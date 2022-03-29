УНИКС уступает ЦСКА 1-е место, «Парма» побеждает конкурентов, «Автодор» — в плей-офф без легионеров. Неделя в Лиге ВТБ

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Главные события из жизни Единой Лиги.

Мотли возвращается, «Локо» побеждает УНИКС

Главный матч недели состоялся в Краснодаре, где «Локо» принимал УНИКС. Казанцы усилились двумя экс-игроками «Автодора» Желько Шакичем и Джероном Джонсоном – оба они смогли дебютировать в этой встрече.

У «Локо» также не обошлось без изменений в составе: с повреждением выбыл Грег Уиттингтон, но при этом впервые за 3 месяца на паркете появился Джонатан Мотли. Американский центровой вернулся очень вовремя – именно он стал одним из главных творцов победы, оформив дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов с 3 блок-шотами и 3 передачами.

УНИКСу победа была крайне важна, ведь в случае неудачи на первое место в таблице выходил ЦСКА. Казанцы не слишком активно начали встречу, но к большому перерыву благодаря попаданиям О Джей Мэйо вышли вперед.

Во второй половине встречи «Локо» сознательно снизил темп и от атакующей манеры игры перешел к защитной. Это сработало: УНИКС никак не мог взломать оборону кубанцев, набрал лишь 10 очков за 3-ю четверть и уступал «-8» в концовке. Перевести игру в овертайм подопечным Велимира Перасовича удалось, одержать победу – нет.

На исход противостояния повлияла результативность Эрика Макколлума: один из лучших скореров чемпионата подтвердил свой статус топ-игрока в нападении, набрав 30 очков. Этот матч стал третьим для защитника с 30+ очками в форме «Локо».

Потерпев второе поражение подряд, УНИКС пропустил ЦСКА на первое место. «Локо», несмотря на победу, остался на шестой строчке.

Швед и Милутинов продлевают победную серию ЦСКА

Впрочем, одного только поражения УНИКСа армейцам было недостаточно – для удержания лидерства требовалась победа над «Нижним» дома. И ЦСКА добыл ее, хотя волжане сопротивлялись до последних минут встречи даже без травмированного Антона Астапковича.

«Нижний», который еще не выигрывал в 2022-м году, показал свое желание победить в Москве. Учитывая превосходство армейцев в «краске», подопечные Зорана Лукича сделали ставку на атаку издали – и это долгое время приносило результаты. К середине второй четверти гости выигрывали «+11» благодаря точным трехочковым, и только после совместных усилий Шведа и Милутинова армейцы организовали рывок 16-0.

ЦСКА, в отличие от оппонента, старался максимально часто атаковать через трехсекундную зону, а благодаря большому количеству подборов в нападении москвичи получали возможности для набора очков вторым темпом.

В итоге ЦСКА выиграл этот матч и укрепился на позиции лидера сезона. Победу армейцам принес дуэт Швед – Милутинов. Российский защитник стал самым результативным с 26 очками. А сербский центровой контролировал щит, собрав 12 подборов, 9 из которых – в нападении. Также Милутинов набрал 21 очко.

«Парма» обыгрывает ближайших конкурентов

Даже после ухода главного тренера и всех иностранцев пермская команда продолжает свой путь ко второму подряд участию в плей-офф. На неделе «ПАРМА-ПАРИБЕТ» одержала 2 победы над двумя соперниками из Топ-8 – «Автодором» и «Енисеем».

При этом матчи прошли в совершенно разных стилях. В гостевой игре с «Автодором» «ПАРМА-ПАРИБЕТ» решила играть в быстром темпе, который оказался губительным для саратовцев – слишком много сил они потратили на дорогу и игру в Казахстане.

И если в первой половине «Автодор» мог отвечать на точные атаки гостей своими попаданиями, то после большого перерыва буквально остановился в нападении и уступил «-16». К победе «ПАРМУ-ПАРИБЕТ» привели ветераны Лиги Евгений Воронов и Валерий Лиходей, набравшие в сумме 36 очков.

Через 3 дня «Парма» сыграла еще один матч – дома с «Енисеем». В этот раз нападение пермяков было не таким эффективным, но победы удалось добиться благодаря защите: впервые в сезоне они пропустили меньше 60 очков (58).

В состав «Парма» достаточно успешно вписался Макар Коновалов. 21-летний защитник, начинавший сезон в Суперлиге-1 в московской МБА, дебютировал в Лиге на этой неделе и набирал в среднем 11,5 очка и 4 подбора. Коновалов стал третьим самым результативным игроком уральцев в матчах против «Автодора» и «Енисея».

«Автодор» – гарантированно в Топ-6

Несмотря на неудачу с «Пармой», саратовцы продолжают идти на 4-й строчке в таблице. А после поражения «Нижнего» в Москве «Автодор» гарантировал себе место в Топ-6 по итогам регулярного чемпионата.

Это стало возможным благодаря победе в Минске: «Автодор» отыгрался с «-9», остановил нападение «Цмоки» после большого перерыва и достаточно грамотно контролировал ход встречи вплоть до финальной сирены.

Ключевым игроком этого матча стоит назвать Евгения Минченко: центровой активно работал на обеих сторонах площадки, став в итоге лучшим в «Автодоре» по очкам (17), блок-шотам (4) и эффективности (28). Также на счету Минченко в этой игре 10 подборов.

Евгений Минченко выглядит лидером в обновленном «Автодоре», который лишился перешедших в УНИКС легионеров. Российский центровой завершает март с впечатляющей статистикой: 15 очков, 9,8 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за 31 минуту на паркете.

«Астана» проводит первый матч в Алматы, «Зенит» продолжает погоню за лидерами

Казахстанская «Астана» до конца сезона переехала из столицы в город Алматы. И уже провела там свой первый матч, уступив «Зениту». В первой половине «Астана» оказала сопротивление, но после большого перерыва серьезно отстала.

В итоге «Зенит» выиграл с 34-очковым преимуществом – это крупнейшая победа питерской команды в сезоне. При этом сразу 5 игроков «Зенита» набрали больше 10 очков – Тайсон Картер (17), Джордан Мики (16), Алекс Пойтресс (15), Билли Бэрон (11), Сергей Карасев (11) и Джордан Лойд (10).

«Зенит» все еще идет на третьем месте, но в случае победы над «Нижним» в четверг обойдет УНИКС благодаря преимуществу в личных встречах.

Минск устанавливает рекорд сезона по посещаемости

«Цмоки» не сумели обыграть «Автодор» и вернуться в зону плей-офф, но установили рекорд сезона: на игру с саратовцами на Минск-Арене присутствовали 7 925 зрителей . Это рекордная посещаемость в сезоне 2021/22 не только для белорусского клуба, но и в Лиге в целом.

Интересно, что за несколько часов до этого рекорд установила «ПАРМА» – на игру с «Енисеем» пришли 5 621 болельщик.

Определены формат и даты плей-офф 2022

По итогам заочного голосования Совета Лиги был утвержден формат решающей части сезона 2021/22.

Плей-офф начнется 22 апреля и закончится не позднее 5 июня. Четвертьфинальные и полуфинальные серии пройдут до 3 побед, а финальная – до 4 побед. Кроме того, впервые в истории Единой Лиги ВТБ состоится серия за 3-е место.

«Зелена Гура» выходит из Единой Лиги

Единая Лига ВТБ получила официальное письмо-заявление от польской «Зелена Гуры» о том, что клуб принял решение выйти из состава участников чемпионата.

По регламенту Лиги все результаты матчей с участием «Зелена Гуры» аннулируются, а предусмотренные в календаре игры не состоятся.

Расстановка

Так выглядит турнирная таблица без учета матчей «Зелена Гуры». До конца регулярного чемпионата осталось чуть меньше 3 недель.

Хит-парад недели

Постеры Мотли и Поролева, данки Пойтресса и Забелина, защита Милутинова, Минченко и Макколлума – в Топ 10 моментов недели:

Герои недели

Алексей Швед и Никола Милутинов набрали 47 очков на двоих и помогли ЦСКА продлить победную серию до 7 матчей, обыграв дома «Нижний Новгород». Артем Забелин и Валерий Лиходей стали самыми эффективными игроками «ПАРМЫ-ПАРИБЕТ» в матчах против «Енисея» и «Автодора». Эрик Макколлум – главный герой «Локо» в победной встрече с УНИКСом.