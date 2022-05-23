Милутинов-ассистент, эффективность Уэйра и Карасева, 33 пятерки «Зенита». Первые матчи финала Лиги ВТБ в цифрах

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Московский ЦСКА начал финальную серию с «Зенитом» с 2 подряд домашних побед. С помощью сервиса Instat рассказываем о цифрах и фактах Финала, которые не так заметны в общей статистике.

Итудис выпускал на паркет 23 различные пятерки, Паскуаль – 33

Замены – важная часть игры, и зачастую тренеры прибегают к ним, чтобы найти подходящее сочетание игроков на конкретном отрезке матча. Димитрис Итудис использовал в серии 11 баскетболистов, но сразу 3 из них – Алексей Швед, Каспер Уэйр и Никола Милутинов – проводили на площадке больше 30 минут.

В 2 финальных встречи греческий наставник ЦСКА попробовал 23 различных сочетания игровых пятерок. Самой «популярной» является пятерка Швед-Уэйр-Курбанов-Антонов-Милутинов – она отыграла в сумме почти 23 минуты. Но самым эффективным стал квинтет Швед-Уэйр-Жеребко-Клайберн-Милутинов: эти игроки за 15 минут в сумме в серии и принесли своей команде 39 очков (12 из 23 с игры) и «+22» на табло.

Алексей Швед, Каспер Уэйр и Никола Милутинов присутствуют в трех самых результативных вариациях пятерок ЦСКА в этой серии.

У «Зенита» же ротация гораздо шире. Порядка 30 минут играют лишь Джордан Лойд и Алекс Пойтресс, у Джордана Мики — чуть больше 27 минут, но сразу у 10 из 12 баскетболистов в активе 10 или больше минут на паркете. В двух матчах главный тренер Хави Паскуаль выпускал на паркет 33 различные пятерки игроков. Самая эффективная из них – Лойд-Фридзон-Пойтресс-Зубков-Карасев – принесла питерцам «+7» за 5 с половиной минут. И тут важно подчеркнуть, что ни одна пятерка «Зенита» не отыграла даже 7 минут в сумме за 2 встречи. Определение оптимального состава, способного давать «Зениту» результат на протяжении длинного игрового отрезка, должно помочь питерцам открыть счет своим победам в Финале.

Уэйр и Карасев – самые эффективные в нападении своих команд

Согласно продвинутой статистике, самым эффективным игроком ЦСКА является Каспер Уэйр. Защитник, забивший в этих играх 25 и 14 очков соответственно, в среднем имеет 1,38 очка на одно владение. На одну сотую балла по этому показателю от одноклубника отстает Милутинов (1,37 очка), а замыкает тройку Семен Антонов (1,17 очка). Алексей Швед – седьмой в списке с 0,8 очка за владение.

При этом у Шведа наивысший процент использования игрока (usage percentage) среди всех армейцев – 25,5%. Совсем рядом находятся Йонас Жеребко (24%), Каспер Уэйр (21,8%) и Уилл Клайберн (21,4%). Никола Милутинов лишь пятый по этому показателю с 19,7%.

И все же сербский центровой играет определяющую роль в нападении ЦСКА. В среднем с Милутиновым на площадке армейцы набирают 69,5 очка за матч. Никола вынуждает соперников совершать по 8 фолов за игру. Серб также является и отличным ассистентом: он отдал уже 12 передач за 2 встречи (больше в серии только у Шведа — 14), а после его пасов и бросков ЦСКА забивает в среднем 31 очко. Впрочем, после бросков и передач Шведа московская команда набирает столько же.

У «Зенита» самый эффективный игрок в нападении – это Сергей Карасев с 1,26 очка за владение. Он же, к слову, и самый результативный среди питерцев в этой серии с 11,5 очка в среднем за игру. Алекс Пойтресс – второй по эффективности с 1,16 очка за владение. А вот два американских защитника «Зенита» — Джордан Лойд и Тайсон Картер – находятся на двух последних местах с 0,57 и 0,41 очка за владение соответственно.

Что интересно, именно с Лойдом на площадке «Зенит» набирает в среднем больше всего за матч — 56,5 очка. А после передач или бросков Лойда питерцы имеют в среднем 29,5 очка за игру.

Что касается процента использования игрока в «Зените», то на первом месте здесь Дмитрий Кулагин (31,3%), затем идут Билли Бэрон (27,3%), Картер (26.4) и Лойд (26).

У ЦСКА – упор на трехсекундную зону, «Зенит» рискует заходить в «краску»

При построении своего нападения армейцы делают акцент на двух направлениях – трехсекундной зоне и периметре. Подопечные Димитриса Итудиса стараются избегать двухочковых из зон вне «краски» — за 80 минут всего 7 подобных бросков. ЦСКА проводит ровно половину своих атак через трехсекундную зону, совершая 31,5 броска из-под кольца за встречу. И забивает 42,9% из них.

У «Зенита» же сложных бросков гораздо больше. Питерцы 30 раз атаковали чужое кольцо двухочковыми не из «краски», забив в итоге только 6 из них. В трехсекундной зоне подопечные Хави Паскуаля бросают в среднем 27 раз за матч при 38% реализации, издали – 27,5 раза при 34,6%.

Фото: Единая Лига ВТБ