Собаки, песики, щенки – тоже болельщики! Эти лохматые фанаты из нон-лиг украдут ваши сердечки

🐶 + ⚽️ = 💔

От редакции: вы в блоге «Воспитанник Sports.ru», где регулярно публикуют душевные подборки из серии «Атмосфера за пределами топ-лиг–кайф!» и рассказывают оригинальные истории.

Сегодня у нас не совсем обычный выпуск: гостями атмосферной рубрики станут лохматые болельщики из нон-лиги. Эти собаки показывают и доказывают, насколько страстными болельщиками могут быть братья наши меньшие. Я особо не собачник, поэтому сильно не ругайте если ошибусь в породе пса.

И чтобы атмосферные сюжеты не забылись, я веду Telegram-канал «Воспитанник Sports.ru», где все буквы написаны с кайфом и недавно мы перевалили за 1к. Что от вас? Надо выделить 30 секунд – подписаться, жахнуть по лайку, если вдруг вам такое нравится.

Погнали!

За английский «Клэптон» из 11-го английского дивизиона болеет такса по кличке Тиг. Такса была самым первым олимпийским маскотом — «животное» по кличке Вайди было придумано в 1969 году в качестве символа Игр 1972 года в Мюнхене.

Сенбернар Геркулес поддерживает «Эббсфлит Юнайтед» из города Грейвзенд в графстве Кент.

Золотистый ретривер Лекси поддерживает «Бекенхам Таун». Эта порода, выведена в Великобритании чуть больше 100 лет назад – как охотничья собака, задачами которой было находить и подносить охотнику дичь, часто из водоемов.

Эта очаровательная австралийская овчарка поддерживает немецкий СГ «Эльбдейх». Собака крайне чувствительна к одиночеству, поэтому во избежание ущерба имущества песика лучше взять с собой на футбол.

Лерчер по кличке Риплей топит за «Питерборо Юнайтед». Эта порода была выведена в Ирландии и Великобритании ирландскими цыганами и бродягами, которым нужна была крепкая умеющая в колючем кустарнике ловить (воровать) кроликов.

У английского «Клэптона» много лохматым болельщиков. Вот еще один пес породы ховаварт – старинная немецкая порода собак, отличающаяся спокойным характером и полным отсутствием агрессии к людям.

Той-пудель Джорж поддерживает «Фарсли Селтик» – английский футбольный клуб из города Фарсли, графство Уэст-Йоркшир. Несмотря на их маленький размер, следует знать, что они ведут себя так же, как пудель стандартного размера. Меньший размер той-пуделей, безусловно, может украсть любое сердце.

Чихуахуа по кличке Рокки, внимательно следит за игрой «Оссет Юнайтед» – футбольного клуба из Оссетта, Западный Йоркшир. Эти маленькие собаки с большим сердцем – бесконечно преданы хозяину и чрезвычайно самолюбивы. Входят в топ-10 наиболее популярных пород в мире.

Джек-рассел-терьер по кличке Дейзи болеет за «Далвич Гамлет» – футбольный клуб, базирующийся в Восточном Далвиче, лондонском районе Саутварк, на юго-востоке Лондона. Собаки этой породы стали особенно знаменитыми после фильма «Маска», где веселый Майло сыграл роль верного четвероного друга главного героя Джима Керри.

А это лхасский апсо по кличке Бен. Поддерживает он «Бригхауз Таун» – футбольный клуб из города Бригхаус, Западный Йоркшир, Англия. Одна из немногих пород, которых происходит из суровых гор Тибета. Монахи тамошних монастырей верили, что в этих собачек реинкарнируют души умерших.

Лабрадор-ретривер Фрея почему-то загрустил на матче родного «Энфилд Таун» – футбольного клуба из города Энфилд, Большой Лондон, Англия. Чуть ли не главной характеристикой лабрадора называют редкостное дружелюбие собак этой породы.

Староанглийский бульдог Вилсон болеет за женскую команду «Лутон Таун». Нынешние староанглийские бульдоги – это попытка воссоздания популяции. Породу заново решил воссоздать Дэвид Ливитт, заинтересовавшись качествами староанглийского бульдога, но задумал вывести собаку мощную, дружелюбную.

Ханаанская собака по кличке Эбби поддерживает «Амершам Таун» – футбольный клуб из города Амершам, графство Бакингемшир, Англия. Это древняя порода с Ближнего Востока. Они использовались для охраны и выпаса отар овец древними израильтянами.

Тедди – жизнерадостный очаровашка породы Мальтипу – наполовину той-пудель, наполовину мальтийская болонка.

Мопс Винстон немного огорчен поражением родной команды – «Годалминг Таун» полупрофессиональный клуб из Годалминга, графство Суррей, Англия. Мопс – живая иллюстрация к латинской поговорке «Multum in Parvo», которая переводится как «Многое в малом».

Лабрадудль по кличке Анри – самое футбольное прозвище для пса. Эта порода появилась 30 лет назад, в результате скрещивания пуделя и лабрадора. Щенки выводились ради того, чтобы стать поводырями для слепых людей.

Тайский риджбек по кличке Призрак в клубной атрибутике «Гресли Роверс» – английского футбольного клуба из Черч-Гресли, Южный Дербиши. Тайский риджбек – довольно древняя порода, которая упоминается в документах, написанных около 360 лет назад и найденных при археологических раскопках в Таиланде.

Грейхаунд по кличке Блю на матче «Сент-Айвс Таун» – футбольного клуба из города Сент-Айвс, графство Кембриджшир, Англия. Грейхаунд (английская борзая) – самая быстрая собака в мире. Ранее порода разводилась для охоты на мелкую полевую дичь.

Шиба-ину по кличке Кира на матчах «Баки Тисл» – шотландский клуб, базирующийся в городе Баки. Породу шиба-ину выводили для охоты и выманивания из логова некрупной дичи в горах Японии. Эта собака – уменьшенная версия акиты: действительно, «шиба-ину» переводится как «маленькая собака».

Йоркширский терьер Чарли. Его немного испугали громкие крики болельщиков «Холлингтон Юнайтед». В этого очаровашку-йорика трудно не влюбиться.

Бультерьер Гаффер поддерживает «Латтерворт Атлетик» – клуб из города Латтерворт, Лестершир, Англия. Бультерьеры – преданные и смелые собаки, самые настоящие гладиаторы собачьего племени.

Этого серьезного цвергшнауцера зовут очень смешно – Мистер Вафля. Цвергшнауцер – самая маленькая служебная собака в мире.

Ну и небольшой бонус. Не всегда наши четвероногие друзья сидят на трибунах смирно – им хочется пошалить. Как видим, в нон-лиге это моментально карается красной карточкой и пропуском следующей игры.

Последние материалы блога:

Атмосфера за пределами топ-лиг–кайф! Напиток шотландских хулиганов и идеальные немецкие газоны

Атмосфера за пределами топ-лиг–кайф! Футбол с острова чуть не стертого с лица земли и диско-шар на трибуне

20 колбасных приветов из Чехии, после которых вы забудете о работе и побежите за бокалом пенного

АТМОСФЕРНАЯ ТЕЛЕГА

Фото: instagram.com/nonleaguedogs