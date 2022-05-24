У «Локо» – двухочковый олдскул, Хезонья и Макколлум в топе эффективности. Цифры и факты серии за 3-е место Единой Лиги

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Впервые в истории турнира в чемпионате Единой Лиги проходит серия за 3-е место. УНИКС и «Локо» обменялись победами в Казани, и теперь противостояние продолжится в Краснодаре. С помощью сервиса InStat рассказываем о цифрах и фактах бронзовой серии, которые не слишком выделяются в общей статистике.

Ротация «Локо» — почти в 2 раза больше, чем у УНИКСа

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович предоставляет много игрового времени тройке лидеров: Марио Хезонья, Андрей Воронцевич и Лоренцо Браун проводят на паркете больше 30 минут. Всего же в серии с «Локо» приняли участие 12 баскетболистов, а хорватский наставник казанцев попробовал на площадке 24 различные сочетания игроков.

Две наиболее популярные пятерки УНИКСа – это Браун-Хезонья-Воронцевич-Жбанов-Клименко (суммарная статистика за 2 матча: 15 минут, 34 владения, 32 очка, +/- «+3») и Браун-Хезонья-Комолов-Воронцевич-Мосли (12,3 минуты, 26 владений, 31 очко, +/0 «+8»). Ни одна другая пятерка не провела в сумме за 2 игры серии больше 6 минут на площадке. Хезонья присутствует во всех пяти лучших пятерках по показателю «плюс-минус», Уильям Мосли — в четырех таких пятерках из пяти.

А вот у «Локомотива-Кубань» ротация гораздо разнообразнее – даже несмотря на то, что в этой серии пока что сыграли лишь 11 баскетболистов команды. Тренер «Локо» Бранко Максимович выпускал на площадку 44 различных сочетания своих подопечных, и лишь одна из пятерок отыграла больше 7 минут в сумме за серию – это Щербенев-Барфорд-Мартюк-Мотли-Ильницкий (суммарная статистика за 2 матча: 9,2 минуты, 20 владений, 16 очков, +/- «-4»). А самая эффективная пятерка — Щербенев-Макколлум-Ведищев-Мотли-Ильницкий (3,8 минуты, 7 владений, 12 очков, +/- «+10»).

Хезоня и Макколлум – лидеры нападения своих команд

Марио Хезоня – MVP регулярного чемпионата УНИКСа и одна из главных звезд Лиги. Нет ничего удивительного в том, что и в этой серии форвард является лучшим по эффективности в составе УНИКСа: он набирает 1,25 очка в среднем за одно владение. С хорватом на площадке УНИКС в среднем забивает 66,5 очка в этом противостоянии… Правда, столько же забивает и «Локо», когда Хезоня на паркете. В целом по показателю «плюс-минус» ни один из тройки лидеров Хезоня-Браун-Воронцевич не выходит в плюс в этой серии.

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У «Локо» самым эффективным является Эрик Макколлум с 1,34 очка за владение – и это тоже вряд ли кого-то удивляет, ведь защитник с 19,8 очка за матч выиграл гонку бомбардиров в регулярном чемпионате. Вторым по эффективности идет Джейлен Барфорд (1,23 очка за владение), Джонатан Мотли на третьем месте (0,95). С Мотли на площадке «Локо» набирает на 5 очков больше, чем пропускает (74 — 69). После бросков и передач Макколлума «Локо» имеет в среднем 31,5 очка, после бросков и передач Мотли — 30,5 очка.

«Локо» играет через «краску», УНИКС чаще атакует издали

Несмотря на то, что «Локомотив-Кубань» стал самой результативной командой в «регулярке», кубанцы совершали всего 22 трехочковых броска за матч – меньше в Единой Лиге было только у «Енисея» (21,6). В серии за 3-е место также можно наблюдать эту тенденцию: в Краснодаре двухочковой атаке доверяют больше, чем трехочковой. При этом больше половины своих бросков (81 из 161 в сумме в этой серии) «Локо» совершает из трехсекундной зоны. Кубанцы забивают 45,8% бросков из «краски» (37 из 81), из остальных зон в сумме — 31,3% (25 из 80).

У УНИКСа приоритеты в нападении чуть иные. Лишь 56 из 146 бросков в двух матчах были сделаны из трехсекундной зоны, и казанцы реализовали 53,6% из них (30 из 56). Из остальных зон они атакуют не так эффективно – 29 из 90 бросков (32,2%) не из «краски» достигли цели.

В то же время, у УНИКСа можно наблюдать акцент на атаку издали. В первом (выигранном) матче с «Локо» ровно половина атак команды Велимира Перасовича была совершена с периметра (34 из 68), и казанцы реализовали 12 из них (35,3%). Во второй игре количество и качество трехочковых бросков уменьшилось (7 из 25 трехочковых, 28,0%). В целом же в серии за 3-е место трехочковые атаки составляют 42,2% от всех бросков УНИКСа.

Фото: vtb-league.com/