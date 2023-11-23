Дарвин Нуньес стал звездой «Ливерпуля». Это читалось еще в прошлом сезоне

Прямо сейчас Дарвин Нуньес – второй игрок «Ливерпуля» по голевым действиям в АПЛ (8) после Мохамеда Салаха (14). Наконец-то уругваец стал полноценной звездой команды.

«Его потенциал невероятен. Дело не только в скорости, но и в отношении к работе. Он очень трудолюбивый», – восхищался Юрген Клопп еще год назад. Полезность Нуньеса ранее затмевалась яркими промахами и неудачной игрой «Ливерпуля» в целом.

Обсудим в деталях:

• Дарвин был полезен еще в первом сезоне благодаря умным открываниям и действиям в подыгрыше. Признать это мешали сравнения с Эрлингом Холандом и травмы;

• Прогресс уругвайца вызван тремя факторами. Это регрессия к среднему, работа в сборной с Марсело Бьелсой и стабильная роль;

• Нуньес – разнообразный форвард. Мощно открывается за спину, ищет свободу между линиями и уходит на фланги;

• Клопп был недоволен работой Нуньеса в обороне. Дарвин добавил, но пока не показал все возможности.

Нуньес выделялся и раньше. Из-за сравнений с Холандом и травм он не получил признания

Дарвин уже в дебютном сезоне сильно выделялся. Есть два аргумента – отличные открывания и помощь в подыгрыше.

Одна из главных претензий в тот период – реализация. Она и правда хромала. В АПЛ только Холанд (0,75) и Каллум Уилсон (0,72) набрали больше уругвайца xG без пенальти за 90 минут (0,64), но разница в реальных голах была слишком разительна: Дарвин забил в чемпионате всего девять раз, форвард «Ньюкасла» настрелял 18, а Эрлинг и вовсе обновил рекорд лиги (36).

Но у этой истории есть и обратная сторона. Без умного движения и дриблинга Дарвин не получил бы столько моментов. «Мне все равно, что он попал в штангу. Все, что было до – очень убедительно. Нуньес убрал защитника и вратаря», – показательные слова Клоппа после вирального промаха в игре с «Тулузой».

Уругваец пользовался потерей концентрации защитников и грамотно отклеивался от них. У Дарвина высокий показатель касаний внутри штрафной (8,19 за матч в сезоне-2022/23) – в АПЛ лучше оказались лишь Габи Жезус (8,34) и Салах (8,22).

При прострелах или навесах резкость помогала Нуньесу уходить от плотной опеки. Вот против «МЮ» он изначально находился перед Лисандро Мартинесом, но опередил его и успел первым коснуться мяча. Лишь подкат аргентинца помешал удару.

Еще одним оружием стали рывки за спину (об их особенностях подробнее расскажем ниже). Они идеально вписались в вертикальный стиль «Ливерпуля».

Здесь на Эндрю Робертсона выдернулся Эмерсон и оголил зону. Нуньес грамотно вынырнул из-за спины Эрика Дайера и пробил после заброса.

«У Дарвина молниеносный темп, который ненавидят защитники. Когда он принимает мяч на скорости, то становится смертельно опасен», – описывал Алан Ширер.

Разноплановость уругвайца проявилась в созидании. Он видит открывания между линиями и ловко разворачивается с мячом внутри штрафной. По ожидаемым ассистам (0,28) Нуньес уступил только Тренту Александер-Арнольду (0,35).

Но польза от смещений Нуньеса была и для построения атаки. Часто при высоком прессинге соперника именно он становился главным адресатом для Алиссона и защитников. Цепкость помогала ему сохранять владение и искать партнеров рядом.

Вот эпизод из прошлогоднего матча с «Тоттенхэмом». У Трента перекрыты все ближние варианты для паса. Он закинул на Дарвина – уругваец опередил Клемана Лангле и скинул в касание на свободного Фабиньо (принял мяч лицом к воротам).

Что мешало признать влияние уругвайца ранее (помимо реализации)?

Во-первых, завышенные ожидания из-за гонки с Холандом. В общественном сознании совпало все – два топ-клуба одновременно купили молодых форвардов с сумасшедшим потенциалом. Когда на фоне норвежца Нуньес смотрелся не так ярко, посыпалась критика.

При этом сравнение вышло не совсем корректным. Дарвин не всегда играл на острие (38% времени в лиге провел как левый вингер) и разнообразнее Эрлинга действовал в подыгрыше. Нуньес чаще уходил на фланги или в зону перед штрафной и совершал на девять касаний больше в среднем за игру.

Во-вторых, мелкие повреждения во второй половине сезона сбивали ритм и не давали полноценно закрепиться в старте. После Нового года уругваец пропустил восемь матчей из 22 после ушиба бедра, проблем с плечом и травмы пальца ноги. Это вылилось всего в 49,6% времени на поле в АПЛ.

Эти обстоятельства не должны глобально влиять на оценку Нуньеса. Еще в прошлом сезоне стало понятно, что «Ливерпуль» получил уникального игрока с широким набором возможностей (универсальность, умные открывания и разнообразие в подыгрыше).

Что изменилось в этом сезоне? Регрессия к среднему, советы от Бьелсы и стабильная роль форварда

Теперь уровень Дарвина признают гораздо охотнее. Этому способствовали несколько факторов.

Нуньес немного улучшил показатели в завершении. Пока он получает больше моментов за 90 минут (xG без пенальти вырос с 0,64 до 0,75) и сохранил движение в плане реализации (после 0,48 голов за матч вышел на отметку 0,60). Казалось бы, уругваец снова забивает меньше ожидаемого, но пока это плавающие цифры из-за маленькой дистанции (перед игрой с «Лутоном» имел 0,86 мячей за игру с 0,84 xG).

После такого прошлого сезона неминуема регрессия к среднему. Наличие множества моментов лучше коррелирует с голами, чем перепады в реализации. После аномального неудачного отрезка ситуация обычно улучшается.

Похожий опыт был у Дарвина в «Бенфике». После 0,3 голов за игру в лиге с 0,50 xG без пенальти последовал сумасшедший сезон с 1 мячом при 0,69 xG. Больше повлияла именно регрессия, чем прогресс в навыках.

Помимо этого Дарвин работает над концентрацией. Он перестал читать соцсети. «Раньше я постоянно наблюдал за соцсетями – это делало мое состояние хуже. Теперь работаю в тишине, пусть они говорят, что хотят, с моим сознанием все в порядке», – поделился Нуньес в августе.

Еще один тезис – работа в сборной с Бьелсой (он возглавил Уругвай в середине мая). Аргентинец помешан на анализе и развитии личных качеств игроков. Форвард «Лидса» Патрик Бэмфорд (выдал 17+7 в АПЛ два года назад) не даст соврать: «В течение недели мне присылали разные вещи. Иногда видео с защитником, против которого буду играть. Последние три недели каждый день отправляли по два-три видео с действиями Холанда. Я должен был наблюдать за ними и думать, что смогу почерпнуть для себя».

Первые результаты совместной работы уже заметны. Вот как об этом рассказал Дарвин: «Бьелса показал несколько моих матчей и остановился на некоторых эпизодах. Например, в игре, где соперник обороняется низко, Марсело предложил располагаться за спиной у центрального защитника, чтобы он потерял меня».

Один из таких случаев – момент против «Вест Хэма». Во время паса Доминика Собослаи на Салаха он находился в зоне видимости Найефа Агерда.

Марокканец в итоге отвлекся на мяч и корпусом повернулся к вингеру «Ливерпуля». Нуньес открылся чуть правее и остался без опеки.

И самое главное отличие – после восстановления Луиса Диаса у Клоппа нет необходимости двигать уругвайца налево.

Он стабильно выходит на позиции форварда и смещается на фланги уже интуитивно. Теперь Дарвин может делать рывки за спину по всей ширине поля (сам выбирает ситуацию), а не связан конкретной зоной (как в роли вингера). Это значительно расширяет его возможности и делает атаку «Ливерпуля» вариативнее.

Три аргумента (более убедительное завершение, советы от Бьелсы и окончательный переход в центр атаки) объясняют прогресс Нуньеса в этом сезоне.

Нуньес опасен не только как завершитель. Он еще и активно участвует в созидании

Перейдем к описанию сильных качеств Нуньеса. Понадобится сразу три пункта.

Самый мощный навык Дарвина – рывки за спину. Они эффективны благодаря его скорости и умению вовремя начать движение. Эти вводные делают уругвайца разнообразнее.

Он опасен на пространстве, когда «Ливерпуль» выбегает в контратаки или высоко отбирает мяч. Одновременно Нуньес становится аргументом против низких блоков. Дарвин резко срывается с места и опережает защитников за счет быстрой реакции на ситуацию.

«У Нуньеса есть скорость, навыки в завершении и желание. Когда он в форме, его сложно сдерживать», – размышлял Клопп. Гол Дарвина «Вест Хэму» – настоящее произведение искусства.

В момент паса Алексиса Мак Аллистера уругваец находился между Куртом Зума и Агердом. Он моментально взорвался, обогнал обоих защитников и с лету пробил в касание.

Порой Нуньес опускается и становится ложной девяткой. «Ливерпуль» грамотно использует его качества в такой роли.

Все дело в реакции вингеров. Они подстраиваются под движение Дарвина и уходят в центр. Диас и Салах идеально вписываются в подобный сценарий. Они любят открываться не только в широкой позиции, но и около штрафной, поэтому Нуньес видит вариант для паса после разворота с мячом.

Против «Астон Виллы» случился показательный эпизод. После отбора Робертсона на фланге Диас протащил мяч, вернул его Эндрю и устремился за спину Мэтти Кэшу (как раз выдернулся на левого защитника).

Нуньес в этот момент не бежал за спину, а находился перед Эзри Конса и ждал передачу. Возникла идеальная ситуация – оба вингера в узкой позиции рванули вперед. Дарвин решил в касание вывести колумбийца на удар (Бубакар Камара сфолил и получил желтую карточку).

Этот элемент показывает взаимосвязь сильного качества Нуньеса и системы (адаптируется под него).

Но это не единственная польза от Дарвина в подыгрыше. Он видит пространство между линиями и помогает доставлять мяч в штрафную после прохождения прессинга или взлома компактной обороны. По пасам в штрафную (1,94) сейчас выше Нуньеса в «Ливерпуле» только Трент (2,09).

«Брайтон» чуть не пострадал как раз из-за несогласованности в давлении. Игор Жулио из центра обороны агрессивно выдернулся на чужую половину за Салахом, а Льюис Данк остался строго в последней линии. Уругваец воспользовался и нашел огромную свободную зону.

В итоге Нуньес вывел Собослаи на удобную позицию для прострела (Райан Гравенберх попал в перекладину).

Уход на фланги – еще одна важная часть стиля Нуньеса. Он создает численное преимущество в конкретной зоне и помогает партнерам выходить на удобную позицию для кросса или прострела.

Иногда Дарвин нужен здесь как связующее звено. Уругваец выводит мяч в центр на рывке и разворачивает атаку на другую половину. Еще один пример из матча с командой Де Дзерби – Гравенберх при выходе из-под давления увидел открывание Нуньеса слева.

Он ушел от Йоэля Велтмана, оказался между линиями и отдал на Салаха.

Сейчас все эти черты делают уругвайца одним из самых разнообразных форвардов лиги. Он получает много моментов благодаря рывкам за спину и влияет на атаку в созидании после движения в роли ложной девятки.

Дарвин не сразу адаптировался к интенсивности «Ливерпуля». Сейчас есть прогресс, но это не максимум

Какие опасения по будущему Нуньеса в «Ливерпуле»? Глобально только одно – действия без мяча.

Привыкнуть к задачам Клоппа в прессинге с ходу очень сложно. Подтвердит даже Салах. «Мы не смогли адаптироваться к прессингу в первом сезоне. Потребовалось время, чтобы это выглядело как надо», – рассказывал он о становлении тройки с Роберто Фирмино и Садьо Мане. Сложности возникли и у Нуньеса.

Клопп перед игрой с «Лутоном» объяснил подробнее: «В прошлом сезоне нам нужен был форвард с идеальными навыками в обороне. Тогда Дарвин не смог этого дать». Вот одна из причин, почему Юрген отправлял его налево. Уругвайцу гораздо проще встречать крайнего защитника на фланге и опускаться за ним в линию, чем грамотно опекать игрока в центре и одновременно перекрывать линию передачи на другого соперника.

В последнее время наметился прогресс. Это отмечает и сам Клопп. «Теперь его работа в обороне значительно отличается. Нуньес всегда хотел стать эффективнее, но раньше попытки были менее координированными. Сейчас ситуация намного лучше», – сказал он в конце сентября. И совсем свежий вердикт Юргена: «Брентфорд» выходил из обороны через длинные передачи, поэтому он [Нуньес] начинал прессинг. Скорость его работы была безумной».

Вот пара примеров из этого сезона. Дарвин закрыл Паскалю Гроссу возможность паса на Данка и вынудил отдать вратарю.

То же самое произошло через несколько секунд (еще и Собослаи подоспел на помощь).

Но это лишь положительная динамика. «Ливерпуль» еще не вышел на проектную мощность в прессинге. Нуньесу нужно работать над концентрацией и учиться быстро адаптироваться к внештатным ситуациям.

Похожая история и с контрпрессингом. Клопп назвал его одним из ключевых элементов: «Решающий фактор – желание вернуть мяч после потери. У нас было так много случаев, когда контрпрессинг имел значение в конкретных матчах. Он помогает против глубоко обороняющихся команд».

Уругвайца подводила невнимательность. Иногда он действовал слишком пассивно после перехода владения. Сейчас полезных эпизодов стало больше.

Как здесь. Диас не смог обыграть Велтмана и потерял мяч. Нуньес находился рядом, но не выключился, а выдернулся на Симона Аденгру и вернул «Ливерпулю» владение.

Дарвину еще предстоит долгий путь в игре без мяча. Пока он не раскрылся и наполовину.

Если же Нуньес станет настоящей прессинг-машиной и найдет стабильность в реализации, то окажется одним из самых разносторонних форвардов мира. Он уже сейчас на топовом уровне находит моменты и по-разному помогает в подыгрыше.

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty