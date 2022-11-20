«Мы помогаем ему избавиться от стресса». Неймар платит друзьям – за поддержку, развлечения и помощь

За сборной Бразилии в Катар приедут около восьми тысяч болельщиков. Вероятно, среди них – особая группа личных и знакомых фанатов Неймара. У них уникальные отношения, а бразильцы даже называют этих людей отдельным словом – parcas.

Как возникла эта группа: переход в Европу и необходимость адаптации

Историю с «профессиональными друзьями» Неймара медиа разгоняли еще в 2013 году, когда на презентацию в Барселону приехали 15 человек, представленных как друзья и родственники. На их присутствии якобы настоял сам Неймар, и клуб организовал для них поездку в Каталонию за 300 тысяч евро.

Пока Неймар получал аплодисменты от 56 тысяч зрителей на стадионе и позировал для камер, несколько друзей наблюдали за презентацией со скамейки запасных в футболках toiss (искаженный вариант португальского слова noiss – «мы»). Неймар неоднократно говорил, что переход в «Барселону» был его детской мечтой, и появление близких выглядело абсолютно закономерным. Сами друзья считали , что помогают ему расслабиться и чувствовать меньше давления.

Переезд вслед за Неймаром тогда, видимо, не обсуждался. Во всяком случае, так говорили друзья: они приехали на презентацию, а после нее вернутся к делам в Бразилии. Навещать Неймара они планировали несколько раз в год, хотя испанские медиа писали, что он снимает для них дом и ждет там для помощи в адаптации.

«Для него это очень важно. Если он спросит: «Поедете?» – стоит об этом подумать. Но сегодня я в первую очередь думаю о проектах в Бразилии. Мы всегда мыслим позитивно, что с ним все будет хорошо. Но если и нет, то мы в любом случае будем с ним», – говорил Хоклесио Амансио.

Друзья сопровождали Неймара во всех ключевых событиях его дальнейшей жизни: приезжали на семейные праздники, приходили на матчи, участвовали в презентации в «ПСЖ», а во время Олимпиады-2016 и вовсе жили возле сборной. «У нас не было проблем с ними на Олимпиаде. Неймар хотел, чтобы они были рядом, и они останавливались в тех же отелях, что и мы. Но они уважали наш график и появлялись только в назначенное время», – говорил координатор сборной Бразилии Эрасмо Дамиани.

Что значит parcas и почему бразильцы обсуждают эту работу

Слово parcas – это сокращение от parceiro: «чувак», «парень». Хотя формулировка изначально расходилась в Бразилии, она быстро стала международной: запрос Neymar parcas выдает статьи крупнейших мировых спортивных изданий на разных языках. Главная причина высокого внимания к parcas, очевидно, в деньгах.

Сочетание «профессиональные друзья Неймара» появилось из-за утверждений , что он якобы платит близким (формально это делает даже не он, а его клуб). Испанские медиа приводили цифру в 10 тысяч евро в месяц и называли имена нескольких человек, которые постоянно проживают возле Неймара в Париже. Никакого внятного списка их обязанностей, конечно, нет. Как нет и никакой официальной информации об их статусе, точном количестве и степени близости.

«В связи с последними событиями в экономике я вижу, что единственная профессия, не страдающая от кризиса, это профессия parca Неймара». Это хитовая шутка внутри Бразилии в 2017 году на фоне протестов против пенсионной реформы и изменений в трудовых законах. Хотя прошло уже пять лет, она, кажется, все еще актуальна.

Всемирный банк все еще оценивает экономическую ситуацию в Бразилии как непростую: слабый рост производительности, сложная налоговая система, медленное накопление человеческого капитала, рост цен, безработица и так далее. В таком контексте согласие работать на друга в Европе выглядит вполне оправданным.

Чем занимаются друзья и зачем вообще Неймару платить им

Вероятно, одним из ближайших (если не самым близким), остается Хоклесио Амансио. В одном из немногочисленных интервью он рассказал , что знаком с Неймаром с детства и фактически рос с ним в одной семье, из-за чего журналисты называют его сводным братом Неймара.

Среди других людей ближайшего круга – Гил Себол , Жота Амансио , Карлос Энрике . Они приезжают с ним на вечеринки, сопровождают его на играх и выполняют задачи вокруг бренда Неймара: фотографии, соцсети, советы, работа в семейных компаниях.

Со стороны такие отношения, миксующие искреннюю симпатию и финансовую зависимость, могут показаться дикими, но у них рациональные предпосылки. Их понятно сформулировал один из друзей Луис Густаво: «Мы не говорим о футболе. Мы помогаем Неймару избавиться от стресса, который составляет его жизнь».

Неймар все еще под большим давлением: держит статус самого дорогого трансфера в истории футбола, остается иконой в Бразилии и стоит среди лучших игроков современности. Добавьте к этому неутихающую критику за переход в «тепличные условия» во Францию, регулярные вылеты с «ПСЖ» из Лиги чемпионов, отсутствие значимых титулов с Бразилией, частые травмы (с 2017 года он пропустил 107 игр за клуб) – и получите достаточно причин для стресса. Похоже, Неймару необходимы друзья, которые будут относиться к его поддержке как к обязанности.

Bleacher Report писал , что он воспринимает близость parcas как один из залогов успешной карьеры и не жалеет на них денег. Вероятно, кто-то из parcas приехал и на чемпионат мира.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Jean Catuffe; Instagram/jotaamancio, carlosrique, gilcebola