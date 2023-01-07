Лаутаро травили за реализацию на ЧМ, но это несправедливо. Без него сейчас невозможно представить «Интер»

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Новый герой праздничного сериала Sports.ru о людях, которые зажгут в 2023-м, – аргентинский форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. По ходу ЧМ он потерял место в основе сборной Аргентины, получил небольшую травму и запомнился ужасной реализацией. На этом фоне появился миф о плохой игре аргентинца в завершении. Григорий Звоников его опровергает и пророчит Лаутаро счастливый год.

Но на дистанции Лаутаро совсем не заслуживает такой оценки. Он один из самых стабильных форвардов Серии А за последние три сезона. Неудача во время краткосрочного турнира не должна глобально изменить представление о Мартинесе.

Разберемся, что случилось с реализацией Лаутаро на ЧМ, насколько его цифры в «Интере» выделяются на уровне лиги и чего от него ждать в 2023-м.

Почему Лаутаро так и не забил на ЧМ? Ключевые причины – повреждение, частые выходы на замену и непривычные условия

Перед ЧМ Лаутаро считался основным форвардом сборной, но после выходов в старте против Саудовской Аравии и Мексики не появлялся на поле раньше 71-й минуты. Это не помешало Мартинесу оказаться в топ-10 по ударам с игры, xG и попыткам пробить после рывков с мячом.

Прежде всего учтем, что Лаутаро весь турнир чувствовал дискомфорт. «Я много работал, чтобы играть в Катаре, ведь уже несколько недель испытываю проблемы с лодыжкой», – рассказал Мартинес после победы над Нидерландами.

Это повлияло на резкость внутри штрафной и качество рывка за спину защитникам. А на краткосрочном турнире многое решают именно такие детали.

Однако на игре Мартинеса сказалась не только травма. На ЧМ он попал в совершенно другие условия, чем в «Интере».

С лета 2019 года в Серии А Лаутаро не проводил на поле меньше 66,7% времени за сезон и привык к роли основного форварда. Выходы по ходу матча – неестественная среда для него.

Аргентинец появлялся под уставших защитников – в таком формате легче находить свободные зоны и использовать разрывы между линиями. Он успел нанести 10 ударов из штрафной (только два из них были заблокированы).

Но психологически игроку с редким опытом появления на замену сложнее адаптироваться к ситуации на поле. Это влияет на концентрацию и хладнокровие – их и не хватало Лаутаро на ЧМ.

В системе «Интера» ему было намного удобнее. С лета 2019 года он забил 6 голов с игры за 504 минуты после выходов во втором тайме (всего 84 минуты на забитый мяч). По сравнению с показателями Джеко и Влаховича (почти столько же игрового времени) Лаутаро был гораздо эффективнее.

Еще один показательный момент – Мартинес раскрылся в системе Конте и Индзаги в схеме 3-5-2. Он идеально подстраивался под партнера по атаке, но это обязательно был чистый форвард (Лукаку и Джеко).

В сборной одной из главных задач стало грамотное взаимодействие с Месси – внесистемным игроком со свободной ролью. Лаутаро появлялся в паре с ним или играл номинально на позиции инсайда в тройке атаки (как с Мексикой в формации 3-4-2-1 при владении).

В новой роли функционал Мартинеса ограничивался – стало больше забеганий за спину и меньше помощи в подыгрыше. Во многом это повлияло на потерю места в стартовом составе после двух туров.

Сам Лаутаро спокойно относится к временным кризисам в реализации: «Когда не забиваю, стараюсь по-другому помочь команде. Иногда с голами возникают трудности, но нужно всегда продолжать работать». Подобное мышление позволяет ему не зависеть психологически от неудач в завершении.

Аномалия Лаутаро на ЧМ – результат сразу нескольких факторов. Травма, непривычные выходы на замену и иная роль на краткосрочном турнире серьезно влияют на детали (такие, как реализация).

Но даже с близкими к идеальным вводными нельзя гарантировать успех в реализации на таком турнире. В основном она становится неконтролируемым фактором.

Лаутаро в «Интере» – синоним стабильности. Он раскрылся в завершении благодаря скорости, умению находить пространство и качественному удару в касание

«Интер» при Конте и Индзаги сложно представить без Лаутаро. Оба тренера способствовали его развитию и помогли найти идеальную роль.

«Я действительно чувствую – это моя команда. Нахожусь в великом клубе уже пять лет и отдаю все силы «Интеру», – заявил Мартинес за месяц до ЧМ.

Аргентинец стал играть регулярно с лета-2019 – в Серии А с того момента он забил 51 мяч (без учета пенальти) с 48,8 xG. Лаутаро вместе с Иммобиле и Влаховичем преодолел отметку в 40 голов и одновременно реализовал больше, чем ожидалось по цифрам.

Главные качества форварда «Интера» – скорость, умение отклеиваться от защитников и грамотная обработка.

Аргентинец быстро стартует с места в условиях плотности внутри штрафной и уверенно маневрирует на пространстве. С его движением трудно справиться неповоротливым защитникам.

Но одной скорости недостаточно – находить моменты Мартинесу помогает интеллект. Он следит за движением соперников и грамотно подстраивается. Если игрок выдвигается из линии или между двумя защитниками возникает большой разрыв, то аргентинец мгновенно делает рывок на свободное пространство.

В матче с «Аталантой» «Интер» развивал атаку через правый фланг. Паломино отвлекся на движение Джеко, а Толой следил за Чалханоглу – Мартинес открывался под передачу Бареллы как раз в этой зоне. Фройлер опустился ниже из опорной зоны на подстраховку, но не успел накрыть удар.

Все это дополняет обработка. Лаутаро правильно располагается при прострелах или передачах по воздуху и тратит минимум времени на удар.

Его гол «Сампдории» – наглядное пособие. Аргентинец нашел пространство в штрафной, грамотно подстроился под пас Бареллы и разобрался в касание.

Это не всегда оправданно – иногда вместо поспешного решения лучше подработать мяч. Марко Матерацци перед игрой с «Ливерпулем» в марте говорил: «Лаутаро часто бьет в касание – иногда это слишком смелое решение». Но Мартинес извлекает из таких ситуаций гораздо больше пользы.

По сравнению с другими топ-форвардами он чаще забивает из-за штрафной и реже оказывается внутри вратарской. Еще одна тенденция – нет явного перекоса на удары только рабочей ногой (левой забил столько же, сколько и головой).

В основном мячи Лаутаро – сочетание сразу нескольких его качеств. Хет-трик в ворота «Салернитаны» в прошлом сезоне собрал практически все сильные стороны аргентинца.

В первом эпизоде он воспользовался выдвижением из линии Дрэгушина и грамотно открылся в штрафной.

Через 18 минут Лаутаро вовремя начал рывок и опередил Раньери – принял мяч и удачно пробил из-под него.

Завершил его подвиги в завершении иллюстративный момент – при простреле он отклеился от защитника и точно пробил в касание.

В нынешнем сезоне было и еще одно яркое подтверждение. В игре с «Кремонезе» «Интер» вырвался в контратаку – Лаутаро убежал со своей половины, не позволил защитнику отобрать мяч и уверенно пробил в дальний угол.

Форвард «Интера» – разносторонний игрок с ярко выраженными сильными качествами. Его слабые места малозаметны и не требуют мгновенного роста.

Лаутаро по стилю подвижен и активен в подыгрыше. Если он прибавит как ассистент, то выйдет на новый уровень.

Многое зависит и от партнеров. По ожидаемым цифрам Мартинес на одном уровне с Иммобиле и Джеко, но его передачами распорядись хуже.

«Всегда стараюсь совершенствоваться, чтобы подняться на новый уровень. Я сразу понял, как важно выкладываться на тренировках и следовать словам тренера», – так Лаутаро обозначил приоритеты в карьере.

Итог

Проблемы Лаутаро в завершении на ЧМ – аномалия. Его промахи сопровождались многочисленными мемами и попаданиями в символические сборные худших игроков турнира. Но Мартинес такого отношения нисколько не заслуживает.

Природа подобных явлений понятна – болельщики часто цепляются за несколько ярких эпизодов и на их основе делают глобальные выводы. И совсем не хотят вдаваться в детали.

Они упускают обстоятельства травмы Мартинеса (мучался с ней весь турнир), непривычно частые выходы на замену и сложную адаптацию к другой системе относительно периода в «Интере».

На дистанции же Мартинес один из самых стабильных форвардов Серии А. Он выделяется в завершении благодаря скорости, умению находить пространство и качественному удару в касание.

В 2023-м Лаутаро наверняка вернется к лидирующей роли в «Интере» и продолжит направлять атаки команды.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Marco Luzzani