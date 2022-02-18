Инструкция по применению. Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022

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Уже послезавтра!

Что такое Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ?

Ежегодное яркое мероприятие, которое сочетает в себе поединок сильнейших баскетболистов Европы и множество элементов шоу, а также много конкурсов для болельщиков. Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022 станет уже шестым в истории.

В 2017 году Матч звезд состоялся в Сочи, в 2018 его принял Санкт-Петербург, в 2019, 2020 и 2021 годах он проходил в Москве.

Когда и где пройдет Матч всех звезд 2021?

В воскресенье, 20 февраля, на площадке «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.

«ВТБ Арена» – современный многофункциональный спортивный комплекс, открывшийся в ноябре 2018 года и объединяющий под одной крышей футбольную и хоккейную арену.

Как добраться до «ВТБ Арены»?

До «ВТБ Арены» удобно добираться как на метро, так и на автомобиле.

Адрес арены – Москва, Ленинградский проспект, 36

Ближайшее метро – станция «Динамо» (зеленая ветка), станция «Петровский Парк» (желтая ветка, бирюзовая ветка).

Местоположение арены на карте:

Местоположение арены с высоты птичьего полета:

Какая тематика Матча звезд 2022?

Каждый год — новая тематика. В этот раз Единая Лига ВТБ возвращается к истокам, а также добавляет в шоу-программу еще больше позитива: ведущими мероприятия станут известные стэнд-ап комики Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков.

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Кто сыграет в матче?

Лучшие игроки Лиги: «Звезды России» против «Звезд Мира». С одной стороны — самый яркий российский баскетболист Алексей Швед, главный специалист по эффектным моментам Джоэл Боломбой, а также ветераны современного российского баскетбола, которые по-прежнему в тренде — Андрей Воронцевич, Никита Курбанов и Евгений Воронов. С другой — великолепный хорват Марио Хезонья, первый датчанин и первый итальянец в истории турнира — Иффе Лундберг и Дэни Хэккетт, а также звездный брат звезды НБА Си Джея Макколлума — Эрик Макколлум.

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Полные составы выглядят следующим образом:

«Звезды России»: Иван Стребков («Нижний Новгород»), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Алексей Швед (ЦСКА), Евгений Колесников («Автодор»), Евгений Воронов («ПАРМА»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Сергей Карасев («Зенит»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джоэль Боломбой (ЦСКА), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Никита Курбанов (ЦСКА), Сергей Торопов («Нижний Новгород»). Главный тренер — Зоран Лукич («Нижний Новгород»).

«Звезды Мира»: Эрик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Билли Бэрон («Зенит»), Кенни Чери («Автодор»), Иффе Лундберг (ЦСКА), Энтони Хики («Астана»), Марио Хезонья (УНИКС), Джордан Мики («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА), Даррал Уиллис («Енисей»)*, Джон Браун III (УНИКС), Дэниэл Хэккетт (ЦСКА), Айзея Кэнэн (УНИКС). Главный тренер — Велимир Перасович (УНИКС).

Стартовые пятерки определили главные тренеры команд — Зоран Лукич и Велимир Перасович. С первых минут на паркете появятся:

«Звезды России»: Алексей Швед — Дмитрий Кулагин — Станислав Ильницкий — Андрей Воронцевич — Сергей Торопов

«Звезды Мира»: Эрик Макколлум — Дэни Хэкетт — Марио Хезонья — Торнике Шенгелия — Джордан Мики

Что будет помимо самого матча?

Как и обычно — два конкурса! В перерыве между первой и второй четвертью пройдет конкурс трехочковых, а в большом перерыве пройдет конкурс по броскам сверху. В каждом контесте участвует по 4 баскетболиста.

Участники конкурса по броскам сверху: Марио Хезонья (УНИКС), Камари Мерфи («Калев»), Джэрон Джонсон («Автодор»), Алекс Пойтресс («Зенит»).

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Участники конкурса трехочковых: Билли Бэрон («Зенит»), Павел Сергеев («Автодор»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Марио Хезонья (УНИКС)

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А конкурсы среди болельщиков?

Обязательно!

Будут разыгрываться фирменные мячи-«экоболы», различная атрибутика Матча Звезд, приставка PlayStation 5 и другие подарки от спонсоров. В фойе будет организована фото-зона, зона для рисования плакатов, станция для печати собственных футболок Матча Звезд.

Кого можно будет встретить на матче?

Многих известных личностей, среди которых будут звезды спорта и шоу-бизнеса. В том числе — большое количество известных блогеров!

Вы сможете увидеть Эл Джея и Настю Ивлееву, Дениса Дорохова и Антона Шастуна, Текилу и Чероки.

Помимо этого, на Матче всех звезд со своими хитами выступит известный поп-исполнитель Niletto.

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Еще можно купить билет?

Увы, нет. Очередной солд-аут!

Счастливым обладателям билетов стоит напомнить, что на арену можно будет попасть только про QR-коду.

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Где можно будет посмотреть матч?

Если вы все же не сможете по каким-то причинам присутствовать в Москве на арене, то обязательно включайте прямую трансляцию события на общедоступном телеканале Матч ТВ или на телеканале Старт.

Трансляция, которая будет организована с помощью 25 камер, начнется 20 февраля в 16:35 по московскому времени на Матч ТВ и в 17:00 на ТВ Старт!

Схема прохода/проезда для болельщиков

Расписание Матча всех звезд 2022

Промо-ролик

Видео, после которого вы точно захотите прийти на Матч всех звезд.