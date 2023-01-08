«Арсенал» провернул не самую заметную, но в перспективе очень важную сделку. За 40 миллионов евро (плюс пять млн бонусами) Микель Артета получил одного из самых многообещающих защитников Европы.

22-летний Юрриен Тимбер из «Аякса» расширит выбор в обороне. Универсальность голландца позволит и бороться с Уайтом за роль правого защитника, и при необходимости разгрузить Салиба (его весенняя травма подчеркнула нехватку качественных защитников).

«Я был далеко не так хорош в возрасте Тимбера, как он сейчас. Это отличный игрок с большим потенциалом. Надеюсь, он сможет развиваться», – такую оценку дал партнеру по сборной Вирджил ван Дейк.

Стиль «Аякса» раскачал Тимбера. Он рискованно и необычно продвигает мяч

«Я могу играть в центре обороны, справа и иногда даже в центре поля. Был бы рад сохранить вариативность», – поделился Тимбер сразу после перехода. В «Аяксе» голландец правда получал разнообразные роли – этому способствовала игровая модель клуба.

Юрриен обычно выходил на позиции центрального защитника, но по ходу матча двигался правее на фланг или выше в опорную зону. Свобода перемещений – гарант постоянных встреч с мячом. И продвижений, конечно.

По работе с мячом Тимбер выглядел исключительным игроком на уровне Эредивизи. Обратите внимание: очень много продвигающих передач при высочайшей точности.

Тимбер активно участвовал в подготовительной фазе, когда направлял мяч в нужные зоны (стабильно высокие показатели количества и точности передач). Одновременно голландец влиял на развитие атаки через нетипичные решения с поиском свободных зон (выдавал сильные для центрального защитника цифры по продвигающим пасам).

«Юрриен очень хорошо действует с мячом. Конечно, защитники должны в первую очередь качественно обороняться, но если он так легко сохраняет спокойствие под давлением, то это особенное качество», – восхищался Марко Ван Бастен.

Большая сила Тимбера – передачи между линиями. Его мышление помогало структуре «Аякса» в любой момент использовать пространство и быстро доводить мяч ближе к штрафной.

Вот один из эпизодов, когда Юрриен заметил открывание Альвареса. Пас Тимбера ускорил закрепление в финальной трети.

А против «Наполи» решение Юрриена перевернуло ситуацию. После улучшения позиции голландец мог без риска отдать на фланг (соперник был к этому готов). Вместо простой передачи Тимбер продолжил атаку через насыщенную зону.

Получилось максимально удачно. Замбо-Ангисса переключился на Тайлора, а Ди Лоренцо остался в узкой позиции, поэтому Бергвейн сделал пас на свободного Басси под кросс (так забил Классен).

Другой пример – после обратной передачи Бергейса Тимбер в касание нашел Тайлора между линиями. Впоследствии «Аякс» быстрым розыгрышем создал голевой момент.

Этот навык Тимбера пригодится «Арсеналу» при взломе компактных оборонительных блоков. У Артеты есть игроки с топовым пониманием пространства (Хавертц, Эдегор), поэтому может получиться мощный симбиоз.

Рывки с мячом – фирменный элемент Тимбера. Так он разбивал прессинг (в «Аяксе» подстраивались под его движение)

У Юрриена есть еще одно мощное оружие – рывки с мячом.

Opta поделилась любопытным графиком. По удачным проходам на пять метров и более (487) голландец опережает ближайшего конкурента в лиге на 76 рывков. При этом соперничает он в основном с игроками атаки.

Смещения Тимбера на фланг и выше создавали удачные ситуации для начала забега. Тен Хаг и Схройдер подстраивались под Юрриена для снижения рисков при потере.

Первый способ – создание тройки в первой линии владения. Юрриен ситуативно превращался в крайнего центрального защитника и свободно поднимался, ведь сзади оставалось два игрока.

«Арсенал» использовал похожую структуру. К Габриэлу и Салиба присоединялся Уайт, но Бен участвовал только в розыгрыше и редко уходил выше (оставался страховать).

Второй способ – смена позиций Тимбера с одним из партнеров. Это касалось правого защитника или номинального опорника.

«Я довольно часто оказывался в штрафной соперника. У меня было много места для дриблинга, поэтому в какой-то момент подумал – просто пойду. Жаль, что не забил, но любом случае было опасно», – описал Тимбер момент из матча с НЕК.

Вот этот момент. Сначала голландец открылся на правом фланге и сразу рванул в центр.

Тимбер дотащил мяч до штрафной, отыгрался с Тадичем и пробил. Юрриен фактически сам создал голевой эпизод, а потом описал ход мыслей (что вдвойне ценно).

Голы и ассисты – не главное следствие рывков Тимбера (хотя два подобных ассиста для центрального защитника – приятный бонус). Важнее влияние таких рывков на развитие владения – они позволяли нейтрализовать давление соперника и находить свободные зоны.

Вот у Альвареса нет возможности отдать вперед (ближайшие варианты перекрыты). Тимбер исправил ситуацию и потащил мяч с дальнейшей доставкой в зону перед штрафной. Он не выключился и после передачи участвовал в розыгрыше на фланге.

В сборной Юрриен изначально получил удобные условия и делал подобные забеги с позиции правого центрального защитника в схеме 3-4-1-2. Против Аргентины Де Йонг вывел его на пространство, а Гакпо в этот момент находился под опекой Энцо.

Тимбер рывком стянул двух игроков и сделал пас на Коди. Он организовал опасную атаку с подачей на дальнюю штангу.

Иногда возникают проблемы из-за затяжных решений и потерь. «Мне кажется, я слишком долго вел мяч. Они агрессивны и всегда шли за нами до упора. Против такой команды сложно играть», – анализировал Тимбер игру с Эквадором на ЧМ.

Артете необходимо учитывать этот опыт. Одних только механизмов с перестроениями (тройка в начале атаки и смена позиций) недостаточно для нейтрализации потенциальных контратак после потерь Тимбера. Если найти баланс, то рывки Юрриена станут новым оружием «Арсенала».

Тимбер привык к агрессии в обороне и знаком с персональной опекой. Это ускорит его адаптацию к принципам «Арсенала»

«Аякс» традиционно использовал высокий прессинг (в прошлом сезоне по PPDA уступил только «Твенте») с элементами персональной опеки. От центральных защитников требовалась помощь в виде выдергиваний из линии за соперником.

Тимбер органично смотрелся в такой модели. В 39,5% ситуаций, когда он выбрасывался выше для отбора, в течение пяти секунд «Аякс» возвращал мяч. В прошлом сезоне Юрриен среди защитников «Аякса» уступил по этому показателю только Санчесу и Ренсху (оба играли на фланге с иной спецификой).

Скорость и цепкость в единоборствах способствовали успешности агрессивных выпадов. Тимбер выбирает правильный момент для выпада, поэтому в основном накрывал соперника в нужную секунду.

В одной из атак «Ливерпуля» Фирмино не смог удачно обработать мяч. Ему на помощь пришел Нуньес, но Тимбер вылетел из линии и перехватом запустил атаку «Аякса».

Пас на Классена вышел слишком сильным, но здесь важен сам факт восстановления владения и быстрый выход из обороны от голландца.

А в этом эпизоде пострадал Лаутаро. Юрриен позволил ему сделать только первое касание, выдвинулся в отбор и потащил мяч вперед.

Против соперников на скорости Тимбер грамотно использовал корпус (пытался выдавить ближе к флангу) и искал момент для отбора. Смущали только периодические фолы (1,07 за игру в прошлом сезоне).

«Он играет с большим пространством за спиной, поэтому должен соблюдать компактность. И в этом Юрриен добился невероятных успехов», – комплимент от Руда Гуллита в сентябре прошлого года.

Сильнее настораживал контроль забеганий за спину. Иногда Тимбер поздно понимал намерения соперника и не успевал среагировать.

Вот показательный случай – Санчес передал ему Робертсона и сместился на фланг встречать Фирмино. Изначально Тимбер держал перед собой левого защитника, но в решающий момент промедлил и позволил ему нанести удар.

«Игроки атаки «Ливерпуля» и «Наполи» просто смертоносны. Если на мгновение потерять концентрацию, то сразу последует ошибка. Это очень хороший урок для меня – оставаться внимательным 90 минут», – резюмировал опыт Юрриен.

Аспект частично относится и к действиям внутри штрафной. Тимбер внимательно следит за соперником при возможных кроссах, но периодически в решающее мгновение чуть опаздывает и дает сопернику сделать первое касание.

В АПЛ могут чаще пользоваться его недостатком. Но плюсов все-таки гораздо больше – благодаря знакомству с персональной опекой и умением агрессивно выдергиваться из линии Тимберу проще привыкнуть к требованиям Артеты.

Как Тимбер справляется вверху с ростом 179 сантиметров? Юрриен удачно выбирает позицию и ищет подборы против высоких форвардов

В верховых единоборствах Юрриен не проседал против игроков одного роста с ним или ниже (179 сантиметров).

Здесь «Аякс» накрыл «Фейеноорд» высоким прессингом, поэтому последовала длинная передача. Тимбер вовремя выдвинулся и опередил Джаханбакша (180 сантиметров).

«Я всегда сомневался в оборонительных качествах Тимбера, ведь он не такой уж высокий. Но Юрриен прогрессировал и стал лучше в том числе и в верховых дуэлях», – заключил Руд Гуллит.

Низкий процент выигранных единоборств (47,4%) не вызывает противоречий. В тех ситуациях, когда голландец формально проиграл борьбу, команда извлекала пользу.

В игре с ПСВ он периодически опекал Де Йонга (выше Тимбера на 9 сантиметров). Юрриен не отпускал его и пытался заставить ошибиться. Под давлением форвард скинул мяч в аут – Тимбер вернул «Аяксу» владение.

Но чаще против высоких форвардов у него другая тактика. Юрриен умно ищет подборы вместо попыток победить великанов в воздухе.

Пример против того же Де Йонга – при выносе вратаря Тимбер находился за спиной форварда. В последний момент Юрриен сделал несколько шагов назад, а соперник все еще боялся единоборства и поспешно отправил мяч правее, где партнер Тимбера Вейндал перехватил его.

«Юрриен – невысокий игрок, при этом мне очень нравится, как он сосредоточен на дуэлях», – размышлял экс-форвард сборной Нидерландов Пьер ван Хойдонк.

Рост Юрриена в «Арсенале» не станет глобальной проблемой. Его интеллект позволит ему справляться против мощных игроков путем грамотного выбора позиции или поиска подборов.

Тимбер поборется за место правого защитника и разгрузит Салиба. Его подписание теоретически повлияет еще и на Уайта

Новичок «Арсенала» будет бороться за место правого защитника с Беном Уайтом. Реалистичны разные сценарии: Тимбера можно увидеть в роли вспомогательного центрального защитника (примет задачи Уайта) или попробовать сделать из него ложного фулбэка наподобие Зинченко (комфортно чувствует себя в центре).

На летних сборах Юрриен вышел во второй роли даже слева. В прошлом сезоне у Артеты не было достойной альтернативы Зинченко. За счет универсальности Тимбер добавляет глубины всем позициям в защите.

Сейчас Юрриен выглядит разнообразнее Уайта в атаке, а привыкать к принципам Артеты без мяча легче благодаря стилю «Аякса».

Прямой конкурент Тимбера по самой знакомой позиции (правее в центре обороны) Салиба – один из лучших игроков АПЛ на этой позиции. Сходу вытеснить его из основного состава практически невозможно.

При этом теперь у Артеты есть варианты в случае травмы или дисквалификации Вильяма. Юрриену не понадобится время на долгую адаптацию, что позволит команде менее остро реагировать на потерю ключевого игрока.

Микель уже намекнул на возможную пользу от универсальности Тимбера: «Он очень разносторонний игрок – это дает нам развернуться. Юрриену комфортно с мячом и при агрессивных выбрасываниях в единоборства».

Одновременно с этим голландец может благотворно повлиять и на потенциального конкурента. «Арсенал» покупал Бена именно как центрального защитника. Возможно, удачный старт Тимбера справа в обороне позволит вернуть Уайта на любимую позицию (именно он станет прямой заменой Салиба).

Подписание Юрриена значительно расширяет возможности команды в обороне.

По всем характеристикам Тимбер готов усилить «Арсенал». Осталось адаптироваться к уровню АПЛ

Юрриен уже сейчас подходит под стиль «Арсенала». Есть сразу несколько факторов:

• Тимбер видит пространство между линиями и качественно доставляет туда мяч. Очень важный навык для позиционных атак;

• Длительные рывки для выхода из-под давления – еще одна фишка голландца. Сопернику недостаточно просто перекрыть ближайшие варианты для паса – Тимбер ответит сольным проходом. Полезный инструмент против интенсивно прессингующих команд;

• Юрриен уже адаптирован под персональный прессинг и на высоком уровне выдергивается из линии для отбора. Из минусов – не так уверенно контролирует зону за спиной (иногда теряет концентрацию).

Главный вопрос – сумеет ли Тимбер сохранить уровень в более сильной лиге. Пока он разрывал только в Эредивизи.

Сложно предугадать исход. Есть как удачные примеры (Лисандро Мартинес), так и разочарования (Давинсон Санчес). Многое решит и психология.

И здесь Юрриен тоже выделяется. «Еще один лидер прошел подготовку в «Аяксе». Помимо футбольных навыков у него есть характер, позволяющий стать капитаном», – рассказал Тен Хаг перед уходом в «МЮ».

Даже если Тимбер не перенесет в АПЛ все качества на элитном уровне, «Арсенал» купил игрока обоймы с возможностью разгрузить Салиба и Уайта.

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez / Staff, Tim Nwachukwu / Staff, Rich Schultz / Stringer; IMAGO/www.imago-images.de /Global Look Press; кадры трансляции «Матч ТВ»