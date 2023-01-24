Парти незаменим для «Арсенала». Пас, открывания и прессинг – топ!

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Завершаем новогодний сериал Sports.ru рассказом об опорнике «Арсенала» Томасе Парти, который набрал лучшую форму со времен перехода из «Атлетико». Неслучайно это совпало с лучшим сезоном клуба с 2004 года. Григорий Звоников сейчас все объяснит.

«Парти невероятен. Он силен физически и качественно прерывает атаки – один из лучших полузащитников, с которыми я играл», – рассказал Киран Триппьер сразу после трансфера ганца.

Томаса мучали травмы (с ноября 2020 года по август 2022 года пропустил 38 матчей во всех турнирах), но теперь вышел на пик формы и вернул прежнюю надежность.

Разберемся, насколько Парти важен для «Арсенала» и как объективно оценить его вклад в успехи команды.

Парти разнообразно продвигает мяч и часто выбирает сложные варианты. На топовом уровне и открывания – он доступен при каждой пятой передаче

«Арсенал» использует гибкую схему при владении. В центре поля сформировалась устойчивое сочетание: Парти отвечает за сохранение мяча в начале атаки и доставку его выше через пас, Джака насыщает левый полуфланг и делает рывки в штрафную вторым темпом, а Эдегор ищет пространство по всей ширине поля.

Томас блестяще справляется с ролью посредника между обороной и атакой. В сравнении с Жоржиньо и Фабиньо (схожее время на поле и число передач за игру в АПЛ) он чаще пасует между линиями, делает это точнее и быстрее (соперник чуть реже успевает накрыть прессингом).

На основе новых данных, которые изучают все десять вариантов для передачи в конкретном эпизоде и дают им оценку, есть возможность проследить, насколько часто Парти рисковал.

Лишь в 50% случаев он выбирал более простой вариант паса. Если же опорник «Арсенала» выбирал обостряющее решение, то в 52% случаев это приводило к угрозе – удару по воротам в течение 10 секунд после приема передачи.

Показательный эпизод из игры с «Тоттенхэмом». Парти под давлением – наиболее безопасным вариантом будет пас на Габриэла, но Томас замечает открывание Эдегора ниже и делает передачу в касание.

На чужой половине его умение сканировать пространство добавляет непредсказуемости владению «Арсенала». Против «Вест Хэма» Томас получил пас от Уайта и начал рывок с мячом – Эдегор двигался ближе к нему.

Парти дождался момента, когда Райс выдвинется в отбор, и отдал на норвежца. Тот протащил мяч в штрафную, но ошибка в передаче загубила перспективную атаку.

«Самая главная работа Парти – добиться правильного баланса и нужной подвижности, чтобы мы могли атаковать», – объяснял Артета еще в сентябре 2021 года после победы над «Бернли».

Но чтобы получить мяч, нужно качественно открыться. И с этим у Парти абсолютный порядок.

Он доступен для паса при каждой пятой передаче «Арсенала», а если команда начинает атаку на своей половине, то и вовсе при каждой четвертой.

Томас умеет грамотно отклеиваться от опеки и постоянно ищет пространство для открывания. Благодаря этому «Арсенал» вскрывает прессинг и доставляет мяч на чужую половину.

Яркий пример – «Тоттенхэм» накрывает 1-в-1 розыгрыш на фланге, Парти свободен и помогает выйти из-под давления. После приема он сразу развернул атаку направо.

После перехода из «Атлетико» ключевым вопросом была адаптация к новому стилю. Этот сезон показал – Парти блистает в атакующей системе и продвигает мяч на топовом уровне.

Его сравнивали не со средними опорниками, а топовыми по влиянию на владение. И Томас сейчас во многом их превосходит.

Без мяча Парти делает незаметную, но очень важную работу. Ключевые моменты – подстраховка в прессинге и взаимодействие с центральными защитниками

У «Арсенала» интенсивная структура без мяча (входят в топ-5 по PPDA и высоким возвратам владения), поэтому подстраховка атаки в прессинге становится одной из ключевых задач опорника.

Если соперник преодолевает давление, то выходит с мячом на свободу. Защитники и опорник покрывают большую зону и без грамотного движения не успеют накрыть кросс или рывок в штрафную.

Парти здорово читает игру и цепко идет в единоборства. Он подходит для роли разрушителя и умеет обороняться на больших пространствах.

Еще одно важное качество для Парти как опорника – способность быстро оценить обстоятельства и моментально отреагировать на них. Это помогает справиться с нестандартными ходами соперников или индивидуальными ошибками партнеров.

Относится такая сильная сторона и к взаимодействию с обороной.

В данном эпизоде «Арсенал» высоко прессинговал «МЮ». Де Хеа отдал пас на Шоу – Уайт начал движение к нему.

Эриксен ушел на фланг и пытался помочь левому защитнику. Но Парти временно покинул опорную зону и не дал датчанину развернуться с мячом.

Томас регулярно садится ниже и страхует защитников после их агрессивных действий. Внимательность помогает ему уловить эпизоды, когда это необходимо, и вовремя начать движение.

Последнее дерби с «Тоттенхэмом» – наглядное пособие его полезности без мяча. Слава Палагин в разборе матча отмечал огромный вклад Парти при владении, но любопытных эпизодов в обороне набралось на несколько категорий:

• Страховка фланга . В самом начале игры Уайт выдвинулся в давление и получил передачу за спину. Парти в этот момент находился в центре.

Он сблизился с Сессеньоном возле штрафной и накрыл его подачу.

• Страховка центра защиты при выдвижении в верховую дуэль . Дважды Парти страховал Габриэла при его выдвижениях из линии для борьбы вверху.

Оба раза опорник «Арсенала» садился на его позицию и сохранял целостность в обороне.

• Страховка центра защиты при разрывах . На 28-й минуте он снова опустился ниже, но уже из-за смещения Габриэла на фланг за Кулусевски.

В зоне между центральными защитниками мог открыться Сон. Парти грамотно доиграл по нему.

• Страховка центра защиты при уходе выше в прессинг . Нетипичная ситуация – Салиба ушел помогать в прессинге и накрывал Сона аж около чужой штрафной.

«Тоттенхэм» не воспользовался отсутствием француза из-за грамотного смещения Парти в центр обороны.

• Разрушение в опорной зоне (прямая работа) . Во втором тайме справа Уайт оказался в полуфланге и выбросился на игрока с мячом. Рядом свободно открылся инсайд «Тоттенхэма».

Парти подстраховал правого защитника и плотно встретил Сона.

В большинстве эпизодов Парти даже не касался мяча, но чтением игры склеивал оборонительную структуру команды и приносил пользу без прямых отборов и перехватов.

«Томас справлялся в переходных фазах на высшем уровне», – заявил Артета после той же победы над «Бернли» в сентябре 2021 года.

Раньше подобную похвалу можно было услышать только после отдельных матчей. В этом сезоне Парти обрел стабильность и заслуживает комплиментов игрой на дистанции.

Парти незаменим для нынешнего «Арсенала». Он привык к стилю Артеты и помог Джаке освоить новую роль

«Он прошел долгий путь и теперь гораздо лучше понимает, чего мы хотим. Его сплоченность и взаимопонимание с остальными игроками становятся все лучше и лучше», – рассказал Артета в конце прошлого сезона.

Через несколько месяцев Парти стал еще сильнее и вышел на пик формы. Без него «Арсенал» не смог бы наладить гибкий контроль и создать одну из самых надежных оборон лиги.

У Томаса огромное влияние на команду в каждой стадии.

На уровне лиги Томас не только на топовом уровне продвигает мяч, но и открывается на свободном пространстве. Он сделал владение более гибким.

Рядом с ним в опорной зоне расцвел и Джака. В этом сезоне Гранит гораздо чаще подключается в финальную треть и касается мяча внутри штрафной.

Во многом изменения роли швейцарца связаны и со стабильностью Томаса. Он успевает закрыть его зону в случае потери и быстрой доставки мяча левее от соперника.

В обороне ключевые аспекты роли Парти – подстраховка в прессинге и грамотное взаимодействие с защитниками. Обе задачи он выполняет успешно (последний матч с «Тоттенхэмом» это наглядно доказал).

У Парти нет явных слабых мест. Во всех перечисленных аспектах он один из лучших на уровне лиги.

Полноценно заменить Парти сейчас практически невозможно. У «Арсенала» нет игрока с таким разнообразием качеств в опорной зоне. Эль-Ненни больше полезен без мяча и не дает такого объема передач, а Локонга нестабилен и во всех фазах справляется средне.

Неудивительно, что единственное поражение в АПЛ (от «МЮ» в августе) «Арсенал» потерпел, когда Томас восстанавливался от повреждения. Артета пытался на время замаскировать проблемы из-за его отсутствия, но получалось далеко не всегда.

«Парти чувствует динамику игры, хорошо готов физически и настроен на нестандартные действия. Когда он на поле, мы способны доминировать», – описал тренер главные качества ганца через несколько месяцев после трансфера.

Незаменимый – именно так можно охарактеризовать Томаса для нынешнего «Арсенала». Сака, Эдегор или Зинченко блистают ярче, но если «Арсенал» станет чемпионом, заслуга Парти будет не менее велика.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Shaun Botterill