Топ перспективнейших от The Guardian, звездная молодежка «Краснодара» и маразм в «Тамбове»: интервью с Ильей Мартыновым

10 минут матча с участием «Барселоны» хватило, чтобы больше не смотреть футбол по телику.

Илья Мартынов – футболист из любимого «Класса–99» Сергея Галицкого. Под руководством Мурада Мусаева габаритный центрдеф вместе с Шапи, Уткиным, Сафоновым и Игнатьевым выигрывал молодежное первенство России, уничтожал всех в Юношеской лиге УЕФА (за 4 матча краснодарцы отгрузили 20 голов), но за выход в 1/8 споткнулся на мадридском «Реале». В 17 лет британское издание Guardian включило Мартынова в список 60 лучших молодых игроков мира 2000 года рождения.

Павел Поляков отыскал Илью в «Роторе».

Куликов – это Гвардиола на минималках, а Хвича – не топ

— Как оказался в «Роторе»?

— Агент сказал, что Дмитрий Хохлов, тогда руководивший «Ротором», хотел меня видеть в команде.

— Как приняли игроки?

— Команда полностью обновилась. Из прошлогоднего состава осталось 6-7 человек и то с пацанами из «Ротора-2», так что коллектив абсолютно новый для всех. Пока традиций никаких не сложилось. Игроков встречают обычным «коридорчиком» и погнал в бой. Плотнее всего общаюсь с Димой Терновским и Даней Пелихом – играли вместе в «Краснодаре-2».

— Зимой команду готовил новый главный тренер – Артем Куликов. Какие впечатления от работы? Сильно ли изменился тренировочный процесс?

— Куликов – мой краснодарский тренер, поэтому для меня все что было, то и вернулось. Тренировал меня и в 2000 годе, и в «Краснодаре-2». Недельный тренировочный цикл практически не изменился.

Любит, чтобы команда играла в испанскую тики-таку. Такой Гвардиола на минималках. Эта философия в нем заложена еще со времен «Краснодара». Галицкий очень хорошо понимает футбол. Ему в принципе не нравится, когда команды сильно закрываются, и он хотел, чтобы все тренеры его академии действовали в более открытом и созидательном стиле.

— Самое нелюбимое твое упражнение?

— Добегания после тренировок. Если это можно назвать упражнением. Сейчас мы добегания уже не делаем, но на сборах делали постоянно.

— Каждому футболисту важно быть в контакте с тренером. Расскажи, как выстроено общение с Куликовым?

— Абсолютно профессиональное: тренер-игрок. Есть футбольные моменты, мы в них работаем. За пределами футбольного поля, каждый живет своей жизнью.

— Можно ли доносить до тренера свою позицию или в команде слово тренера – закон?

— Можно. Артем Анатольевич сам часто говорит, что открыт для диалога. Выясняет, что комфортно, что некомфортно для игрока.

— Во время сборов ты поиграл на разных позициях. Помимо привычного места центрального защитника, играл и с краю в защите и опорного полузащитника. Какие особенности на каждом месте? Где комфортнее?

— Комфортнее играть в центре защиты, так как это мое амплуа на протяжении многих лет. Поиграть на других позициях тоже очень интересно. Могу сказать точно, что центральным защитникам нужно выполнять меньше объема. Но в принципе во мне с детства заложено: на любой позиции будь добр выполнять свои обязанности.

— На какой результат рассчитывает «Ротор» в весенней части чемпионата?

— На самый положительный из тех, которые возможны на данный момент. Даже не рассматриваем вариант, что можем вылететь. Да, сейчас очень непросто. Прежде всего – психологически. Давит эта серия из поражений, но никто рук не опускает. Будем биться и сражаться до конца. Если кто-то думает, что мы тут смирились с происходящим, то это совершенно не так.

Сейчас критика в наш адрес понятна и обоснована. Когда нет результата, всегда так. Но поверьте, футболистам, мягко говоря, не все равно. Все переживают, работают, нужно просто перебороть этот момент. Мы чувствуем свою ответственность и перед болельщиками, и перед руководством. Есть великолепный стадион, Волгоград, безусловно, футбольный город. Самое важное сейчас это не искать виноватых, а стараться всем вместе выйти из сложившейся ситуации.

— «Ротор» открыл весеннюю часть сезона игрой на Кубок с «Рубином». Какие впечатления остались от того матча?

— Если брать саму игру, то хорошие впечатления остались, а если результат, то плохие.

— Хвича – топ?

— Хороший футболист, но ничего топового в нем не увидел. Никто из игроков «Рубина» не удивил. Столкнулись две абсолютно равные команды. Все бились. Все хотели выиграть. Давно известный факт, что желание и самоотдача бьет класс. Проиграли из-за глупых пенальти. Я после игры был очень расстроен. Ладно бы ты вышел и тебя команда из Премьер лиги «отвозила» по полной программе. А после таких равных матчей остается еще больший осадок. Вроде бы могли выиграть, но не хватило капли везения.

Вырос в «огуречной столице» Дона и никогда не смотрит футбол по телевизору

— Ты коренной ростовчанин?

— Не совсем. Я из станицы Багаевская – это в 80 киллометрах от Ростова.

— Если в поисковике задать вопрос «почему ростовчане», то первым выдает, наглые, шокают и гэкают, ненавидят краснодарцев. Можешь объяснить эти стереотипы?

— Я в Ростове жил до десяти лет, а всю свою сознательную жизнь провел в Краснодаре. Когда приезжал, прям било по ушам гэканье – особенно у тех, кто жил в области.

Ненавидят краснодарцев, наверное, потому что Краснодар считается столицей юга и города выясняют, кто из них круче. Но, такое противостояние присутствует только в точках спортивного соприкосновения, а в обычной жизни я не слышал, чтобы кто-то друг друга ненавидел.

А наглость – она везде. Все же зависит от человека. И в Краснодаре встречал очень много наглых людей. Краснодар – более богатый город и может из-за этого люди добрее.

— Можешь назвать свое детство счастливым?

— Не сказал бы, что у футболистов в принципе есть детство: все время проводишь в академии и один раз в полгода на месяц приезжаешь домой. Когда многие сверстники гуляли, отдыхали – ты готовился к тренировке. Ни в коем случае не жалуюсь, потому что по итогу оказалось, что лучше работать, чем отдыхать и веселиться.

— Какие развлечения были в Багаевской?

— Мы занимались тремя вещами: бегали, плавали на реке Дон, а дальше каждый для себя решал, чем заниматься: либо боксом, либо футболом. На тот момент не было разговоров об алкоголе. Я общался со старшими ребятами и даже в их кругу этих разговоров не ходило. Уже позже, когда я приезжал в станицу из Краснодара стал замечать, что алкоголь начал появляться у молодых.

— Как появился футбол в твоей жизни?

— Начинал в команде из своей станицы Багаевской. Сначала она называлась «Гранит», потом «Луч-Энергия». Самое принципиальное дерби у нас было против пацанов из соседней Мартыновки. У них по двухтысячному году была очень сильная команда.

— Гоняли на турниры?

— Все детские турниры проводились в Ростовской области в радиусе 50 километров. Моя игра очень понравилась тренеру из Семикаракорска Янчару Алексею Викторовичу. Но сначала мы с ним закусились, потому что он начал мне предъявлять, что я не с 2000 года.

В детстве я сильно выделялся физически, был выше всех, и на каждом турнире возникало много вопросов. Когда мы с ним нормально познакомились, и он понял, что я не «мазаный» – пригласил на наш турнир команду из «Академии футбола им. В. Понедельника». Мол, приезжайте поиграйте с нами, а заодно посмотрите пару пацанов. С того турнира меня и забрали в ростовскую Академию.

Первое время на тренировки постоянно возили родители, потому что моего года еще не было в заезде на заселение в интернате. В неделю было пять тренировок, а я максимум мог попасть на три. Полгода туда поездили и поняли, что это не вариант и по финансам, и по времени. Возила в основном меня мама. Сидела час и ждала в зале, а потом ехали домой.

— Родители заставляли ездить на тренировки?

— Это не обсуждалось. Если есть возможность, садись – поехали. Не было такого, что подходил и клянчил. Я всегда трезво смотрел на ситуацию: если нет возможности, то ее и не будет. Че ходить выпрашивать?

— Кто-то из родственников связан со спортом?

— Ну, прям спортсменов таких нет. Все любители. Дед в футбол играл, а отец увлекался бегом с барьерами. Но это все было в юношеском возрасте. Братьев родных и сестер у меня нет.

— Где работали родители?

— Отец работал на заправке, а мама занималась продажей огурцов. Станица Багаевская построена на этом бизнесе.

— Помогал маме торговать огурцами?

— Я был довольно маленькими, меня огурцы абсолютно не касались. Ими никто не торговал. Мы их просто собирали и привозили скупщикам. Огурцы взвешивали и забирали. Не было такого, что стоишь на рынке и продаешь по килограмму.

— Сразу стал защитником?

— Маленькими все хотят забивать голы, поэтому начинал нападающим. В «Академии Понедельника» стали опускать все ниже и ниже: крайний полузащитник, правый защитник, опорник и в итоге центральный защитник. Я не хотел садиться ниже, но, когда меня поставили опорником – понял, что лучше уж быть центральным защитником.

— Почему?

— Мне нравилось в последний момент забирать мяч. Вроде бы, все, вот уже гол, а ты эффектно забираешь мяч и становишься в глазах зрителей героем – это казалось очень крутым на тот момент.

— Ориентировался на каких-то игроков?

— Никогда не было кумиров и ни за одной командой не следил. Я всегда играл в футбол, но никогда его особо не смотрел. Для меня это абсолютно два разных полюса – играть и смотреть. Тогда на пике была «Барселона» и они играли какой-то топовый матч. Все мне говорят: «Посмотри-посмотри матч!» Сел его смотреть и после десяти минут выключил телевизор. Вообще не понравилось. После этого почти не смотрю футбол. Редко могу посмотреть обзоры и матчи, где играют люди, с которыми был лично знаком.

— Матчи «Краснодара» в Лиге чемпионов тоже по телеку не смотрел?

— Только когда нас добровольно-принудительно заставляли идти на стадион, а так чтобы сесть за телевизор и посмотреть – такого не было.

— Первый раз встречаю игрока, не любящего смотреть футбол.

— Тоже так сначала думал, но оказалось, что много таких как я.

Играл в звездной молодежке «Краснодара» с Шапи, Игнатьевым, Уткиным, Сафоновым и считает Галицкого великим человеком

— Как так получилось, что оказался в Академии «Краснодара»?

— Поехали играть «Академией Понедельника» с «Краснодаром», сгорели им 0:7, и меня после матча пригласили на двухнедельный просмотр. Понятно, что результат конкретного матча не повлиял на приглашение. Мы на каждом турнире пересекались с «Краснодаром» и где-то там приметили.

— Ты рассказывал, что условия для футбола в ростовских школах были совсем ужасные. Можно на примерах?

— По сравнению с краснодарской школой – условия ужасные везде. Если взять все аспекты: начиная от полей и заканчивая питанием, то в Краснодаре все лучше. В Ростове мы жили по 6 – 8 человек в одной комнате.

— Кто из тренеров «Краснодара» повлиял на тебя больше всего?

— От каждого тренера берешь что-то полезное. Это же всегда новый опыт, новые знания. Поэтому благодарен абсолютно всем, с кем работал от своего первого детского тренера Алексея Васильевича Коркина до нынешнего главного тренера «Ротора» Артема Анатольевича Куликова. Но если нужно назвать одного, то на данный момент это – Мусаев Мурад Олегович. Просто потому, что по времени мы больше всего с ним поработали. Тренировал меня и в 2000 году, и когда перешел в 1999 год забрал к себе. В юношескую сборную России меня привлекал. Для юношеского футбола достаточно редкие вещи – когда игрок 2000 года рождения играет за сборную на год старше.

Верхний ряд: Мартынов, Сафонов, Бородин, Уткин, Ивашин. Нижний ряд: Бочко, Шапи, Игнатьев, Голубев, Сергеев, Черников

Его подсказки всегда были по делу. Условно: раз тебе подсказали – ты это сводишь на нет, второй, третий – снова не делаешь, на четвертый раз уже начинаешь думать, что тебе сказали, на пятый раз – пробовать, а на шестой – понимаешь, что все, чего от тебя требовал тренер, было правильно.

Молодежка «Краснодара» 1999 года была очень сильная. Там были все: Ваня Игнатьев, Шапи, Утя, Голубь, Мотя, Борода. И тогда молодежки были не такие, как сейчас. Против нас играли основные игроки из РПЛ, которые набирали игровые кондиции после травмы. В молодежном первенстве мы получали крутой опыт.

— Даниил Уткин вспоминал о жизни в интернате так: «Лет в 15 смотрел на сверстников из обычных школ и завидовал: у них – свобода. Тоже хотелось это почувствовать. Думал, что как будто взаперти сижу, плюс гормоны играли»

— Понятно, что уставали от всего этого, надоедало, но, когда выходили на поле, это все забывалось. Мы скучали, как и все дети: по родителям, по свободе, но сильных срывов, чтобы уехать домой, не было. Ребята, которые были ментально и психологически слабые – грубо говоря, оторванные от маминой сиськи – конечно бросали все и уезжали домой.

— Уткин уже тогда клал смертельные штрафные?

— Штрафные у нас отрабатывали практически все. В моменте сделали на этом жесткий акцент. Были утренние просмотровые тренировки: кто хорошо, кто плохо исполняет. В нашей команде в основном штрафные били: Утя, Шапи, Игнат. Они все здорово исполняли и не могу сказать, что Утя был из них явно лучшим. Их оставляли после тренировки отрабатывать удары.

В Академии даже проводились турниры по штрафным. С каждого года выбирались по 3-4 человека. Главными призами были Sony PlayStation, iPad. Были разные конкурсы: то забить штрафной, то попасть в определенную дырочку в стенке.

— В шахматах у тебя получалось?

— Мне очень нравятся игры, не связанные со случайностью, рандомом. До сих пор играю в шахматы.

— Самый крутой соперник, с которым играл?

— Сергей Николаевич Галицкий. Проиграл ему, но шансы на победу были.

— Кто-то его обыгрывал?

— Мотя его точно обыгрывал и Алекс Мацукатов. Еще был пацан с 2002 года рождения – Паша Дашин – он прошел шахматную школу и имел разряд. Мы тогда не знали, что он шахматист и смеха было много, когда такой мелкий обыграл Галицкого.

— Какое впечатление производил Галицкий?

— Всегда только положительные. Самая удивительная его черта в том, что он был очень простым с нами при его статусе. Если приходил с нами разговаривать, то спокойно что-то рассказывал, иногда объяснял какие-то вещи.

— Для тебя Галицкий великий человек?

— Конечно.

— Ты можешь представить себе «Краснодар» без него?

— Абсолютно нет. Он был везде и всегда. Если убрать этого человека, то и «Краснодар», наверное, придется убрать. Сергей Николаевич много бывал на наших тренировках, про игры вообще не говорю – был на каждой. Просто понимаешь, что человек, создавший клуб, стоит рядом и смотрит, как тренируешься, хотя ты ему никто и ничто, а он тратит свое время, чтобы посмотреть на тебя.

Игроков, выступающих во втором дивизионе и молодежном первенстве, он всех знал по именам. С моего года он много общался с Эдиком Сперцяном и Сашей Черниковым, а с 1999 года почти со всеми. Сергей Николаевич тебе что-то футбольное советует и даже если считаешь, что он не прав, что ты можешь ему ответить? Молча киваешь головой и поддакиваешь.

— Веришь, что мечта Галицкого выпустить в основе 11 воспитанников осуществится?

— Если судить по последним событиям, то эта мечта все ближе и ближе.

— Шапи и Игнатьев какими запомнились?

— Жил вместе с ними в коттедже, абсолютно адекватные пацаны. Никогда не замечал за ними, что кто-то зазвездился. Сейчас уже с ними не общаюсь.

— Завидовал их стремительному взлету?

— С одной стороны это мотивировало, но с другой стороны я понимал тот факт, что молодой защитник в России – это отдельная категория игроков, которым не особо доверяют. Если ты в нападении накосячишь – ничего страшного, матч не удачный. А если ты сзади начнешь косячить – это приведет к поражению. Я все прекрасно понимал и просто работал с еще большей мотивацией. Черной зависти никогда не было.

— У Шапи и Ивана карьера после «Краснодара» совсем не пошла. Почему?

— Футбол – это частичка лотереи и как у кого сложиться, во многом зависит от удачи. Возможно, что неправильно что-то делают вне футбольной жизни. Блин, да это может быть по огромному количеству причин. Чтобы я взял какой-то аргумент с нашего детства и выделил, что он сейчас им мешает – такого нет.

— Тебе не обидно смотреть на то, что происходит с карьерой Игнатьева?

— В любом случае я отвечаю за себя, как ни крути. Мы с Игнатом, хоть и дружили, но пути наши разошлись. Когда видел все эти новости, что Игнат якобы загулял или еще что-то, то, конечно, на это больше не приятно смотреть. Думаешь, что вы докопались до него? Он в футбол играет, а что у него твориться в быту – это не ваши проблемы. Что теперь: если он футболист, ему из дома не выходить?

— В первую очередь он профессионал и должен подавать пример.

— Если бытовые проблемы мешают его футбольной карьере, то это его проблемы. Не надо лезть туда и делать из этого трагедию.

— В академии у него подобные залеты проскакивали?

— Ваня не был ангелочком, но и таких моментов не было.

— С Сафоновым какие отношения?

— И Шапи, и Игнат, и Мотя никогда не были моими корешами, с которыми мы общались за пределами футбольного поля. Мы спокойно общались на бытовые и футбольные темы, но так, чтобы мы переписывались друг с другом, кидали мемы смешные – такого не было.

— Поздравлял Мотю с дебютом на Евро-2020?

— Нет. Я с ним сейчас не общаюсь. Если мы увидимся, то я с удовольствием пообщаюсь, а написывать друг другу – это не про нас.

— Сафонова часто сравнивают с Акинфеевым. Он так же орет на защитников?

— Орал прилично, но все по делу. Бывало, что чуть борщил, но после игры эмоции утихали.

— У кого из пацанов была самая смешная кличка?

— У меня самая примитивная – Мартышка. В основном отталкивались от фамилии или созвучий. У Димы Горбачева была непропорциональная голова к телу и его называли Башка. Еще был Дима Иванов – постоянно ходил с синими кругами под глазами – такое чувство, что сейчас заснет. Мы его называли Нарик.

В 17 лет попал в топ-60 лучших молодых игроков мира (в списке были Джейдон Санчо и Винисиус Жуниор), но в «Краснодаре» не получил своего шанса

— Когда попал в топ-60 лучших футболистов 2000 года рождения по версии The Guardian, кукуху снесло?

— Такие вещи на меня вообще никак не влияют – ни в хорошую сторону, ни в плохую. Посмотрел и подумал: «О, круто!» На следующий день уже забыл про это.

— Были разговоры в стиле: «Раз попал туда, значит, многого добьешься»?

— Никто так не говорил. Пацаны прикалывали, подтравливали, но в хорошем смысле этого слова и забыли. Я потом об этом списке вспомнил, только когда мне позвонил журналист, чтоб интервью взять.

— Как отнесся к указанным в статье эпитетам: «позиционный интеллект, редкое хладнокровие, способность хорошо работать в защите»?

— Начнем с того, что кто писал эти эпитеты, ему надо было что-то написать по любому. Как ни крути, защитнику больше присущи именно эти качества. Защитник – человек, грамотно выбирающий позицию, чтобы не бегать и отнимать мяч у быстрого нападающего. Выгоднее вовремя подойти ближе и, пока игрок не развернулся к тебе лицом, забрать мяч, чем подождать, когда он развернется и на полной скорости побежит.

— Давай посмотрим, где уже играют футболисты из того списка: Винисиус Жуниор («Реал»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»), Мойзе Кин («Ювентус»), Ферран Торрес («Барселона»). Чего не хватает тебе?

— Будем говорить прямо: тот факт, что ты в России, уже накладывает отпечаток. Многие в нашей стране играют на результат, а от молодого результата не жди. А это в свою очередь: меньше доверия, возможностей проявить себя и, соответственно, меньше опыта.

Мне на глаза попадались новости, где европейские тренеры говорили своим футболистам: «Давайте играйте. Вас никто не будет ругать. Вы не зависите от результата. Спокойно». Я видел, как они много раз ошибались и на них никто не давил. У нас, в какой бы ты команде не играл, все по-другому. Все трясутся за результат. Им выгоднее поставить старшего – опытного и быть в нем уверенным, чем молодого – зеленого. Не пытаюсь найти себе какое-то оправдание, но, значит, был слабее на тот момент конкурента.

— Помнишь свой главный шанс в «Краснодаре»?

— Нас часто брали на сборы с основой просто для количества, а не потому что увидели в тебе потенциал и дают тебе шанс. Хотя объясняли это именно тем, что дают шанс, но я в это не очень верю. Потому что, как бы хорошо не сыграл, ты все равно не попадал в основную команду.

— Кто был в диком порядке из тогдашней основы?

— Мне нравились Маурисио Перейра и Вандерсон. У Вандерсона мяч забрать было достаточно проблемно, а Перейра поражал своим объемом работы на поле. Он всегда оказывался там, где надо, что немаловажно. Я не люблю в футболе выделять очень яркие моменты. Люди, которые смотрят футбол непрофессиональным глазом – это очень любят.

Нравятся моменты не очевидные, но очень тяжелые. Например, когда защитник грамотно выбрал позицию и нападающему пришлось уйти, чтобы не пошла атака по этому флангу, а если бы его там не было, то был бы разрыв.

— Представляешь, какая могла получится связка центральных Мартынов – Мартынович.

— Все время об этом говорили. Меня вообще часто Мартыновичем называли. Мурад Олегович как-то назвал и это пошло дальше.

— 50+ матчей за «Краснодар-2». Не было ощущения, что пересидел? Не бесился?

— Было. Поэтому пошел в аренду в «Тамбов», а потом в «Ротор».

— Когда понял, что в «Краснодаре» ничего не получится?

— Не то чтобы понял, что в «Краснодаре» ничего не получится, а просто пошло обновление команды. Начало подходить больше молодых. Тренировки с молодыми – уже не то. Когда начинал «Краснодаре-2» – там состав был опытный: Коля Марков, Ваня Таранов. От них можно было что-то взять в быту или в футболе. А когда пошло обновление – понял, что ничему новому там уже не научусь.

— Уговаривали остаться?

— В «Тамбов» спокойно отпустили, потому что это Премьер лига, а про «Ротор» был диалог. Посидели, прикинули плюсы и минусы от перехода. В «Краснодаре» говорили, что можно и остаться, но я склонялся к варианту, что надо уходить в аренду.

Ради практики в РПЛ поехал бесплатно играть в умирающий «Тамбов», а агент помогал деньгами

— Не очень хочется много про «Тамбов», поэтому всего несколько вопросов. Все, что там происходило в последний сезон, – позорище?

— Маразм. Бред. Обокрали команду, а клуб в дураках. Если брать футбольную составляющую, то много пацанов получили шанс сыграть на уровне РПЛ и показать себя. Даже если ты плохо отыграл, все равно это опыт. Опыт в ментальном и психологическом плане. Когда уже пережил эти эмоции – легче будет вновь оказаться в Премьер лиге.

— Перед арендой знал, что «Тамбову» через 11 туров на покой?

— Не знал. Да и мне плевать было на все это. Мне нужно было поехать туда и поиграть в Премьер лиге. Показать себя и научиться чему-то новому. Я вообще ни какие моменты не затрагивал: ни по зарплатам, ни по условиям.

— «Тамбов» – клуб-банкрот, в котором смешные зарплаты. Или тебе предложили вменяемые деньги?

— Денег не платили вообще. Нас все кормили обещаниями: «Дайте нам реквизиты, дайте нам реквизиты». Это были единственные слова связаны с финансами в клубе. Мне финансово помогал мой агент, которому очень благодарен. Перед переходом в «Тамбов» мы эту ситуацию обговаривали. «Краснодар» мне сразу сказал: «Платить тебе никто ничего не будет. Можешь не просить»

— В «Тамбове» были совсем молодые игроки, у которых не было сбережений и гарантий по зарплате, в отличие от тебя. Просили в долг?

— Многие были поигравшие со сбережениями. Динамовским пацанам платил их клуб, а судьбой тех, кто приехал без ничего, я не интересовался. Зачем мне это знать? В долг никто не просил. Да и давать мне было особо нечего.

— Как воспринял ситуацию с обвинениями Александра Еркина и Дмитрия Германа в игре на тотализаторе?

— По большому счету было пофиг на все происходящее вокруг. Мне нужно было получать игровую практику. Я там получил травму спины – это меня больше волновало.

— Как?

— Приехал и на второй день выскочила грыжа. Не мог встать с кровати, чтобы сходить в туалет. И так три недели. Медицина хоть и пыталась что-то сделать, но в «Тамбове» была медицина на уровне зарплат. Потом кое-как смог через силу работать. Это уже не первая моя грыжа. Была похожая травма в Краснодаре, но тогда восстанавливался дольше – три месяца. Сейчас все проблемы со спиной уже позади и ничего не мешает на поле, но тогда была жесть.

— Какими словами Сергей Первушин мотивировал игроков?

— «Терять больше нечего», – посыл был такой. Показывайте себя. Играйте. Это ваш шанс. «Тамбову» уже все равно ничего не светит, но вы должны себя показать.

— Когда вкусил РПЛ, с какими чувствами переходил в лигу уровнем ниже?

— Не скажу, что огромная разница в этом уровне. Когда играл в «Тамбове», то я был в довольно плохой форме из-за спины и многих вещей. Соперники нас просто рвали. Сравним две наши игры с «Рубином». С «Ротором» мы зарубились в Кубке России и были все шансы на победу. Не было такого, что вышла команда из ФНЛ и РПЛ. Вышли две команды, на бумажке, конечно, одна сильнее второй, а по игре абсолютно равные. А вот с «Тамбовом» был разрыв. Чувствовалось, что мы скорее команда из второго дивизиона, чем из РПЛ.

Слушает всё: от «Катюши» до жесткого рока, но походы на концерты ненавидит

— Ты рассказывал про шахматы. Есть еще хобби?

— Любитель поиграть в компьютерные игры: Rust и Dota.

— На сериалы времени хватает?

— Часто с девушкой перед сном смотрим сериальчики. Фильм «Джентльмен» меня сильно впечатлил. Смотрел на одном дыхании. Развитие сюжета чисто в стиле Гая Риччи.

— А из музыки что любишь?

— Абсолютный меломан. Слушаю все от «Выходила на берег Катюша» до жесткого рока.

— Все ростовские пацаны уважают «Касту». Твое отношение?

— Мое детство прошло под «Касту», да и сейчас ее слушаю. Неплохая песня «Кальян». Но больше нравилась группировка «Центр». На их песнях строятся все детские воспоминания.

— Если бы мог посетить концерт любого исполнителя (даже того, кого уже нет на свете), на кого бы сходил?

— Не пошел бы никуда. Концерты ненавижу. Не люблю огромное скопление людей.

— Расскажи про девушку?

— Ее зовут Аня. Она из моей станицы. Мы еще с детства знакомы. Всегда были с ней друзьями. Когда расстался со своей бывшей, пересмотрел на все взгляды и понял, что Аня – та самая. Интересы одинаковые из-за того, что вместе росли, многие вещи не нужно выяснять и обсуждать.

— Самый запоминающийся подарок, который делали друг другу?

— Мы не делаем друг другу подарков – это моя политика. Всегда говорю, что не любитель праздников и не любитель подарков. Если что-то нужно, условно, телефон – мы смотрим на наши возможности и идем и покупаем телефон. А не так, что 8 марта – идем покупать подарок. Финансами в основном я располагаю и на мне лежит эта трата. Аня не относится к категории девушек каким что-то нужно и мы быстрее бежим покупать. Она прекрасно понимает все наши возможности: есть возможность – покупаем, нет – ждем.

— И последнее. Какие у тебя мечты в жизни и спорте?

— Полностью обеспечить свою семью. Это если в целом. В футболе тоже есть и цели, и задачи, но было бы неправильно их сейчас афишировать. Получится – хорошо, тогда и поговорим. Нет – жизнь на этом не заканчивается. Даже сейчас прекрасно осознаю, что рано или поздно закончу играть в футбол, и будет время после него.

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Фото: rotor-vlg.com; fckrasnodar.ru; РИА Новости/Юлия Честнова