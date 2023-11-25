Вальверде – синоним универсальности. Это помогает и Анчелотти, и Беллингему

Закрыть несколько позиций? Легко.

Перед ЧМ-2022 Тони Кроос написал в твиттере: «Феде Вальверде прямо сейчас входит в топ-3 лучших игроков в мире». Слова одного из самых умных полузащитников современности нисколько не устарели.

Уругваец помогает Карло Анчелотти строить мощный и гибкий «Реал». Он выходит на разных позициях, выполняет сразу несколько задач и поражает объемом (успевает практически везде). Даже невероятный прогресс Джуда Беллингема не обошелся без влияния Вальверде.

Обсудим в деталях:

• Феде привык к двойным ролям. Ему хватает интеллекта и физики;

• Переход на схему 4-3-1-2 сказался и на уругвайце. Без мяча он освоил три позиции (везде выглядит достойно);

• Благодаря работоспособности Вальверде Беллингем экономит силы в обороне. Это еще одна уникальная способность Федерико;

• На этом фоне у Вальверде еще и улучшились показатели в атаке. Теперь он чаще получает мяч в центре и осознает ценность рывков с мячом.

Вальверде – это почти всегда двойные роли (или даже тройные). Так было и в прошлом сезоне

После победы 2:1 над «Барселоной» в апреле 2021 года Зинедин Зидан поделился: «Благодаря Вальверде у нас был еще один игрок в центре поля и на фланге. Мы использовали его скорость». Цитата максимально раскрывает одно из главных умений Феде.

Уругваец способен переключаться между разными задачами. И это касается не только смены позиции по ходу матча или при подготовке к нему.

Его мышление уже давно используют для освоения двойных ролей. Они могут быть разными: внутри одной фазы (прессинг или владение) и в зависимости от сценария.

Первый аспект позволяет «Реалу» прокачать конкретную деталь плана на игру. В прошлом сезоне Вальверде непосредственно поучаствовал в разгроме «Барселоны» (4:0) благодаря подобной установке. В прессинге Феде накрывал Серджи Роберто на одном уровне с Лукой Модричем.

Но в случае прохождения давления ему нужно было оперативно садиться в опорную зону к Кроосу. Уругвайцу хватало выдержки и концентрации для такого объема в обороне.

При владении Вальверде не менял позицию. При другом подходе ему бы пришлось переключаться при смене рисунка игры.

В сентябре 2022-го против «Атлетико» он действовал в атаке как правый вингер с регулярными смещениями в центр.

А при позиционной обороне Феде садился ниже и становился латералем. Он разгружал Дани Карвахаля – правому защитнику не нужно было разрываться между игроками. Иногда уругваец еще и оказывался в центре поля в роли Модрича (хорват оставался на фланге).

Возьмем более свежий пример. В игре с «Севильей» при владении Вальверде формировал центр поля вместе с Кроосом и Орельеном Тчуамени.

Ему привычно достались задачи правой восьмерки с широким функционалом. Федерико открывался в полуфланге, иногда менялся местами с Беллингемом или шел широко.

Без мяча он часто следил за Лукасом Окампосом и оказывался пятым защитником в линии (изначально был выше как вингер). Карвахаль же мог сосредоточиться на движении Маркоса Акуньи.

Соответственно, фиксируем сразу три позиции. Когда «Реал» атаковал, Вальверде уходил в центр, а при обороне совмещал задачи вингера и крайнего защитника. И это не единичная подстройка под конкретного соперника, а частая история в этом сезоне (особенно ярко наблюдалась в класико).

Анчелотти получает невероятную выгоду. Так ему легче готовиться или менять план уже в процессе (раскрываться или удерживать результат). «Трудно сказать, где он приносит больше пользы. Вальверде влияет везде, где я его ставлю: на фланге, в центре поля или в опорной зоне. Феде – цельный полузащитник и важный игрок для нас», – восхищался итальянец.

«Я наслаждаюсь и выкладываюсь на каждой позиции. Впереди могу внести вклад голами и ассистами, а в середине поля – объемом работы и энергией», – размышлял уже Феде о своей универсальности перед ЧМ. Это уникальный игрок благодаря сочетанию гибкого мышления (адаптируется к двойной или даже тройной роли) и физической готовности покрывать огромное пространство.

Как новая схема «Реала» повлияла на Вальверде: уже освоил три разных роли (каждый раз достойно адаптировался)

Самое обсуждаемое изменение на старте испанского сезона – переход Анчелотти на схему 4-3-1-2 с ромбом в центре поля. Это отразилось и на Вальверде.

Изначально в прессинге Феде располагался узко как правая восьмерка. При атаках через его фланг он выдвигался за левым защитником соперника.

Если мяч находился слева, то уругваец возвращался в центр и переключался на опорника или восьмерку.

У «Реала» возникли сложности с обороной на флангах. «Атлетико» обнажил проблему – вытягивал крайних защитников и использовал пространство у них за спиной для подач в штрафную.

Начался новый этап для Вальверде. Анчелотти под «Жирону» в обороне перешел на 4-4-2 в линию, где левее на фланг опускался Беллингем, а правее играл Феде. Идея прижилась.

«Я чувствую себя комфортнее и справляюсь, хотя и привык к одной и той же системе. Пытаюсь адаптироваться, постоянно учусь и расту. Временами это сложно, ведь бывают матчи, как с «Жироной», когда нам приходиться менять систему», – рассказывал Федерико. Ему традиционно нужно было выдерживать большой объем.

В давлении он сосредоточился на опеке крайнего защитника, а при прохождении первой линии откатывался как правый вингер.

Уругваец теперь чаще помогал Карвахалю (опускался как в эпизоде из игры с «Севильей» в предыдущем пункте). Иногда это перетекало и в полноценный план Анчелотти.

Против «Барселоны» он стабильно доигрывал по Алексу Бальде как правый латераль. Дани же брал на себя контроль за Жоау Феликсом.

Класико показало, насколько сложными могут быть указания для Вальверде. В прессинге Феде накрывал Иньиго Мартинеса, а при позиционной обороне становился пятым защитником.

Идеально успеть практически невозможно, поэтому появлялось пространство. Но в остальных матчах условия были чуть проще, и уругваец уверенно справлялся.

Третий период – перемещение в опорную зону. Травмы Тчуамени и Эдуардо Камавинга вынудили «Реал» перестроить центр поля. «Вальверде и Кроос могут сыграть в опорной зоне. У нас будет много вариантов, например, Вальверде-Кроос, Кроос-Модрич или Кроос-Себальос», – анонсировал Анчелотти перед «Кадисом» в конце ноября.

Первая пара ожидаемо стала основной. Функционал Вальверде расширился. В прессинге его роль варьировалась.

В игре с «Бетисом» Феде опекал опорника Марка Року. Иногда ему приходилось высоко выдвигаться за ним. Вот испанец открылся между центральными защитниками – на него отвлекся Лука Модрич, а уругваец остался ниже для сохранения компактности.

Но после его паса хорват остался рядом с Шади Риадом, а Вальверде накрыл Року на приеме и заставил быстро отдать ближнему. Благодаря универсальности уругвайца Модрич тратил меньше энергии без мяча в удобной роли (в верхней двойке вместе с Родриго).

Обратная ситуация. Против «Алавеса» уругваец не только встречал опорника Андера Гевару, но и оставался ниже всех полузащитников для контроля десятки Хона Гуриди.

Так Феде мешал ему найти свободу между линиями. А здесь еще и готов подстраховать Луку, если пройдет передача с фланга на опорника.

Помощь правому защитнику при этом не прекратилась, а только перетекла в другую форму. Уругваец реагировал на рывки за спину и до конца следовал за соперником.

Вот так он подстраховал Лукаса Васкеса при его выдвижении за Абде Эззальзули. Вальверде вовремя сместился правее за Абнером и перекрыл развитие атаки через эту зону.

«У него все очень хорошо получается. Когда Феде играет ниже, ему сложнее оказаться в штрафной, но его усилия на любой позиции очень полезны», – рецензировал Анчелотти. Адаптация Феде к роли продолжалась. Он выдерживал множество задач и грамотно опекал соперников, но иногда в нестандартных случаях переключался с трудом.

После выздоровления Тчуамени и Камавинга Феде, вероятно, вернется без мяча ближе к флангу. В этом сезоне он уже успел освоить три разных роли в обороне (восьмерка, вингер и опорник) и каждый раз достойно подстраивался. «Реал» стал гибче и легче справляется с обстоятельствами.

Как Феде помогает Беллингему? Он не страхует его напрямую, а избавляет от лишней работы в обороне

Вальверде даже связан с мощным стартом Беллингема.

«Джуд великолепно справляется и кажется очень зрелым игроком, как будто он играет здесь уже много лет», – описал его действия Феде. Но один недостаток все-таки есть.

Периодически англичанин выключается без мяча и не дорабатывает эпизод до конца. Это не глобальная проблема, но в отдельных матчах вредит структуре «Реала». Где же тут помощь от уругвайца?

Она проявляется не напрямую, ведь игроки чаще располагаются в разных зонах при обороне. Беллингем находится слева, а Вальверде на правом фланге или правее в опорной зоне. Поэтому ситуации, когда он непосредственно страхует партнера, встречаются редко.

Сила Феде в другом. Его объем позволяет Джуду тратить меньше сил и сохранять энергию для включений в атаку (с Модричем похожая ситуация). Он меньше уходит с позиции для сохранения компактности.

Возьмем наглядный пример. Против «Алавеса» Браим Диас не перекрыл линию передачи на Гевару. Вальверде в этот момент опекал Гуриди.

В итоге он выдернулся на опорника и одновременно выключил десятку. Беллингему не пришлось смещаться с фланга в центр для подстраховки.

Еще один показатель полезности уругвайца. Он позволяет партнерам в атаке раскрываться еще ярче и выполнять меньше работы в обороне.

«Моя роль – бегать, пока у меня не подкосятся ноги. Собираюсь делать это всегда. Даже случаются эпизоды, когда я бегу ради бега. Со временем исправлю ситуацию», – обещал Вальверде три года назад. У него получилось: объем остался, а вот грамотных решений теперь намного больше.

Джуд подтвердит. Вальверде своей мощью избавляет его от излишней интенсивности без мяча и косвенно улучшает эффективность впереди (появляется больше сил на размышления и активность с мячом около штрафной).

Почему Вальверде прибавил в атаке? Теперь он чаще действует в центре и эффективнее тащит мяч на рывках

Закончить на описании подвигов Феде в обороне неправильно. Ведь и в атаке он стал разнообразнее.

Это выражается во влиянии на промежуточное развитие владения. Цифры по ударам, передачам под удар и действиям в штрафной практически не изменились. Зато точных пасов в финальную треть и продвигающих передач стало гораздо больше.

Почему так произошло? Есть два фактора.

Первый – увеличение активности. В этом сезоне Вальверде реже оказывается на фланге и в основном располагается в центре (как восьмерка в ромбе или опорник в паре с Кроосом). Теперь уругваец делает на девять передач больше за 90 минут в Ла Лиге (с 59 показатель резко вырос до 68).

Феде банально чаще встречается с мячом и сильнее влияет на атаку «Реала». Он комфортно чувствует себя в таких условиях и сразу нацелен на поиск свободы или продвижение мяча.

Ему не нужно обязательно смещаться в центр из широкой позиции, как раньше в роли вингера. «В центре я приношу больше пользы, так как привык к вертикальной игре и помощи в обороне. Справа иногда немного теряюсь, но готов сделать все, что решит тренер», – подтверждал игрок весной 2022 года.

Новая среда благотворна для его стиля. При владении Анчелотти в первую очередь опирается на его сильные качества, а не универсальность (как в обороне). Да еще и в удобной зоне.

И это окупается. В основном Вальверде стремится не только сохранить мяч и направить его в менее насыщенную зону (89,9% точности передач), но и способен на рискованные варианты. Вот так «Реал» вскрыл опорную зону «Атлетико» в два паса как раз после умного решения уругвайца.

То же касается и движения при поиске пространства. Феде умеет пользоваться любыми недостатками структуры и мгновенно превращать их в новое направление атаки. В центре такие ситуации находить легче, чем на фланге.

Против «Севильи» Родриго стянул трех соперников. Свободу правее заполнил уругваец. Разрезающий пас на бразильца в штрафную не прошел, но важно, как Вальверде сам создал себе зону своевременным открыванием.

Второй аргумент – Феде осознал опасность рывков с мячом. Они выводят его на удобную позицию для продвижения.

Об этом подробно рассказал Анчелотти в начале сезона: «Его позиция немного изменилась. Вальверде играет ниже, это даже полезнее. Он понял, что не так силен при игре в одно или два касания. Если есть пространство или время, то не нужно сразу делать пас. У Феде есть замечательное качество – рывки с мячом, и он должен максимально использовать их. Я никогда не прошу его играть в одно или два касания».

Сейчас у него уже десять передач под удар после таких забегов (почти попал в топ-10 лиги).

Против «Райо Вальекано» уругваец отобрал мяч у Альфонсо Эспино и устремился вдоль фланга.

Он пробросил мяч мимо Флориана Лежена и нашел в штрафной Хоселу.

Не во всех эпизодах он выводил партнера на удар, но они были не менее ценными для атаки.

Гол Винисиуса «Альмерии» стал возможен только благодаря рывку Вальверде. Он оторвался от Гонсало Мелеро и увидел открывание Беллингема между линий.

Феде еще есть куда развиваться в плане контроля мяча. Он не ведет игру команды, как Кроос, и не разрезает оборону необычными передачами, как Модрич.

Но как вспомогательный элемент уругваец подходит идеально. Сочетание умения сохранять владение через простые решения, поиска свободы и мощности рывков с мячом делает его серьезным оружием.

А если добавить к этому адаптацию к двойным ролям, универсальность и готовность покрывать большой объем, то в руках Анчелотти оказался один из самых разноплановых игроков в мире. О чем и говорил Кроос.

Особенно показательна мощь Вальверде на дистанции двух сезонов при Карло. Сначала было пари – итальянец намеревался «порвать тренерскую лицензию, если он не забьет минимум десять голов за сезон». Феде справился. Сейчас уругваец оказался глубже и принес не меньше пользы, но другой по смыслу.

Вальверде улучшает любую команду, а тренер и среда просто диктуют, насколько и где именно.

Фото: Guillermo Martinez/AFLO, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press; Gettyimages.ru/Angel Martinez