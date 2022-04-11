Жеребко дебютирует за ЦСКА, Шакич и Джонсон сыграли против «Автодора», «Локо» – в Топ-4. Итоги недели в Лиге ВТБ

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Главные события из жизни Единой Лиги.

УНИКС завершает «регулярку» победой в Волжском дерби

В первой встрече этих команд в Саратове «Автодор» одержал победу, сумев найти ключи к защите УНИКСа. Но повторить это достижение саратовцам было крайне сложно – ведь составы команд с октября существенно изменились. К тому же, Джерон Джонсон и Желько Шакич в этот раз выступали уже не за «Автодор», а против него.

Впрочем, в первой половине «Автодор» показал характер, а попадания Павла Сергеева и Евгения Минченко позволили гостям избежать двузначного отставания. Однако после большого перерыва УНИКС усилиями Хезоньи, Джекири, Зайцева и Мэйо организовали рывок 10-0, а к 4-й четверти казанцы выигрывали уже «+23» и без труда сохранили победу до финальной сирены. А экс-игроки саратовцев Шакич и Джонсон оказались самыми результативными в УНИКСе, набрав на двоих 28 очков.

УНИКС завершил регулярный чемпионат с 14 победами в 18 матчах. Сейчас подопечные Велимира Перасовича поднялись на 2-ю строчку, но итоговое место казанцев будет зависеть от выступления ЦСКА и «Зенита» на последней неделе «регулярки»: и армейцы, и питерцы встретятся с «Цмоками» дома. У «Автодора» ситуация сложнее: сейчас саратовцы пятые, и многое решится во встрече с «Локомотивом-Кубань» в субботу.

Возвращение недели

Незадолго до игры с «Автодором» УНИКС объявил о возвращении Лоренцо Брауна. Американский защитник не смог сыграть в Волжском дерби, но будет готовиться с казанской командой к плей-офф.

«Локо» поднимается в Топ-4 благодаря победе над «ПАРМОЙ-ПАРИБЕТ»

Кубанцы и пермяки подошли к матчу в Краснодаре соседями в турнирной таблице, занимая соответственное пятую и шестую строчки. Но уже в первой четверти «Локо» решил главную задачу на игру: нашел ключи к защите «ПАРМЫ-ПАРИБЕТ», что позволило за 10 минут оторваться на невероятные «+20» – 33:13.

К большому перерыву пермяки сократили отставание на 3 очка, но остановить разогнавшееся нападение хозяев паркета не удалось. В итоге «Локо» в четвертый раз после Матча Звезд перешел отметку в 100 очков и отпраздновал очередную победу. А половину очков кубанской команды набрали молодые игроки в возрасте до 23 лет – Щербенев (11), Ведищев (11), Мартюк (8), Емченко (8), Долинин (6), Сычков (4) и Елатонцев (2).

«Локо» подвинул «Автодор» с 4-го места в таблице и теперь гарантированно завершит «регулярку» не ниже 5-й строчки.

ЦСКА продлевает победную серию в Алматы

Действующий чемпион впервые в своей истории приехал в Алматы, где проводит свои заключительные домашние игры сезона «Астана». Этот матч посетили более 2,5 тысяч болельщиков, что отметил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис: «Нам было приятно сыграть в Алматы при почти полном зале, люди здесь понимают баскетбол и создали хорошую атмосферу».

Но серьезную борьбу «Астана» навязать не смогла: к большому перереву армейцы оторвались на «+20», а к финальной сирене их преимущество стало двукратным – 96:48. Ключевую роль в рывке в первой половине сыграл Никола Милутинов, который не промахивался с игры на этом отрезке. В итоге на счету сербского центрового оказался дабл-дабл с 18 очками и 10 подборами.

Армейцы остановились в шаге от того, чтобы завершить регулярный чемпионат на 1-м месте. Для этого им нужно обыграть «Цмоки» на своем паркете. А вот для «Астаны» сезон практически завершен – при любых результатах последней недели «регулярки» казахстанская команда не попадет в плей-офф.

Дебют недели

В конце марта ЦСКА объявил о переходе Йонаса Жеребко, ранее выступавшего в Единой Лиге за «Химки». Шведский форвард дебютировал за новую команду в игре с «Астаной» и, выйдя со скамейки, набрал 12 очков и совершил 6 подборов за почти 19 минут на паркете.

«Нижний» одерживает крупнейшую победу в противостоянии с «Цмоки» и выходит в плей-офф

Игра в Минске стала для «Нижнего» четвертой за 10 дней. У волжан за этот период был сложный маршрут: Москва – Нижний Новгород – Алматы – Минск. Кроме того, команда была вынуждена играть без заболевшего главного тренера.

Несмотря на это, именно «НН» успешно начал встречу и по факту решил вопрос о победителе уже в первой четверти, которая завершилась со счетом 29:4 в пользу гостей. К большому перерыву «Цмоки» улучшили результативность, но отстали к этому моменту на «-28». В итоге «Нижний Новгород» выиграл с 42-очковой разницей – 95:53. Эта победа стала крупнейшей в минско-нижегородском противостоянии в Единой Лиге: до этого максимальным преимуществом волжан были «+27» в октябре-2012 (93:66).

Благодаря успешному выезду в Минск «НН» обеспечил себе участие в плей-офф. Волжане все еще сохраняют шансы на 6-е место: для этого им нужно обыграть «Локо» и «ПАРМУ» на последней неделе «регулярки» и при этом надеяться, что пермяки также уступят в своих оставшихся встречах.

«Цмоки» после поражения от «Нижнего Новгорода» потеряли даже теоретические шансы на место в Топ-8.

Определились все участники плей-офф 2022

В регулярном чемпионате остались еще 7 матчей, но уже известны все 8 команд, которые продолжат борьбу за чемпионство в плей-офф. Ими стали ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локо», «Автодор», «ПАРМА-ПАРИБЕТ», «Нижний Новгород» и «Енисей».

Герои недели

Александр Щербенев помог «Локо» обыграть «ПАРМУ-ПАРИБЕТ» и подняться на 4-е место в таблице.

Вячеслав Зайцев был одним из самых эффективных баскетболистов УНИКСа в Волжском дерби.

Антон Астапкович оказался самым результативным в составе «Нижнего» в Минске.

Семен Антонов и Никола Милутинов привели ЦСКА к первой победе в Алматы.

Хит-парад недели

Фото: vtb-league.com/