых минут каждой из 5 встреч – в этой серии Димитрис Итудис не менял стартовую пятерку. Интересно, что греческий наставник ЦСКА в серии с «Зенитом» ни разу не попробовал пятерку Швед-Уэйр-Курбанов-Жеребко-Милутинов – а ведь она выходила в старте в 5 матчах первых двух раундов этого плей-офф. Самая неэффективная по статистика пятерка армейцев в финале — Швед-Жеребко-Курбанов-Клайберн-Милутинов (6,7 минуты, 8 очков на 10 владений, «-10»).

Самый результативный – Швед, лучший снайпер – Карасев

Самый результативный игрок серии — Алексей Швед. Защитник ЦСКА в среднем проводит на площадке 34,3 минуты и набирает 17,6 очка при 38,4% реализации. При этом помимо Шведа еще 3 армейца набирают больше 15 очков: Клайберн — 17,2, Милутинов — 16,6, Уэйр — 15,8, а все остальные баскетболисты ЦСКА имеют в среднем не больше 6,2 очка за матч. У «Зенита» самый результативный игрок набирает в этой серии 15,4 очка – это Сергей Карасев. Еще 5 игроков набирают 10 или больше очков: Бэрон — 14,4, Лойд — 12,4, Мики — 12, Пойтресс — 10,8, Кулагин – 10.

Самый эффективный в нападении в финале именно Карасев: у форварда «Зенита» — 1,55 очка за владение. у ЦСКА самый эффективный — Милутинов с 1,44 очка за владение. Сергей Карасев также является лучшим снайпером серии: 60,7% трехочковых (3,4 попадания на 5,6 броска), 17 точных трехочковых – больше всех в финале. 

Если же смотреть на влияние игрока на нападение команды, то на первой строчке рейтинга вновь Швед. После попаданий и передач Алексея ЦСКА набирает 35,8 очка. После попаданий и передач Джордана Лойда – лучшего ассистента серии (8,6 передачи) – «Зенит» набирает 33,4 очка. Третий в финале по показателю «бросок + пас» – Милутинов с 24,2 очка.

При нахождении Шведа на площадке ЦСКА набирает в среднем 76,6 очка за матч. С Милутиновым на паркете – 72,8 очка, с Уэйром – 68,4, с Клайберном – 64,0. У 8 игроков ЦСКА положительный показатель «+/-», лучший – у Шведа (+7,2), затем идут Уэйр (+6,4) и Антонов (+4,2).

При нахождении Лойда на площадке «Зенит» набирает 66,8 очка. С Пойтрессом на паркете – 64,2 очка, с Мики – 62,6, с Карасевым – 57,6. Билли Бэрон лишь пятый – 45,2 очка. При этом Бэрон лучший в «Зените» в этой серии по «плюс-минусу» – «+3». Фридзон и Захаров делят второе место – «+1,5», у Пойтресса – «+1», у Карасева – «+0,6», у Зубкова – «+0,2». 4 игрока стартовой пятерки (в последних 3 матчах) в минусе в этой серии – Лойд (-3), Бакнер (-5), Мики (-5,6) и Картер (-6).

ЦСКА чаще атакует с периметра, у «Зенита» выше эффективность из «краски»

Если смотреть на серию по итогам 5 матчей, то акценты обеих команд в нападении схожи: ЦСКА совершает 30 бросков из трехсекундной зоны и 40 – за ее пределами, «Зенит» — 29,6 и 39,2 соответственно.

А вот эффективность атак из «краски» у «Зенита» повыше: питерцы реализовывают 52,7% своих бросков, армейцы – лишь 45,3%. За пределами трехсекундной зоны команда Хави Паскуаля также чуть эффективнее – 36,2% попаданий против 35,0% у подопечных Димитриса Итудиса.

Бросается в глаза, что ЦСКА чаще своего соперника атакует с периметра: 30,8 броска в среднем за матч и 37% реализации. У «Зенита» — 27,4 попытки за игру и 39,4% реализации. 4 игрока совершают больше 5 трехочковых попыток за матч в серии: Швед (8,8 броска, 31,8%), Карасев (5,6 броска, 60,7%), Бэрон (5,6 броска, 46,4%), Клайберн (5,2 броска, 42,3%).

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