Арриго Сакки удивительно точно описал одного из самых талантливых итальянских игроков последних лет. «Николо обладает смирением и страстью – эти качества я искал у своих игроков. Никогда не видел, чтобы кто-то прогрессировал так, как Барелла. У него исключительная техника», – поделился великий тренер.

Конте и Индзаги нашли в нем надежную опору в центре поля и поддерживали непрерывное развитие. Барелла помогал им переигрывать соперников тактически и вносил решающий вклад при подготовке моментов.

Разберемся, благодаря каким качествам Николо делает «Интер» гибкой командой.

Барелла склеивает владение на обоих флангах. Индзаги ценит его за умные рывки ближе к штрафной

Барелла сильно влияет на «Интер» в атаке. Его движение и интеллект делают команду вариативнее. Важность итальянца базируется на двух вещах – объемном движении в атаке по всей ширине поля и умных открываниях.

Первое возможно благодаря подходу Индзаги. «Он предоставил нам чуть больше свободы для самовыражения. Это не значит, что Конте постоянно заставлял нас что-то делать, но Индзаги дал нам возможность делать выбор и помогал на всех уровнях», – говорил Николо в декабре 2021 года.

Индзаги не ограничивает Бареллу действиями в правой части поля, а только поощряет смещения налево или в зону перед штрафной.

Барелла разнообразно двигается и постоянно находится в поиске свободного пространства. Так у команды становится больше вариантов для продвижения мяча, а соперник вынужден подстраиваться под его рывки.

Возникают даже ситуации, когда он за минуту успевает поддержать атаку на обоих флангах. Против «Ювентуса» Николо привычно открылся справа и связал Костича, но Думфрис вернул владение в центр.

И уже буквально через минуту (уже в следующей фазе) Барелла двигался за спину Де Шильо слева. Миретти пришлось сместиться на помощь защитнику.

Такие рывки – один из любимых приемов полузащитника «Интера». Они укладываются в контекст его частых перемещений.

Вот против «Аталанты» при выходе из обороны Николо заметил пустую зону в центре и после приема довел мяч до Лукаку.

На этом он не остановился и сразу же начал движение на фланг. Барелла пытался использовать столкновение Мэле и Думфриса, но правый латераль решил протащить мяч ближе к штрафной и навесить.

Даже если итальянец не получил мяч, важен сам факт подобного рывка и попытки обострить ситуацию. У Бареллы для полузащитника очень высокий показатель полученных продвигающих пасов (5,59 за 90 минут в этом сезоне Серии А).

То есть его постоянное движение в сторону форвардов часто оказывается своевременным и полезным. Ценность Николо в том, что он дает огромный объем правильных рывков и одновременно на хорошем уровне выполняет другие функции в атаке (продвижение мяча и завершение).

Наиболее же опасные открывания у Николо получаются в зоне перед штрафной. Барелла очень тонко чувствует любое пространство, возникшее из-за недостатков структуры соперника в обороне.

Здесь Николо воспользовался выдвижением Рабьо на Чалханоглу и низкой позицией Локателли.

Сандро выдвинулся из линии, но не успел накрыть пас на Димарко. Этот гол вывел «Интер» в финал Кубка Италии.

Практически идентичный момент был против «Наполи». После удачного прессинга команда закрепилась слева. Джеко стянул сразу четырех соперников и отдал на свободного Бареллу.

Адресатом передачи снова оказался Димарко (все закончилось сэйвом Мерета). Судья зафиксировал офсайд, но оба эпизода пугающе похожи (особенно в завершении).

Не всегда такие ситуации сразу приводят к созданию моментов. Их влияние распространяется и на развитие владения, ведь контроль становится гораздо разнообразнее. Характерный случай: Пашалич не успел вернуться назад, поэтому Николо открылся без сопротивления и развернул атаку на фланг.

Иногда партнеры могли сыграть полезнее при выборе паса на свободного Бареллу. Тут Чалханоглу решил пробить издали вместо передачи правее, где одинокий полузащитник «Интера» уже ждал ее.

Забегания за спину обороне проходят реже из-за особенностей стиля команды (этим логично занимаются форварды), при этом исключать этот инструмент точно не стоит.

Так уже пострадала «Барселона», когда Николо из-за низкой позиции Пике и потери концентрации Алонсо свободно открылся в штрафной под заброс от Бастони. Позже итальянец заявил, что такая комбинация возникла вовсе не случайно: «Бастони очень хорошо делает такие передачи. Я чувствую, когда нужно начать движение, поэтому партнеры часто ищут меня».

Барелла – один из самых умных игроков на его позиции в атаке (с поправкой на стиль и схему разных команд). Он начинает в роли правой восьмерки, но на практике ищет пространство в разных зонах для склеивания владения. В совокупности с фирменными открываниями и полезными рывками к форвардам его польза неоценима.

Агрессия и мгновенная адаптация Бареллы делают прессинг «Интера» лучше. На своей половине он успевает разгружать правый фланг

При Индзаги «Интер» второй год подряд находится в топе лиги по эффективности прессинга (стабильно идут впереди по высоким возвратам владения и ударам после них). И заслуга Николо в этом велика.

Он выдерживает нужную интенсивность и благодаря постоянному движению активно усложняет соперникам выход из обороны. В большинстве ситуаций Барелла напрягает защитника до конца и вынуждает его быстрее двигать мяч.

Индзаги ценит еще одно качество – умение переключаться между задачами. Если в конкретном эпизоде Николо нужно поменять опекаемого игрока, то итальянец не теряется и быстро подстраивается.

В игре с «Наполи» изначально Барелла накрывал левого защитника Оливейру.

В середине тайма после аута его ситуативно встречал Дармиан. Николо ушел в центр и следил за движением опорника Лоботки.

Подобная гибкость мышления позволяет в прессинге быть как частью атаки (рядом с парой форвардов), и элементом полузащиты (привычно в тройке).

«Барелла – мой любимый игрок. Он выдерживает интенсивность в обороне и добавляет полезные качества в атаке. Это один из сильнейших в мире полузащитников», – поделился бывший игрок сборной Италии Сальваторе Баньи.

Когда «Интер» откатывается ниже, Николо помимо поддержания компактности в центре еще и разгружает защитников на правом фланге. Благодаря его объему движения Индзаги старается избежать изоляций для вингера соперника или предотвратить передачи за спину латералю.

Вот характерный момент из дерби в Суперкубке. Леау получил мяч на фланге и мог в случае обыгрыша Шкриньяра входить в штрафную. Барелла опустился к нему и создал численное преимущество, поэтому вингеру «Милана» оставалось только сделать кросс.

А здесь Алекс Сандро увидел, что Думфрис опекает Костича, но Николо следил за рывком защитника «Ювентуса» и подстраховал голландца.

Из таких не самых заметных и одновременно очень важных ситуаций складывается важность Бареллы для «Интера» в обороне.

Новое сочетание Чалханоглу-Мхитарян-Барелла выглядит более гибким. От этого выиграл и сам Николо

Индзаги по ходу сезона нашел баланс в центре поля. Новая тройка выглядит вариативно из-за качеств игроков.

Ранее Брозович эффективно сохранял владение и отправлял мяч в нужные зоны, но не так полезно уходил выше. В нынешней роли Мхитаряна фактически пребывал как раз Барелла (Чалханоглу меньше участвовал в оборонительной работе).

Как опорник Хакан подвижен и часто делает рывки в финальную треть. Его атакующая ментальность помогает «Интеру» разнообразить атаку.

Мхитарян – универсальный игрок с большим объемом и концентрацией в обороне. Он способен страховать турка во время включений в атаку или активного участия в прессинге (ситуативно садится на его место).

Барелла не отстает от Генриха в подобных аспектах, да еще и связывает атаку на флангах вместе с качественным продвижением мяча. Индзаги получил очень сильное сочетание.

Конкретно Николо благодаря более осторожной игре Мхитаряна чаще уходит ближе к штрафной и делает фирменные рывки. Как в этом эпизоде: итальянец свободно открылся на дальней штанге из-за высокой позиции Костича (кросс Димарко получился чуть неточным). Генрих же контролировал подбор в случае потери и дальнейшей контратаки.

Такая локальная асимметрия у восьмерок развязала руки в атаке, ведь при потере «Интер» не оставлял пустым центр поля.

Николо олицетворяет нынешний «Интер». Его стабильность помогла команде вернуться в топ лиги

Барелла – сердце «Интера». Без него Индзаги так и не смог бы выбраться из кризиса и найти нужный баланс в центре поля в этом сезоне.

Такие игроки делают команду идеальной для кубкового формата. Состав не меняется, но режим игры формируется в зависимости от соперника (оборонительный стиль или доминация с длительным владением).

Николо сочетает интеллект и итальянскую экспрессивность. Это помогает ему проявлять тактическую гибкость и одновременно бороться до конца в любом эпизоде.

«Николо играет каждый матч так, словно он последний в его жизни», – описал характер Бареллы Марко Матерацци два года назад. И в этой простой, но максимально точной фразе выражено все отношение Николо к делу.

Возрождение «Интера», когда борьба за чемпионство снова стала обыденностью, тесно связана и с его прогрессом. Он на долгие годы закрыл позицию восьмерки в схеме 3-5-2 и избавил команду от мучений с поиском стабильности в этой зоне.

Победа в Лиге чемпионов стала бы красивым продолжением истории.

Фото: East News/Vincenzo PINTO / AFP; globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO