Гюндогана в «Сити» сравнивали с Зиданом по влиянию. А как в «Барсе»?

Вновь расцвел весной.

«Илкай вносит очень большой вклад. Он словно упал к нам с неба», – так красиво Хави описал влияние Гюндогана. В 2024 году это самый стабильный игрок «Барселоны».

После объявления Хави об уходе наступила серия из 13 матчей без поражений во всех турнирах (до крушения с «ПСЖ»). Расцвел и Гюндоган. Побил личный рекорд по ассистам в лиге (уже сейчас шесть), но дело далеко не в цифрах.

Яркий индикатор важности Илкая – игровые минуты. В Ла Лиге он провел 88% времени. Ближайшие преследователи серьезно отстают: у Жюля Кунде 81,3%, а у Роберта Левандовского – 80,2%. Немец стал жизненно необходимым инструментом.

Как Гюндоган делает «Барселону» непредсказуемее и почему он прогрессирует в последние месяцы? Обсудим в деталях:

● Год назад Кайл Уокер сравнил его с праймовым Зинедином Зиданом по влиянию в концовках сезонов. Весной сравнение опять уместно. Илкай на топовом уровне ищет свободные зоны, управляет темпом и покрывает большой объем в обороне;

● Универсальность немца пригодилась для разнообразия в атаке и адаптации к травмам в составе. Он уверенно переключался между ролью опорника и правого инсайда;

● Почему в 2023 году Гюндоган был менее ярок? Прогрессу мешало состояние команды и недопонимание с остальными игроками.

Сейчас уместно вспомнить сравнение с Зиданом?

Вернемся в май прошлого года. Перед ответным полуфиналом ЛЧ против «Реала» Кайл Уокер выдал такое сравнение: «Я прочитал несколько твитов и пошутил над Гюндоганом, что за последние несколько месяцев он превратился в праймового Зидана. Он блистал в конце сезона».

Почему вспоминаем об этом сейчас? Илкай мощно проводит весну и по влиянию близок к игроку такого уровня (если брать Зидана как эталонный пример глобальной пользы для команды, едва ли здесь проводятся прямые параллели ). Остановимся подробнее на его сильных качествах:

● открывания между линиями;

● рывки за спину;

● освобождение пространства для партнеров;

● контроль темпа и игра под давлением;

● объем работы в обороне.

В «Ман Сити» выделялись его забегания в штрафную вторым темпом. Сейчас функционал стал шире. Это поиск свободных зон и их создание для партнеров .

Открывания на пространстве помогают ему созидать в комфортных условиях. Он входит в топ-10 Ла Лиги по ожидаемым ассистам, передачам под удар и предударным действиям.

Сценарии могут быть разными. Вот пример умного движения между линиями. Педри отобрал мяч на фланге, и «Барселона» быстро вскрыла «ПСЖ» в переходной фазе.

Гюндоган выбрал настолько удачную позицию, что Пау Кубарси мог сразу отдать ему или транзитом через Андреаса Кристенсена. На приеме Илкай выдернул из линии Маркиньоса, и туда сразу устремился Левандовский (за ним опустился Витинья из опорной зоны). Немец развернул владение направо.

Рывки за спину – еще один любимый способ Гюндогана отвоевывать свободу. Против «Вильярреала» он ворвался в зону между Хорхе Куэнкой и Альберто Морено и скинул головой Феррану Торресу под удар.

Чуть реже в таких ситуациях Илкай бьет сам (показатель снизился с 2,03 о 1,25 на 90 минут). Но в основном получалось опасно. Здесь Левандовский отвлек Маттео Габбию, а Френки Де Йонг вовремя забросил в штрафную.

Интеллект немца влияет и на партнеров. Он стягивает на себя внимание или специально уводит игрока, поэтому рядом кто-то остается в одиночестве. «Я пришел сюда не для того, чтобы быть суперзвездой. Хочу помочь партнерам стать лучше», – объяснял Гюндоган.

В игре с «Лас-Пальмасом» Илкай утащил Кириана Родригеса чуть левее, а Серджи Роберто пришел на помощь в начале атаки и отвлек Максимо Перроне. Френки заметил это и рванул ему за спину (Хави Муньос не накрыл). В итоге он вывел свободного Торреса на прострел из штрафной.

Похожий эпизод, но в другом ключе. Илкай постоянно перегружал линию обороны «ПСЖ» и вынуждал Витинью уходить ниже. Так и произошло перед открыванием Левандовского.

Когда Роберт оторвался от Лукаса Бералдо, опорник держал в уме позицию Гюндогана и перекрывал линию паса на него вместо борьбы. Благодаря этому Ламин Ямаль получил мяч на фланге и вырезал пас в штрафную. Илкай даже не сделал касаний, но принес пользу своим движением (в итоге забил Рафинья).

Второй параметр – умение контролировать темп и сохранять владение . «Мне нравятся Гюндоган и Педри. Они вовремя делают паузу и повышают темп игры», – описывал Хави.

Гюндоган чувствует, когда нужно придержать мяч и подождать остальных, а в какой ситуации уместнее сделать передачу в касание. Так владение «Барселоны» становится осмысленнее, и снижается риск невынужденных потерь. «Это настоящее зрелище – наблюдать, как Илкай разворачивается и почти никогда не теряет мяч», – восхищался Педри летом.

Все это делает Гюндогана настоящим монстром при действиях под давлением. Он ловко выбирается из-под прессинга сразу нескольких соперников. И в основном не просто отдает ближнему, а находит перспективное направление атаки.

Выбрался даже из такой ситуации. Илкай привычно открылся на уровне линии обороны «ПСЖ» под опекой Витиньи. Очевидных вариантов для паса нет, поэтому нужно дальше сканировать поле.

Он не позволил опорнику отобрать мяч и отвлек на себя Ли Кан Ина, поэтому Де Йонг остался свободным. Брэдли Барколя пришлось экстренно смещаться в центр за ним.

Обратный случай. «Барселона» насытила левую часть поля – Гюндоган заметил одинокого Жоау Канселу и в касание доставил ему мяч. Португалец пробил, хотя в теории мог еще и покатить направо Ямалу.

Третий пункт – покрытие большого объема без мяча . Илкай адаптировался к задачам в прессинге, страховал всю структуру в опорной зоне и садился в оборону в нужной ситуации. Физическое состояние позволяет ему пахать в любой роли.

Хави даже назвал его зверем, когда сообщил, что немцу когда-то потребуется отдых: «Мы хотим дать отдых Гюндогану и поговорим с ним, чтобы узнать о его состоянии. Все-таки Илкай не подросток. Он играл во всех матчах, просто зверь». Значительное место в этом сравнении занимает именно сумасшедшая работа в обороне.

Позиция не имеет значения. Против «Жироны» он из центра поля сместился на фланг за Мигелем Гутьерресом и подстраховал Кунде.

Из верхней двойки в схеме 4-4-2 Гюндоган стабильно возвращался назад в нужной ситуации. Оцените, насколько глубоко оказался Илкай. Он прервал стеночку Килиана Мбаппе и Фабиана Руиса внутри штрафной.

Иногда немец выключается из игры. Это свойственно многим игрокам с атакующей ментальностью. Но назвать проблему глобальной точно нельзя – работоспособность Гюндогана перекрывает все возможные недостатки.

В первой половине сезона это было не так явно, но сейчас Илкай блистает как топовый игрок с разнообразным набором качеств . Сюда входит поиск свободы и ее создание для партнеров, умение управлять темпом игры и выполнение огромного объема задач без мяча.

Какие роли Илкай попробовал в «Барселоне»? Было несколько этапов

С качествами Гюндогана разобрались. А где Хави использует его?

«Ключевое слово для определения моей игры – адаптация . Я очень гибкий игрок, могу выходить на разных позициях. В «Ман Сити» появлялся в центре поля, в паре опорников, как десятка и даже как ложная девятка», – размышлял Илкай после перехода. В «Барселоне» универсальность немца очень пригодилась.

До класико в конце октября приоритетной была идея с Канселу в роли ложного фулбека. В схеме 2-3-4-1 (3-2-4-1 по ситуации) Гюндоган становился правым инсайдом и постоянно находился в ожидании заброса за спину.

Без мяча расположение Илкая зависело от конкретного соперника или хода матча. Он оставался в верхней двойке с Левандовским, закрывал правый фланг или опекал одного из полузащитников. Против «Сельты» это был Лукас Бельтран.

Но после поражения от «Реала» (1:2) начался новый этап. «Барселона» отказалась от использования ложного фулбека на постоянной основе. Теперь при контроле Хави окончательно перешел на 3-2-4-1.

Кунде оставался в начале атаки и часто подключался вперед, а за ширину теперь отвечали левый защитник и правый вингер. Гюндоган на время переместился в центр поля из-за частых травм (Гави в ноябре вылетел до конца сезона, периодически не были доступны Педри и Де Йонг) и плохой формы Ориоля Ромеу.

В этой роли от него больше требовалось регулировать темп и направлять мяч в нужные зоны. Возросла еще и нагрузка в прессинге – нужно было контролировать гораздо больше пространства.

Илкай быстро адаптировался. Опорная зона стала надежнее, а проблемы в обороне обострились из-за несбалансированности флангов. «Мы играем с Педри и Де Йонгом на схожих позициях и проведем много матчей рядом, поэтому будем налаживать связи. Как полузащитник я ценю, что могу комбинировать с такими игроками», – прогнозировал немец еще летом.

С конца декабря Хави отправляет его в центр поля или в атакующую тройку в зависимости от соперника. Иногда универсальность Гюндогана полезна для перестроений по ходу матчей . В ответной игре с «Наполи» Илкай вышел в опорной зоне рядом с Кристенсеном, а после появления Ромеу и Роберто отправился в атаку.

«Это вопрос интерпретации. Важно, что ты делаешь вне своей позиции и где нужен тренеру. Я готов играть где угодно, потому что в прошлом доказал – могу выходить как ближе к атаке, так и в обороне», – отмечал сам игрок. Его универсальность помогла «Барселоне» решить сразу две проблемы.

Хави было легче адаптироваться под соперников. Если нужнее рывки за спину и поиск свободы между линиями, то Илкай появлялся на позиции правого инсайда. Когда важнее контроль и своевременная смена темпа, он оказывался в центре поля.

Другой ракурс – травмы. Команда страдала от них очень сильно. Умение немца переключаться между ролями делало план Хави менее уязвимым.

Почему весной Гюндоган снова выглядит лучше? Есть две причины

Гюндоган версии 2024 года гораздо ближе к Зидану из сравнения Уокера. Почему не получилось раньше? Выделим две причины.

Первая – адаптация на фоне поисков «Барселоны» . Илкаю нужно было привыкать к новым требованиям, но Хави экспериментировал и пробовал разные варианты в поисках баланса. Это осложняло создание комфортных условий конкретно для Гюндогана.

Ему еще и приходилось затыкать проблемные позиции из-за повреждений игроков (переход в центр поля). Монолог после поражения от «Реала» в первом круге словно выражает злость не только на результат отдельного матча, но и на ситуацию в целом: «Я пришел сюда не для поражений в таких матчах. Как опытный игрок несу ответственность за то, чтобы команда не допускала подобных вещей. Нам нужна стойкость».

Второй аргумент – партнеры не всегда пользовались движением Гюндогана . Это одна из сторон адаптации, но уже более осязаемая. Есть конкретные примеры, когда открывания Илкая ни к чему не приводили из-за выбора безопасных вариантов для передачи.

Проблема обострилась именно на позиции правого инсайда. Вот сразу два случая из матча с «Осасуной» (4-й тур). Сначала Кристенсен не решился на длинный пас и отдал ближнему.

Через несколько минут Ямаль под давлением не вывел Гюндогана на позицию для кросса.

Почему тогда весной Гюндоган играет гораздо лучше? Отталкиваемся от предыдущих пунктов:

● Структура 3-2-4-1 при владении заработала без сбоев (максимально похожа на конфигурацию «Ман Сити» в последние месяцы Илкая в клубе). После поражения от «Вильярреала» (3:5) «Барселона» в лиге набрала больше всех очков, а по xG и xGA без учета пенальти эффективнее оказался только «Реал».

Вместе с командой возродился и Гюндоган. Все его сильные качества раскрылись в условиях комфорта;

● Стало гораздо меньше случаев, когда партнеры игнорировали его намерения. Это следствие улучшения взаимопонимания и работы самого игрока. Илкай гораздо лучше выбирает эпизоды для открываний.

Вот главные факторы весеннего преображения немца. «Сезон Гюндогана великолепен. Есть цифры, но все, что он дает нам, нельзя посчитать. Это особенный игрок», – восхищался Хави в конце марта.

Его полезность складывается из умения искать пространство и создавать его для партнеров, управлять ритмом игры, покрывать большой объем в обороне и переключаться между ролями без потери качества. Не самое удачное начало было связано с состоянием команды. Перелом случился вместе с общим прогрессом.

Сейчас он в лучшей форме с момента перехода в «Барселону». Даже сравнения с Зиданом (по влиянию в концовках сезона) вполне уместны.

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Фото: Siu Wu/Siu Lau, Javier Borrego/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Lutz Bongarts/Bongarts