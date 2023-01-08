Отпуск игроков РПЛ: Сафонов улетел на Маврикий, Помазун в Австралию, Тюкавин на рыбалке, Малком ждет сына

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Мы отыскали всех.

Игроков российских футбольных клубов раскидало по разным уголкам планеты, но все они ярко проводят зимние каникулы. Что же попало в общий доступ через соцсети?

Погнали смотреть!

Голкипер «Зенита» Иван Куарезма проводит отпуск в Бразилии, где заскочил в гости к бывшим одноклубникам из «Понте-Преты» и понежился на солнышке.

Клаудиньо на квадроцикле рассекает по Прая-де-Пипа – одному из самых известных пляжей Бразилии. Серферы открыли сонный рыбацкий поселок Пипу в 70-е. А дельфины и черепахи, живущие в этих чистых водах, помогли превратить окрестности в оживленный туристический городок.

Вендел последовал примеру одноклубника и тоже проводит отпуск активно – на гидроцикле.

Нападающий «Зенита» Малком поделился радостной новостью: он скоро станет отцом. Теперь же забота о беременной избраннице – его главная цель. Пара проводит отпуск в городе Гуаружа – любимом место отдыха бразильской элиты.

Когда в России самые холода, на Бали в среднем +29. Океан теплый, но случаются затяжные дожди. Андрея Мостового после Санкт-Петербурга дождями не испугать, и он отправился на этот сказочный остров.

Сенегальский нападающий «Спартака» Кейта Бальде заехал в итальянский город Тиволи, где посетил д’Эсте – одну из самых знаменитых итальянских вилл XVI века. Жемчужиной виллы являются сад и фонтаны, которыми вдохновлялись архитекторы Петергофа.

Его одноклубник Никита Чернов загорает с супругой в Дубае и сопровождает фото подписью: «В следующем отпуске нас должно быть больше».

Мартинс Перейра отправился с друзьям на историческую родину в Кабо-Верде.

Защитник «Спартака» Леон Классен отдыхает с подругой на Мальдивах.

Где-то там, на Мальдивах, они могли пересечься с другой влюбленной парой – Наилем и Алиной Умяровыми.

Николай Рассказов без всяких понтов свозил дочку Нику в природный парк чудес «Кудыкина гора», расположенный в Липецкой области, и показал ей Змея Горыныча.

Капитан «Ростова» Данил Глебов потягивает Sprite в Дубае. Думаю, Валерий Карпин таких напитков не оценит.

Там же по песчаным барханам на багги рассекал форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.

А в России – чилл, как батя учил. Самый мужской вид рыбалки – конечно, зимняя.

Федор Смолов в отпуске держит идеальный баланс.

30-летний защитник «Динамо» и сборной Израиля Эли Даса, не стал придумывать велосипед и как все улетел в Дубай.

А вот его партнер по обороне Саба Сазонов поохотился в грузинском городе Самтредиа. Пару рябчиков Саба подстрелил.

Диего Лаксальт отметил годовщину семейной жизни с Антонеллой Голло на родине в Уругвае.

Даниил Лесовой один из немногих, кто отправился из зимы в зиму. Он уехал на австрийский горнолыжный курорт Ишгль, который находится в самой западной части Тироля, неподалеку от Инсбрука.

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес улетел на родину в Сан-Паулу. Они с супругой ждут появление на свет дочки Хелены.

Колумбиец Карраскаль кайфует в родном городе Картахене и передает всем расслабленные приветы.

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев заворожен песками пустыни Руб-эль-Хали.

У одноклубника Александра Трошечкина все по классике – Мальдивы.

25-летний нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев с очаровательной красоткой – там же.

Его одноклубник Тимур Аюпов проявил оригинальность и поехал посмотреть Европу. Сначала заглянул в Барселону.

А потом вдохновился красотой Парижа. Кстати, страсть по Европе у Тимура неспроста. В середине 1990-х он два года с семьей жил в нидерландском городе Энсхеде, где за «Твенте» выступал его отец Ансар.

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес любит необычные места. В этот раз он отправился в Закопане – очаровательный горный курорт в Татрах, недалеко от границы со Словакией в южной части Польши.

В Мексике на востоке штата Кинтана Роо находится Ривьера Майя – курорт, растянувшийся примерно на 100 км вдоль побережья Карибского моря. Туда с семьей и отправился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

Очередные Мальдивы от Егора Сорокина.

Нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева на Мальдивах уже узнают в лицо. Он стабильно раз, а то и два раза в год посещает эти райские острова. И видно, что счастлив.

Маврикий – островное государство в западной части Индийского океана. Райские пляжи, лагуны с кристально чистой водой, огромные баобабы и манго, обилие черепах – это место очаровывает каждого гостя. Как видим по стильному прикиду – очаровывать сюда приехал Матвей Сафонов.

Защитник «Сочи» и сборной Мали Мусса Сиссако и уже седьмые по счету Мальдивы.

Голкипер «Сочи» Роман Адамов отправился в одно из самых древних и посещаемых достопримечательностей Бали – рисовые террасы Тегаллаланг. Они находятся в центральной части острова и расположены на высоте 800 метров над уровнем моря, в речной долине.

Артур Юсупов так привык к жаркой погоде в Сочи, что в декабре передвигается по улице исключительно в шортах.

32-летний защитник «Сочи» Сергей Терехов осознал – «Жизнь – это не только футбол». И поехал окультуриваться в один из величайших театров оперы и балета в России и мире – в Мариинский театр.

Но голкипер «Урала» Илья Помазун переплюнул Терехова. Он отправился в Австралию, где сфоткался на фоне Сиднейского оперного театра – это не просто здание, а произведение искусства, вершина человеческого созидательного гения и символ застывшей музыки.

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Констанза, как и другие бразильцы из РПЛ, отправился на родину. Отдыхал он на курорте Бузиос – в штате Рио-де-Жанейро, прославленный пляжами. Известным он стал благодаря французской актрисе Брижит Бардо, посетившей Бузиос в 1964 году.

Партнер по самарской обороне Гленн Бейл удачно порыбачил и вытащил большую барракуду.

Бывший полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян, перешедший в этом сезоне в «Пари НН», делает романтические фото в Таиланде.

У нападающего нижегородцев Тимура Сулейманова все намного скромнее: он в мечети шейха Зайда. Ее называют самой прекрасной мечетью из всех существующих.

На 25-метровой скале «Парус» в Тайланде греется полузащитник «Пари НН» Дмитрий Рыбчинский. И 12-е место «парижан» в РПЛ – явно не то, о чем он думает.

Да и 14-е место «Локомотива» не особо парит Рифата Жемалетдинова.

Один из лучших бомбардиров РПЛ Владимир Писарский (Сычевой) выбрал непопулярное решение для российских футболистов и отправился в Крым – Владимир родился в Симферополе.

К отдыху в Крыму хотел примазаться и полузащитник «Химок» Денис Глушаков, подписавший фото: «Отпуск в Ялте с любимой». Но Мальдивам до Ялты еще далеко!

На одном из мальдивских пирсов приземлился борт его одноклубника Александра Зуева, который прилетел вместе с супругой Элиной.

Капитан воронежского «Факела» Руслан Магаль на Мальдивах проводит время с пользой.

Его партнер по команде Кирилл Суслов на Пхукете зашел в кафе с гигантскими кувшинками. Отличное место для фотосессий и получения эстетического удовольствия.

В Париже свободное время проводит хорватский полузащитник «Торпедо» Марио Чурич.

Ну и закончим нашу подборку милой фоткой защитника «Торпедо» Олега Кожемякина, который подписал ее: «На первом свидании и сразу поцелуй».

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И кстати, мой блог попал в число тестовых по отправке донатов. Кому понравился материал – смело кидайте респект с пометкой: на Мальдивы или Кудыкину гору.