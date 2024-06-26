Как Роналду играет на Евро почти в 40?

Шестой турнир Криштиану.

Ожидания подтвердились – Криштиану Роналду остался основным игроком Португалии на Евро. Против Чехии (2:1) и Турции (3:0) провел полные матчи и отметился ассистом на Бруну Фернандеша.

«Важно понимать, что привносит игрок. Криштиану делает нас опытнее и несет постоянную угрозу. Он заслужил вызов в сборную», – высказывания Роберто Мартинеса не отличаются от его риторики перед турниром. Положение Роналду сейчас незыблемо .

Как он играет на топ-турнире в 39 лет? А есть ли какие-то изменения? Обсудим:

● Криштиану все так же сминает защитников в штрафной, а рывки за спину целенаправленно дозируются. Здесь почти нет новшеств;

● Зато Роналду меньше смещается на фланги. У этого хода есть серьезные плюсы;

● В прессинге у Португалии новая структура. Роналду получил комфортные условия, но у самой идеи пока есть изъяны.

Что мы увидели снова?

Пока идеи Мартинеса в отборе без сбоев работают и на Евро . Он использует умение Роналду отклеиваться от опеки в штрафной и эксплуатирует его открывания на дальней штанге.

«Криштиану очень хорошо знает, как использовать пространство в штрафной. Он отличный завершитель и особенный игрок», – тизер от главного тренера Португалии перед турниром. Такие эпизоды встречаются очень часто.

Вот против Чехии Фернандеш увидел движение Криштиану и навесил. Защитник все-таки чуть опередил его (в борьбе заработал угловой).

А уже через семь минут форвард «Аль-Насра» расположился между Владимиром Цоуфалом и Томашом Голешом и пробил в штангу. Диогу Жота забил с отскока, но Роналду чуть раньше все-таки залез в офсайд.

Против Турции пострадал Самет Акайдин. Он находился рядом с Роналду перед штрафной.

В итоге защитник «Панатинаикоса» смотрел на мяч и не заметил открывание Криштиану.

«Просто невероятно, насколько опасным игроком в его возрасте становится Роналду в каждой игре. Он знает, как использовать моменты. Это один из лучших игроков в истории футбола», – восхищался тренер сборной Чехии Иван Гашек. На Евро Криштиану эффективен в любимом сценарии (находит достаточно шансов).

Пока главная проблема – реализация . Прошло всего две игры (слишком маленькая дистанция), но первые выводы уже можно сделать. Роналду лидирует по ударам без пенальти (у Кая Хавертца столько же, хотя немец сыграл на один матч больше) и входит в топ-6 по xG без учета пенальти. Но пока не забил (хуже реализуют шансы только Антуан Гризманн и Ромелу Лукаку).

Еще один показательный момент – Португалия дозирует забросы за спину на Роналду в пользу более длительного контроля . Ситуаций, когда он не получает желаемую передачу и разводит руками, не так уж много, как в отборе на Евро. Но визуально Криштиану готов к таким рывкам гораздо чаще, чем их в итоге используют.

Здесь один из редких случаев. Витинья вместо привычного розыгрыша все-таки увидел движение форварда и сделал закидушку (Роналду попал в офсайд).

Любопытно, что именно после подобного взаимодействия и возник ассист Криштиану на Бруну. Правый защитник Турции Зеки Челик задержался и сломал линию, поэтому Роналду нашел свободу. Потенциал рывков за спину очевиден.

Резюмируем – на Евро Криштиану глобально действует в схожей манере . Его открывания на дальней штанге под кроссы остались ключевым источником моментов, а забросы на Роналду Мартинес ограничивает для снижения рисков при владении.

Есть ли изменения?

Одно отличие все-таки есть. И оно довольно существенное.

На нынешнем турнире Роналду реже уходит на фланги или ниже для участия в подыгрыше . Теперь Криштиану сосредоточил свое движение в створе и в основном открывается вне штрафной именно там.

«За прошедшие годы он немного изменил манеру игры и попал сборную по заслугам. Это подтверждают и цифры», – намекал Мартинес. Но сейчас Роналду аномально редко покидал центр даже по сравнению с отбором.

Для наглядности сравним его тепловые карты. На Евро-2020 было так:

А теперь нынешний турнир:

Тенденция не зависела от схемы. Мартинес уже попробовал 3-4-2-1 против Чехии и 4-2-3-1 (4-3-3) с низкой позицией Мендеша против Турции. Оба варианта сопровождались нацеленностью Криштиану на открывания в середине.

В этой истории есть два явных плюса. Первый – Роналду тщательнее выбирает ситуации для ухода из центра и не отнимает зоны у партнеров. Так структура владения Португалии становится более осознанной.

Почти не возникает эпизодов, когда Криштиану сместился на фланг (где уже есть адресат для передачи), а в штрафной некому замкнуть кросс. В сегодняшней конфигурации он почти всегда дежурит на дальней штанге (яркие примеры уже были выше).

Другой аргумент связан с экономией сил для завершения. Если Роналду в привычной манере перемещается по всей ширине, то тратит в подыгрыше гораздо больше энергии. Ее в нужный момент может не хватить около ворот.

На Евро же Криштиану совершает меньше ненужных ускорений и спринтов ближе к флангам. Более прагматичная роль повышает концентрацию и позволяет чаще выходить на ударные позиции.

Движение Роналду в створе – новая деталь его роли. За последние несколько крупных турниров он не был так ориентирован на открывания в центре .

Криштиану – исторических масштабов гений движения в штрафной. Кажется, Мартинес понимает, как это использовать лучше, чем Фернанду Сантуш, Паулу Бенту или его последние клубные тренеры.

Кроме того, лишнее движение Роналду на прошлых турнирах мешало партнерам в их зонах. У сборной очень мощное сочетание атакующих игроков, иногда им просто не нужна помощь. Теперь есть баланс.

А что с прессингом?

Многих волнует и размещение Криштиану без мяча. По сравнению с отбором на Евро Мартинес делает сборную чуть агрессивнее .

Против Чехии при 73,5% владения все внимание было нацелено на работу с мячом. А вот в игре с Турцией Роберто выкатил новую формацию в прессинге.

Внутри нее Криштиану вместе с Рафаэлем Леау не переключался между игроками. Он опекал центрального защитника Акайдина и справился со своей задачей. Вот удачный пример – все ближайшие варианты перекрыты, поэтому Алтай Байындыр выносит вперед (Португалия вернула владение).

Это комфортная роль для самого Роналду, но структура в целом пока не доведена до автоматизма. Большая нагрузка ложится справа на Силву – Бернарду переключался между двумя игроками и иногда даже напрягал вратаря.

Глобально он справился, но при проскакивающем недопонимании (привычно при адаптации к новой системе) Турция выходила из-под давления. В одном из эпизодов они вдвоем с Жоау Канселу накрывали Кадыоглу и все равно позволили ему сделать пас вдоль фланга. В итоге Каан Айхан остался без опеки (Бруну поздно переключился) и выводил Оркуна Кекчю к штрафной (сработала подстраховка).

Прямой вины Роналду здесь нет, но именно из-за подстройки под его физическое состояние Мартинес ищет лучшее решение. Еще есть время подкрутить автоматизмы к плей-офф.

Тренер принимает это положение и защищает свою главную звезду. «Реакция Криштиану на потерю мяча и его внимательность в обороне были безупречны. Так что для меня нет никаких сомнений», – подчеркивал Роберто перед Евро.

А как все обстоит с контратаками? Пока банально не было возможности проверить. Только во втором тайме с Турцией Португалия не так активно настаивала на контроле (53,5% владения).

Атрибуты все те же. Португалия откатывалась в 4-4-2, где Роналду остается в высокой позиции и потенциально угрожает при быстрых отрывах.

Какой получился тактический портрет Роналду на Евро в 39 лет? Отличий от прежних версий не так много . Он доминирует в штрафной (но слабо реализует моменты), получает упрощенные задачи в прессинге и опасен в контратаках, а забросы за спину Мартинес дозирует.

Но есть и серьезное изменение – Криштиану реже покидает створ и сосредоточен на движении в центре . Теперь он не отнимает зоны у других игроков и экономит силы для завершения.

«Роналду играет намного лучше, чем в последние пару лет. Независимо от уровня сопротивления или формы команды Криштиану всегда найдет шанс. Он создаст что-то для себя или для партнеров», – Сеску Фабрегасу понравилась нынешняя версия португальца. Возможно, это еще не предел и в плей-офф влияние вырастет сильнее.

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Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron