Воспитанник Sports.ru
Блог
Трибуна

Отпуск игроков РПЛ: Сафонов улетел на Маврикий, Помазун в Австралию, Тюкавин на рыбалке, Малком ждет сына

Торпедо Торпедо
Сочи Сочи
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
Урал Урал
Факел Факел
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
ЦСКА ЦСКА
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Мы отыскали всех.

Игроков российских футбольных клубов раскидало по разным уголкам планеты, но все они ярко проводят зимние каникулы. Что же попало в общий доступ через соцсети?

Погнали смотреть!

Голкипер «Зенита» Иван Куарезма проводит отпуск в Бразилии, где заскочил в гости к бывшим одноклубникам из «Понте-Преты» и понежился на солнышке.

Клаудиньо на квадроцикле рассекает по Прая-де-Пипа – одному из самых известных пляжей Бразилии. Серферы открыли сонный рыбацкий поселок Пипу в 70-е. А дельфины и черепахи, живущие в этих чистых водах, помогли превратить окрестности в оживленный туристический городок.

Вендел последовал примеру одноклубника и тоже проводит отпуск активно – на гидроцикле. 

Нападающий «Зенита» Малком поделился радостной новостью: он скоро станет отцом. Теперь же забота о беременной избраннице – его главная цель. Пара проводит отпуск в городе Гуаружа – любимом место отдыха бразильской элиты.

Когда в России самые холода, на Бали в среднем +29. Океан теплый, но случаются затяжные дожди. Андрея Мостового после Санкт-Петербурга дождями не испугать, и он отправился на этот сказочный остров.  

Сенегальский нападающий «Спартака» Кейта Бальде заехал в итальянский город Тиволи, где посетил д’Эсте – одну из самых знаменитых итальянских вилл XVI века. Жемчужиной виллы являются сад и фонтаны, которыми вдохновлялись архитекторы Петергофа.

Его одноклубник Никита Чернов загорает с супругой в Дубае и сопровождает фото подписью: «В следующем отпуске нас должно быть больше».

Мартинс Перейра отправился с друзьям на историческую родину в Кабо-Верде.

Защитник «Спартака» Леон Классен отдыхает с подругой на Мальдивах.

Где-то там, на Мальдивах, они могли пересечься с другой влюбленной парой – Наилем и Алиной Умяровыми

Николай Рассказов без всяких понтов свозил дочку Нику в природный парк чудес «Кудыкина гора», расположенный в Липецкой области, и показал ей Змея Горыныча. 

Капитан «Ростова» Данил Глебов потягивает Sprite в Дубае. Думаю, Валерий Карпин таких напитков не оценит.

Там же по песчаным барханам на багги рассекал форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. 

А в России – чилл, как батя учил. Самый мужской вид рыбалки – конечно, зимняя.

Федор Смолов в отпуске держит идеальный баланс.

30-летний защитник «Динамо» и сборной Израиля Эли Даса, не стал придумывать велосипед и как все улетел в Дубай.

А вот его партнер по обороне Саба Сазонов поохотился в грузинском городе Самтредиа. Пару рябчиков Саба подстрелил. 

Диего Лаксальт отметил годовщину семейной жизни с Антонеллой Голло на родине в Уругвае.

Даниил Лесовой один из немногих, кто отправился из зимы в зиму. Он уехал на австрийский горнолыжный курорт Ишгль, который находится в самой западной части Тироля, неподалеку от Инсбрука.

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес улетел на родину в Сан-Паулу. Они с супругой ждут появление на свет дочки Хелены. 

Колумбиец Карраскаль кайфует в родном городе Картахене и передает всем расслабленные приветы.

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев заворожен песками пустыни Руб-эль-Хали.

У одноклубника Александра Трошечкина все по классике – Мальдивы. 

25-летний нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев с очаровательной красоткой – там же. 

Его одноклубник Тимур Аюпов проявил оригинальность и поехал посмотреть Европу. Сначала заглянул в Барселону.

А потом вдохновился красотой Парижа. Кстати, страсть по Европе у Тимура неспроста. В середине 1990-х он два года с семьей жил в нидерландском городе Энсхеде, где за «Твенте» выступал его отец Ансар.

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес любит необычные места. В этот раз он отправился в Закопане – очаровательный горный курорт в Татрах, недалеко от границы со Словакией в южной части Польши.

В Мексике на востоке штата Кинтана Роо находится Ривьера Майя – курорт, растянувшийся примерно на 100 км вдоль побережья Карибского моря. Туда с семьей и отправился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. 

Очередные Мальдивы от Егора Сорокина.

Нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева на Мальдивах уже узнают в лицо. Он стабильно раз, а то и два раза в год посещает эти райские острова. И видно, что счастлив. 

Маврикий – островное государство в западной части Индийского океана. Райские пляжи, лагуны с кристально чистой водой, огромные баобабы и манго, обилие черепах – это место очаровывает каждого гостя. Как видим по стильному прикиду – очаровывать сюда приехал Матвей Сафонов

Защитник «Сочи» и сборной Мали Мусса Сиссако и уже седьмые по счету Мальдивы. 

Голкипер «Сочи» Роман Адамов отправился в одно из самых древних и посещаемых достопримечательностей Бали – рисовые террасы Тегаллаланг. Они находятся в центральной части острова и расположены на высоте 800 метров над уровнем моря, в речной долине. 

Артур Юсупов так привык к жаркой погоде в Сочи, что в декабре передвигается по улице исключительно в шортах. 

32-летний защитник «Сочи» Сергей Терехов осознал – «Жизнь – это не только футбол». И поехал окультуриваться в один из величайших театров оперы и балета в России и мире – в Мариинский театр. 

Но голкипер «Урала» Илья Помазун переплюнул Терехова. Он отправился в Австралию, где сфоткался на фоне Сиднейского оперного театра – это не просто здание, а произведение искусства, вершина человеческого созидательного гения и символ застывшей музыки.

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Констанза, как и другие бразильцы из РПЛ, отправился на родину. Отдыхал он на курорте Бузиос – в штате Рио-де-Жанейро, прославленный пляжами. Известным он стал благодаря французской актрисе Брижит Бардо, посетившей Бузиос в 1964 году.

Партнер по самарской обороне Гленн Бейл удачно порыбачил и вытащил большую барракуду.

Бывший полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян, перешедший в этом сезоне в «Пари НН», делает романтические фото в Таиланде. 

У нападающего нижегородцев Тимура Сулейманова все намного скромнее: он в мечети шейха Зайда. Ее называют самой прекрасной мечетью из всех существующих.

На 25-метровой скале «Парус» в Тайланде греется полузащитник «Пари НН» Дмитрий Рыбчинский. И 12-е место «парижан» в РПЛ – явно не то, о чем он думает.

Да и 14-е место «Локомотива» не особо парит Рифата Жемалетдинова.

Один из лучших бомбардиров РПЛ Владимир Писарский (Сычевой) выбрал непопулярное решение для российских футболистов и отправился в Крым – Владимир родился в Симферополе.

К отдыху в Крыму хотел примазаться и полузащитник «Химок» Денис Глушаков, подписавший фото: «Отпуск в Ялте с любимой». Но Мальдивам до Ялты еще далеко! 

На одном из мальдивских пирсов приземлился борт его одноклубника Александра Зуева, который прилетел вместе с супругой Элиной.

Капитан воронежского «Факела» Руслан Магаль на Мальдивах проводит время с пользой.

Его партнер по команде Кирилл Суслов на Пхукете зашел в кафе с гигантскими кувшинками. Отличное место для фотосессий и получения эстетического удовольствия.

В Париже свободное время проводит хорватский полузащитник «Торпедо» Марио Чурич.

Ну и закончим нашу подборку милой фоткой защитника «Торпедо» Олега Кожемякина, который подписал ее: «На первом свидании и сразу поцелуй». 

Напоминаю, что атмосферные сюжеты ежедневно появляются в аппетитном телеграм-канале «Воспитанник Sports.ru», где все буквы написаны с кайфом. Что от вас? Надо выделить 30 секунд – подписаться, жахнуть по лайку, если вдруг вам такое нравится.

И кстати, мой блог попал в число тестовых по отправке донатов. Кому понравился материал – смело кидайте респект с пометкой: на Мальдивы или Кудыкину гору.

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Северный болельщик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кокорин сэкономит хоть, ехать никуда не надо, живёт и работает на курорте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis Kotsuba
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дармоеды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S. A.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Голкипера Сочи Адамова зовут Денис. Так, для справки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Сидеров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ atc73
Эмираты/Мальдивы/Таиланд - серьезно? неужели им не хочется повидать что-то новое? Бюджет не ограничен, фантазия ограничена.
а ты не думаешь что они хотят просто у моря отдохнуть?! и в такое время эти направления популярные, поэтому и едут)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*Василёк*
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лишь бы играли нормально.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гермес 1989
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто это овно плюсует. Эти полупокеры не заслуживают в большинстве своем и процента от их зарплат.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ascir
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сазонов охотился не на рябчиков, а на вальдшнепов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kimi-Rus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AntOn
Комментарий удален модератором
то ли дело комментаторы на спортсе))
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evgshk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Забавляет, как все приезжают на горнолыжные курорт просто постоять в сторонке, в кроссовках/ботинках. Ага)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Павел Поляков
Получается, что познакомился с ними на отдыхе)
Хорошо написано
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
софочка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Timiko
Какого черта Лесовой, только восстановившийся после разрыва крестов (второй раз в карьере), катается на горных лыжах?
Он на фото без лыж, если что
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Поляков
Автор
Павел Поляков
Моя атмосферная телега, залетайте: https://t.me/vospitannik
83 подписчика
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Frank Underwood
Половину (ладно - треть) этих успешных людей я даже не знаю.
Получается, что познакомился с ними на отдыхе)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Frank Underwood
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Половину (ладно - треть) этих успешных людей я даже не знаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timiko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какого черта Лесовой, только восстановившийся после разрыва крестов (второй раз в карьере), катается на горных лыжах?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Миронов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пофигу как они и где ,в футбол бы лучше некоторые нормально играли .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Drozdov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ atc73
Эмираты/Мальдивы/Таиланд - серьезно? неужели им не хочется повидать что-то новое? Бюджет не ограничен, фантазия ограничена.
Какой интеллект - такая и фантазия. Вот и результат.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Поляков
Автор
Павел Поляков
Моя атмосферная телега, залетайте: https://t.me/vospitannik
83 подписчика
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ atc73
Примечательно, что оба- вратари )
Что еще раз подтверждает, что вратари – это особая каста людей)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Makhasamatman Buch
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У южно-американских футболистов девушки/жены все при делах, и грудь и пятая точка, прям есть за что поддержаться.
А вот у российских футболистов почти все анеректички, в чем кайф вообще не понимаю
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AntOn
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atc73
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Павел Поляков
Помазун и Сафонов – повидали)
Примечательно, что оба- вратари )
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Поляков
Автор
Павел Поляков
Моя атмосферная телега, залетайте: https://t.me/vospitannik
83 подписчика
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ atc73
Эмираты/Мальдивы/Таиланд - серьезно? неужели им не хочется повидать что-то новое? Бюджет не ограничен, фантазия ограничена.
Помазун и Сафонов – повидали)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atc73
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эмираты/Мальдивы/Таиланд - серьезно? неужели им не хочется повидать что-то новое?
Бюджет не ограничен, фантазия ограничена.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakkmk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Руслан Узденов
Если бы наши паспортисты играли также качественно, как и отдыхают, никаких вопросов это не вызывало бы.
Пора им Зп в десятки раз урезать, чтобы быть ближе к народу!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakkmk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Иванушка дурачок, прическу сменишь?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
burefan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий Шеховцов
Комментарий удален модератором
Ну да, для уровня чемпионата водокачки они играют нормально. Не могу с этим не согласиться
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий