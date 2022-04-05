«Зенит» не повторяет ошибку УНИКСа, «Нижний» впервые побеждает в 2022-м, «Парма» – в плей-офф! Итоги недели в Лиге ВТБ

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«Зенит» дважды побеждает и значительно увеличивает свои шансы на Топ-2

У подопечных Хави Паскуаля выдалась сложная неделя: сначала питерцы побывали в гостях у «Нижнего», а затем дома принимали «Локо».

Игра в Нижнем Новгороде с первых минут пошла не по плану «Зенита». «Нижний», который устал проигрывать в этом календарном году, не давал гостям разогнаться, а в позиционном нападении у питерской команды получилось крайне мало. К большому перерыву «НН» выигрывал «+6», но удержать преимущество не сумел. Но во второй половине «Зенит» изменился: стал гораздо внимательнее играть в защите и наказывал соперников за потери результативными быстрыми отрывами. Набрав 27 очков за 10-минутку, питерцы вышли вперед на «+7». Всю четвертую четверть «НН» гнался за «Зенитом», вернулся с «-12» до «-2» за 2 минуты до сирены, но завершить свою 6-матчевую серию поражений не сумел.

Через 4 дня в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал «Локо», который добирался до Северной столицы из Краснодара почти 19 часов. Возможно, именно усталость и сыграла против кубанцев на старте матча – питерцы начали с рывка 12-0. Впрочем, все 4 четверти встречи прошли по схожему сценарию: «Зенит» мощно начинал, а ближе к концовке 10-минутки «Локо» сокращал отставание. Но при этом краснодарская команда так ни разу и не перехватила лидерство в счете. Более того: «Зенит» выиграл 3 из 4 четвертей, а еще в одной была ничья. Упорной концовки не получилось: «Локо» отстал на «-18» на старте последней 10-минутки и уже не сумел вернуться.

Питерская команда не пошла по стопам УНИКСа, который после поражения от «Локо» потерял позиции в турнирной таблице. «Зенит» продлил победную серию до 4 матчей и фактически гарантировал себе как минимум вторую строчку в «регулярке». Чтобы не опуститься на третье место, ему будет достаточно обыграть «Цмоки» дома в своей последней игре перед плей-офф.

«Локо» ставит рекорд сезона по результативности

За 5 дней до Матча недели в Санкт-Петербурге «Локо» провел игру с «Астаной» в Краснодаре – и провел его довольно успешно. К большому перерыву кубанцы забили 63 очка, к концу третьей четверти – 89, и лишь в заключительной 10-минутке сбавили скорости.

Но даже при этом «Локо» набрал 109 очков, что стало новым рекордом сезона по результативности в одном матче. Все игроки краснодарской команды отметились попаданиями с игры, а самым результативным оказался Иван Паунич с 18 очками. Кроме того, победа над «Астаной» стала для «Локо» крупнейшей в сезоне – «+52».

«Енисей» впервые в истории Лиги побеждает в Саратове

Самая жаркая концовка на этой неделе состоялась в Саратове. Мотивация зашкаливала у обоих соперников: «Автодор» стремился удержать свою четвертую строчку, тогда как «Енисей» все еще продолжает борьбу за попадание в плей-офф.

Волжане, лучше всех атакующие издали в этом сезоне, сделали ставку на трехочковые броски, но процент реализации был далек от оптимального. Красноярцы действовали более разнообразно и к большому перерыву создали двузначный перевес. Во второй половине «Автодор» сместил акценты в нападении в «краску», и это сработало – к концу 3-й четверти от преимущества «Енисея» не осталось почти ничего. Героем здесь стал Евгений Минченко, набравший за четверть 11 очков.

В итоге победитель матча решался на последних минутах. «Енисей» не отдавал лидерство, но неточные штрафные подарили «Автодору» надежду. Александр Петенев при «-1» пошел в проход, но его бросок на победу не достиг цели.

Впервые за все время выступления в Единой Лиге «Енисей» выиграл в Саратове. Лидером красноярцев выступил Владислав Трушкин, для которого эта игра стала лучшей в сезоне: 21 очко и 3 перехвата.

«Енисей» невероятно близок к своему первому плей-офф за 5 лет. Для попадания в Топ-8 сибирякам нужно выиграть у «Астаны» в последний день «регулярки» или ждать, пока «Цмоки» и «Астана» проиграют по разу в оставшихся матчах.

«Нижний» добывает первую победу в 2022-м

Начало года получилось для волжан трудным: потерпев 7 поражений подряд, они откатились на 7-ю строчку и потеряли шансы на то, чтобы подняться выше шестого места к плей-офф. Да и уйти с седьмой позиции будет крайне сложно – даже с учетом крупной победы над «Астаной» в прошедшее воскресенье.

Игра в Алматы получилась не слишком результативной, особенно – стартовая четверть, завершившаяся ничейным счетом 9:9. К большому перерыву нижегородцы благодаря попаданиям Сергея Торопова разогнали свое нападение, а вот «Астана», даже с учетом наличия в составе двух легионеров, похвастаться эффективностью атак не могла.

Ключевой стала третья четверть, в которой казахстанцы хоть и навязали борьбу, но отстали уже на «-14». У «Астаны» попросту не хватило ресурсов на то, чтобы отыграть подобное отставание. А тут еще у «Нижнего» разыгрался Антон Астапкович – форвард стал самым результативным во встрече с 17 очками.

Помимо первой победы в 2022-м году «Нижний» порадовал болельщиков и первоклассной защитой: впервые в сезоне волжане пропустили меньше 50 очков, позволив «Астане» набрать всего 49.

УНИКС гарантирует себе место в Топ-3

Но и 49 пропущенных очков – не лучший результат недели. УНИКС, принимавший «Парму», показал настоящий мастер-класс по игре в обороне.

Казанская команда впервые в сезоне потерпела 2 поражения подряд и серьезно настраивалась на домашнюю игру – ведь в случае еще одной неудачи подопечные Велимира Перасовича могли окончательно потерять шансы на место в Топ-2.

В итоге УНИКС не позволил «Парме» даже добраться до отметки в 50 набранных очков, сняв все вопросы о победителе еще до начала 4-й четверти – к этому моменту казанцы вели уже «+21». Пермяки в итоге набрали всего 48 очков.

Интересно, что при такой крупной победе лишь один игрок УНИКСа отметился двузначной результативностью – О Джей Мэйо завершил встречу с 14 очками. Но при этом каждый игрок казанской команды забросил в кольцо «Пармы» хотя бы один мяч.

«Парма» – в плей-офф

Удивительно, что за 3 дня до игры в Казани пермяки продемонстрировали превосходное нападение, набрав 91 очко против «Цмоки», и выиграли очень уверенно. Все решилось в третьей четверти, в которой «Парма» оказалась значительно сильнее – 26:11.

«Наверное, имеет смысл комментировать игру только одной команды. Все вопросы только к нам. Игра стала слишком легкой прогулкой для соперника, особенно во второй половине» , – так прокомментировал результат главный тренер минчан Ростислав Вергун.

«Парма» установила клубный рекорд сезона в Лиге, реализовав 18 трехочковых бросков. 9 игроков уральской команды отметились дальними попаданиями.

Но у пермских болельщиков был еще один повод для радости: «Парма» официально вышла в плей-офф – второй подряд для клуба в Единой Лиге. С большой долей вероятности команда Вячеслава Шушакова уже не опустится ниже 6-й строчки, но при этом имеет шанс подняться на 4-е место.

Хит-парад недели

Данки Мотли, Пойтресса и Мики, блок-шоты Спенсера и Забелина, попадание Михайловского и Мартюка, передача Списсу – в Топ-10 моментов:

Символическая пятерка

Сергей Карасев и Алекс Пойтресс стали самыми эффективными игроками «Зенита» на этой неделе в матчах против «Нижнего» и «Локо».

Владислав Трушкин и Тимофей Герасимов привели «Енисей» к выездной победе над «Автодором».

О Джей Мэйо оказался самым результативным в составе УНИКСа во встрече с «Пармой».

Турнирная таблица

До конца регулярного чемпионата – меньше 2 недель:

Фото: vtb-league.com/